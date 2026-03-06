Scutul Americilor, noul proiect al SUA, va fi prezentat de Trump liderilor sud-americani „prieteni”, invitaţi la Miami
Economica.net, 6 martie 2026 11:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care are afinităţi ideologice, printre care argentinianul Javier Milei, salvadorianul Nayib Bukele şi chilianul Jose Antonio Kast, la un summit destinat consolidării influenţei Washingtonului în regiune, informează EFE.
Preşedinta Kosovo, Vjosa Osmani, a dizolvat vineri parlamentul şi a anunţat convocarea de alegeri legislative anticipate, pentru a treia oară în puţin mai mult de un an, după ce deputaţii nu au reuşit alegerea unui nou preşedinte, informează AFP şi Reuters.
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare poate provoca scumpiri, falimente și penurie temporară. Studiu Universitatea Babeș-Bolyai # Economica.net
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă de ministrul Agriculturii pentru inflație mai mare de 5%, cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile poate fi utilă pe termen scurt, dar, pe termen mediu și lung, poate provoca creșteri de prețuri la bunurile nealimentare, falimente în sectorul alimentar și chiar deficite temporare la anumite tipuri de alimente, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
China, cel mai mare emiţător de gaze cu efect de seră din lume, a redactat un cod de mediu menit să unifice legislaţia sa extinsă în domeniu care abordează de la poluare până la tranziţia energetică într-o încercare de consolidare a cadrului juridic, în timp ce avansează către obiectivele propuse de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, informează EFE.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 05 martie 2026, o echipă de proiect a autorității și reprezentanți ai EGIS și ALSTOM au efectuat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice RE-IR de tip Coradia Stream – TS13, la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița.
Criză Rusia – Moscova îşi reduce investiţiile, un semn al problemelor bugetare profunde ale ţării # Economica.net
Oraşul Moscova, cea mai bogată unitate administrativă a Rusiei, îşi va reduce investiţiile în 2026, pentru prima dată după pandemia de COVID-19, un semn al deteriorării finanţelor regiunilor ruseşti în al cincilea an al războiului din Ucraina, transmite Reuters.
Portul Constanța: Lucrările la infrastructura de cale ferată din stația Valu lui Traian, în curs de finalizare # Economica.net
Infrastructura și suprastructura CF din stația Valu lui Traian și din Grupa Așteptare sunt în curs de finalizare, anunță vineri Bawi Construction.
Viktor Orban anunţă că va opri transporturile de tranzit prin Ungaria care sunt importante pentru Ucraina # Economica.net
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat vineri premierul naţionalist ungar Viktor Orban la radioul de stat, relatează Reuters şi AFP.
Consiliul provizoriu de conducere al Iranului, numit pentru perioada de tranziţie după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, a primit mai multe puteri, inclusiv prerogativa de a declara pace şi război, transmite vineri dpa, citând portalul de ştiri iranian Didban.
Recesiune în România. Cum a evoluat economia în 2025 şi cu cât a scăzut PIB în T4 – date oficiale INS # Economica.net
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii I publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024, conform datelor INS comunicate azi, vineri 6 martie 2026. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare. Recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB real (trimestru la trimestru, ajustat sezonier).
Compania Națională de Investiții Rutiere a obținut Certificatele de Urbanism pentru întreg traseul Autostrăzii A13 Brașov - Bacău, reușind un pas foarte important în derularea contractului pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, informează vineri CNIR.
Trimiterea de trupe terestre în Iran ar fi o "pierdere de timp", a declarat preşedintele american Donald Trump pentru NBC News joi seară, considerând o astfel de opţiune inutilă, relatează AFP.
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a şaptea zi, după ce Israelul a anunţat o "nouă fază" în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea şiită Hezbollah din Liban, potrivit France Presse.
28 de zboruri anulate vineri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu – date CNAB 6 martie 2026 # Economica.net
Un număr de 28 curse către sau dinspre Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai sunt anulate vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, transmite Bloomberg.
Românii care închiriază spații către firme comerciale nu pot beneficia de bonificația de 3% acordată celor care achită taxele către stat la timp # Economica.net
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele. Totuși, persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia.
Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din județul Călărași, potrivit unui comunicat de presă.
Investiţii de peste 4 miliarde de euro prin finanţările cu ajutor de stat acordate în 2025 – date MF # Economica.net
Ministerul Finanţelor a acordat până la sfârşitul anului 2025 finanţări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susţinând astfel investiţii totale de peste 4,2 miliarde euro şi contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă, conform unui comunicat al instituţiei.
Referendum în Islanda – Guvernul de la Reykjavik stabileşte data referendumulu pentru reluarea negocierilor cu UE # Economica.net
Guvernul islandez urmează să anunţe vineri data unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, au informat joi seară principalele canale naţionale de informaţii, scrie AFP.
SUA şi Mexic încep negocierile bilaterale pentru revizuirea acordului de liber schimb # Economica.net
Mexicul şi Statele Unite vor începe pe 16 martie prima rundă oficială de discuţii bilaterale pentru revizuirea Acordului Nord-American de Liber Schimb (USMCA), a anunţat joi Ministerul Economiei din Mexic, notează AFP.
BYD a prezentat prima sa actualizare majoră a bateriilor Blade din ultimii șase ani. Are o viteză uimitoare de încărcare # Economica.net
În încercarea de a recâștiga ritmul de creștere al vânzărilor, în special pe piața internă din China, compania BYD a prezentat prima sa actualizare majoră a bateriilor Blade din ultimii șase ani. Oficialii mărcii promit o viteză uimitoare de încărcare.
Iranul avertizează cu privire la un război prelungit şi spune că va folosi noi arme strategice # Economica.net
Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat vineri că ţara este pregătită pentru un război îndelungat şi a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operaţiuni, transmite EFE.
Cât de repede se poate reporni cel mai mare hub de export de LNG din lume, a cărui oprire a dus la explozia prețurilor la gaze # Economica.net
QatarEnergy a declarat forță majoră pentru exporturile de LNG, după ce transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit. Reluarea producției de LNG ar putea dura săptămâni sau chiar luni, deoarece instalațiile trebuie să se oprească atunci când capacitățile de stocare se umplu și necesită o repornire lentă, secvențială, pentru a evita deteriorarea echipamentelor criogenice. Piețele globale de gaze se confruntă cu un șoc major de aprovizionare, prețurile din Europa și Asia crescând cu aproape 50%, în timp ce exporturile de LNG ale SUA nu au cum să crească suficient pentru a înlocui livrările pierdute din Qatar, scrie OilPrice.
Consilierii generali ai Capitalei sunt convocaţi în şedinţă vineri, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care desfiinţarea Centrului Expo Arte, creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile şi realizarea unui audit extern pentru STB şi Termoenergetica.
Nouă scumpire a carburanților azi, a treia în trei zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cât costă benzina și motorina azi, 6 martie # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut din nou azi în benzinării, pentru a treia oară la rând, dar de data aceasta s-a scumpit doar motorina, carburantul cel mai consumat din România dar și cel mai afectat de situația din Orientul Mijlociu.
SUA – Trump promite noi măsuri pentru a lupta împotriva creşterii preţului petrolului # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că vor fi luate rapid măsuri pentru a evita ca americanii să plătească preţuri mai mari la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.
Mai multe serii de explozii au fost auzite în două faze la scurt timp după ora 21:00 GMT la Tel Aviv, unde sirenele de avertizare au fost activate pentru a îndemna locuitorii să se adăpostească după ce armata israeliană a detectat noi lansări de rachete iraniene, transmite AFP.
Exporturile de uleioase ale României au sărit de pragul de 1 milion de tone, în trend cu anul trecut. Suntem liderii UE # Economica.net
Deși este printre ultimii la exporturile de produse procesate din plante oleaginoase, România își menține poziția de lider la livrările de materii prime. Astfel, de la începutul acest an comercial, agricultorii români au vândut peste granițele UE o treime din tot ce a exportat comunitatea europeană. Față de anul trecut, cantitățile sunt similare.
One United Properties mai așteaptă cu vânzarea One Tower, cea mai scumpă clădire de birouri din România # Economica.net
One United Properties, care a scos la vânzare One Tower din București, mai așteaptă cu vânzarea clădirea de birouri. Deși are un cumpărător la prețul cerut, tranzacția nu este iminentă, spune cofondatorul companiei, Victor Căpitanu.
În plină criză a gazelor, energia electrică este gratuită vineri timp de șase ore în România. Prețul mediu spot al zilei coboară sub cel din Germania # Economica.net
Nu a venit bine primăvara iarna, și am ajuns deja la prețuri zero în piața pentru a doua zi de energie electrică, timp de mai multe ore, într-o zi lucrătoare. Vineri, 6 martie, energia electrică este gratuită vreme de 6 ore în piața de la București.
Președintele Nicușor Dan a declarat azi, în contextul creșterilor de prețuri din benzinării, că taxele pe carburant nu vor mai crește, dar nici nu vor fi reduse.
Record european în România. Doar China ne mai depășește în comunicații cuantice, imposibil de interceptat, conform creatorilor # Economica.net
IonQ, gigant american în domeniul platformelor cuantice, a finalizat implementarea tehnologiei care alimentează Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI). Inițiativa reprezintă una dintre cele mai mari și mai complexe rețele operaționale de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa și una dintre cele mai extinse de acest tip din afara Chinei.
RECORD Cum a ajuns o localitate de lângă București cea mai asigurată din țară, în doar două săptămâni. Curg amenzile pentru lipsa asigurării de locuință # Economica.net
Corbeanca, localitate din județul Ilfov apropiată de București și recunoscută pentru dezvoltarea sa pe segmentul imobiliar, a ajuns să fie cea mai asigurată unitate administrativă din România în doar două săptămâni, cu un procent al caselor protejate de 75%. Explozia a venit după ce primarul din Corbeanca a hotărât, în toamna anului trecut, să aplice masiv amenzi, o premieră în cei 18 ani de când există legea privind asigurarea obligatorie a locuinței.
Alternativa Poloniei la prgramul SAFE al UE nu va reduce rezervele Năncii Centrale – guvernator # Economica.net
Banca Naţională a Poloniei (NBP) nu va propune o altă alternativă la programul SAFE al Uniunii Europene care să-i reducă rezervele în scopul finanţării apărării, a afirmat joi guvernatorul NBP, Adam Glapinski (foto), adăugând că el crede că profiturile instituţiei pot fi utilizate, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, a declarat joi pentru Reuters că Turcia trebuie "să rămână pe cursul corect" în lupta contra inflaţiei, şi a salutat deciziile băncii centrale pentru a atenua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres.
Peter Szijjarto, despre amenințările lui Zelenski: Este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări să ameninţe cu moartea premierul unei ţări membre a NATO şi a UE # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI, transmite Agerpres.
Iranul nu caută nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA, anunță ministrul de Externe Abbas Araghchi # Economica.net
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a afirmat joi că Iranul nu caută nici ''încetarea focului'', nici ''negocieri'' cu Statele Unite, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP, transmite Agerpres.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat joi că, în acest moment, există 800 de cereri de asistență consulară și în emisfera estică - Indonezia, Thailanda, Cambogia.
Lista „rușinii”: prag minim pentru persoanele fizice și firmele cu datorii la bugetele locale # Economica.net
Ministerul Dezvoltării a pus în transparență decizională un proiect de act normativ care stabilește valorile minime a obligațiilor fiscale restante atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme.
Revolut a depus aplicația pentru obținerea licenței bancare în SUA și numește un nou CEO în această piață # Economica.net
Revolut, companie fintech globală cu peste 70 de milioane de clienți în întreaga lume, a anunțat astăzi că a depus aplicația pentru obținerea licenței (cartei) unei viitoare entități bancare localizate în SUA, la Biroul pentru Control Monetar (OCC) și Corporația pentru Garantarea Depozitelor Federale (FDIC).
Conducta Drujba, prin care este transportat țiței rusesc spre Ungaria și Slovacia, ar putea fi repusă în funcțiune într-o lună și jumătate, anunță Zelenski # Economica.net
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, relatează Agerpres.
ANAT propune trei mecanisme de protecție pentru turiști, în contextul crizei turiștilor români blocați în Orientul Mijlociu # Economica.net
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor, relatează Agerpres.
Guvernul aprobă contractarea unui împrumut de la BIRD de până la 300 de milioane de euro pentru proiecte în domeniul energetic # Economica.net
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până la 300 de milioane de euro de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), transmite Agerpres.
Bogdan Ivan: România are rezerve de combustibili pe cinci luni în situaţia ipotetică și exclusă de a nu mai rafina și importa un litru de ţiţei # Economica.net
România are rezerve de combustibili care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în situaţia ipotetică şi exclusă în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern, relatează Agerpres.
Rafinăriile încep să se oprească în lipsa petrolului care nu mai poate ieși din Golful Persic # Economica.net
Complexul petrochimic de stat din India Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) a oprit o unitate de distilare a țițeiului și mai multe unități secundare la rafinăria sa de 300.000 de barili pe zi, din cauza lipsei de petrol, au declarat trei surse apropiate situației pentru Reutres.
Autostrada București - Alexandria A6 parcurge încă o etapă importantă. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate emite acordul de mediu necesar construirii șoselei de mare viteză din sudul țării.
Zelenski îl amenință pe Orban că trimite armata după el dacă mai continuă să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina de 90 de miliarde de euro # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
Guvernul a adoptat o ordonanță care conține măsuri noi de consolidare a disciplinei fiscale și eficientizarea colectării veniturilor # Economica.net
Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Finanţelor, o ordonanţă de urgenţă care introduce măsuri pentru consolidarea disciplinei fiscale şi eficientizarea colectării veniturilor bugetare, precum şi pentru simplificarea relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, inclusiv prin extinderea monitorizării cesiunii de părţi sociale şi eliminarea unor proceduri administrative redundante, anunță Agerpres.
Drona care a lovit o bază britanică din Cipru nu a fost trasă din Iran, anunță Guvernul de la Londra # Economica.net
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
Franța permite aterizarea în bazele sale doar a avioanelor militare americane care nu sunt implicate în atacarea Iranului # Economica.net
Statul Major al Forţelor Armate Franceze a comunicat joi că a permis folosirea bazei de la Istres, din sud-estul Franţei, de către avioane militare americane, doar după ce a primit "garanţii complete" că acestea nu participă în niciun fel la operaţiunile Statelor Unite împotriva Iranului, transmite AFP, relatează Agerpres.
