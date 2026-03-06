Recesiune în România. Cum a evoluat economia în 2025 şi cu cât a scăzut PIB în T4 – date oficiale INS
6 martie 2026 10:20
Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor provizorii I publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). Economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024, conform datelor INS comunicate azi, vineri 6 martie 2026. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare. Recesiunea tehnică presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB real (trimestru la trimestru, ajustat sezonier).
10:40
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat vineri premierul naţionalist ungar Viktor Orban la radioul de stat, relatează Reuters şi AFP.
10:30
Consiliul provizoriu de conducere al Iranului, numit pentru perioada de tranziţie după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, a primit mai multe puteri, inclusiv prerogativa de a declara pace şi război, transmite vineri dpa, citând portalul de ştiri iranian Didban.
10:20
10:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a obținut Certificatele de Urbanism pentru întreg traseul Autostrăzii A13 Brașov - Bacău, reușind un pas foarte important în derularea contractului pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, informează vineri CNIR.
10:00
Trimiterea de trupe terestre în Iran ar fi o "pierdere de timp", a declarat preşedintele american Donald Trump pentru NBC News joi seară, considerând o astfel de opţiune inutilă, relatează AFP.
09:30
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat vineri în a şaptea zi, după ce Israelul a anunţat o "nouă fază" în conflictul său împotriva Iranului, în paralel cu noi lovituri vizând gruparea şiită Hezbollah din Liban, potrivit France Presse.
09:20
Un număr de 28 curse către sau dinspre Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai sunt anulate vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
09:20
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, transmite Bloomberg.
09:20
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele. Totuși, persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia.
09:00
Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din județul Călărași, potrivit unui comunicat de presă.
09:00
Ministerul Finanţelor a acordat până la sfârşitul anului 2025 finanţări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susţinând astfel investiţii totale de peste 4,2 miliarde euro şi contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă, conform unui comunicat al instituţiei.
08:50
Guvernul islandez urmează să anunţe vineri data unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, au informat joi seară principalele canale naţionale de informaţii, scrie AFP.
08:40
Mexicul şi Statele Unite vor începe pe 16 martie prima rundă oficială de discuţii bilaterale pentru revizuirea Acordului Nord-American de Liber Schimb (USMCA), a anunţat joi Ministerul Economiei din Mexic, notează AFP.
08:40
În încercarea de a recâștiga ritmul de creștere al vânzărilor, în special pe piața internă din China, compania BYD a prezentat prima sa actualizare majoră a bateriilor Blade din ultimii șase ani. Oficialii mărcii promit o viteză uimitoare de încărcare.
08:30
Gardienii Revoluţiei din Iran au avertizat vineri că ţara este pregătită pentru un război îndelungat şi a asigurat că vor folosi arme strategice noi în viitoarele operaţiuni, transmite EFE.
08:30
QatarEnergy a declarat forță majoră pentru exporturile de LNG, după ce transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit. Reluarea producției de LNG ar putea dura săptămâni sau chiar luni, deoarece instalațiile trebuie să se oprească atunci când capacitățile de stocare se umplu și necesită o repornire lentă, secvențială, pentru a evita deteriorarea echipamentelor criogenice. Piețele globale de gaze se confruntă cu un șoc major de aprovizionare, prețurile din Europa și Asia crescând cu aproape 50%, în timp ce exporturile de LNG ale SUA nu au cum să crească suficient pentru a înlocui livrările pierdute din Qatar, scrie OilPrice.
08:10
Consilierii generali ai Capitalei sunt convocaţi în şedinţă vineri, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care desfiinţarea Centrului Expo Arte, creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile şi realizarea unui audit extern pentru STB şi Termoenergetica.
07:10
Prețurile carburanților au crescut din nou azi în benzinării, pentru a treia oară la rând, dar de data aceasta s-a scumpit doar motorina, carburantul cel mai consumat din România dar și cel mai afectat de situația din Orientul Mijlociu.
07:00
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că vor fi luate rapid măsuri pentru a evita ca americanii să plătească preţuri mai mari la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu, notează AFP.
07:00
Mai multe serii de explozii au fost auzite în două faze la scurt timp după ora 21:00 GMT la Tel Aviv, unde sirenele de avertizare au fost activate pentru a îndemna locuitorii să se adăpostească după ce armata israeliană a detectat noi lansări de rachete iraniene, transmite AFP.
22:30
Deși este printre ultimii la exporturile de produse procesate din plante oleaginoase, România își menține poziția de lider la livrările de materii prime. Astfel, de la începutul acest an comercial, agricultorii români au vândut peste granițele UE o treime din tot ce a exportat comunitatea europeană. Față de anul trecut, cantitățile sunt similare.
22:20
One United Properties, care a scos la vânzare One Tower din București, mai așteaptă cu vânzarea clădirea de birouri. Deși are un cumpărător la prețul cerut, tranzacția nu este iminentă, spune cofondatorul companiei, Victor Căpitanu.
22:20
Nu a venit bine primăvara iarna, și am ajuns deja la prețuri zero în piața pentru a doua zi de energie electrică, timp de mai multe ore, într-o zi lucrătoare. Vineri, 6 martie, energia electrică este gratuită vreme de 6 ore în piața de la București.
22:20
Președintele Nicușor Dan a declarat azi, în contextul creșterilor de prețuri din benzinării, că taxele pe carburant nu vor mai crește, dar nici nu vor fi reduse.
22:20
IonQ, gigant american în domeniul platformelor cuantice, a finalizat implementarea tehnologiei care alimentează Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI). Inițiativa reprezintă una dintre cele mai mari și mai complexe rețele operaționale de distribuție cuantică a cheilor (QKD) din Europa și una dintre cele mai extinse de acest tip din afara Chinei.
22:20
Corbeanca, localitate din județul Ilfov apropiată de București și recunoscută pentru dezvoltarea sa pe segmentul imobiliar, a ajuns să fie cea mai asigurată unitate administrativă din România în doar două săptămâni, cu un procent al caselor protejate de 75%. Explozia a venit după ce primarul din Corbeanca a hotărât, în toamna anului trecut, să aplice masiv amenzi, o premieră în cei 18 ani de când există legea privind asigurarea obligatorie a locuinței.
22:10
Banca Naţională a Poloniei (NBP) nu va propune o altă alternativă la programul SAFE al Uniunii Europene care să-i reducă rezervele în scopul finanţării apărării, a afirmat joi guvernatorul NBP, Adam Glapinski (foto), adăugând că el crede că profiturile instituţiei pot fi utilizate, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:50
Preşedintele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, a declarat joi pentru Reuters că Turcia trebuie "să rămână pe cursul corect" în lupta contra inflaţiei, şi a salutat deciziile băncii centrale pentru a atenua efectele conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres.
21:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI, transmite Agerpres.
21:10
Şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a afirmat joi că Iranul nu caută nici ''încetarea focului'', nici ''negocieri'' cu Statele Unite, în a şasea zi a războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP, transmite Agerpres.
20:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat joi că, în acest moment, există 800 de cereri de asistență consulară și în emisfera estică - Indonezia, Thailanda, Cambogia.
20:40
Ministerul Dezvoltării a pus în transparență decizională un proiect de act normativ care stabilește valorile minime a obligațiilor fiscale restante atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme.
20:20
Revolut, companie fintech globală cu peste 70 de milioane de clienți în întreaga lume, a anunțat astăzi că a depus aplicația pentru obținerea licenței (cartei) unei viitoare entități bancare localizate în SUA, la Biroul pentru Control Monetar (OCC) și Corporația pentru Garantarea Depozitelor Federale (FDIC).
20:10
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, relatează Agerpres.
20:00
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor, relatează Agerpres.
19:40
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până la 300 de milioane de euro de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), transmite Agerpres.
19:20
România are rezerve de combustibili care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în situaţia ipotetică şi exclusă în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină, a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern, relatează Agerpres.
19:10
Complexul petrochimic de stat din India Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) a oprit o unitate de distilare a țițeiului și mai multe unități secundare la rafinăria sa de 300.000 de barili pe zi, din cauza lipsei de petrol, au declarat trei surse apropiate situației pentru Reutres.
19:10
Autostrada București - Alexandria A6 parcurge încă o etapă importantă. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate emite acordul de mediu necesar construirii șoselei de mare viteză din sudul țării.
19:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei împotriva Ungariei dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţiile Reuters şi EFE, transmite Agerpres.
18:50
Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Finanţelor, o ordonanţă de urgenţă care introduce măsuri pentru consolidarea disciplinei fiscale şi eficientizarea colectării veniturilor bugetare, precum şi pentru simplificarea relaţiei dintre contribuabili şi administraţia fiscală, inclusiv prin extinderea monitorizării cesiunii de părţi sociale şi eliminarea unor proceduri administrative redundante, anunță Agerpres.
18:30
Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
18:10
Statul Major al Forţelor Armate Franceze a comunicat joi că a permis folosirea bazei de la Istres, din sud-estul Franţei, de către avioane militare americane, doar după ce a primit "garanţii complete" că acestea nu participă în niciun fel la operaţiunile Statelor Unite împotriva Iranului, transmite AFP, relatează Agerpres.
17:50
Compania de distribuție Delgaz Grid, parte a grupului E.ON România, anunță că a semnat un contract de finanțare în valoare totală de aproximativ 145 de milioane de lei (29 de milioane de euro), pentru alimentarea cu energie electrică a viitorului Spital Regional de Urgență (SRU) Iași, unitate medicală ce va deservi locuitorii din Regiunea Nord-Est a României.
17:40
Compania Rețele Electrice România, parte a grupului PPC, a finalizat lucrările de modernizare ale rețelelor de distribuție de energie electrică care deservesc peste 4.000 de clienți din localitatea Năvodari, în valoarea totală de peste 22 de milioane de lei (cu TVA). Societatea a atras fonduri europene pentru co-finanțarea proiectelor, prin intermediul Fondului pentru Modernizare. Co-finanțarea europeană a fost în valoare de circa 17,5 milioane de lei.
17:20
MOL și Slovnaft anunță că au depus o plângere oficială la Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europene, susținând că JANAF, compania care operează conducta croată de țiței, abuzează de poziția sa de monopol.
17:10
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) eliberează, începând de joi, adeverinţe pentru fermierii beneficiari ai intervenţiei DR-06 "Bunăstarea animalelor", pachetele porcine şi păsări, care doresc să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, potrivit unui comunicat al instituţiei.
17:00
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajaţi şi nu urmează studii (NEET) şi se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, şi extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile, a anunţat joi Ministerul Muncii, transmite Agerpres.
17:00
Primăria Municipiului Galați informează că astăzi, în ședința Consiliului Local, a fost aprobată o hotărâre importantă privind o serie de reduceri la impozitele locale pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora.
17:00
Wizz Air a anunțat că a prelungit cu o săptămână suspendarea zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 15 martie inclusiv. Compania reia din 8 martie zborurile din Regatul Unit către Jeddah și Medina din Arabia Saudită.