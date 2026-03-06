Atenție la capcanele din online! Campanie amplă în Timiș pentru prevenirea traficului de persoane în rândul tinerilor
Timis Online, 6 martie 2026 11:50
Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale lansează un proiect amplu de informare destinat tinerilor din județul Timiș. Scopul este de a crește gradul de conștientizare asupra riscurilor traficului de persoane și exploatării sexuale, în special în mediul online. Inițiativa este realizată cu sprijinul Ministerul Francez de Afaceri Externe.
Acum 15 minute
12:00
Industrie de apărare la Timișoara. Fritz nu vede riscuri ca orașul să devină țintă a unor atacuri # Timis Online
Firme din Timișoara, mai ales din industria automotive, sunt interesate să intre în sectorul de apărare, spune primarul Dominic Fritz. În contextul unor investiții militare de peste 9 miliarde de euro anunțate de Guvern, edilul crede că orașul ar putea beneficia economic pe termen lung.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Roboții intră în acțiune la Timișoara. Festivalul FIRST aduce competițiile de robotică mai aproape de public # Timis Online
Pasionații de tehnologie și robotică sunt invitați sâmbătă, 7 martie, la Universitatea de Vest din Timișoara, unde va avea loc festivalul FIRST Robotics Initiative of Timișoara. Evenimentul, organizat de echipa de robotică CyberMoon a Colegiului Național „C. D. Loga” Timișoara, își propune să aducă publicul mai aproape de competițiile de robotică educațională și de universul programului internațional FIRST.
Acum 2 ore
11:10
FOTO. Gest de omenie în Timișoara. Polițiștii locali au ajutat o pensionară să-și recupereze bunurile uitate în tramvai # Timis Online
O femeie în vârstă de 70 de ani din Timișoara și-a recuperat bunurile pierdute după ce a cerut ajutorul polițiștilor locali.
11:00
Speranță pentru Bogdan. Timișoara se mobilizează pentru a salva viața unui băiat de 14 ani # Timis Online
Un adolescent de doar 14 ani din Timișoara luptă pentru viața lui, iar comunitatea încearcă să îi fie alături. Bogdan Cîra, elev în clasa a VII-a la Liceul „Nikolaus Lenau”, a fost diagnosticat luna trecută cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și pentru cei care îl cunosc, iar acum speranța lui depinde de tratamentele pe care le poate urma într-o clinică din străinătate.
Acum 4 ore
10:00
09:50
Restricție de tonaj pe DJ 691, între A1 și limita cu Arad. Camioanele de peste 7,5 tone vor avea nevoie de autorizații speciale # Timis Online
Consiliul Județean Timiș introduce, începând cu 15 martie, o restricție de tonaj pe drumul județean DJ 691, pe sectorul dintre sensul giratoriu de descărcare de pe autostrada A1 și limita cu județul Arad. Măsura vizează protejarea lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare și se va aplica vehiculelor cu o greutate mai mare de 7,5 tone.
09:40
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol în România. În Timiș, cu aproape 2.000 mai puțini copii decât acum 10 ani # Timis Online
România a înregistrat în 2025 cel mai mic număr de copii născuți din ultimii aproape 100 de ani. Tendința de scădere se vede și la nivel local, în județul Timiș, numărul nașterilor a scăzut semnificativ în ultimul deceniu, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică Timiș.
09:40
Gala Premiilor Societății Timișoara, organizată la 36 de ani de la Proclamația de la Timișoara # Timis Online
La 36 de ani de la semnarea Proclamației de la Timișoara, memoria Revoluției din Decembrie 1989 este marcată printr-un nou demers de reflecție și recunoaștere publică: Gala Premiilor Societății Timișoara.
09:40
08:20
Vineri, 6 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:20
Vineri puteți merge la proiecții, expoziții și petreceri în oraș.
Acum 24 ore
19:40
Oferta turistică a județului Județul Timiș a fost prezentată în aceste zile la ITB Berlin, cel mai mare târg de turism din lume. Vizitatorii au putut descoperi patrimoniul, experiențele urbane și gastronomia specifică Banatului.
19:10
În vreme ce taxele, impozitele și prețurile tot mai mari au adus într-un punct critic nivelul de trai al milioane de români contribuabili, iar firmele mici și PFA-urile se trezesc cu conturile blocate pentru câțiva lei neplătiți la ANAF, marii restanțieri acumulează nederanjați datorii de miliarde la buget și-și văd liniștiți de afaceri. FACIAS solicită autorităților clarificări pentru cele peste 11 miliarde de euro datorate statului român de societățile comerciale.
16:50
Spitalul CFR, dorit de Primăria Timișoara și Spitalul Județean. Fritz propune fuziunea cu Spitalul Municipal # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a discutat joi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă la Primărie, despre viitorul Spitalului CFR Timișoara, dar și despre propunerea de creare a unui consorțiu care să unească spitalele din oraș sub o conducere comună. Edilul consideră că Spitalul CFR ar trebui să fuzioneze cu Spitalul Municipal, însă respinge în continuarea ideea concentrării managementului tuturor unităților medicale într-o singură structură.
16:30
„Nu avem nevoie de un Batman administrativ”. Fritz nu îi dă lui Simonis Ceasul Floral, Termalul, Uszoda și Grădina de Vară # Timis Online
După ce Alfred Simonis s-a oferit să preia și să reabiliteze mai multe obiective nefinalizate de municipalitate, primarul Dominic Fritz respinge ideea și spune că demersul este unul „mai degrabă politic decât administrativ”. Edilul afirmă că județul ar trebui să se concentreze mai întâi pe propriile investiții și probleme.
16:10
Fotbal și rock în Bastion: Politehnica Timișoara și Cargo, eveniment special de 8 Martie # Timis Online
Fotbal, muzică live și întâlniri cu jucătorii. Duminică, de Ziua Internațională a Femeii, în Bastionul Maria Theresia va avea loc evenimentul „POLI în mijlocul orașului | Fotbal & Rock”, cu acces gratuit pentru public.
16:00
Parchetul din Timiș cere arestarea preventivă a ciobanului care a tăiat gâtul altui bărbat # Timis Online
Joi, procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a cerut Tribunalului Timiș să dispună arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.
15:40
COMUNA DUMBRẶVIŢA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP-DJM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – pistă de biciclete în comuna Dumbrăvița”, propus a fi amplasat în com. Dumbrăvița, propus a fi amplasat în comuna Dumbrăvița, pe străzile Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Franyo Zoltan, Praga, București, Dâmbovița, Ion Creangă, jud. Timiș, identificat prin CF-urile cu nr. 412512, nr. 412513, nr. 411775, nr. 411663, nr. 410213, nr. 407841, jud. Timiș.
15:40
Primăria nu știe cum va arăta bugetul, dar Fritz e optimist: „Ne așteaptă un an al șantierelor. Vor fi cu deranj, vor fi cu nervi” # Timis Online
Primăria Timișoara încă nu știe cum va arăta bugetul pe 2026. Deși impozitele locale cresc, alte modificări fiscale ar putea reduce veniturile orașului cu zeci de milioane de lei. În același timp, primarul Dominic Fritz anunță un an cu investiții majore și șantiere de peste 200 de milioane de euro.
15:20
Premierul Ilie Bolojan anunță că Guvernul a adoptat ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici, scrie Agerpres.
15:00
Funcționarii din Timișoara pot începe să se îngrijoreze. Peste 200 de posturi vor fi desființate la primărie și la poliția locală # Timis Online
Reforma administrativă adoptată de Guvern obligă primăriile să reducă cu 30% numărul de posturi din organigramă. La Timișoara, primarul Dominic Fritz anunță desființarea a aproximativ 230 de posturi din primărie și poliția locală, majoritatea ocupate, în cadrul unei noi reorganizări a aparatului administrativ.
15:00
Primarul Dominic Fritz despre încheierea mandatului lui dr. Oancea: „Cred că este sănătos să existe o schimbare la nivel de management” # Timis Online
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a vorbit astăzi, 5 martie, în cadrul unei conferințe de presă, despre încheierea mandatului lui dr. Cristian Oancea la conducerea Spitalului Victor Babeș Timișoara. Fritz a precizat că schimbarea managerială este un proces normal, urmând ca în perioada următoare să fie numit un manager interimar.
14:50
Timișoara găzduiește competiția internațională JAZZx NOW, dedicată artiștilor emergenți din jazz. Înscrierile sunt deschise între 3 și 31 martie, iar patru finaliști vor urca pe scena JAZZx NOW din Iulius Town pe 1–2 iulie 2026. Marele premiu este de 4.000 de euro și invitația de a deschide ediția JAZZx 2027.
14:20
Cartiere „roșii” pentru păcănele, în Timișoara. Primăria le vrea departe de școli și zonele rezidențiale # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să limiteze drastic răspândirea sălilor de jocuri de noroc din oraș. Propunerea primarului Dominic Fritz este ca acestea să fie interzise în apropierea școlilor și mutate în câteva zone speciale, cel mai probabil pe străzi din zone industriale. În prezent, în Timișoara există 173 de astfel de locații autorizate.
14:00
Miros puternic de plastic ars în mai multe cartiere din Timișoara. Garda de Mediu: „Apelați 112 dacă observați incendieri de deșeuri” # Timis Online
Unii locuitori din zonele Mehala, Cetății și Gheorghe Lazăr spun că li s-a făcut rău din cauza mirosului. În replică, autoritățile spun că a fost înregistrată o depășire punctuală la dioxidul de azot.
13:50
De la medicină și inginerie la arte și literatură. Liceenii explorează ofertele de studiu de la universitățile din Timișoara # Timis Online
Elevii din clasele a XI-a și a XII-a din județul Timiș sunt invitați să descopere oferta universitară a orașului în cadrul celei de-a patra ediții a târgului educațional „Timișoara - ATU pentru educația ta”. Evenimentul este organizat de Alianța Timișoara Universitară (ATU), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș.
13:40
În weekend, pe Muntele Semenic și Muntele Mic sunt deschise mai multe pârtii, iar stratul de zăpadă depășește jumătate de metru. Anunțul a fost făcut, joi, de comunitatea Banatul Montan.
Ieri
11:50
Oferte cu discount la Târgul Imobiliar Timișoara TIT: Alpha City Residence promite 2.000 de euro reducere la rezervări # Timis Online
În prim-plan se află cel mai ambițios proiect imobiliar, Alpha City Residence, conceput să aducă un nou standard în industria imobiliară și să redefinească ideea de lux și confort. Amplasat în Remetea Mare, acest complex rezidențial oferă mai mult decât simple locuințe elegante.
11:50
„Copil vaccinat = copil protejat”. Campanie națională pentru creșterea vaccinării copiilor # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică, împreună cu Ministerul Sănătății, anunță lansarea unei campanii naționale dedicate promovării vaccinării copiilor, desfășurată în perioada martie-aprilie, sub sloganul „COPIL VACCINAT = COPIL PROTEJAT”. Inițiativa are ca scop creșterea nivelului de informare în rândul părinților și încurajarea imunizării copiilor conform Calendarului Național de Vaccinare.
11:20
FOTO. Haosul parcărilor la Timișoara. Peste 300 de șoferi amendați pentru blocarea accesului la garaje și instituții # Timis Online
Poliția Locală Timișoara a aplicat, de la începutul anului, sancțiuni în valoare totală de 254.340 de lei pentru 314 conducători auto care au blocat accesul în diverse zone prin modul în care au staționat autovehiculele. Majoritatea intervențiilor au fost declanșate în urma sesizărilor telefonice venite din partea cetățenilor.
11:20
Eveniment aniversar în acest weekend. Are loc a 15-a ediție a Târgului Apicol Ghiroda # Timis Online
Târgul Apicol Internațional revine la Ghiroda în acest weekend, cu o ediție aniversară – a 15-a. Evenimentul aduce peste 30 de expozanți, conferințe dedicate apiculturii și activități pentru copii, în curtea Căminului Cultural. Organizatorii promit două zile pline de produse apicole și surprize.
10:10
Două mașini s-au tamponat pe strada Armoniei din Timișoara. Ambii șoferi au ajuns la spital # Timis Online
Doi șoferi au fost răniți și transportați la spital în urma unui accident rutier produs pe strada Armoniei, după ce un tânăr de 21 de ani a intrat cu mașina într-un autoturism care circula în fața sa.
09:50
VIDEO. Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me” # Timis Online
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”, după ce a câștigat Selecția Națională transmisă în direct de TVR. România va concura în a doua semifinală, pe 14 mai, la competiția care se va desfășura la Viena, sub sloganul „United by Music”.
09:50
Timișoara, văzută prin poveștile femeilor care i-au schimbat destinul. Tur gratuit de 8 Martie # Timis Online
De Ziua Internațională a Femeii, timișorenii și turiștii sunt invitați să descopere orașul dintr-o perspectivă diferită, într-un tur ghidat dedicat femeilor care au marcat istoria și identitatea locală. Evenimentul este organizat duminică, 8 martie, de Asociația Turism Alternativ, în cadrul proiectului Timișoara Free Tours.
09:00
Joi, 5 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Joi puteți merge la mai multe proiecții, petreceri și expoziții.
4 martie 2026
17:10
„Chamber Conversations”. Artiști de talie internațională pe scena Filarmonicii Banatul din Timișoara # Timis Online
Timișoara devine, în 11 martie, de la ora 19, gazda unui eveniment muzical de excepție. Pe scena Filarmonicii Banatul va avea loc concertul extraordinar de muzică de cameră intitulat „Chamber Conversations", care va aduce în fața publicului cinci artiști de renume internațional.
16:50
Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget au fost sesizați de către proprietarul unei stâne că pe un câmp din proximitatea localității Curtea ar fi avut loc un conflict între două persoane, existând suspiciunea ca una dintre persoane să fie moartă.
16:30
Lucrările pentru amenajarea a două noi sensuri giratorii pe DJ 592, șoseaua care leagă Timișoara de Buziaș, au început oficial, într-o zonă unde, de-a lungul timpului, s-au produs numeroase accidente rutiere. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliul Județean Timiș, Alfred Simonis, care a efectuat astăzi o vizită pe șantier.
16:20
Misiune economică a CCIAT în SUA pentru noi oportunități de colaborare pentru companiile timișene # Timis Online
În perioada 16-26 februarie 2026, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș a organizat o nouă misiune economică în Statele Unite ale Americii, la Las Vegas și Miami, ce a avut ca scop consolidarea relațiilor comerciale româno-americane și identificarea de noi parteneriate de afaceri.
15:50
Locuitorii din Giroc vor beneficia, începând de joi, 5 martie, de un program îmbunătățit al transportului public. Anunțul a fost făcut de Primăria Comunei Giroc, care precizează că modificările vin în urma mesajelor și sugestiilor primite din partea cetățenilor.
15:40
Eleganță și independență pe Corso: povestea doamnei Ileana Demian, simbol al unei epoci în Timișoara # Timis Online
O fotografie, o pălărie, un automobil – din aceste detalii aparent mărunte se recompune portretul unei femei care a întruchipat eleganța și spiritul unei epoci. Povestea doamnei Ileana Demian readuce în atenție farmecul unei Timișoare burgheze, cultivate și profund conectate la marile orașe ale Europei Centrale.
15:20
Timișoara stă mai bine – sau cel puțin nu așa de rău – ca alte mari orașe din România în privința parcărilor, arată o analiză a G4Media și Info Sud-Est. Dintre primele 10 orașe ale României, Timișoara este locul 2 la raportatul dintre numărul de locuri de parcare publice și numărul de locuitori, cu un loc de parcare la trei locuitori.
15:10
În această primăvară, Timișoara se transformă într-un spațiu vibrant de sărbătoare, invitând vizitatorii la o călătorie prin piețele istorice ale orașului. Între 27 martie și 14 aprilie, Târgul de Paște Timișoara promite experiențe inedite în Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Unirii.
14:30
Atac devastator în largul Sri Lanka. Fregata iraniană IRIS Dena s-a scufundat, peste 100 de persoane sunt date dispărute # Timis Online
Cel puțin 101 persoane sunt dispărute după ce fregata iraniană IRIS Dena a fost atacată și s-ar fi scufundat în largul Sri Lanka; bilanțul indică un mort și 78 de răniți. În paralel, Israelul anunță lovituri în Teheran și doborârea unui avion iranian, iar Arabia Saudită spune că a interceptat un atac cu dronă asupra rafinăriei Ras Tanura.
14:30
Rachetă balistică iraniană interceptată de sistemele NATO înainte de a intra în spațiul aerian al Turciei # Timis Online
Ministerul Apărării Naționale al Turciei a anunțat interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a traversat Irakul și Siria. Proiectilul a fost neutralizat de sistemele NATO din estul Mediteranei, iar resturi au fost găsite în provincia Hatay Province. Nu au fost raportate victime.
13:30
VIDEO. Fabrică ilegală de țigarete care funcționa sub nasul autorităților, descoperită la marginea Timișoarei # Timis Online
La Timișoara a fost descoperită o fabrică ilegală de țigarete, cu sute de baxuri și tone de tutun, într-o acțiune a polițiștilor și procurorilor D.I.I.C.O.T. care vizează un grup de contrabandiști bine organizat.
13:10
Cazul Mario: adolescentul de 15 ani trimis în judecată, minorul de 13 ani plasat într-un centru de protecție # Timis Online
Adolescentul de 15 ani a fost trimis în judecată pentru uciderea lui Mario și profanarea cadavrului, iar minorul de 13 ani nu va fi judecat. Tribunalul Timiș a decis plasamentul său într-un centru de protecție a copilului.
13:00
Cursă de 3.600 de euro spre Italia. Un timișorean, trimis în judecată pentru trafic de migranți # Timis Online
Un bărbat din Timișoara a fost trimis în judecată pentru că a transportat ilegal patru migranți din Irak, care intenționau să ajungă în Italia.
