LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1”
Golazo.ro, 6 martie 2026 11:50
LeBron James a stabilit un nou record, după ce l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coșuri marcate în timpul sezonului regular din NBA.
• • •
Acum 10 minute
12:10
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane” # Golazo.ro
Carlos Mora și Raul Florucz, jucătorii celor de la Universitatea Craiova, respectiv Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB, însă au fost refuzați.
Acum 30 minute
12:00
Astăzi, 6 martie 2026, se joacă primele meciuri din cele mai interesante campionate de fotbal ale Europei, cu excepția Premier League. În Anglia, în aceste zile sunt programate meciuri din FA Cup în care sunt implicate și echipele din primul eșalon.
11:50
Acum o oră
11:20
Prins cu nasul în ofsaid FOTO. Moment incredibil în Premier League! Ismaila Sarr a înscris, dar golul a fost anulat: „Nimic nu pare corect” # Golazo.ro
Tottenham - Crystal Palace 1-3. Ismaila Sarr, extrema dreaptă a oaspeților, a înscris în partida de joi, dar golul său a fost anulat pentru un motiv incredibil: nasul său era în ofsaid.
Acum 2 ore
10:30
Vassaras l-a primit în birou, apoi i-a făcut plângere! CCA și FRF cer ca Dani Coman să fie pedepsit după declarațiile de la finalul meciului Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, s-a ales cu două plângeri din partea Federației Române de Fotbal (FRF) și a Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), după derapajul pe care l-a avut la finalul partidei cu Petrolul (1-2), din etapa #27.
10:20
Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 57 de ani, are ca obiectiv eventul campionat-Cupa Greciei în 2026, când PAOK sărbătorește centenarul. Echipa din Salonic stă foarte bine în acest moment
Acum 4 ore
10:10
„Toți trei sunt slabi” Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta” # Golazo.ro
Analiștii Bogdan Cosmescu și Basarab Panduru au analizat situația fundașilor stânga români disponibili pentru barajul cu Turcia.
10:00
Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu” # Golazo.ro
Inter Miami a participat joi la o recepție la Casa Albă, după ce clubul a cucerit în premieră Cupa MLS. Lionel Messi i-a oferit un cadou lui Donald Trump, care a făcut mai multe glume și l-a comparat pe argentinian cu legendarul Pele.
09:30
„Am rezolvat ce era de rezolvat” Cosmin Olăroiu, prima reacție după ajutorul oferit românilor blocați în Dubai » Care e situația în Emirate # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, a vorbit despre gestul său de a ajuta un grup de elevi și profesori din Suceava rămași blocați în Dubai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
09:00
„Pe maidan te dezvoltai ca individ” Sorin Ghionea știe care este marea lacună a juniorilor români: „E o problemă” # Golazo.ro
Sorin Ghionea (46 de ani) știe unde este una dintre principalele probleme din fotbalul juvenil din România. Fostul stoper și Petre Marin au o școală de fotbal unde amotricitatea copiilor e o problemă des întâlnită.
Acum 12 ore
00:10
Dezastru fără Drăgușin De ce a lipsit de la meciul cu Crystal Palace. Un alt eșec suferit de Tottenham » E la un punct de retrogradare! # Golazo.ro
Radu Drăgușin nu a jucat joi seară la Tottenham - Crystal Palace 1-3. Antrenorul Igor Tudor a spus că are numai „o mică problemă”, dar motivul ar fi fost legat de meciul precedent
5 martie 2026
23:40
România nu boicotează deschiderea Eduard Novak dezminte anunțul făcut de Ucraina cu privire la Jocurile Paralimpice: „Politica trebuie făcută de altcineva” # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), președintele Comitetului Național Paralimpic, a anunțat că România nu va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă. Competiția va avea loc la Milano în perioada 5-16 martie, iar ceremonia va avea loc vineri.
23:30
„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani) aplaudă revenirea lui Radu Drăgușin printre titularii lui Tottenham.
Acum 24 ore
23:00
„Avem un obiectiv clar” Alex Pop, după calificarea în semifinalele Cupei României: „Chiar vorbeam în vestiar...” » Ce spune despre protestul ultrașilor # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Alexandru Pop (26 de ani), marcatorul golului calificării, a vorbit despre partida de pe „Arcul de Triumf”.
22:50
„De-aia am primit galben” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce a făcut o criză de nervi la meciul cu Metalul. Ce i-a transmis „centralului” # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale care a asigurat prezența în semifinalele Cupei României.
22:30
Îl sfidează pe Nicolescu VIDEO. Cătălin Cîrjan a repetat gestul care l-a înfuriat pe președintele lui Dinamo # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, a fost protagonistul unor scandări la adresa rivalelor.
22:20
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău. La scurt timp după începerea reprizei secunde a partidei din Cupa României, suporterii „câinilor” din Peluza Cătălin Hîldan (PCH) au părăsit sectorul în care se aflau.
22:00
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță # Golazo.ro
Daniil Medvedev a avut parte de o călătorie neobișnuită către turneul Indian Wells, care se desfășoară în California în perioada 1-15 martie.
21:50
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a meciului din sferturile Cupei României.
21:30
România, victorie la EHF Euro Cup „Tricolorele” au controlat de la un cap la altul meciul cu Slovacia » Cum arată clasamentul # Golazo.ro
România a câștigat împotriva Slovaciei cu 32-26 în etapa #3 a turneului de handbal feminin EHF Euro Cup. La EHF Euro Cup participă exclusiv cele 8 echipe care s-au calificat direct la Campionatul European din acest an.
21:20
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!” # Golazo.ro
Elvir Koljic, atacantul Rapidului, a venit cu o serie de critici la adresa contestatarilor lui Costel Gâlcă, antrenorul echipei.
21:10
Carlos Alcaraz, uluit Jucătorul care l-a șocat pe numărul 1 mondial: „Nu respectă pe nimeni” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a vorbit despre tânărul său compatriot spaniol Rafael Jodar, care la doar 19 ani a ajuns pe locul 103 ATP.
20:50
„Zidane nu făcea mare lucru” Gareth Bale, dezvăluiri nemaiauzite din vestiarul lui Real Madrid. Ce spune despre Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fostul atacant galez, a vorbit despre experiența sa de la Real Madrid. Fostul fotbalist a explicat că pregătirea tactică înaintea meciurilor importante era redusă și a povestit cum era atmosfera în vestiar alături de Ronaldo (41 de ani) și Benzema (38 de ani).
20:50
Dă peste nas rivalelor A luat titlul cu FCSB și iese la atac, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Să vedem ce fac cei care mustăcesc acum” # Golazo.ro
Sorin Ghionea e dezamăgit pentru faptul că fosta sa echipă a ratat accederea în play-off, însă are speranța că echipa va câștiga play-outul și barajul pentru Conference League.
20:10
Surpriza lui Chivu Antrenorul român, decizie neașteptată cu câteva zile înainte de derby-ul decisiv cu AC Milan # Golazo.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, se pregătește de derby-ul cu AC Milan de duminică și le-a pregătit o surpriză jucătorilor săi.
19:30
Cum se va numi noua Dacia FOTO. Producătorul auto din România a anunțat numele noului model: „Inspirat din anii ’80” » Toate detaliile # Golazo.ro
Dacia a anunțat, joi, numele noului crossover, al cărui design va fi dezvăluit pe 10 martie.
19:00
Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici” # Golazo.ro
Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul britanic de la Ferrari, a vorbit recent despre legăturile sale cu Africa. Pilotul și-a exprimat dorința ca Formula 1 să revină pe continentul african, într-un discurs despre moștenirea sa familială din Benin, Senegal și Nigeria.
18:30
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre presiunea resimțită la clubul din Gruia, mai ales după eliminarea suferită din Cupa României.
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea # Golazo.ro
Fostul tenismen francez Yannick Noah (65 de ani) este implicat într-un conflict familial amplu. Cele două surori ale sale l-au acuzat că le-ar fi privat de moștenirea lăsată de părinți
18:00
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri # Golazo.ro
Marius Niculae știe care sunt marile probleme ale lui Dinamo, cu care Zeljko Kopic se va confrunta în următoarea perioadă
18:00
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre situația lui Kader Keita, jucătorul echipei care a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața.
17:40
Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână a fost că un grup de elevi români din Suceava a rămas blocat în Dubai. De aici, din România, îi putem judeca pe compatrioții din Dubai. Acolo însă, în suprarealismul pericolului, nu știm cum ar fi.
17:00
„Sunt frustrați” Bogdan Mara, după discuțiile referitoare la arbitraj: „Acuze mult prea mari” + Care e obiectivul CFR-ului # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, le-a răspuns celor care au acuzat gruparea din Gruia că a beneficiat de greșelile de arbitraj din ultimele etape.
17:00
Scandal în Italia FOTO. Au profitat de accidentarea unui adversar și au marcat, iar golul a fost validat # Golazo.ro
Frosinone - Pescara 2-2. Scandal după meciul din etapa #28 din Serie B. Oaspeții au înscris al doilea gol în timp ce adversarii lor se opriseră din joc.
16:40
„Numele meu înseamnă DESTIN” Recent, Kader Keita vorbea deschis despre planurile sale, dar era conștient că „uneori destinul se poate schimba” # Golazo.ro
„Kader” înseamnă destin, spunea mijlocașul ivorian.
16:30
Bergodi, pe bancă la meciul cu FCSB?! Ce a transmis LPF cu privire la suspendarea antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, nu va putea sta pe bancă la partida cu FCSB, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
16:20
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor # Golazo.ro
Lamini Fati (19 ani), fundașul central de la echipa a doua a lui Real Madrid, ar putea debuta la gruparea din capitala Spaniei la partida cu Celta Vigo.
16:20
Billie Jean King Cup România și-a aflat și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa # Golazo.ro
Echipa României de Billie Jean King Cup și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa.
16:10
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso # Golazo.ro
Formula 1 se pregătește de prima etapă a noului sezon, dar Aston Martin are probleme mari din cauza vibrațiilor motorului Honda. Ce spune directorul Adrian Newey, cât pot rezista piloții Fernando Alonso și Lance Stroll
15:50
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) e de părere că Serena Williams (44 de ani) își pregătește revenirea pe terenul de tenis.
15:40
„Dimineața, cafea, după-amiază, rom” VIDEO: Orri Oskarsson a mers în fața fanilor lui Real Sociedad. Ce a urmat a fost un real spectacol # Golazo.ro
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a eliminat-o pe Athletic Bilbao în semifinalele competiției, scor 2-0 la general.
15:10
FCSB, raport șocant! Un document oficial prezintă criza fără precedent în care a ajuns campioana # Golazo.ro
Monitorizarea primelor 29 de etape dezvăluie o situație umilitoare pentru FCSB, la câțiva parametri importanți.
14:40
„Nu plănuim să facem asta” Președintele lui Inter, reacție fermă despre interesul lui Arsenal pentru Pio Esposito: „O piesă-cheie pentru viitor” # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a vorbit despre posibila plecare a lui Pio Esposito (20 de ani) la Arsenal.
14:30
„Arcul de Triumf”, gata de Dinamo - Metaul Buzău VIDEO. Cum se prezintă gazonul, cu câteva ore înaintea ultimului sfert de finală din Cupa României # Golazo.ro
Gazonul de pe stadionul „Arcul de Triumf” se prezintă în condiții optime de joc înaintea partidei Dinamo - Metalul Buzău, ultimul sfert de finală din Cupa României.
14:20
De ce e îngrijorare la FRF Motive imediate de teamă la federație din cauza conflictului din Iran # Golazo.ro
Barajul de Mondial al naționalei masculine, pe 26 martie, la Istanbul, provoacă griji, după ce NATO a interceptat o rachetă iraniană care țintea Turcia. Alt meci e însă acum într-o zonă apropiată de război
13:50
Clipe de groază în buncăr Fabian Schar, fundașul lui Newcastle, a povestit ce a trăit în Orientul Mijlociu: „Cele mai înfricoșătoare din viața mea” # Golazo.ro
Fabian Schar (34 de ani), fundașul central al celor de la Newcastle, a povestit clipele de groază prin care a trecut în Orientul Mijlociu, odată cu începerea războiului.
13:50
„Are 8-10 șuruburi în el” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru, după accidentul grav suferit la schi # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul oltenilor.
13:40
„SOLD - OUT” Anunțul făcut de Rapid cu trei zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova # Golazo.ro
Rapid a anunțat că a vândut toate biletele la tribuna a II-a pentru meciul cu Universitatea Craiova.
13:30
Așii Clujului Secretul unei echipe calificate în play-off și în semifinalele Cupei. 3 jucători au influențat 75% din goluri # Golazo.ro
U Cluj atacă pe două direcții în ultima parte a sezonului: e pe locul 4 în Liga 1 și în semifinalele Cupei. Trei jucători au ieșit deasupra tuturor din februarie, toți străini: Macalou, Drammeh și Lukic
13:10
„Aceștia au fost factorii” Titi Aur, fost campion de raliuri, analizează accidentul în care a fost implicat Kader Keita, de la Rapid: „Autoritățile sunt imune” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Titi Aur, fost campion național de raliuri și un cunoscut susținător al condusului preventiv, pentru a desluși motivele care au dus la producerea acestui accident.
