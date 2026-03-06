„Trădătoare în vreme de război” Jucătoarele Iranului, criticate dur după protestul de la Cupa Asiei: „Trebuie pedepsite mai sever”
Golazo.ro, 6 martie 2026 15:20
Jucătoarele naționalei Iranului au fost criticate dur și au fost catalogate drept trădătoare pentru decizia de a nu cânta imnul înainte de partida cu Coreea de Sud.
• • •
Acum 10 minute
15:40
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă # Golazo.ro
UEFA și CONMEBOL, care organizează duelul campioanelor Europei și Americii de Sud, nu au luat încă o decizie, dar războiul care afectează Orientul Mijlociu pune în pericol Spania - Argentina, programat la sfârșitul lunii
Acum 30 minute
15:20
„Trădătoare în vreme de război” Jucătoarele Iranului, criticate dur după protestul de la Cupa Asiei: „Trebuie pedepsite mai sever” # Golazo.ro
Jucătoarele naționalei Iranului au fost criticate dur și au fost catalogate drept trădătoare pentru decizia de a nu cânta imnul înainte de partida cu Coreea de Sud.
Acum 2 ore
14:40
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile din barajul de calificare la CM 2026. Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.
14:20
Liga 1, etapa #30 LIVE de la 19:30, Csikszereda - Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul # Golazo.ro
Csikszereda și Farul Constanța se întâlnesc astăzi, de la ora 19:30, în primul meci al etapei #30, ultima din sezonul regulat din Liga 1.
14:10
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă” # Golazo.ro
Presa din Spania vorbește despre suma pentru care Rayo Vallecano ar fi dispusă să-l vândă pe Andrei Rațiu (27 de ani) în următoarea perioadă de transferuri.
13:50
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Universitatea Cluj din ultima etapă a sezonului regulat. Tehnicianul cipriot a anunțat când va părăsi echipa și a avut un mic conflict cu jurnaliștii.
Acum 4 ore
13:30
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan ai Ligii 1 # Golazo.ro
Alexandru Musi a avut un start de sezon foarte bun, însă în 2026 nu are gol și nici pasă de gol. Cum arată topul firmei de monitorizare SportsBase în privința fotbaliștilor U21 din acest campionat: Musi nu prinde primele 15 poziții!
13:10
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie” # Golazo.ro
Amir Kiarash, 44 de ani, s-a născut la Teheran, trăiește în România din 1992 și nu și-a mai văzut țara natală din 1993. Jurnalistul sportiv descrie situația dramatică a Iranului. Cât a suferit din cauza regimului Ali Khamenei și cât suferă în tragedia războiului
12:30
Negocieri cu Daniel Pancu Anunțul făcut de conducerea CFR Cluj, după dezvăluirile antrenorului: „Asta ne dorim! Acum, nu în vară” # Golazo.ro
Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a venit cu precizări legate de prelungirea contractului lui Daniel Pancu, antrenorul echipei.
12:10
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane” # Golazo.ro
Carlos Mora și Raul Florucz, jucătorii celor de la Universitatea Craiova, respectiv Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB, însă au fost refuzați.
12:00
Astăzi, 6 martie 2026, se joacă primele meciuri din cele mai interesante campionate de fotbal ale Europei, cu excepția Premier League. În Anglia, în aceste zile sunt programate meciuri din FA Cup în care sunt implicate și echipele din primul eșalon.
11:50
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1” # Golazo.ro
LeBron James a stabilit un nou record, după ce l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coșuri marcate în timpul sezonului regular din NBA.
Acum 6 ore
11:20
Prins cu nasul în ofsaid FOTO. Moment incredibil în Premier League! Ismaila Sarr a înscris, dar golul a fost anulat: „Nimic nu pare corect” # Golazo.ro
Tottenham - Crystal Palace 1-3. Ismaila Sarr, extrema dreaptă a oaspeților, a înscris în partida de joi, dar golul său a fost anulat pentru un motiv incredibil: nasul său era în ofsaid.
10:30
Vassaras l-a primit în birou, apoi i-a făcut plângere! CCA și FRF cer ca Dani Coman să fie pedepsit după declarațiile de la finalul meciului Petrolul - FC Argeș # Golazo.ro
Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, s-a ales cu două plângeri din partea Federației Române de Fotbal (FRF) și a Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), după derapajul pe care l-a avut la finalul partidei cu Petrolul (1-2), din etapa #27.
10:20
Avantajul lui Lucescu Ce are Răzvan în plus acum față de Olympiacos și AEK în campionatul grec # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 57 de ani, are ca obiectiv eventul campionat-Cupa Greciei în 2026, când PAOK sărbătorește centenarul. Echipa din Salonic stă foarte bine în acest moment
10:10
„Toți trei sunt slabi” Fotbaliștii luați în calcul de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, criticați: „Nu sunt pentru meciul ăsta” # Golazo.ro
Analiștii Bogdan Cosmescu și Basarab Panduru au analizat situația fundașilor stânga români disponibili pentru barajul cu Turcia.
10:00
Messi, în vizită la Trump VIDEO. Președintele american l-a comparat pe starul argentinian cu Pele: „Asta mi-a spus fiul meu” # Golazo.ro
Inter Miami a participat joi la o recepție la Casa Albă, după ce clubul a cucerit în premieră Cupa MLS. Lionel Messi i-a oferit un cadou lui Donald Trump, care a făcut mai multe glume și l-a comparat pe argentinian cu legendarul Pele.
Acum 8 ore
09:30
„Am rezolvat ce era de rezolvat” Cosmin Olăroiu, prima reacție după ajutorul oferit românilor blocați în Dubai » Care e situația în Emirate # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, a vorbit despre gestul său de a ajuta un grup de elevi și profesori din Suceava rămași blocați în Dubai, din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
09:00
„Pe maidan te dezvoltai ca individ” Sorin Ghionea știe care este marea lacună a juniorilor români: „E o problemă” # Golazo.ro
Sorin Ghionea (46 de ani) știe unde este una dintre principalele probleme din fotbalul juvenil din România. Fostul stoper și Petre Marin au o școală de fotbal unde amotricitatea copiilor e o problemă des întâlnită.
Acum 24 ore
00:10
Dezastru fără Drăgușin De ce a lipsit de la meciul cu Crystal Palace. Un alt eșec suferit de Tottenham » E la un punct de retrogradare! # Golazo.ro
Radu Drăgușin nu a jucat joi seară la Tottenham - Crystal Palace 1-3. Antrenorul Igor Tudor a spus că are numai „o mică problemă”, dar motivul ar fi fost legat de meciul precedent
5 martie 2026
23:40
România nu boicotează deschiderea Eduard Novak dezminte anunțul făcut de Ucraina cu privire la Jocurile Paralimpice: „Politica trebuie făcută de altcineva” # Golazo.ro
Eduard Novak (49 de ani), președintele Comitetului Național Paralimpic, a anunțat că România nu va boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice de iarnă. Competiția va avea loc la Milano în perioada 5-16 martie, iar ceremonia va avea loc vineri.
23:30
„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea” # Golazo.ro
Marius Niculae (44 de ani) aplaudă revenirea lui Radu Drăgușin printre titularii lui Tottenham.
23:00
„Avem un obiectiv clar” Alex Pop, după calificarea în semifinalele Cupei României: „Chiar vorbeam în vestiar...” » Ce spune despre protestul ultrașilor # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Alexandru Pop (26 de ani), marcatorul golului calificării, a vorbit despre partida de pe „Arcul de Triumf”.
22:50
„De-aia am primit galben” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce a făcut o criză de nervi la meciul cu Metalul. Ce i-a transmis „centralului” # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale care a asigurat prezența în semifinalele Cupei României.
22:30
Îl sfidează pe Nicolescu VIDEO. Cătălin Cîrjan a repetat gestul care l-a înfuriat pe președintele lui Dinamo # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Cătălin Cîrjan, căpitanul „câinilor”, a fost protagonistul unor scandări la adresa rivalelor.
22:20
Ultrașii lui Dinamo au protestat Au părăsit stadionul în timpul meciului cu Metalul Buzău! Ce i-a înfuriat » Andrei Nicolescu, înjurat # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău. La scurt timp după începerea reprizei secunde a partidei din Cupa României, suporterii „câinilor” din Peluza Cătălin Hîldan (PCH) au părăsit sectorul în care se aflau.
22:00
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță # Golazo.ro
Daniil Medvedev a avut parte de o călătorie neobișnuită către turneul Indian Wells, care se desfășoară în California în perioada 1-15 martie.
21:50
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Dinamo - Metalul Buzău. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a meciului din sferturile Cupei României.
21:30
România, victorie la EHF Euro Cup „Tricolorele” au controlat de la un cap la altul meciul cu Slovacia » Cum arată clasamentul # Golazo.ro
România a câștigat împotriva Slovaciei cu 32-26 în etapa #3 a turneului de handbal feminin EHF Euro Cup. La EHF Euro Cup participă exclusiv cele 8 echipe care s-au calificat direct la Campionatul European din acest an.
21:20
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!” # Golazo.ro
Elvir Koljic, atacantul Rapidului, a venit cu o serie de critici la adresa contestatarilor lui Costel Gâlcă, antrenorul echipei.
21:10
Carlos Alcaraz, uluit Jucătorul care l-a șocat pe numărul 1 mondial: „Nu respectă pe nimeni” # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a vorbit despre tânărul său compatriot spaniol Rafael Jodar, care la doar 19 ani a ajuns pe locul 103 ATP.
20:50
„Zidane nu făcea mare lucru” Gareth Bale, dezvăluiri nemaiauzite din vestiarul lui Real Madrid. Ce spune despre Cristiano Ronaldo # Golazo.ro
Gareth Bale (36 de ani), fostul atacant galez, a vorbit despre experiența sa de la Real Madrid. Fostul fotbalist a explicat că pregătirea tactică înaintea meciurilor importante era redusă și a povestit cum era atmosfera în vestiar alături de Ronaldo (41 de ani) și Benzema (38 de ani).
20:50
Dă peste nas rivalelor A luat titlul cu FCSB și iese la atac, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Să vedem ce fac cei care mustăcesc acum” # Golazo.ro
Sorin Ghionea e dezamăgit pentru faptul că fosta sa echipă a ratat accederea în play-off, însă are speranța că echipa va câștiga play-outul și barajul pentru Conference League.
20:10
Surpriza lui Chivu Antrenorul român, decizie neașteptată cu câteva zile înainte de derby-ul decisiv cu AC Milan # Golazo.ro
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, se pregătește de derby-ul cu AC Milan de duminică și le-a pregătit o surpriză jucătorilor săi.
19:30
Cum se va numi noua Dacia FOTO. Producătorul auto din România a anunțat numele noului model: „Inspirat din anii ’80” » Toate detaliile # Golazo.ro
Dacia a anunțat, joi, numele noului crossover, al cărui design va fi dezvăluit pe 10 martie.
19:00
Lewis Hamilton, mesaj războinic Pilotul britanic, apel către liderii africani: „Să recupereze Africa de la francezi, spanioli, portughezi și britanici” # Golazo.ro
Lewis Hamilton (41 de ani), pilotul britanic de la Ferrari, a vorbit recent despre legăturile sale cu Africa. Pilotul și-a exprimat dorința ca Formula 1 să revină pe continentul african, într-un discurs despre moștenirea sa familială din Benin, Senegal și Nigeria.
18:30
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea” # Golazo.ro
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre presiunea resimțită la clubul din Gruia, mai ales după eliminarea suferită din Cupa României.
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea # Golazo.ro
Fostul tenismen francez Yannick Noah (65 de ani) este implicat într-un conflict familial amplu. Cele două surori ale sale l-au acuzat că le-ar fi privat de moștenirea lăsată de părinți
18:00
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri # Golazo.ro
Marius Niculae știe care sunt marile probleme ale lui Dinamo, cu care Zeljko Kopic se va confrunta în următoarea perioadă
18:00
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid # Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a vorbit despre situația lui Kader Keita, jucătorul echipei care a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața.
17:40
Una dintre știrile acestui mijloc de săptămână a fost că un grup de elevi români din Suceava a rămas blocat în Dubai. De aici, din România, îi putem judeca pe compatrioții din Dubai. Acolo însă, în suprarealismul pericolului, nu știm cum ar fi.
17:00
„Sunt frustrați” Bogdan Mara, după discuțiile referitoare la arbitraj: „Acuze mult prea mari” + Care e obiectivul CFR-ului # Golazo.ro
Bogdan Mara (48 de ani), directorul sportiv de la CFR Cluj, le-a răspuns celor care au acuzat gruparea din Gruia că a beneficiat de greșelile de arbitraj din ultimele etape.
17:00
Scandal în Italia FOTO. Au profitat de accidentarea unui adversar și au marcat, iar golul a fost validat # Golazo.ro
Frosinone - Pescara 2-2. Scandal după meciul din etapa #28 din Serie B. Oaspeții au înscris al doilea gol în timp ce adversarii lor se opriseră din joc.
16:40
„Numele meu înseamnă DESTIN” Recent, Kader Keita vorbea deschis despre planurile sale, dar era conștient că „uneori destinul se poate schimba” # Golazo.ro
„Kader” înseamnă destin, spunea mijlocașul ivorian.
16:30
Bergodi, pe bancă la meciul cu FCSB?! Ce a transmis LPF cu privire la suspendarea antrenorului de la U Cluj # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, nu va putea sta pe bancă la partida cu FCSB, ultima din sezonul regulat al Ligii 1.
16:20
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor # Golazo.ro
Lamini Fati (19 ani), fundașul central de la echipa a doua a lui Real Madrid, ar putea debuta la gruparea din capitala Spaniei la partida cu Celta Vigo.
16:20
Billie Jean King Cup România și-a aflat și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa # Golazo.ro
Echipa României de Billie Jean King Cup și-a aflat adversarele din Grupa I, zona Europa-Africa.
16:10
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso # Golazo.ro
Formula 1 se pregătește de prima etapă a noului sezon, dar Aston Martin are probleme mari din cauza vibrațiilor motorului Honda. Ce spune directorul Adrian Newey, cât pot rezista piloții Fernando Alonso și Lance Stroll
15:50
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP) e de părere că Serena Williams (44 de ani) își pregătește revenirea pe terenul de tenis.
Ieri
15:40
„Dimineața, cafea, după-amiază, rom” VIDEO: Orri Oskarsson a mers în fața fanilor lui Real Sociedad. Ce a urmat a fost un real spectacol # Golazo.ro
Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a eliminat-o pe Athletic Bilbao în semifinalele competiției, scor 2-0 la general.
