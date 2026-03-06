„Nu mă așteptam”  Jucătorul-surpriză convocat de Mircea Lucescu visează la debut: „Nu vreau să-l dezamăgesc”

20:20

Andrew Parsons (49 de ani), președintele Comitetului Internațional Paralimpic, a confirmat că soldații ruși răniți în războiul din Ucraina vor avea voie să participe la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice. Decizia vine în contextul în care Rusia revine în circuitul paralimpic sub propriul steag pentru prima dată după ediția de la Sochi 2014.