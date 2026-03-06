Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu”
Adevarul.ro, 6 martie 2026 12:00
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre numirile șefilor marilor parchete: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat vineri, 6 martie, declarațiile președintelui Nicușor Dan privind numirea șefilor marilor parchete (Parchetul General, DNA, DIICOT). Președintele României a declarat că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursuri.
„Mamă, de ce nu sunt kazah?”. Turiștii ruși, abandonați de propria ambasadă în timp ce vecinii lor sunt evacuați cu prioritate # Adevarul.ro
Mai mulți turiști ruși blocați în Dubai și pe nave de croazieră critică modul în care autoritățile de la Moscova gestionează situația repatrierii.
Șefii Vămii din Portul Constanța au fost reținuți vineri, 6 martie, de procurorii DNA, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce luau mită, potrivit unor surse judiciare.
Cele mai bune mașini de spălat vase independente 2026 – top 7 modele, cu recenzii excelente și preț avantajos. Economisește timp și energie # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de spălat vase independente 2026, cu recenzii excelente, funcții inteligente și prețuri avantajoase. Economisește timp și energie în bucătăria ta cu modelele testate și recomandate de noi!
Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri? # Adevarul.ro
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”, spun experții RoEM.
Percheziții la domiciliul adolescentului din Craiova care a tras cu un pistol în parcarea unui mall. Ce au găsit polițiștii # Adevarul.ro
Un adolescent de 15 ani din Craiova a fost vizat de o percheziție a polițiștilor după ce în spațiul public au apărut imagini în care acesta trage cu un pistol în parcarea unui centru comercial.
Vladimir Putin amenință Europa cu un război al gazelor. Liderul de la Kremlin încearcă să transforme blocarea Strâmtorii Ormuz într-o armă # Adevarul.ro
Europa se confruntă cu noi îngrijorări după ce Vladimir Putin a sugerat posibilitatea declanșării unui nou conflict energetic cu O
8 martie la școală și grădiniță, între gesturi simbolice și cadouri costisitoare: „Nu mai încărcați casele educatoarelor cu lucruri inutile” # Adevarul.ro
În fiecare an, odată cu apropierea zilei de 8 martie, în școlile și grădinițele din România revine aceeași dezbatere: ce cadouri ar trebui să primească profesoarele și educatoarele din partea elevilor și părinților? Daruri simbolice sau consistente?
Zelenski: În trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina din 2022 # Adevarul.ro
În doar trei zile de confruntări în Orientul Mijlociu au fost utilizate peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe întreaga durată a invaziei ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă susținută pe 5 martie.
Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai. Le-a oferit masă și cazare copiilor, în timpul crizei din Golf. „Familiile erau disperate” # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu a intervenit pentru românii blocați în Dubai în urma tensiunilor militare.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: aproape 150 de drone Shahed și rachete au lovit mai multe regiuni # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri , 5 spre 6 martie, un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete și aproape 150 de drone Shahed.
Donald Trump l-a invitat pe Messi la Casa Albă pentru a-l umili. Argentinianul, salvat de coechipierii de la Inter Miami # Adevarul.ro
Atât Pele, cât și Messi se numără printre cei mai mari jucători din istoria fotbalului.
Previziunea pe care „Noul Nostradamus” o făcuse în 2022 despre Donald Trump și care ar fi devenit realitate. Ce spunea despre Iran # Adevarul.ro
Athos Salomé, celebrul influencer supranumit pe internet „Noul Nostradamus”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.
În contextul tensiunilor din regiune, administrația președintelui american Donald Trump ar lua în calcul folosirea luptătorilor kurzi pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran.
Departamentul de Justiție publică interviuri ale FBI în care Trump este acuzat de agresiune sexuală. Ce povestește victima # Adevarul.ro
Departamentul american de Justiție a publicat joi, 6 martie, trei rezumate ale unor interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele SUA, Donald Trump, ar fi agresat-o sexual când era adolescentă, după ce fusese prezentată acestuia de Jeffrey Epstein.
Lecția de solidaritate a emiratezilor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Împreună, uniți pentru Emiratele Arabe Unite” # Adevarul.ro
În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, pe rețelele de socializare a apărut un val de solidaritate pentru Emiratele Arabe Unite (EAU), persoane din întreaga țară repetând sloganul „Together, united for the UAE” („Împreună, uniți pentru EAU”).
Craiova îl scoate pe Baiaram la vânzare: „Cu siguranță plec. Conducerea știe!”. Atacantul poate prinde un transfer record # Adevarul.ro
Un eventual transfer al lui Ștefan Baiaram ar putea intra direct în topul celor mai importante vânzări realizate de Universitatea Craiova.
Captură de aproape 6 kilograme de aur și diamante fără acte, în Călărași. ANAF a predat metalul prețios Trezoreriei Statului # Adevarul.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, evaluate la circa 3,7 milioane de lei, în urma unor verificări la o societate comercială din județul Călărași.
Planul Israelului pentru faza a doua a războiului: lovituri asupra buncărelor secrete ale Iranului # Adevarul.ro
Războiul purtat de Israel împotriva Iranului intră într-o nouă etapă, una mult mai delicată și mai periculoasă, potrivit unor surse familiarizate cu planurile militare ale statului evreu.
Decizie de ultimul moment pentru viitorul Farului Constanța. Cine preia conducerea clubului: „Se pare că va moșteni Farul!” # Adevarul.ro
În contextul în care Gheorghe Hagi ar putea face pasul spre echipa națională a României, la Farul Constanța se conturează mai multe scenarii privind viitorul conducerii.
Israelul lovește Beirutul cu 26 de raiduri aeriene. Hezbollah amenință localitățile de la graniță # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc dramatic după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând infrastructura Hezbollah.
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: milițiile susținute de Iran intensifică atacurile împotriva SUA și Israelului # Adevarul.ro
Conflictul din regiune capătă noi dimensiuni pe măsură ce grupările paramilitare aliate cu Teheranul își sporesc ofensiva împotriva Israelului, Statelor Unite și aliaților acestora.
Germania, pe punctul de a da undă verde vânătorii de lupi. Cum s-a ajuns la acestă situație # Adevarul.ro
Bundestagul a adoptat un proiect de lege joi, 6 martie, care permite vânătoarea de lupi în țară, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor din ferme.
Mitul Zidane, distrus de Gareth Bale. Antrenorul care a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real „nu făcea mai nimic” # Adevarul.ro
Dezvăluiri din vestiarul celei mai de succes echipe de pe mapamond.
Olguța Vasilescu o atacă dur pe Oana Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Victor Ponta în Orientul Mijlociu: „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din Guvern” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis vineri, 6 martie, că 28 de zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Britanica de origine română a schimbat 10 instructori în 5 ani.
Rinichii și tensiunea arterială: parteneriatul tăcut. Ce legătură au rinichii cu tensiunea arterială? # Adevarul.ro
Rinichii nu sunt doar un „filtru” pentru deșeuri. Ei sunt ca un regulator inteligent al apei, sărurilor și hormonilor din corp.
Prețul libertății - cele două fețe ale revoluțiilor din 1989. Violența românească versus revoluția de catifea # Adevarul.ro
Două modele opuse de prăbușire a comunismului în 1989. Cehoslovacia, tranziție pașnică, prin demnitate morală, carisma lui Havel, Revoluția de Catifea. România, cădere violentă, cu sute de morți, execuția Ceaușeștilor și catharsis sângeros, lăsând un vid cognitiv și emoțional netransformat pe deplin
România întâlnește Turcia la finalul lunii, în barajul pentru Cupa Mondială. Ce șanse avem la Istanbul? # Adevarul.ro
Meciul Turcia - România are loc pe 26 martie, de la ora 19:00 (Prima TV).
Ce gândesc vedetele lui Inter despre Cristi Chivu. Dezvăluirile unui jucător despre antrenorul „tânăr și neexperimentat” # Adevarul.ro
Românul a preluat formația italiană la începutul sezonului și e lider detașat în Serie A.
Camera Reprezentanților a respins rezoluția ce limita puterile lui Trump în războiul cu Iranul # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din SUA a respins joi o rezoluție care limita puterile președintelui Donald Trump în războiul cu Iranul. Cu o zi în urmă, Senatul a refuzat, de asemenea, să adopte o inițiativă similară.
Trump nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA: „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi, 5 martie, că nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină în Statele Unite ca urmare a războiului cu Iranul.
Decizie fără precedent a piloților, după ce mașinile riscă să se dezintegreze la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei # Adevarul.ro
O echipă nu a reușit să țină pasul cu schimbările din Marele Circ, care a început astăzi.
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe # Adevarul.ro
Premiile la astfel de competiții ajung la milioane de dolari.
Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea activelor iraniene de miliarde de dolari # Adevarul.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul înghețarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deținute în statul din Golf, limitând astfel accesul Teheranului la valută și comerț global.
Economisirea la cumpărăturile de alimente poate părea complicată, mai ales când tendința e să cumperi impulsiv sau să mănânci des în oraș. Un internaut a găsit o soluție foarte simplă și eficientă, prin care și-a redus semnificativ cheltuielile și a început să folosească mai bine alimentele
Ce înseamnă controlul complet al spațiului aerian iranian anunțat de SUA. Virgil Bălăceanu: Va fi o perioadă extrem de complexă # Adevarul.ro
Secretarul american al apărării, a declarat că forțele SUA și Israel vor deține controlul complet asupra spațiului aerian al Iranului în mai puțin de o săptămână. Dar ce implică, concret, această supremație aeriană? Ce urmează?
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran # Adevarul.ro
Metrorex a acumulat restanțe de 217,2 milioane de lei față de Alstom, compania care asigură serviciile de mentenanță a trenurilor. Informația a fost confirmată oficial de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, într-un răspuns transmis la solicitarea „Adevărul”.
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria # Adevarul.ro
Prețurile la pompă sunt umflate artificial în România, atrag atenția experții care cer intervenția urgentă a statului prin controale și reglementări. Românii plătesc cu 2 lei mai mult pe litru decât vecinii bulgari, depășind chiar și costurile generate de scumpirea petrolului și accize.
Disputa dintre Pentagon și Anthropic ridică întrebări despre rolul inteligenței artificiale în război. Ce se ascunde în culisele conflictului? # Adevarul.ro
Un conflict neobișnuit a apărut între Pentagon și compania americană de inteligență artificială Anthropic, dezvoltatoarea modelului lingvistic Claude (AI model).
Impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra României: ce se întâmplă cu prețurile și producția agricolă # Adevarul.ro
Prin strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat mondial și aproape întreg volumul de export al Qatar-ului. Cel mai mare complex industrial pentru exportul de gaz natural lichefiat (GNL) este Ras Laffan, în Qatar.
Educația financiară, arta de a trăi: cum ne schimbă relația cu banii și ne protejează în recesiune # Adevarul.ro
Educația financiară este mai mult decât bugete și economii. Este o mentalitate de viață. Expertul Corneliu Ionescu explică în noul episod al podcastului Adevărul despre bani, legătura dintre finanțele personale, emoții și stabilitate.
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante # Adevarul.ro
Mult timp a persistat în mentalul colectiv ideea că oamenii preistorici se îmbrăcau doar în blănuri, fără estetică vestimentară, preferând utilitatea. Descoperirile arheologice scot la iveală o realitatea nebănuită.
Afacerea Strousberg: Scandalul care era să lase România fără rege. Cum a fost jefuit statul român sub ochii lui Carol I # Adevarul.ro
La numai cinci ani de la înscăunare, Carol I, domnitorul Principatelor Unite, a vrut să abdice. Motivele principale au fost legate atât de curentul anti-germanic din Principate, cât și de „scandalul secolului”, unul dintre cele mai mari jafuri din istoria statului român.
Cum pot obține persoanele fizice bonificația de 3% din impozit. ANAF a modificat Declarația Unică # Adevarul.ro
Un proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale introduce în Declarația Unică (formularul 212), bifa prin care pot beneficia de bonificația de 3% din impozit românii care au avut venituri ca PFA.
Restaurare istorică la Castelul Corvinilor. Pardoseala Sălii Cavalerilor, refăcută după 130 de ani la aceeași fabrică din Ungaria # Adevarul.ro
Castelul Corvinilor a trecut prin cel mai amplu proces de restaurare din istoria sa și și-a recăpătat strălucirea și autenticitatea. Unele intervenții au fost cu totul neobișnuite, menite să păstreze fidel aspectul istoric al monumentului medieval.
„Ce, noi suntem de containere?!” Revoltă la Slatina: sinistrații refuză ajutorul Primăriei și cer bani de case și materiale de construcții # Adevarul.ro
Familiile din Slatina evacuate din casele supuse riscului de a fi acoperite de pământ din cauza alunecării de teren de pe Dealul Grădiște refuză varianta de a locui în containerele puse la dispoziție de Primăria Slatina. Prima noapte de după evacuare au petrecut-o la rude.
Sinucidere şocantă în Argeş. Un consilier local PSD a fost descoperit împuşcat în cap. Mesajul de adio din telefon # Adevarul.ro
Un consilier local PSD în vârstă de 46 de ani a fost descoperit de soţia sa împuşcat în cap, autorităţile stabilind că este vorba despre o sinucidere. Bărbatul şi-a motivat sinuciderea printr-un mesaj lăsat pe telefon.
