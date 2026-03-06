Rusia avertizează că va reacționa dacă Finlanda permite arme nucleare pe teritoriul său. Peskov: „Dacă ne ameninţă, vom lua măsuri”
Rusia a reacționat dur la planurile Finlandei de a ridica interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său.
ONU cere ca ancheta americană asupra bombardării unei şcoli din Iran să se deruleze „rapid” şi „transparent”. Le Monde: „Copii mici au fost ucişi" # Adevarul.ro
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri, 6 martie, ca ancheta americană asupra presupusului bombardament asupra unei şcoli din Minab, în Iran, să se deruleze „rapid” şi „transparent”, în timp ce publicaţia The New York Times menţionează posibilitatea unei responsabilităţi americ
Rusia avertizează că va reacționa dacă Finlanda permite arme nucleare pe teritoriul său. Peskov: „Dacă ne ameninţă, vom lua măsuri” # Adevarul.ro
Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată la CCR de Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Renate Weber a sesizat Curtea Constituțională, susținând că unele prevederi ale ordonanței privind reducerile din sectorul public și reorganizarea administrației ar încălca principiile constituționale.
Rusia furnizează Iranului informații de intelligence pentru a lovi forțele americane, afirmă oficiali din domeniul serviciilor secrete # Adevarul.ro
Rusia furnizează Iranului informații de țintire menite să faciliteze atacuri asupra forțelor Statelor Unite din Orientul Mijlociu, spun trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence.
Primii aleși ai lui Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026. Convocări surpriză înainte de meciul decisiv cu Turcia # Adevarul.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a inclus mai multe nume interesante pe lista preliminară a naționalei României.
Zbor de evacuare Oman-București. Elevii din Neamț, Suceava și Vrancea blocați în Orientul Mijlociu se întorc vineri acasă # Adevarul.ro
Un nou zbor de evacuare organizat de autoritățile române a decolat vineri din Oman spre București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Printre ei, și grupurile de elevi din Neamț, Suceava și Vrancea.
Vin 150 de milioane de euro de la Bruxelles. Prima schemă de stocare a energiei propusă de România a fost aprobată # Adevarul.ro
România va primi 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în baterii, după ce schema de sprijin propusă de autorități a fost aprobată de Comisia Europeană.
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară. Daciana Sârbu: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată” # Adevarul.ro
Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a ajuns în România.
Aproximativ unul din șapte militari ruși capturați de armata ucraineană provine din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, potrivit autorităților de la Kiev.
Israelul susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei, încă folosit de oficiali iranieni # Adevarul.ro
Armata israeliană afirmă că a bombardat și distrus buncărul subteran al liderului suprem iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, situat sub un complex de conducere din Teheran.
Panica la pompe se extinde din Marea Britanie până în Australia. Benzina trece de 2 euro în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe economiile lumii # Adevarul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă un val global de scumpiri la carburanți și perturbări în aprovizionarea cu energie, efectele fiind resimțite din Asia până în Europa și Australia.
„Trădătoare în vreme de război”. Jucătoarele iraniene, criticate după ce au refuzat să intoneze imunul național la Cupa Asiei, în semn de protest # Adevarul.ro
Echipa națională de fotbal feminin a Iranului a fost criticată dur după ce jucătoarele nu și-au cântat imnul la un meci internațional.
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea opri exporturile de energie din Golf. Țițeiul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril # Adevarul.ro
Qatar se așteaptă ca toți producătorii de energie din Golf să oprească exporturile în câteva săptămâni dacă conflictul din Iran continuă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, a declarat ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, pentru Financial Times într-un interviu publicat vineri.
Un participant la asaltul Capitoliului, grațiat de Trump, a fost condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale asupra unor minori # Adevarul.ro
Un bărbat grațiat de Trump pentru implicarea sa în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru abuz sexual asupra minorilor.
„Sub 100.000 găsești rar și de obicei în zone proaste”. Revolta unui român față de piața imobiliară: „Refuz să plătesc prețurile astea” # Adevarul.ro
În România, piața imobiliară generează tot mai multe frustrări în rândul celor care vor să-și cumpere o locuință, pe fondul creșterii constante a prețurilor, al calității locuințelor disponibile și al lipsei unor alternative reale în afara marilor orașe.
Despre revelația sezonului. Echipa surpriză a Superligii care l-a-cucerit pe Adrian Mutu. „O performanță mare!” # Adevarul.ro
FC Argeș se pregătește pentru meciuri decisive atât în Superligă, cât și în Cupa României.
Ședință la Palatul Victoria pe tema PNRR: Ministerele vor trimite un calendar privind implementarea proiectelor. România a absorbit peste 50% din suma alocată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru, la Palatul Victoria, pentru analiza stadiului implementării reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită, dar adesea stânjenitoare, care poate provoca rușine sau jenă socială.
Cum se „iubeau” șefii Vămii din Constanța în convorbirile înregistrate de DNA. Cereau șpagă în euro ca să „nu lase amprente” # Adevarul.ro
În anchetă, procurorii au folosit un martor cu identitate protejată, numit „Ion Cristian”, pe care vameșii din Agigea îl rugau să vorbească la ureche atunci când discutau despre șpăgi.
Curierii din Golful Persic continuă să facă livrări la domiciliu, printre explozii: „Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile” # Adevarul.ro
Livratorii din statele Golfului Persic ignoră urletele sirenelor şi ale exploziilor continuă să facă livrări către locuitorii care nu-şi părăsesc domiciliile de teama atacurilor iraniene.
Un tânăr de 18 ani a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea părinților și planificarea unui atentat împotriva lui Donald Trump: „Horror și de neînțeles” # Adevarul.ro
Un tânăr din Wisconsin (SUA), care și-a ucis părinții în 2025 pentru a le fura banii și a finanța un plan de asasinare a președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit AP News.
În timp ce rachete balistice și drone kamikaze lovesc Orientul Mijlociu, o companie de pariuri le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a paria pe probabilitatea izbucnirii unui război nuclear.
Moment ireal în Biroul Oval: un grup de pastori se roagă pentru ca Trump să primească „înțelepciune divină” în plin război # Adevarul.ro
Un grup de pastori evanghelici s-a adunat la Casa Albă și s-a rugat împreună cu președintele SUA, Donald Trump, cerând ca acesta să primească „înțelepciune divină”.
Cine ar putea prelua șefia Curții de Conturi. Un fost ministru și-a depus candidatura pentru postul rămas vacant după plecarea lui Mihai Busuioc # Adevarul.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru în cabinetele conduse de Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri, 6 martie, candidatura, la Parlament, pnetru postul rămas vacant în Curtea de Conturi, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională.
Mult timp au râs câteva generații de prestația unui politician din perioada interbelică pe numele său D.R.Ioanițescu, ajuns profesor universitar și ministru, rămas în istorie printr-o suită de exprimări considerate ridicole sau neavenite.
Cine este generalul care a desenat planurile de război ale Israelului. „Pentru el, Iranul este capul șarpelui” # Adevarul.ro
În seara de Shabbat, la masa din casa mamei sale din centrul Israelului, generalul Eyal Zamir părea doar un fiu venit la cină. Nimeni dintre cei prezenți nu știa însă că, în câteva ore, avea să dea unul dintre cele mai importante ordine militare din istoria recentă a țării.
Ambasadorul României la NATO: „Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului antirachetă la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă” # Adevarul.ro
Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi strategic corectă, afirmă ambasadorul României la NATO, Dan Neculaescu, după interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre Turcia, stat membru al Alianței.
Patru persoane, arestate în Londra într-o anchetă de contraterorism legată de Iran. Suspiciuni că ar fi ajutat serviciile de informații de la Teheran # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate în Marea Britanie în cadrul unei anchete de contraterorism legată de Iran. Investigația vizează supravegherea unor locații și persoane asociate comunității evreiești din Londra.
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: cine sunt sportivii care reprezintă România. Destine remarcabile # Adevarul.ro
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026, alături de alte țări, pentru a susține sportivii cu dizabilități și a promova incluziunea în sport.
Bolojan a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut sprijin pentru zborurile de repatriere # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție telefonică vineri, 6 martie, cu președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din Ungaria pentru a-l sprijini pe Viktor Orbán # Adevarul.ro
Rusia ar pregăti o operațiune de influențare a alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 2026, cu scopul de a-l ajuta pe premierul Viktor Orbán să rămână la putere, potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic VSquare, care citează surse din serviciile de securi
American despăgubit cu 1,3 milioane de dolari, după 21 de ani în închisoare, pentru un jaf care „nu a fost comis de nimeni” # Adevarul.ro
Un bărbat din statul american Ohio a fost despăgubit cu 1,3 milioane de dolari după ce a petrecut 21 de ani în închisoare pentru un jaf armat pe care nu l-a comis. Mai mult, ancheta ulterioară a arătat că infracțiunea pentru care fusese condamnat s-ar putea să nu fi avut loc deloc.
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre numirile șefilor marilor parchete: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat vineri, 6 martie, declarațiile președintelui Nicușor Dan privind numirea șefilor marilor parchete (Parchetul General, DNA, DIICOT). Președintele României a declarat că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursuri.
„Mamă, de ce nu sunt kazah?”. Turiștii ruși, abandonați de propria ambasadă în timp ce vecinii lor sunt evacuați cu prioritate # Adevarul.ro
Mai mulți turiști ruși blocați în Dubai și pe nave de croazieră critică modul în care autoritățile de la Moscova gestionează situația repatrierii.
Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.
Șefii Vămii din Portul Constanța au fost reținuți vineri, 6 martie, de procurorii DNA, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce luau mită, potrivit unor surse judiciare.
Cele mai bune mașini de spălat vase independente 2026 – top 7 modele, cu recenzii excelente și preț avantajos. Economisește timp și energie # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de spălat vase independente 2026, cu recenzii excelente, funcții inteligente și prețuri avantajoase. Economisește timp și energie în bucătăria ta cu modelele testate și recomandate de noi!
Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri? # Adevarul.ro
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”, spun experții RoEM.
Percheziții la domiciliul adolescentului din Craiova care a tras cu un pistol în parcarea unui mall. Ce au găsit polițiștii # Adevarul.ro
Un adolescent de 15 ani din Craiova a fost vizat de o percheziție a polițiștilor după ce în spațiul public au apărut imagini în care acesta trage cu un pistol în parcarea unui centru comercial.
Vladimir Putin amenință Europa cu un război al gazelor. Liderul de la Kremlin încearcă să transforme blocarea Strâmtorii Ormuz într-o armă # Adevarul.ro
Europa se confruntă cu noi îngrijorări după ce Vladimir Putin a sugerat posibilitatea declanșării unui nou conflict energetic cu O
8 martie la școală și grădiniță, între gesturi simbolice și cadouri costisitoare: „Nu mai încărcați casele educatoarelor cu lucruri inutile” # Adevarul.ro
În fiecare an, odată cu apropierea zilei de 8 martie, în școlile și grădinițele din România revine aceeași dezbatere: ce cadouri ar trebui să primească profesoarele și educatoarele din partea elevilor și părinților? Daruri simbolice sau consistente?
Zelenski: În trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina din 2022 # Adevarul.ro
În doar trei zile de confruntări în Orientul Mijlociu au fost utilizate peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe întreaga durată a invaziei ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă susținută pe 5 martie.
Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai. Le-a oferit masă și cazare copiilor, în timpul crizei din Golf. „Familiile erau disperate” # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu a intervenit pentru românii blocați în Dubai în urma tensiunilor militare.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: aproape 150 de drone Shahed și rachete au lovit mai multe regiuni # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri , 5 spre 6 martie, un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete și aproape 150 de drone Shahed.
Donald Trump l-a invitat pe Messi la Casa Albă pentru a-l umili. Argentinianul, salvat de coechipierii de la Inter Miami # Adevarul.ro
Atât Pele, cât și Messi se numără printre cei mai mari jucători din istoria fotbalului.
Previziunea pe care „Noul Nostradamus” o făcuse în 2022 despre Donald Trump și care ar fi devenit realitate. Ce spunea despre Iran # Adevarul.ro
Athos Salomé, celebrul influencer supranumit pe internet „Noul Nostradamus”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.
În contextul tensiunilor din regiune, administrația președintelui american Donald Trump ar lua în calcul folosirea luptătorilor kurzi pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran.
Departamentul de Justiție publică interviuri ale FBI în care Trump este acuzat de agresiune sexuală. Ce povestește victima # Adevarul.ro
Departamentul american de Justiție a publicat joi, 6 martie, trei rezumate ale unor interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele SUA, Donald Trump, ar fi agresat-o sexual când era adolescentă, după ce fusese prezentată acestuia de Jeffrey Epstein.
Lecția de solidaritate a emiratezilor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Împreună, uniți pentru Emiratele Arabe Unite” # Adevarul.ro
În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, pe rețelele de socializare a apărut un val de solidaritate pentru Emiratele Arabe Unite (EAU), persoane din întreaga țară repetând sloganul „Together, united for the UAE” („Împreună, uniți pentru EAU”).
Craiova îl scoate pe Baiaram la vânzare: „Cu siguranță plec. Conducerea știe!”. Atacantul poate prinde un transfer record # Adevarul.ro
Un eventual transfer al lui Ștefan Baiaram ar putea intra direct în topul celor mai importante vânzări realizate de Universitatea Craiova.
