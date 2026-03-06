Bonificația de 3% de la ANAF nu se acordă şi românilor care închiriază spații către firme
Adevarul.ro, 6 martie 2026 16:30
Guvernul a introdus prin Pachetul 3 de măsuri (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele, însă măsura nu se aplică și persoanelor fizice care închiriază spații către firme, avertizează consultanții.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
16:45
Ucraina şi Rusia au finalizat un nou schimb de prizonieri: câte 300 de persoane de fiecare parte # Adevarul.ro
Rusia și Ucraina au realizat un nou schimb de prizonieri, fiecare parte eliberând câte 300 de persoane. Operațiunea face parte din seria de negocieri diplomatice desfășurate în contextul conflictului militar, cu mediere internațională.
16:45
Comisia Europeană a catalogat drept „inacceptabile” ameninţările lui Volodimir Zelenski la adresa lui Viktor Orban # Adevarul.ro
Comisia Europeană a descris vineri drept „inacceptabile” ameninţările lui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orban.
Acum 30 minute
16:30
Ministerul Finanțelor împrumută iar bani de la români, anunțând vineri, 6 martie, lansarea unei noi ediții Fidelis, începând de astăzi, 6 martie, până vineri, 13 martie, pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani.
16:30
Într-adevăr, are 27 de ani, a fost itinerantă prin toată lumea, iar marea scenă de pe Ring a adoptat-o în miezul pandemiei din 2021.
16:30
Tenisman de elită, prins în iadul din Doha. Mama sportivului, alarmată: „Nu avem voie la spital/Mă gândesc la un plan de evadare” # Adevarul.ro
Sportivul se confruntă cu momente de groază în Doha, prins în mijlocul tensiunilor și al amenințărilor constante din regiune.
16:30
Bonificația de 3% de la ANAF nu se acordă şi românilor care închiriază spații către firme # Adevarul.ro
Guvernul a introdus prin Pachetul 3 de măsuri (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele, însă măsura nu se aplică și persoanelor fizice care închiriază spații către firme, avertizează consultanții.
Acum o oră
16:15
Omul de afaceri Avram Gal intervine în scandalul de la Ministerul de Externe: „Responsabilitatea este la ministru, nu la consul” # Adevarul.ro
Omul de afaceri clujean Avram Gal a reacționat la scandalul politic legat de Ministerul Afacerilor Externe, după acuzațiile privind intervenția ministrului Oana Ţoiu în cazul repatrierii fiicei fostului premier Victor Ponta.
16:15
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România # Adevarul.ro
Demarate în urmă cu aproape 2 ani, lucrările la secțiunile 2 și 3 ale Autostrăzii Sibiu – Pitești se află încă în stadiu incipient, în contextul în care autorizațiile de construire lipsesc pe cea mai mare parte a traseului, din cauza absenței Acordului de Mediu.
16:15
Alertă cu bombă la Palatul de Justiție din Milano. Clădirea cu şapte etaje a fost evacuată şi activitatea suspendată # Adevarul.ro
O alertă cu bombă la Palatul de Justiție din Milano a dus la evacuarea clădirii și la suspendarea audierilor programate vineri, 6 martie, după ce autoritățile au primit mai multe apeluri telefonice care anunțau prezența unui dispozitiv exploziv.
16:15
Platformă uriașă de criminalitate cibernetică, destructurată. Cinci români, vizați într-o operațiune internațională # Adevarul.ro
O rețea internațională de criminalitate informatică a primit o lovitură decisivă în urma unei operațiuni de amploare desfășurate în 13 țări.
16:00
Pentru noi, confruntarea din Ucraina, acum deja trecută în planul doi de noul spectacol de lumini și explozii din Orientul atât de Apropiat, este totuși mult mai aproape și mult mai importantă decât ceea ce se întâmpla la granița dintre deșert și mare, undeva lângă un golf.
16:00
MAE: „Peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri de evacuare operate de alte state” # Adevarul.ro
Peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri de evacuare operate de alte state, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, vineri, într-un briefing de presă susținut cu privire la situația din Orientul Mijlociu.
16:00
Adolescentă de 13 ani din Teleorman, victima unei rețele de trafic de minori coordonată de doi băieți de 16 ani # Adevarul.ro
O investigație de amploare desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Teleorman a scos la iveală un caz șocant de exploatare.
Acum 2 ore
15:45
ONU cere ca ancheta americană asupra bombardării unei şcoli din Iran să se deruleze „rapid” şi „transparent”. Le Monde: „Copii mici au fost ucişi" # Adevarul.ro
Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut vineri, 6 martie, ca ancheta americană asupra presupusului bombardament asupra unei şcoli din Minab, în Iran, să se deruleze „rapid” şi „transparent”, în timp ce publicaţia The New York Times menţionează posibilitatea unei responsabilităţi americ
15:30
Rusia avertizează că va reacționa dacă Finlanda permite arme nucleare pe teritoriul său. Peskov: „Dacă ne ameninţă, vom lua măsuri” # Adevarul.ro
Rusia a reacționat dur la planurile Finlandei de a ridica interdicția privind prezența armelor nucleare pe teritoriul său.
15:30
Ordonanța Guvernului Bolojan privind tăierile din administrație, atacată la CCR de Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Renate Weber a sesizat Curtea Constituțională, susținând că unele prevederi ale ordonanței privind reducerile din sectorul public și reorganizarea administrației ar încălca principiile constituționale.
15:15
Rusia furnizează Iranului informații de intelligence pentru a lovi forțele americane, afirmă oficiali din domeniul serviciilor secrete # Adevarul.ro
Rusia furnizează Iranului informații de țintire menite să faciliteze atacuri asupra forțelor Statelor Unite din Orientul Mijlociu, spun trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence.
15:15
Primii aleși ai lui Mircea Lucescu pentru barajul CM 2026. Convocări surpriză înainte de meciul decisiv cu Turcia # Adevarul.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a inclus mai multe nume interesante pe lista preliminară a naționalei României.
15:15
Zbor de evacuare Oman-București. Elevii din Neamț, Suceava și Vrancea blocați în Orientul Mijlociu se întorc vineri acasă # Adevarul.ro
Un nou zbor de evacuare organizat de autoritățile române a decolat vineri din Oman spre București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Printre ei, și grupurile de elevi din Neamț, Suceava și Vrancea.
15:00
Vin 150 de milioane de euro de la Bruxelles. Prima schemă de stocare a energiei propusă de România a fost aprobată # Adevarul.ro
România va primi 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în baterii, după ce schema de sprijin propusă de autorități a fost aprobată de Comisia Europeană.
Acum 4 ore
14:45
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară. Daciana Sârbu: „Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată” # Adevarul.ro
Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a ajuns în România.
14:30
Aproximativ unul din șapte militari ruși capturați de armata ucraineană provine din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, potrivit autorităților de la Kiev.
14:30
Israelul susține că a lansat 100 de bombe asupra buncărului lui Khamenei, încă folosit de oficiali iranieni # Adevarul.ro
Armata israeliană afirmă că a bombardat și distrus buncărul subteran al liderului suprem iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, situat sub un complex de conducere din Teheran.
14:30
Panica la pompe se extinde din Marea Britanie până în Australia. Benzina trece de 2 euro în Europa. Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe economiile lumii # Adevarul.ro
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă un val global de scumpiri la carburanți și perturbări în aprovizionarea cu energie, efectele fiind resimțite din Asia până în Europa și Australia.
14:30
„Trădătoare în vreme de război”. Jucătoarele iraniene, criticate după ce au refuzat să intoneze imunul național la Cupa Asiei, în semn de protest # Adevarul.ro
Echipa națională de fotbal feminin a Iranului a fost criticată dur după ce jucătoarele nu și-au cântat imnul la un meci internațional.
14:15
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea opri exporturile de energie din Golf. Țițeiul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril # Adevarul.ro
Qatar se așteaptă ca toți producătorii de energie din Golf să oprească exporturile în câteva săptămâni dacă conflictul din Iran continuă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, a declarat ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, pentru Financial Times într-un interviu publicat vineri.
14:00
Un participant la asaltul Capitoliului, grațiat de Trump, a fost condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale asupra unor minori # Adevarul.ro
Un bărbat grațiat de Trump pentru implicarea sa în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru abuz sexual asupra minorilor.
14:00
„Sub 100.000 găsești rar și de obicei în zone proaste”. Revolta unui român față de piața imobiliară: „Refuz să plătesc prețurile astea” # Adevarul.ro
În România, piața imobiliară generează tot mai multe frustrări în rândul celor care vor să-și cumpere o locuință, pe fondul creșterii constante a prețurilor, al calității locuințelor disponibile și al lipsei unor alternative reale în afara marilor orașe.
14:00
Despre revelația sezonului. Echipa surpriză a Superligii care l-a-cucerit pe Adrian Mutu. „O performanță mare!” # Adevarul.ro
FC Argeș se pregătește pentru meciuri decisive atât în Superligă, cât și în Cupa României.
14:00
Ședință la Palatul Victoria pe tema PNRR: Ministerele vor trimite un calendar privind implementarea proiectelor. România a absorbit peste 50% din suma alocată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru, la Palatul Victoria, pentru analiza stadiului implementării reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
13:45
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită, dar adesea stânjenitoare, care poate provoca rușine sau jenă socială.
13:45
Cum se „iubeau” șefii Vămii din Constanța în convorbirile înregistrate de DNA. Cereau șpagă în euro ca să „nu lase amprente” # Adevarul.ro
În anchetă, procurorii au folosit un martor cu identitate protejată, numit „Ion Cristian”, pe care vameșii din Agigea îl rugau să vorbească la ureche atunci când discutau despre șpăgi.
13:45
Curierii din Golful Persic continuă să facă livrări la domiciliu, printre explozii: „Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile” # Adevarul.ro
Livratorii din statele Golfului Persic ignoră urletele sirenelor şi ale exploziilor continuă să facă livrări către locuitorii care nu-şi părăsesc domiciliile de teama atacurilor iraniene.
13:30
Un tânăr de 18 ani a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea părinților și planificarea unui atentat împotriva lui Donald Trump: „Horror și de neînțeles” # Adevarul.ro
Un tânăr din Wisconsin (SUA), care și-a ucis părinții în 2025 pentru a le fura banii și a finanța un plan de asasinare a președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit AP News.
13:30
În timp ce rachete balistice și drone kamikaze lovesc Orientul Mijlociu, o companie de pariuri le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a paria pe probabilitatea izbucnirii unui război nuclear.
13:15
Moment ireal în Biroul Oval: un grup de pastori se roagă pentru ca Trump să primească „înțelepciune divină” în plin război # Adevarul.ro
Un grup de pastori evanghelici s-a adunat la Casa Albă și s-a rugat împreună cu președintele SUA, Donald Trump, cerând ca acesta să primească „înțelepciune divină”.
13:00
Cine ar putea prelua șefia Curții de Conturi. Un fost ministru și-a depus candidatura pentru postul rămas vacant după plecarea lui Mihai Busuioc # Adevarul.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru în cabinetele conduse de Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri, 6 martie, candidatura, la Parlament, pnetru postul rămas vacant în Curtea de Conturi, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională.
13:00
Mult timp au râs câteva generații de prestația unui politician din perioada interbelică pe numele său D.R.Ioanițescu, ajuns profesor universitar și ministru, rămas în istorie printr-o suită de exprimări considerate ridicole sau neavenite.
13:00
Cine este generalul care a desenat planurile de război ale Israelului. „Pentru el, Iranul este capul șarpelui” # Adevarul.ro
În seara de Shabbat, la masa din casa mamei sale din centrul Israelului, generalul Eyal Zamir părea doar un fiu venit la cină. Nimeni dintre cei prezenți nu știa însă că, în câteva ore, avea să dea unul dintre cele mai importante ordine militare din istoria recentă a țării.
13:00
Ambasadorul României la NATO: „Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului antirachetă la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă” # Adevarul.ro
Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi strategic corectă, afirmă ambasadorul României la NATO, Dan Neculaescu, după interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre Turcia, stat membru al Alianței.
13:00
Patru persoane, arestate în Londra într-o anchetă de contraterorism legată de Iran. Suspiciuni că ar fi ajutat serviciile de informații de la Teheran # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate în Marea Britanie în cadrul unei anchete de contraterorism legată de Iran. Investigația vizează supravegherea unor locații și persoane asociate comunității evreiești din Londra.
Acum 6 ore
12:45
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: cine sunt sportivii care reprezintă România. Destine remarcabile # Adevarul.ro
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026, alături de alte țări, pentru a susține sportivii cu dizabilități și a promova incluziunea în sport.
12:30
Bolojan a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut sprijin pentru zborurile de repatriere # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție telefonică vineri, 6 martie, cu președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
12:30
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din Ungaria pentru a-l sprijini pe Viktor Orbán # Adevarul.ro
Rusia ar pregăti o operațiune de influențare a alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 2026, cu scopul de a-l ajuta pe premierul Viktor Orbán să rămână la putere, potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic VSquare, care citează surse din serviciile de securi
12:30
American despăgubit cu 1,3 milioane de dolari, după 21 de ani în închisoare, pentru un jaf care „nu a fost comis de nimeni” # Adevarul.ro
Un bărbat din statul american Ohio a fost despăgubit cu 1,3 milioane de dolari după ce a petrecut 21 de ani în închisoare pentru un jaf armat pe care nu l-a comis. Mai mult, ancheta ulterioară a arătat că infracțiunea pentru care fusese condamnat s-ar putea să nu fi avut loc deloc.
12:15
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre numirile șefilor marilor parchete: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat vineri, 6 martie, declarațiile președintelui Nicușor Dan privind numirea șefilor marilor parchete (Parchetul General, DNA, DIICOT). Președintele României a declarat că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursuri.
12:15
„Mamă, de ce nu sunt kazah?”. Turiștii ruși, abandonați de propria ambasadă în timp ce vecinii lor sunt evacuați cu prioritate # Adevarul.ro
Mai mulți turiști ruși blocați în Dubai și pe nave de croazieră critică modul în care autoritățile de la Moscova gestionează situația repatrierii.
12:00
Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.
11:45
Șefii Vămii din Portul Constanța au fost reținuți vineri, 6 martie, de procurorii DNA, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce luau mită, potrivit unor surse judiciare.
11:45
Cele mai bune mașini de spălat vase independente 2026 – top 7 modele, cu recenzii excelente și preț avantajos. Economisește timp și energie # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de spălat vase independente 2026, cu recenzii excelente, funcții inteligente și prețuri avantajoase. Economisește timp și energie în bucătăria ta cu modelele testate și recomandate de noi!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.