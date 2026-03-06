Nicolae Radu: “Umbra lui Calin Georgescu” in legitimă apărare. De când amenințarea penală devine un instrument de intimidare editorială pentru presa din Romania?
ActiveNews.ro, 6 martie 2026 12:20
Într-un stat de drept; libertatea presei și libertatea de exprimare sunt fundamente ale democrației. Dar ce se întâmplă atunci când o plângere penală devine, înainte de orice verdict al instanței, un instrument de presiune asupra jurnalismului și asupra opiniilor exprimate în spațiul public?
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
12:20
Nicolae Radu: “Umbra lui Calin Georgescu” in legitimă apărare. De când amenințarea penală devine un instrument de intimidare editorială pentru presa din Romania? # ActiveNews.ro
Într-un stat de drept; libertatea presei și libertatea de exprimare sunt fundamente ale democrației. Dar ce se întâmplă atunci când o plângere penală devine, înainte de orice verdict al instanței, un instrument de presiune asupra jurnalismului și asupra opiniilor exprimate în spațiul public?
Acum o oră
12:10
George Simion, discurs despre anularea alegerilor, cenzură și libertatea de exprimare la conferința ”Alliance of Sovereign Nations” - VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a luat cuvântul la conferința Alliance of Sovereign Nations, desfășurată la Washington D.C., imediat după președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.
11:50
Afacerea ARNm. Av. Gheorghe Piperea, despre cum Big Pharma și-a asigurat miliarde în pandemie: patente furate, despăgubiri minime și eroi inventați # ActiveNews.ro
Compania farmaceutică americană Moderna a acceptat să achite suma de 2,25 miliarde de dolari pentru a închide o dispută judiciară majoră privind drepturile de proprietate industrială asupra tehnologiei vaccinului anti-covid pe care...
Acum 4 ore
10:40
VIDEO Nicușor Dan ne-a făcut de râs în Polonia: a ratat covorul roșu și a rămas hipnotizat la degetul lui Nawrocki # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reușit să transforme o vizită oficială de maximă importanță într-un nou episod de cascadorii râsului.
10:10
România este sub asediul unei boli care nu are leac. Nicicum! Dacă pentru afecțiunea în sine poate exista vreo scăpare, de boala asta numita ebola USR, vă spun că nu.
10:10
Alis Popa: În ultima vreme au mai murit subit niște oameni. Persoane tinere, inclusiv copii # ActiveNews.ro
Dacă în urmă cu 10-15 ani asemenea evenimente tragice constituiau fenomene marginale, acum ne confruntăm cu o situație sumbră care pare să intre, prin repetabilitate, în zodia firescului.
10:00
Schimbare majoră la Casa Albă. Trump a demis-o pe Kristi Noem din funcția de secretar al Securității Interne. Cine este ”războinicul MAGA” care o va înlocui # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a demis-o pe secretara pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem. Anunțul a fost făcut de Trump într-o postare pe Truth Social.
09:20
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile artere ale economiei globale. Un culoar maritim îngust, aflat între Iran și Oman, prin care trece o parte esențială din petrolul și gazul natural lichefiat care alimentează piețele internaționale.
09:00
Trump, interviul care zguduie scena globală: SUA vor decide viitorul Iranului, Cuba va cădea, Putin e gata de acord. Zelenski ”nu are cărțile în mână. Acum are și mai puține” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat publicației POLITICO că Statele Unite ar putea avea un rol important în alegerea viitorului lider al Iranului și a prezis că regimul din Cuba „va cădea”.
Acum 12 ore
01:30
Cazul căderii în josnicie a MAE, care i-a abandonat fiica minoră a lui Ponta în Dubai la ordinele țicnitei Țoiu. Jurnalist: ”Mizerie umană mai urâtă ca la USR-iriști nu există” - CONCLUZIA ZILEI # ActiveNews.ro
Am văzut toți că Țoiu e depășită complet intelectual de funcția deținută. Cazurile cu declarațiile la adresa lui Trump, cu semnarea Mercosur fără să întrebe pe nimeni sau multe altele vorbesc de la sine.
Acum 24 ore
23:30
Descoperirea Sfintei Cruci Cruci a Mântuitorului de către Sfanta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare # ActiveNews.ro
Pe 6 martie pomenim aflarea cinstitei Cruci a Mântuitorului de către Sfanta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare și Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a referit astăzi, în predica sa de după Sfânta Liturghie, la acest moment extraordinar din istoria creștinismului (VIDEO mai sus).
23:20
Acești sfinți mucenici au fost căpitani în armata împăratului Teofil al Bizanțului (829-842) care originar din orașul Amoreea (Frigia). Atunci când agarenii au năvălit asupra orașului Amoreea, împăratul Teofil l-a apărat cu toată vitejia.
23:10
5 martie: 116 ani de la nașterea celui de-al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu, un fin diplomat și un apărător al vetrelor Ortodoxiei # ActiveNews.ro
Pe 5 martie 1910 se năștea în Cândești, județul Argeș, cel care avea să devină al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu. A studiat la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel (1922-1930) și la Facultatea de Teologie din Atena (1930-1934)
21:10
Dr. Robert Malone: Documente declasificate leagă programul american de arme biologice de epidemia de boală Lyme. Armata SUA și CIA au eliberat 282.800 de căpușe radioactive, cenzurând cercetările privind coinfecțiile timp de patru decenii # ActiveNews.ro
O investigație amplă, bazată pe documente guvernamentale declasificate și cercetări științifice, a descoperit dovezi clare conform cărora programele americane de arme biologice au contribuit la apariția bolii Lyme, care afectează acum sute de mii de americani anual.
21:00
Dr. Robert Malone: Documente declasificate leagă programul american de arme biologice de epidemia de boală Lyme. Armata SUA a eliberat 282.800 de căpușe radioactive, cenzurând cercetările privind coinfecțiile timp de patru decenii # ActiveNews.ro
O investigație amplă, bazată pe documente guvernamentale declasificate și cercetări științifice, a descoperit dovezi clare conform cărora programele americane de arme biologice au contribuit la apariția bolii Lyme, care afectează acum sute de mii de americani anual.
20:50
AUR cere demisia ministrului de Externe Oana Țoiu. Gianina Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților: "Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț!" # ActiveNews.ro
„Modul în care Ministerul Afacerilor Externe gestionează situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu este inacceptabil și ridică întrebări serioase despre competența și responsabilitatea conducerii instituției
20:40
Maria Eftime în dialog cu Kenneth Morris: Cenzura în România și Cazul Cristoiu - cum sunt oprite vocile critice pe internet. VIDEO # ActiveNews.ro
În episodul de astăzi al podcastului „Ce rămâne nespus” l-am avut invitat pe Kenneth Morris, președintele organizației Conservative Friends of Romania (Conservative Network). Discuția a abordat teme de actualitate: evoluția mass-mediei, criza încrederii în jurnalism, provocările democrației contemporane și rolul valorilor tradiționale într-o lume marcată de transformări accelerate.
20:20
Virgiliu Gheorghe: Dragostea sub Presiunea Vremurilor - Conferință la Rădăuți, vineri, 6 martie, ora 18.00 # ActiveNews.ro
Reporter: Domnule Senator, mâine susțineți la Rădăuți o conferință despre dragoste, dar abordarea dumneavoastră nu este una romantică, ci mai degrabă una de alarmă. Spuneți că dragostea este „sub presiune”. Nu este acest sentiment unul universal și invincibil?
20:00
Documente declasificate leagă programul american de arme biologice de epidemia de boală Lyme. Armata SUA a eliberat 282.800 de căpușe radioactive, cenzurând cercetările privind coinfecțiile timp de patru decenii # ActiveNews.ro
O investigație amplă, bazată pe documente guvernamentale declasificate și cercetări științifice, a descoperit dovezi clare conform cărora programele americane de arme biologice au contribuit la apariția bolii Lyme, care afectează acum sute de mii de americani anual.
19:30
Vladimir Putin, la un pas să închidă robinetul de gaz pentru Europa. Va furniza doar partenerilor fideli # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a transmis mai multe avertismente privind posibila suspendare imediată a exporturilor de gaze naturale către Europa. Declarația survine în contextul în care Uniunea Europeană pregătește interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc.
19:30
AUR cere demisia ministrului de Externe Oana Țoiu! Cetățenii români nu pot fi tratați cu dispreț # ActiveNews.ro
„Modul în care Ministerul Afacerilor Externe gestionează situația cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu este inacceptabil și ridică întrebări serioase despre competența și responsabilitatea conducerii instituției
19:00
Conferință Virgiliu Gheorghe, ÎN DIRECT de la Suceava: FEMINISMUL, necesitate sau ideologie? VIDEO # ActiveNews.ro
Conferință Virgiliu Gheorghe ÎN DIRECT de la Suceava: FEMINISMUL, necesitate sau ideologie?
18:40
Iranul acuză o operațiune sub steag fals a Israelului pentru atacul cu drone asupra Azerbaidjanului. Exact ca în Cipru și Arabia Saudită # ActiveNews.ro
Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a respins informațiile conform cărora forțele iraniene au lansat drone asupra Republicii Azerbaidjan, considerând regimul israelian responsabil pentru agresiunea aeriană împotriva țării.
18:10
Avocatul Gheorghe Piperea: Țoiu e pasibilă de anchetă penală. Nu faci așa ceva nici celui mai mare dușman # ActiveNews.ro
Avocatul Gheorghe Piperea a comentat scandalul creat de Oana Țoiu, care nu i-a permis fiicei lui Victor Pinta să fie adusă in țară, în autocarul evacuați cu copii din Dubai. Avocatul Piperea spune că, dacă se va dovedi că Țoiu a intervenit în acest caz, este pasibilă de anchetă penală.
17:40
Europa se pregătește de ce e mai rău: Italia vrea să revină la centralele pe cărbune în cazul în care criza din Golf se agravează # ActiveNews.ro
Ministrul italian al energiei a declarat, miercuri, că Italia poate reactiva centrale electrice pe cărbune, in cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va duce la o criză energetică.
16:50
Maria Eftime în dialog cu Kenneth Morris: Cazul Cristoiu, cum sunt oprite vocile critice pe internet VIDEO # ActiveNews.ro
În episodul de astăzi al podcastului „Ce rămâne nespus” l-am avut invitat pe Kenneth Morris, președintele organizației Conservative Friends of Romania (Conservative Network). Discuția a abordat teme de actualitate: evoluția mass-mediei, criza încrederii în jurnalism, provocările democrației contemporane și rolul valorilor tradiționale într-o lume marcată de transformări accelerate.
16:30
Forțele armate iraniene neagă că ar fi lansat un atac cu drone asupra Azerbaidjanului # ActiveNews.ro
Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a respins informațiile conform cărora forțele iraniene au lansat drone asupra Republicii Azerbaidjan, considerând regimul israelian responsabil pentru agresiunea aeriană împotriva țării.
16:10
Țoiu, o dementă care trebuie demisă! Fiica lui Ponta, dată jos din avionul care venea din Oman, la ordinul ministrei USR-iste. Șefa MAE ar fi dat ordin să nu fie îmbarcată în zborul de București # ActiveNews.ro
Ministra Rezist de Externe, Oana Țoiu, i-ar fi interzis fiicei lui Victor Ponta, Irina, să se întoarcă la București, apelând direct la consulul din Dubai. Aceasta a fost dată jos din autocarul care pleca din Dubai către Oman, la cererea expresă a ministrei rezist.
16:00
Țoiu, o dementă care trebuie demisă! Fiica lui Ponta, dată jos din avionul care venea din Oman, la ordinul ministrei Rezist. Șefa MAE fi dat ordin să nu fie îmbarcată in zborul de București # ActiveNews.ro
Ministra Rezist de Externe, Oana Țoiu, i-ar fi interzis fiicei lui Victor Ponta, Irina, să se întoarcă la București, apelând direct la consulul din Dubai. Aceasta a fost dată jos din autocarul care pleca din Dubai către Oman, la cererea expresă a ministrei rezist.
15:50
Fiica lui Ponta, ar fi fost dată jos din avionul care venea din Oman la ordinul ministrei Rezist. Toiu ar fi dat ordinul să nu fie îmbarcată in zborul de București # ActiveNews.ro
Ministra Rezist de Externe, Oana Țoiu, i-ar fi interzis fiicei lui Victor Ponta, Irina, să se întoarcă la București, apelând direct la consulul din Dubai. Aceasta a fost dată jos din autocarul care pleca din Dubai către Oman, la cererea expresă a ministrei rezist.
15:30
Nicolae Voiculeț spulberă practicarea ”suveranismului de studio”: Curajul nu se măsoară în declarații la televizor, ci în prezența din stradă atunci când se apără interesele naționale ale României # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a anunțat, pe Facebook, că protestul care trebuia să aibă loc miercuri în fața Ambasadei Franței din București a fost deturnat încă din start, dar, cel mai neașteptat lucru a fost absența televiziunilor din România, care se pretind „ale poporului”.
15:30
Conservatorii români la Washington: despre arta de a fi prezent acolo unde se decide totul! # ActiveNews.ro
America a fost, pentru români, mai mult decât o destinație. A fost o speranță cu adresă precisă — și, lucru mai rar, o speranță care nu a dezamăgit complet.
15:00
Nicușor Dan, la Varșovia: „Nu am convocat CSAT legat de situația din Orientul Mijlociu. Prioritatea noastră este ca cetățenii prinși de conflict să revină acasă. Nu o să plângem pentru Iran” # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Președintele României are întrevederi cu Prim-ministrul polon...
14:50
Se spune că, prin 1960, la spitalul de boli mintale din Al-Basyia a avut loc o evadare spectaculoasă: 243 de pacienți au părăsit incinta, profitând de neglijența personalului, și s’au risipit prin oraș. Panică administrativă, firește. Îngrijorare. Ședințe…
14:20
Record negativ în România: avem cel mai mic număr de copii născuți din ultimii 100 de ani. Între timp, PSD, prin vocea comisarei Roxana Mînzatu, declară avortul un ”serviciu medical esențial” # ActiveNews.ro
România se confruntă cu cel mai mic număr de nou‑născuți din ultimul secol, iar specialiștii avertizează că efectele pe termen lung pot fi dramatice. Pe lângă faptul că întregul sistem de educație este afectat, în viitor decalajul dintre populația activă și cea ieșită din câmpul muncii ar putea deveni nesustenabil.
13:20
LIVE VIDEO: Nicușor Dan, primire oficială la Varșovia. Declarații comune cu președintele Karol Nawrocki # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează joi, 5 martie 2026, o vizită la Varșovia, la invitația Președintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki. Cu acest prilej, Președintele României are întrevederi cu Prim-ministrul polon...
13:20
Nicolae Voiculeț spulberă paracticarea ”suveranismului de studio”: Curajul nu se măsoară în declarații la televizor, ci în prezența din stradă atunci când se apără interesele naționale ale României # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț a anunțat, pe Facebook, că protestul care trebuia să aibă loc miercuri în fața Ambasadei Franței din București a fost deturnat încă din start, dar, cel mai neașteptat lucru a fost absența televiziunilor din România, care se pretind „ale poporului”.
13:10
Scriitorul Constantin Barbu, autorul unei opere incomparabile, vorbește deschis despre falsificarea periculoasă a ierarhiilor literare # ActiveNews.ro
Victor Roncea: Domnule profesor, știu că sunteți foarte ocupat în acest an. Și foarte grăbit așa cum am văzut și din răspunsurile pe care le-ați oferit în ultima vreme. Niște schițe sărace. Informații expediate rapid. Așa este sau mi s-a părut?
Ieri
12:30
A fost trădare? Momentul în care o navă iraniană care se întorcea de la exercițiile navale din India a fost scufundată de un submarin al SUA # ActiveNews.ro
Iranul a reacționat oficial la scufundarea fregatei sale, IRIS Dena, de către forțele navale ale Statelor Unite în apele internaționale. Incidentul, petrecut miercuri în apropierea coastelor statului Sri Lanka, s-a transformat într-o tragedie...
12:30
Reforma lui Bolojan scoate oamenii în stradă. A doua zi de proteste la Complexul Energetic Oltenia. Aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă înainte de Paști # ActiveNews.ro
Este a doua zi de proteste în fața Complexului Energetic Oltenia. Salariații companiei sunt revoltați că, de la 1 aprilie, aproximativ 1.500 de mineri și energeticieni vor rămâne fără un loc de muncă după ce le vor expira contractele încheiate pe perioadă determinată.
12:00
Iranul forțează o criză mondială a combustibilului: petrolier american, „în flăcări", după un nou val de atacuri. Strâmtoarea Ormuz este închisă pentru SUA, Europa și Israel, deschisă pentru alte state # ActiveNews.ro
În timp ce Israelul bombardează Teheranul pentru a șasea zi, Iranul a lansat și el propriul val de atacuri împotriva Israelului și a țintelor americane, relatează Sky News.
12:00
Prof. Ilie Bădescu: Ordine, organizări și războaie. Rolul poporului român. O interpretare ”obscurantistă” # ActiveNews.ro
Uneori liderii marilor puteri declanșează războaie în timpul în care fac declarații de pace și asta nu pentru că ar fi ipocriți ci pentru că înlăuntrul acelei păci tocmai se zămislise un război, pacea aceea a fost chiar pântecele gestant al războiului.
11:40
Victor Roncea: Domnule profesor, știu că sunteți foarte ocupat în acest an. Și foarte grăbit așa cum am văzut și din răspunsurile pe care le-ați oferit în ultima vreme. Niște schițe sărace. Informații expediate rapid. Așa este sau mi s-a părut?
11:10
Din multiple motive care merită să fie analizate, președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, le-a făcut europenilor o ofertă care stârnește uriașe controverse.
10:50
Replică plină de har: ”Cât alege de fapt Oana să creadă din realitatea unei țări aflate la mii de kilometri depărtare și cât poate să deteste și să defăimeze o persoană care a făcut cu adevărat istorie pentru țara din care și ea face parte” # ActiveNews.ro
O replică duhovnicească plină de har dată celebrei maduriste Oana, care îl consideră pe fostul ayatollah Khamenei drept cel mai democrat lider al Orientului Mijlociu, dacă nu chiar al planetei: „Așa să ne ajute Dumnezeu în acest post și în toată viața noastră!”
10:30
George Simion, interviu de excepție la Real America’s Voice: ”Europa se întoarce împotriva agendei globaliste” # ActiveNews.ro
Aflat în SUA pentru conferința „Alianța Națiunilor Suverane”, George Simion a participat la emisiunea Human Events Daily, moderată de Jack Posobiec pentru postul american Real America’s Voice.
10:00
Fenomenul ”Morții Subite” lovește din nou: O ieșeancă de 26 de ani, găsită decedată în casă lângă fiica de 7 ani. Fetița a crezut că mama doarme. Soțul a alertat autoritățile din Germania # ActiveNews.ro
O femeie în vârstă de 26 de ani a fost găsită decedată de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, după ce soțul său, aflat la muncă în Germania, a apelat numărul de urgență 112.
10:00
George Simion, mesaj exploziv din SUA: ”Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat! Călin Georgescu trebuie să fie președinte, așa cum au decis românii!” # ActiveNews.ro
George Simion a lansat o serie de acuzații la adresa sistemului politic de la București. Liderul AUR spune că a mers în SUA pentru a informa opinia publică despre „anularea democrației în România”.
09:00
”Un atac asupra libertății presei”. Echipa CNN TÜRK, reținută de forțele israeliene în timpul unei transmisiuni în direct din Tel Aviv # ActiveNews.ro
Poliția din Tel Aviv a confirmat că a reținut doi cetățeni străini, sub suspiciunea că au filmat o unitate de securitate din districtul Tel Aviv. Conform rapoartelor poliției, ofițerii au oprit transmisia și au început să-i interogheze pe suspecți.
09:00
Fenomenul ”Morții Subite” lovește din nou: O ieșeancă de 26 de ani, găsită decedată în casă lângă fiica de 7 ani. Soțul a alertat autoritățile din Germania # ActiveNews.ro
O femeie în vârstă de 26 de ani a fost găsită decedată de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, după ce soțul său, aflat la muncă în Germania, a apelat numărul de urgență 112.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.