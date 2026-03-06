Războiul din Orientul Mijlociu: Ministrul Energiei din Qatar avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 dolari pe baril. Ahmadinejad, dat ca ucis, a apărut în public. ONU cere anchetă rapidă în cazul masacrului de la școala din Iran

15:40

Abjecția făcută de ministra USR de la MAE fiicei minore a lui Victor Ponta, dată jos din autobuzul care o ducea spre avionul cu care urma să plece din Dubai, nu a rămas fără ecou în spațiul online. Jurnaliști, politicieni sau oameni simpli au lansat atacuri dure la adresa ministrei Țoiu, care a vrut să-și arate mușchii, refuzând dreptul unui copil de a se întoarce în țară dintr-o zonă de conflict.