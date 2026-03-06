Ion Cristoiu: O veste „bună” într-un noian de îngrijorări: România are, în fine, o Primă doamnă!Jurnalul meu video
ActiveNews.ro, 6 martie 2026
Se împlinește o săptămână de război și nici acum nu se știe ce vor Americanii de la el.
• • •
Budapesta a descoperit și blocat pe teritoriul ei o sumă de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur care urmau să ajungă în Ucraina. MAE ungar: Kievul trebuie să explice fluxurile de bani și dacă e implicată mafia războiului # ActiveNews.ro
Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria a declanșat o investigație după ce a descoperit că ucrainenii au transportat sume incredibile de numerar și aur, prin Ungaria, în ultimele luni, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul de Externe Péter Szijjártó.
Se împlinește o săptămână de război și nici acum nu se știe ce vor Americanii de la el.
Gândul: MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra Țoiu a fugit din conferința de presă # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a prezentat datele referitoare la cetățenii români aflați în regiune
Războiul din Orientul Mijlociu: Ministrul Energiei din Qatar avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 dolari pe baril. Ahmadinejad, dat ca ucis, a apărut în public. ONU cere anchetă rapidă în cazul masacrului de la școala din Iran # ActiveNews.ro
Cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu a fost vizată de un atac cu drone, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească. Autoritățile din Qatar au evacuat temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, iar ambasada americană din Kuweit a fost evacuată după atacuri cu rachete atribuite Iranului în noaptea de joi
S-a umflat orzu-n Zelensky, băi nene! Actorașul de la Kiev a lăsat deoparte orice inhibiții și l-a amenințat cu moartea pe Viktor Orban.
ID-ul DIGITAL nu mai e după colț. E chiar aici! Monitorizarea în masă va deveni regulă. Start pentru MAI Digital, care va trece complet în online 6 servicii esențiale: Regim Permise, Starea Civilă, Pașapoarte și Cazier # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne demarează „MAI Digital”, un proiect ce vizează accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor publice esențiale furnizate de structurile ministerului, cu scopul final eliminarea deplasărilor fizice la ghișeu și simplificarea interacțiunii dintre cetățean și stat.
Nicolae Voiculeț dă în judecată site-urile Sistemului: ”Aparțin culturii române și publicului care m-a susținut. O minciună repetată ani de zile poate face zgomot. Dar adevărul și un singur document este suficient pentru a o prăbuși” # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț, acuzat frecvent că ar fi membru AUR sau ca aparținând „unui partid extremist” prezintă dovada neapartenenței sale la formațiunea condusă de George Simion.
Strâmtoarea Ormuz este una dintre acele îngustări geografice în care se concentrează, aproape simbolic, fragilitatea economiei globale.
George Simion, discurs la Washington despre anularea alegerilor, cenzură și libertatea de exprimare la conferința ”Alliance of Sovereign Nations” - VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a luat cuvântul la conferința Alliance of Sovereign Nations, desfășurată la Washington D.C., imediat după președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.
Nicolae Radu: “Umbra lui Calin Georgescu” in legitimă apărare. De când amenințarea penală devine un instrument de intimidare editorială pentru presa din Romania? # ActiveNews.ro
Într-un stat de drept; libertatea presei și libertatea de exprimare sunt fundamente ale democrației. Dar ce se întâmplă atunci când o plângere penală devine, înainte de orice verdict al instanței, un instrument de presiune asupra jurnalismului și asupra opiniilor exprimate în spațiul public?
VIDEO Nicușor Dan ne-a făcut de râs în Polonia: a ratat covorul roșu și a rămas hipnotizat la degetul lui Nawrocki # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a reușit să transforme o vizită oficială de maximă importanță într-un nou episod de cascadorii râsului.
România este sub asediul unei boli care nu are leac. Nicicum! Dacă pentru afecțiunea în sine poate exista vreo scăpare, de boala asta numita ebola USR, vă spun că nu.
Alis Popa: În ultima vreme au mai murit subit niște oameni. Persoane tinere, inclusiv copii # ActiveNews.ro
Dacă în urmă cu 10-15 ani asemenea evenimente tragice constituiau fenomene marginale, acum ne confruntăm cu o situație sumbră care pare să intre, prin repetabilitate, în zodia firescului.
Schimbare majoră la Casa Albă. Trump a demis-o pe Kristi Noem din funcția de secretar al Securității Interne. Cine este ”războinicul MAGA” care o va înlocui # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a demis-o pe secretara pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem. Anunțul a fost făcut de Trump într-o postare pe Truth Social.
Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile artere ale economiei globale. Un culoar maritim îngust, aflat între Iran și Oman, prin care trece o parte esențială din petrolul și gazul natural lichefiat care alimentează piețele internaționale.
Trump, interviul care zguduie scena globală: SUA vor decide viitorul Iranului, Cuba va cădea, Putin e gata de acord. Zelenski ”nu are cărțile în mână. Acum are și mai puține” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat publicației POLITICO că Statele Unite ar putea avea un rol important în alegerea viitorului lider al Iranului și a prezis că regimul din Cuba „va cădea”.
Cazul căderii în josnicie a MAE, care i-a abandonat fiica minoră a lui Ponta în Dubai la ordinele țicnitei Țoiu. Jurnalist: ”Mizerie umană mai urâtă ca la USR-iriști nu există” - CONCLUZIA ZILEI # ActiveNews.ro
Am văzut toți că Țoiu e depășită complet intelectual de funcția deținută. Cazurile cu declarațiile la adresa lui Trump, cu semnarea Mercosur fără să întrebe pe nimeni sau multe altele vorbesc de la sine.
Descoperirea Sfintei Cruci Cruci a Mântuitorului de către Sfanta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare # ActiveNews.ro
Pe 6 martie pomenim aflarea cinstitei Cruci a Mântuitorului de către Sfanta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare și Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, s-a referit astăzi, în predica sa de după Sfânta Liturghie, la acest moment extraordinar din istoria creștinismului (VIDEO mai sus).
Acești sfinți mucenici au fost căpitani în armata împăratului Teofil al Bizanțului (829-842) care originar din orașul Amoreea (Frigia). Atunci când agarenii au năvălit asupra orașului Amoreea, împăratul Teofil l-a apărat cu toată vitejia.
5 martie: 116 ani de la nașterea celui de-al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu, un fin diplomat și un apărător al vetrelor Ortodoxiei # ActiveNews.ro
Pe 5 martie 1910 se năștea în Cândești, județul Argeș, cel care avea să devină al patrulea Patriarh al României, Iustin Moisescu. A studiat la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel (1922-1930) și la Facultatea de Teologie din Atena (1930-1934)
Dr. Robert Malone: Documente declasificate leagă programul american de arme biologice de epidemia de boală Lyme. Armata SUA și CIA au eliberat 282.800 de căpușe radioactive, cenzurând cercetările privind coinfecțiile timp de patru decenii # ActiveNews.ro
O investigație amplă, bazată pe documente guvernamentale declasificate și cercetări științifice, a descoperit dovezi clare conform cărora programele americane de arme biologice au contribuit la apariția bolii Lyme, care afectează acum sute de mii de americani anual.
Maria Eftime în dialog cu Kenneth Morris: Cenzura în România și Cazul Cristoiu - cum sunt oprite vocile critice pe internet. VIDEO # ActiveNews.ro
În episodul de astăzi al podcastului „Ce rămâne nespus” l-am avut invitat pe Kenneth Morris, președintele organizației Conservative Friends of Romania (Conservative Network). Discuția a abordat teme de actualitate: evoluția mass-mediei, criza încrederii în jurnalism, provocările democrației contemporane și rolul valorilor tradiționale într-o lume marcată de transformări accelerate.
Virgiliu Gheorghe: Dragostea sub Presiunea Vremurilor - Conferință la Rădăuți, vineri, 6 martie, ora 18.00 # ActiveNews.ro
Reporter: Domnule Senator, mâine susțineți la Rădăuți o conferință despre dragoste, dar abordarea dumneavoastră nu este una romantică, ci mai degrabă una de alarmă. Spuneți că dragostea este „sub presiune”. Nu este acest sentiment unul universal și invincibil?
Vladimir Putin, la un pas să închidă robinetul de gaz pentru Europa. Va furniza doar partenerilor fideli # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a transmis mai multe avertismente privind posibila suspendare imediată a exporturilor de gaze naturale către Europa. Declarația survine în contextul în care Uniunea Europeană pregătește interzicerea completă a importurilor de petrol rusesc.
Conferință Virgiliu Gheorghe, ÎN DIRECT de la Suceava: FEMINISMUL, necesitate sau ideologie? VIDEO # ActiveNews.ro
Conferință Virgiliu Gheorghe ÎN DIRECT de la Suceava: FEMINISMUL, necesitate sau ideologie?
Iranul acuză o operațiune sub steag fals a Israelului pentru atacul cu drone asupra Azerbaidjanului. Exact ca în Cipru și Arabia Saudită # ActiveNews.ro
Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene a respins informațiile conform cărora forțele iraniene au lansat drone asupra Republicii Azerbaidjan, considerând regimul israelian responsabil pentru agresiunea aeriană împotriva țării.
Avocatul Gheorghe Piperea: Țoiu e pasibilă de anchetă penală. Nu faci așa ceva nici celui mai mare dușman # ActiveNews.ro
Avocatul Gheorghe Piperea a comentat scandalul creat de Oana Țoiu, care nu i-a permis fiicei lui Victor Pinta să fie adusă in țară, în autocarul evacuați cu copii din Dubai. Avocatul Piperea spune că, dacă se va dovedi că Țoiu a intervenit în acest caz, este pasibilă de anchetă penală.
Europa se pregătește de ce e mai rău: Italia vrea să revină la centralele pe cărbune în cazul în care criza din Golf se agravează # ActiveNews.ro
Ministrul italian al energiei a declarat, miercuri, că Italia poate reactiva centrale electrice pe cărbune, in cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va duce la o criză energetică.
