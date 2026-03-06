India se întoarce la petrolul rusesc, cu aprobarea Washingtonul. Ar putea urma UE, sub presiunea scumpirilor la pompă?

15:40

Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis să apere reputația profesională a cinci judecători de la Curtea de Apel Craiova și trei de la Judecătoria Craiova după ce, un alt magistrat, Sorina Marinaș, a criticat pe un grup de discuții privat că se știu deja câștigătorii unui concurs de promovare, deși competiția nu […] Articolul CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare apare prima dată în PRESShub.