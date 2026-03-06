India se întoarce la petrolul rusesc, cu aprobarea Washingtonul. Ar putea urma UE, sub presiunea scumpirilor la pompă?
PressHub, 6 martie 2026 13:20
După luni de presiuni exercitate asupra Indiei pentru a opri achizițiile de petrol rusesc, Statele Unite au acordat temporar autorităților de la New Delhi o derogare care le permite să cumpere combustibil din Rusia, pe fondul reducerii livrărilor globale de petrol cauzate de războiul din Orientul Mijlociu. „Pentru a permite petrolului să continue să ajungă […]
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 30 minute
13:30
Medic de la Institutul „Socola” din Iași: Dependenţa de jocuri de noroc, comparabilă cu cea de droguri. Poate distruge vieţi şi familii # PressHub
Dependenţa de jocuri de noroc, în special de „păcănele", este una dintre cele mai severe forme de adicţie, comparabilă cu dependenţa de droguri de mare risc, avertizează medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi, de la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iaşi. Ovidiu Alexinschi, doctor în ştiinţe medicale certificat internaţional în Medicina Adicţiei, atrage atenţia că acest tip […]
13:20
Acum o oră
13:10
Minori din familii vulnerabile, exploatați sexual într-o rețea din Neamț. 17 victime identificate într-un dosar de trafic de minori și droguri. Cinci suspecți, arestați # PressHub
Procurorii DIICOT au anunțat, vineri, arestarea a cinci inculpați din județul Neamț într-un dosar de trafic de minori, trafic de persoane și trafic de droguri. Inculpații ( patru bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse într 19 și 38 de ani) racolau victime din rândul familiilor vulnerabile, dezmembrate. Aceste victime erau exploatate sexual și expuse […]
Acum 2 ore
12:40
Fostul rector al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, cercetat pentru „infracţiuni legate de serviciu” şi fals # PressHub
Fostul rector al Universităţii „Aurel Vlaicu" (UAV) din Arad, Ramona Lile, este cercetată pentru „infracţiuni legate de serviciu" şi fals, conform dosarului înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria (PJ) Arad, dar transferat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunal din cauza lipsei de personal. Reprezentanţii PJ Arad au declarat vineri, pentru Agerpres, că dosarul […]
12:10
Instanța supremă a respins contestația judecătoarei Ana Maria Puiu de la Tribunalul București (TB) care cerea suspendarea hotărârii CSM în urma căreia Cosmin Stere Grosu a fost delegat la conducerea instanței, deși a judecat la TB doar trei săptămâni, în rest fiind angajat la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). „Respinge cererea formulată de contestatoarea Puiu […]
Acum 4 ore
11:20
Cu ochii la summit-ul UE din martie, Ungaria și Ucraina continuă să se bată: petrol rusesc ieftin contra 90 de miliarde de euro, ajutor UE # PressHub
Războiul din Iran, cu efectele sale dureroase asupra pieței energetice globale, lasă în umbră războiul din Ucraina, eventuale negocieri de pace și confruntarea deschisă dintre Budapesta și Kiev. Care s-ar putea traduce în falimentul Ucrainei (dacă nu obține sprijinul financiar al UE), un acord de pace cu Rusia fără garanții serioase de securitate și, în […]
10:30
Foști șefi în Vama Constanța Sud, reținuți de DNA: acuzați că ar fi luat mită pentru a urgenta lucrări # PressHub
Fostul șef al Vămii Constanța Sud și adjunctul său au fost reținuți de DNA. Vameșii Lică Octavian Parfenie și Christian Gudu sunt acuzați că ar fi luat șpagă pentru a prioritiza unele lucrări, scrie Info Sud-Est. "Solicită sume de bani, cu titlu de mită, pentru ca formalitățile vamale să se desfășoare cu ușurință și cu […]
10:30
De ce EcoFlow este alegerea ideală pentru utilizatorii care pun preț pe inovație și estetică? # PressHub
Tehnologia care contează cu adevărat este cea care reușește să depășească simpla utilitate și să ofere valoare prin inovație și design. EcoFlow se evidențiază prin soluții energetice inteligente, gândite pentru utilizatorii care apreciază atât performanța avansată, cât și estetica atent finisată. Prin echilibrul dintre funcționalitate, creativitate și stil modern, EcoFlow devine partenerul ideal pentru cei […]
10:10
Măsuri lejere împotriva șoferilor care parchează unde au chef în Iași. La fiecare amendă de parcare s-au dat trei avertismente # PressHub
Polițiștii locali din Iași au aplicat pentru parcări în locuri interzise 1.875 de amenzi anul trecut, adică cinci sancțiuni pe zi. Contribuția totală la bugetul local a ajuns la două milioane de lei. Doar că, la fiecare amendă sunt și peste trei avertismente: în total, 5.500. Măsuri lejere care, în mod cert, nu prea disciplinează […]
Acum 6 ore
08:10
O expoziție de excepție, în premieră la Sibiu. „Școala de la Baia Mare 130 – Focus József Klein”, la Muzeul Național Brukenthal # PressHub
Muzeul Național Brukenthal găzduiește, în perioada 6 martie – 26 aprilie 2026, expoziția aniversară „Școala de la Baia Mare 130 – Focus József Klein". Vernisajul va avea loc vineri, 6 martie, la ora 13.00. Expoziția este organizată de Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare". Curatorii expoziției sunt dr. Iulia […]
Acum 8 ore
07:10
Criza din Iran: R. Moldova încearcă să folosească „mai chibzuit” resursele energetice de care dispune # PressHub
Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă la șocurile de pe piețele energetice internaționale, deoarece depinde integral de importuri de petrol, produse petroliere și gaze, iar orice creștere a prețurilor sau perturbare a fluxurilor globale se transmite rapid în economia locală, avertizează experta Eugenia Gușilov, fondatoarea centrului independent de analiză energetică ROEC de la București. Starea […]
Acum 24 ore
23:20
Nicușor Dan: „Am făcut o analiză amplă pe numirile la Parchete / Sunt în dezacord cu ce se spune pe rețelele sociale” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută la Varșovia, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute în Parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată. Șeful statului a răspuns unei întrebări din partea presei în […]
21:40
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a avertizat recent la Varșovia că războiul din Orientul Mijlociu „se extinde rapid", iar securitatea sutelor de mii de cetățeni europeni aflați în regiune este în pericol. Uniunea Europeană coordonează asistența consulară și finanțează zboruri de repatriere pentru persoanele blocate, în timp ce misiunile navale europene contribuie la protejarea transportului […]
21:40
Bad Bunny, vedeta spectacolului din pauza Super Bowl – finala campionatului de fotbal american – din acest an, a purtat haine Zara. A fost o abatere surprinzătoare de la tradiția de a purta branduri de lux consacrate. Iar pentru Inditex, compania din spatele brandului, este un pas îndrăzneț către conceptul de lux mai accesibil. Ținuta […]
20:20
Guvernul reorganizează Romsilva: direcțiile silvice se reduc de la 41 la 19 structuri regionale # PressHub
Guvernul a aprobat joi hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, act normativ care schimbă structura administrativă a instituției și reduce numărul direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale. Reorganizarea Romsilva se înscrie într-o serie de reforme mai ample lansate de ministra Mediului, Diana Buzoianu, și care au provocat deja multe […]
20:10
Aktual24 | Fregata rusă „Admiral Essen” nu mai poate lansa rachete Kalibr după ce a fost lovită de armata ucraineană # PressHub
Forțele ucrainene ar fi lovit fregata rusă „Admiral Essen" în timpul unui atac asupra portului Novorossiysk din noaptea de 1 spre 2 martie, iar nava nu mai poate lansa în prezent rachete de croazieră Kalibr, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), informează Aktual24.ro. Potrivit surselor citate, atacul a […]
19:00
Oradea rămâne în continuare oraşul cu cel mai mic preţ al energiei termice din România, datorită investiţiilor constante în eficienţă energetică şi a creşterii ponderii energiei geotermale, a declarat joi, în conferinţă de presă, directorul general al SC Termoficare Oradea SA, Călin Ungur. „În primul rând, este de remarcat nivelul investiţiilor care s-au făcut în […]
18:00
Patru ani de război, patru miniștri: Evoluția și instabilitatea MApN în timpul invaziei ruse din Ucraina # PressHub
Pe 24 februarie, războiul din Ucraina, provocat de invazia la scară largă a Ucrainei, a intrat în al cincilea an – și este primul mare conflict armat din Europa de la al Doilea Război Mondial, cu particularitatea că este și la granița României. În acești patru ani, România a fost martora unei succesiuni rapide de […]
16:00
Apel depus la Curtea de Apel București în dosarul revizuirii condamnării lui Dan Voiculescu # PressHub
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a depus un recurs la Curtea de Apel București, contestând încheierea din 4 martie 2026 prin care Tribunalul București a admis în principiu cererea de revizuire formulată de Dan Voiculescu în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). În documentul transmis instanței, magistratul susține că, deși hotărârea tribunalului este prezentată drept […]
15:50
Lupta pentru păduri: fost jandarm montan, în echipa Agent Green. „Vrem să eficientizăm colaborarea dintre personalul cu atribuții de control și societatea civilă” # PressHub
După peste 26 de ani de activitate în Jandarmeria Română, dintre care o mare parte în Jandarmeria Montană, Vasile Crețu a ales să continue lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure din postura de membru al organizației de mediu Agent Green. Pe 3 martie 2026, când organizația pentru mediu Agent Green marca 17 ani de activitate, […]
14:50
Restaurare laborioasă la Castelul Corvinilor. Vor fi montate 8.000 de plăci ceramice, realizate după aceleași metode și de aceeași companie care a făcut piesele decorative și în urmă cu 130 de ani # PressHub
Procesul de restaurare a pardoselii din Sala Cavalerilor, din incinta Castelului Corvinilor din Hunedoara, a intrat în ultima etapă, în următoarea perioadă urmând să fie montate aici 7.969 de plăci ceramice realizate manual, după tehnologia folosită în anul 1868, de către primii restauratori ai sălii. Plăcile ceramice sunt confecţionate după aceleaşi metode şi de aceeaşi […]
14:20
Fabrică ilegală de țigări descoperită la Timișoara: peste 11 milioane de țigarete și șapte tone de tutun confiscate # PressHub
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat, joi, desoperirea unei fabrici ilegale de țigări din Municipiul Timișoara. Flagrantul a fost realizat în timpul unei percheziții efectuate miercuri, în urma căreia peste 11 milioane de țigarete contrafăcute și șapte tone de tutun au fost confiscate. În spatele fabricii s-ar afla o […]
14:00
Judecătoria Fetești a decis prima condamnare a unui pacient care lovește un medic în Camera de gardă # PressHub
Judecătoria Fetești l-a condamnat pe Spartacus Banu, un individ de 27 de ani, pacient care a devenit violent și care, în august 2022, a lovit o doctoriță aflată de gardă la Spitalul Municipal Fetești. Spartacus a primit 2 ani și 5 luni închisoare cu executare. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit blogului avocatei Nicoleta Popescu, în august […]
Ieri
13:30
Mii de cetățeni români, zeci de mii de cetățeni au Uniunii Europene s-au trezit blocați în zona de război după ce Israelul și Statele Unite au lansat un atac de amploare împotriva Iranului, intrat în a șasea zi. Un conflict care a luat repede dimensiuni regionale. Greu de crezut, dar juridic, nu este datoria statului […]
13:20
Rusia condamnă la 15 ani de închisoare un român acuzat că a transmis informații militare Ucrainei # PressHub
Un român în vârstă de 23 de ani a fost condamnat, în Rusia, la 15 ani de închisoare, sub acuzația spionării în favoarea Ucrainei. Adrian david Cherciu (identificat printr-o postare pe Telegram a Tribunalului) ar fi fotografiat instalațiile antiaeriene din orașul Soci, fotografii pe care le furniza ulterior Armatei Ucrainene, relatează HotNews. În aprilie 2025, […]
12:40
Jurnalistă amenințată după o investigație despre manuscrisele lui George Enescu depozitate în containere # PressHub
Jurnalista Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă) a fost amenințată, joi, cu acțiuni legale pentru publicarea unui material ce viza condițiile precare ale depozitării manuscriselor lui George Enescu. Printr-un apel telefonic înregistrat, se poate distinge cum avocata Lidia Chiran (care se recomandă drept reprezentanta legală a Ministerului Culturii) o presează pe jurnalistă să își dezvăluie sursele, […]
12:40
Avocata care numește jurnaliștii „teroriști” este plătită de ministerul Culturii cu 3.000 de euro pe lună # PressHub
Avocata Lidia Chiran, cea care a amenințat-o pe jurnalist de la „Cultura la Dubă" cu plângere penală și a numit-o jurnalist-terorist este plătită, cel puțin în ultimii doi ani, cu 3.000 de euro pe lună de Ministerul Culturii. Ministerul a semnat mai multe contracte de asistență juridică cu avocata Lidia Chiran, cea care a amenințat […]
11:50
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigație Criminală Economică din Prahova au efectuat, joi, percheziții în cadrul unui dosar de eutanasiere ilegală a câinilor fără stăpâni. 20 de mandate de percheziție domiciliară au fost executate în Prahova, Ilfov, Constanța și Giurgiu. În două adăposturi private au fost vizate infracțiunile de ucidere fără drept a câinilor; abuz; […]
11:50
Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026: 450 de spectacole și evenimente la ediția din acest an # PressHub
Ediția din acest an a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova va avea loc între 21 și 31 mai. Tema aleasă este „WILL matters / Voința naște materie” – o invitație de a descoperi voința ca energie creatoare, într-un oraș care, timp de 11 zile, se transformă într-o scenă deschisă, au anunțat organizatorii festivalului. Ediția a 15-a […] Articolul Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026: 450 de spectacole și evenimente la ediția din acest an apare prima dată în PRESShub.
11:20
Brandul ieșean care a dus muștarul românesc în supermarketuri și țintește exporturi pe piața europeană # PressHub
Antreprenorii Adrian Christescu și Cristian Tănasă, creatorii brandului ieșean Conu’ Tache, au pornit de la ideea simplă de a produce condimente românești „la raft” alături de brandurile mari, dar cu ingrediente de calitate și rețete autentice, scrie Ziarul de Iași. În prezent, produsele Conu’ Tache se găsesc deja în Lidl, dar și în alte rețele […] Articolul Brandul ieșean care a dus muștarul românesc în supermarketuri și țintește exporturi pe piața europeană apare prima dată în PRESShub.
10:20
António Costa: 2026 trebuie să devină „anul competitivității europene”. Piața unică, investițiile și energia ieftină – priorități pentru economia UE # PressHub
Președintele Consiliului European, António Costa, a cerut accelerarea agendei de competitivitate a Uniunii Europene, prin finalizarea pieței unice, integrarea piețelor de capital și o „reformă a culturii investiționale”, în timp ce a pledat pentru un cadru legislativ mai simplu, bazat pe „mai puține directive și mai multe regulamente”. Într-un discurs susținut la EIB Group Forum […] Articolul António Costa: 2026 trebuie să devină „anul competitivității europene”. Piața unică, investițiile și energia ieftină – priorități pentru economia UE apare prima dată în PRESShub.
09:00
Bugetul național pentru promovarea turistică a României, de peste 20 de ori mai mic decât cel alocat de Croația (Federația Industriei Hoteliere) # PressHub
Bugetul național alocat promovării turistice s-a situat la aproximativ 2 milioane de euro anual, nivel semnificativ inferior celui practicat de statele din regiune, a transmis miercuri Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), într-un comunicat de presă. Acest buget este de peste 20 de ori mai mic decât cel alocat de Croația și de peste 14 […] Articolul Bugetul național pentru promovarea turistică a României, de peste 20 de ori mai mic decât cel alocat de Croația (Federația Industriei Hoteliere) apare prima dată în PRESShub.
08:00
Raportul EPPO 2025: Cum TVA-ul și vămile au devenit centrul criminalității financiare în UE # PressHub
Raportul anual al Parchetului European (EPPO) pe 2025 indică 3 602 dosare active și un prejudiciu estimat de peste 67,27 miliarde euro la finalul lui 2025, din care 45,01 miliarde euro sunt legate de fraudă de venituri, TVA și vamă. Peste 14% din acestea dosare active (535) provin din România, cu un prejudiciu estimat de […] Articolul Raportul EPPO 2025: Cum TVA-ul și vămile au devenit centrul criminalității financiare în UE apare prima dată în PRESShub.
07:00
Românii nu sunt singurii care, pe fundalul conflictului din Iran – care ia proporții regionale – trebuie să treacă peste „praguri psihologice” când vine vorba de prețul motorinei și benzinei la pompă. Pentru România ar fi 10 lei/ litrul de benzină. Pentru germani este orice ce începe cu 2, adică doi euro pe litrul de […] Articolul Conflictul din Iran: Strâmtoarea Ormuz și pragul psihologic al automobiliștilor apare prima dată în PRESShub.
4 martie 2026
20:30
Guvernul de la Chișinău a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care a afectat lanțurile de aprovizionare cu carburanți. Autoritățile moldovene au anunțat că este o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu produse […] Articolul Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.
19:40
Cine sunt judecătorii care l-au condamnat la închisoare cu executare pe actualul director general al AFIR, Adrian Chesnoiu # PressHub
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu și actual director general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în dosarul fraudării unui concurs pentru posturile din minister. Decizia instanței supreme nu este definitivă. Decizia de condamnare a fost luată de Completul fond nr 3 compus din […] Articolul Cine sunt judecătorii care l-au condamnat la închisoare cu executare pe actualul director general al AFIR, Adrian Chesnoiu apare prima dată în PRESShub.
18:30
„În urma analizării neconformităților consemnate de auditorul extern au fost identificate situații care indică suspiciuni privind încălcarea legii și, ca urmare, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a sesizat organele competente, prin depunerea unei plângeri penale la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.” Acesta este, probabil, cel mai important pasaj din comunicatul remis de Universitatea „Aurel […] Articolul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a făcut plângere penală împotriva Ramonei Lile apare prima dată în PRESShub.
18:10
Ședința ordinară a Consiliului Județean Gorj a oferit un tablou mixt al priorităților județene. Dacă marile proiecte de infrastructură rutieră au primit „undă verde” financiară, reorganizarea spitalului și pariul pe turism s-au lovit de bariere birocratice și calcule politice, scrie publicația Sud Vest. Ședința CJ Gorj din 26 februarie a demonstrat că drumul de la […] Articolul CJ Gorj ia un credit de 37 de milioane de lei pentru modernizarea unor drumuri județene apare prima dată în PRESShub.
18:00
Cum a confiscat Ceaușescu cutremurul din ’77. Ediție specială Radio Europa Liberă din 1987, despre modul în care postul de radio acoperise tragedia din România # PressHub
Pe 4 martie 2026 se împlinesc 49 de ani de la cel mai devastator cutremur din istoria României moderne – în urma căruia au murit peste 1.500 de oameni, aproape 1.400 doar din București. Tragedia a fost confiscată de comuniștii de la București și pusă la temelia cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. Acum 39 de […] Articolul Cum a confiscat Ceaușescu cutremurul din ’77. Ediție specială Radio Europa Liberă din 1987, despre modul în care postul de radio acoperise tragedia din România apare prima dată în PRESShub.
17:50
Fraudă de peste 103 milioane de euro cu mașini de lux: Parchetul European coordonează o amplă operațiune în nouă state UE # PressHub
Parchetul European a anunțat declanșarea unei operațiuni de amploare la nivelul Uniunii Europene împotriva unei rețele suspectate de fraudă carusel TVA în comerțul cu mașini de lux, cu un prejudiciu estimat la peste 103 milioane de euro. Ancheta, coordonată de birourile EPPO din Berlin, Köln și Praga, a mobilizat peste 1.100 de anchetatori și a […] Articolul Fraudă de peste 103 milioane de euro cu mașini de lux: Parchetul European coordonează o amplă operațiune în nouă state UE apare prima dată în PRESShub.
17:30
Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc, potrivit Ministerului Apărării din Turcia, informează BBC. Într-o declarație, redactată inițial în limba turcă, Ministerul Apărării afirmă că nu există victime sau răniți. Se precizează că racheta a fost „detectată trecând prin spațiul aerian irakian și sirian și îndreptându-se […] Articolul Apărarea aeriană a NATO a doborât o rachetă iraniană care se îndrepta spre Turcia apare prima dată în PRESShub.
17:30
Aktual24 | Piața muncii din Germania nu mai este atractivă pentru migranții din UE. Tot mai mulți români pleacă # PressHub
Un nou studiu al Ministerului Muncii din Germania arată că un număr tot mai mare de lucrători din UE care s-au mutat în țară pentru locuri de muncă și salarii mai bune nu mai doresc să rămână pe termen lung, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Germania să își […] Articolul Aktual24 | Piața muncii din Germania nu mai este atractivă pentru migranții din UE. Tot mai mulți români pleacă apare prima dată în PRESShub.
17:00
Giganți europeni vizează achiziția Damen Shipyards Mangalia: Rheinmetall și MSC vizitează șantierul # PressHub
Compania germană de armamnet Rheinmetall, alături de compania italiano-elvețiană de transport naval MSC și-au declarat interesul în achiziționarea șantierului naval Damen. Delegații ale celor doi giganți vizitează miercuri șantierul din Mangalia, relatează Radio Europa Liberă. CITR (Casa de Insolvență Transilvania), administratorul juridic DAMEN, a anunțat vânzarea șantierului naval, ca parte din planul de reorganizare. CITR […] Articolul Giganți europeni vizează achiziția Damen Shipyards Mangalia: Rheinmetall și MSC vizitează șantierul apare prima dată în PRESShub.
15:50
Ana Birchall, fost ministru al Justiției, trage un semnal de alarmă: România riscă să restituie zeci de milioane de euro lui Dan Voiculescu # PressHub
Fosta ministră a Justiției, Ana Birchall, a publicat pe Facebook un mesaj vehement în care avertizează că statul român se află în situația de a restitui fonduri masive fostului om de afaceri Dan Voiculescu, după ce Tribunalul București a admis rejudecarea dosarului ICA. Potrivit Birchall, dacă rejudecarea se finalizează în favoarea lui Voiculescu, consecințele financiare […] Articolul Ana Birchall, fost ministru al Justiției, trage un semnal de alarmă: România riscă să restituie zeci de milioane de euro lui Dan Voiculescu apare prima dată în PRESShub.
15:40
CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare # PressHub
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au decis să apere reputația profesională a cinci judecători de la Curtea de Apel Craiova și trei de la Judecătoria Craiova după ce, un alt magistrat, Sorina Marinaș, a criticat pe un grup de discuții privat că se știu deja câștigătorii unui concurs de promovare, deși competiția nu […] Articolul CSM apără reputația a opt magistrați din Craiova, în plin scandal privind un concurs de promovare apare prima dată în PRESShub.
15:20
Code for Romania lansează Centrul pentru Cariere, o platformă digitală pentru orientarea profesională a tinerilor # PressHub
Organizația Non-Guvernamentală Code for Romania a anunțat, miercuri, lansarea Centrului pentru Cariere – o platformă digitală menită să sprijine tinerii în orientarea pe piața muncii. CpC ar urma să ofere informații privind planificarea profesională, alegerea traseului educațional sau documentele necesare. „Platforma vine ca răspuns la provocările tinerilor aflați la finalul studiilor, care trebuie să aleagă […] Articolul Code for Romania lansează Centrul pentru Cariere, o platformă digitală pentru orientarea profesională a tinerilor apare prima dată în PRESShub.
14:50
Trei premieri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable # PressHub
Premierii Ilie Bolojan (România), Alexandru Munteanu (Republica Moldova) și Edi Rama (Albania), vice-președinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, raportorul UE pentru viitorul pieței comune, fostul prim-ministru italian Enrico Letta sunt printre liderii politici care vor participa la conferința regională la nivel înalt Economist Romania Government Roundtable, organizată de grupul editorial The Economist, în premieră la București, […] Articolul Trei premieri, înalți oficiali europeni, miniștri și lideri de business discută viitorul și securitatea Europei la București, la Economist Romania Government Roundtable apare prima dată în PRESShub.
14:40
Minorul în vârstă de 13 ani, complice la crima din Cenei, nu va răspunde penal pentru faptele sale. Cauza acestuia a fost clasată. Ceilalți doi făptași, în vârstă de 15 ani, au fost trimiși, miercuri, în judecată și plasați sub arest preventiv au declarat, pentru Agerpres, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. […] Articolul Crima din Cenei: minorul de 13 ani nu răspunde penal, ceilalți doi minori rămân în arest apare prima dată în PRESShub.
14:40
Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF.25, 12 – 21 iunie 2026) a inclus în program un spectacol unic – Notte Morricone – care îmbină coregrafia, muzica și cinematografia într-un omagiu adus legendarului compozitor italian Ennio Morricone. Produs de Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto din Italia și semnat de coregraful spaniol Marcos Morau, spectacolul Notte Morricone […] Articolul Spectacol grandios de dans pe muzica lui Ennio Morricone la TIFF.25 apare prima dată în PRESShub.
13:50
Creșterea prețului gazelor în Europa are la bază greșelile strategice ale ultimilor 10 ani, nu blocajul Strâmtorii Ormuz # PressHub
În prima zi după escaladarea tensiunilor din Iran, Asia a înregistrat o creștere de aproximativ 24% la LNG. Europa aproape a dublat acest salt. Și asta în condițiile în care Asia absoarbe 70–75% din exporturile de LNG ale Qatarului, iar Europa doar în jur de 10%. A doua zi în Asia creșterea prețului este mai […] Articolul Creșterea prețului gazelor în Europa are la bază greșelile strategice ale ultimilor 10 ani, nu blocajul Strâmtorii Ormuz apare prima dată în PRESShub.
