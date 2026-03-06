Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei

Financial Intelligence, 6 martie 2026 13:50

Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării […] The post Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 15 minute
14:00
Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE Financial Intelligence
Compania naţională de gaze din Slovacia, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), poartă discuţii cu Gazprom pentru a creşte importurile […] The post Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
13:50
Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei Financial Intelligence
Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării […] The post Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
13:30
Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european Financial Intelligence
În data de 4 Martie 2026, la Parlamentul României, Consorțiul Proiectului CYBERFORT a organizat conferința “CRA EUROPE 2026 […] The post Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
12:30
Ședința CGMB nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum Financial Intelligence
Şedința Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condițiile în care au fost […] The post Ședința CGMB nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Khaled Mohamed Balama, guvernatorul Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite: Sectorul bancar și financiar din EAU este rezistent, puternic, stabil și bine poziționat pentru a face față evoluțiilor regionale Financial Intelligence
Activele totale ale sectorului bancar și financiar din EAU depășesc în prezent 5,42 trilioane AED Rata de adecvare […] The post Khaled Mohamed Balama, guvernatorul Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite: Sectorul bancar și financiar din EAU este rezistent, puternic, stabil și bine poziționat pentru a face față evoluțiilor regionale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
10:40
Șeful Vămii Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, reținut de DNA pentru luare de mită (surse) Financial Intelligence
Șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, și adjunctul său, Christian Gudu, au fost reținuți […] The post Șeful Vămii Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, reținut de DNA pentru luare de mită (surse) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Criza conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina duce la o dispută energetică în Europa Centrală: MOL acuză tarife „exorbitante”, JANAF spune că grupul ungar vrea să maximizeze profitul din petrol rusesc Financial Intelligence
Blocarea conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina, în luna ianuarie, a dus la un conflict în Europa Centrală, între grupul […] The post Criza conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina duce la o dispută energetică în Europa Centrală: MOL acuză tarife „exorbitante”, JANAF spune că grupul ungar vrea să maximizeze profitul din petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Trump va prezenta liderilor sud-americani cu care are afinităţi, invitaţi la Miami, iniţiativa “Scutul Americilor” Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care […] The post Trump va prezenta liderilor sud-americani cu care are afinităţi, invitaţi la Miami, iniţiativa “Scutul Americilor” appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Locuitorii din Dubai primesc alerte privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile Financial Intelligence
Locuitorii din Dubai tocmai au primit pe telefoanele mobile o alertă din partea Ministerului de Interne al Emiratelor […] The post Locuitorii din Dubai primesc alerte privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Iranul susţine că Rusia şi China “îl sprijină politic şi în alte moduri” Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că […] The post Iranul susţine că Rusia şi China “îl sprijină politic şi în alte moduri” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:20
Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: cea mai recentă listare la Bursa de Valori București a Electroalfa, companie 100% românească Financial Intelligence
Envisia Boards of Elite, prima școală de business din Europa Centrală și de Est dedicată profesionalizării membrilor de […] The post Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: cea mai recentă listare la Bursa de Valori București a Electroalfa, companie 100% românească appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Românii care închiriază spații către firme au o problemă în privința bonificației de 3% din impozitul pe venit: nu pot beneficia (consulant) Financial Intelligence
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe […] The post Românii care închiriază spații către firme au o problemă în privința bonificației de 3% din impozitul pe venit: nu pot beneficia (consulant) appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Cum să vă protejați banii investiți, în timpul volatilității generate de turbulențele din Orientul Mijlociu; “Oricât de greu ar fi, deciziile de investiții alimentate de emoții ar trebui evitate” Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat piețele bursiere în ultimele zile. În primele ședințe de la lansarea atacurilor […] The post Cum să vă protejați banii investiți, în timpul volatilității generate de turbulențele din Orientul Mijlociu; “Oricât de greu ar fi, deciziile de investiții alimentate de emoții ar trebui evitate” appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Oracle planifică tăierea a mii de locuri de muncă, din cauza crizei de numerar legate de inteligența artificială Financial Intelligence
Oracle Corp. intenționează să elimine mii de locuri de muncă, printre măsurile sale de gestionare a crizei de […] The post Oracle planifică tăierea a mii de locuri de muncă, din cauza crizei de numerar legate de inteligența artificială appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Trump despre prețurile la benzină, în timpul operațiunii din Iran: „Dacă cresc, cresc” Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA, determinată […] The post Trump despre prețurile la benzină, în timpul operațiunii din Iran: „Dacă cresc, cresc” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
07:30
Ședință CGMB: Audit extern pentru STB și Termoenergetica și reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice Financial Intelligence
Consilierii generali ai Capitalei sunt convocați în ședință vineri, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie […] The post Ședință CGMB: Audit extern pentru STB și Termoenergetica și reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Imagini satelitare arată că bazele radar care adăpostesc interceptorul cheie al rachetelor americane au fost lovite în Iordania și Emiratele Arabe Unite – CNN Financial Intelligence
Noi imagini satelitare de la mai multe baze militare cheie din Peninsula Arabică sugerează că Iranul încearcă să […] The post Imagini satelitare arată că bazele radar care adăpostesc interceptorul cheie al rachetelor americane au fost lovite în Iordania și Emiratele Arabe Unite – CNN appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA confirmă: SUA permite Indiei să cumpere petrol rusesc, pentru 30 de zile Financial Intelligence
Scott Bessent a adăugat, de asemenea, că SUA anticipează că New Delhi va crește achizițiile de petrol american […] The post Secretarul Trezoreriei SUA confirmă: SUA permite Indiei să cumpere petrol rusesc, pentru 30 de zile appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelenski: SUA au cerut Kievului sprijin în faţa dronelor iraniene în Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a se proteja contra dronelor iraniene în plin război în Orientul […] The post Zelenski: SUA au cerut Kievului sprijin în faţa dronelor iraniene în Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Tensiunile geopolitice lovesc piețele: acțiunile se prăbușesc, petrolul înregistrează cel mai mare salt din ultimii ani Financial Intelligence
Prețurile petrolului cresc, alimentând temerile legate de inflație Acțiunile din Asia au scăzut cu peste 6% în această […] The post Tensiunile geopolitice lovesc piețele: acțiunile se prăbușesc, petrolul înregistrează cel mai mare salt din ultimii ani appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Decizia Israelului de a-l elimina pe Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut Financial Intelligence
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut […] The post Decizia Israelului de a-l elimina pe Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut appeared first on Financial Intelligence.
06:20
China poartă discuții cu Iranul pentru a permite transportul în siguranță al petrolului și gazelor naturale prin strâmtoarea Hormuz Financial Intelligence
China poartă discuții cu Iranul pentru a permite navelor care transportă țiței și gaze naturale lichefiate din Qatar […] The post China poartă discuții cu Iranul pentru a permite transportul în siguranță al petrolului și gazelor naturale prin strâmtoarea Hormuz appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Nicuşor Dan despre preţul carburanţilor: Nu se pune problema ca pe această componentă de taxe şi accize să se intervină Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, referitor la creşterea preţurilor la carburanţi, că nu se pune problema ca, […] The post Nicuşor Dan despre preţul carburanţilor: Nu se pune problema ca pe această componentă de taxe şi accize să se intervină appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Nicuşor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că, după ce a discutat cu reprezentanţii partidelor din coaliţie, poate să […] The post Nicuşor Dan: România va avea un buget în luna martie a acestui an appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Nicuşor Dan: Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru Financial Intelligence
Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru în viitorul mediu, România e protejată […] The post Nicuşor Dan: Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
06:10
Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei școli din Iran (Reuters) Financial Intelligence
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forțele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra […] The post Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei școli din Iran (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:30
O rachetă iraniană lovește principala rafinărie de petrol din Bahrain, pe fondul escaladării războiului energetic din Golf Financial Intelligence
O rachetă balistică iraniană a lovit joi principala rafinărie de petrol din Bahrain, provocând incendii de proporții la […] The post O rachetă iraniană lovește principala rafinărie de petrol din Bahrain, pe fondul escaladării războiului energetic din Golf appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a spus joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea […] The post Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Bogdan Ivan: Plafonarea prețului la gaze reduce profitul companiilor, dar statul nu mai suportă costuri Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețului la gaze va afecta profitabilitatea producătorilor, însă măsura este […] The post Bogdan Ivan: Plafonarea prețului la gaze reduce profitul companiilor, dar statul nu mai suportă costuri appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Conducta petrolieră Drujba ar putea fi repusă în funcţiune abia peste o lună şi jumătate, afirmă Zelenski Financial Intelligence
Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă […] The post Conducta petrolieră Drujba ar putea fi repusă în funcţiune abia peste o lună şi jumătate, afirmă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Mai multe petroliere sunt atacate pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se extinde în regiune; Prețurile petrolului au continuat să crească joi Financial Intelligence
Mai multe tancuri de petrol au fost atacate joi în apele Golfului, pe măsură ce războiul dintre SUA […] The post Mai multe petroliere sunt atacate pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran se extinde în regiune; Prețurile petrolului au continuat să crească joi appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Guvern: BNR şi ASF – autorităţi competente pe Regulamentul european privind rezilienţa operaţională digitală a sectorului financiar Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru aplicarea, la nivel naţional, a prevederilor Regulamentului […] The post Guvern: BNR şi ASF – autorităţi competente pe Regulamentul european privind rezilienţa operaţională digitală a sectorului financiar appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi condamnarea unui cetăţean român în Federaţia Rusă, acest caz fiind în atenţie […] The post Român condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Zelenski îl ameninţă pe Orban că trimite armata ucraineană după el dacă nu deblochează ajutorul financiar al UE pentru #Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat joi pe premierul ungar Viktor Orban cu o acţiune militară a Ucrainei […] The post Zelenski îl ameninţă pe Orban că trimite armata ucraineană după el dacă nu deblochează ajutorul financiar al UE pentru #Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
18:30
OMS şi-a suspendat operaţiunile în centrul logistic regional din Dubai Financial Intelligence
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi suspendarea operaţiunilor în centrul său logistic din Dubai din cauza […] The post OMS şi-a suspendat operaţiunile în centrul logistic regional din Dubai appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Guvern: Împrumut de până la 300 de milioane de euro de la BIRD pentru proiecte din domeniul energiei Financial Intelligence
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum prin care aprobă contractarea de către România a unui împrumut de până […] The post Guvern: Împrumut de până la 300 de milioane de euro de la BIRD pentru proiecte din domeniul energiei appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Preşedintele polonez Nawrocki se delimitează de discuţiile premierului Tusk cu Macron privind descurajarea nucleară propusă de Franţa Financial Intelligence
Preşedintele conservator polonez Karol Nawrocki a descris joi drept “extrem de neserioase” discuţiile premierului liberal polonez Donald Tusk […] The post Preşedintele polonez Nawrocki se delimitează de discuţiile premierului Tusk cu Macron privind descurajarea nucleară propusă de Franţa appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Wizz Air: Suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, prelungită până pe 15 martie Financial Intelligence
Suspendarea tuturor zborurilor Wizz Air către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman a fost prelungită până […] The post Wizz Air: Suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, prelungită până pe 15 martie appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Oficialii BCE avertizează asupra efectelor unui război prelungit în Iran Financial Intelligence
Trei oficiali ai Băncii Centrale Europene au avertizat joi că rata inflaţiei în zona euro va creşte probabil, […] The post Oficialii BCE avertizează asupra efectelor unui război prelungit în Iran appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Sectorul energetic, la BVB – creșteri spectaculoase la Transgaz și Nuclearelectrica, scăderi de profit la OMV Petrom și Hidroelectrica, în 2025; Sectorul de utilități a fost principalul câștigător bursier al anului 2025 (broker) Financial Intelligence
Companiile din sectorul energetic listate la Bursa de Valori București (BVB) și incluse în indicele BET-NG au înregistrat […] The post Sectorul energetic, la BVB – creșteri spectaculoase la Transgaz și Nuclearelectrica, scăderi de profit la OMV Petrom și Hidroelectrica, în 2025; Sectorul de utilități a fost principalul câștigător bursier al anului 2025 (broker) appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Guvernul analizează reducerea accizelor și alte măsuri pentru limitarea scumpirii carburanților Financial Intelligence
Autoritățile analizează mai multe scenarii pentru a limita impactul creșterii prețurilor la combustibili, inclusiv posibile modificări fiscale, în […] The post Guvernul analizează reducerea accizelor și alte măsuri pentru limitarea scumpirii carburanților appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Localnicii din Sicilia confundă un cutremur cu un bombardament Financial Intelligence
Războiul din Iran reverberează la 4.200 km distanță, în Sicilia, care găzduiește baze americane și NATO, scrie CNN. […] The post Localnicii din Sicilia confundă un cutremur cu un bombardament appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Guvernul analizează măsuri pentru protejarea firmelor de scumpirea gazelor Financial Intelligence
Autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor măsuri de sprijin pentru companii, în contextul creșterii semnificative a prețurilor la gaze […] The post Guvernul analizează măsuri pentru protejarea firmelor de scumpirea gazelor appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Nazare: Consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie sã fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil Financial Intelligence
Guvernul a adoptat azi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o Ordonanță de urgență ce vizează îmbunãtãțirea mecanismelor specifice activității […] The post Nazare: Consolidăm mecanismele care asigură respectarea obligațiilor fiscale, astfel încât competiția în economie sã fie una corectă, iar veniturile bugetare să fie colectate într-un mod echitabil appeared first on Financial Intelligence.
15:50
UE analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba Financial Intelligence
Uniunea Europeană analizează acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei petroliere Drujba, în condiţiile în care Ungaria […] The post UE analizează acordarea unui ajutor financiar Ucrainei pentru repararea conductei Drujba appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Prețurile la benzină, la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni, în SUA (CNN) Financial Intelligence
Prețurile la benzină au crescut, ajungând în medie la 3,25 dolari pe galon, cel mai mare preț mediu […] The post Prețurile la benzină, la cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni, în SUA (CNN) appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Preț plafonat la gaze încă un an pentru consumatorii casnici; Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei per kilowatt (Bogdan Ivan) Financial Intelligence
Guvernul României a adoptat o măsură prin care prețul la consumatorul final în materie de gaze naturale va […] The post Preț plafonat la gaze încă un an pentru consumatorii casnici; Toate facturile, începând cu 1 aprilie, vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei per kilowatt (Bogdan Ivan) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Bolojan: Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică Financial Intelligence
Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică, a spus premierul Ilie Bolojan.  Acesta a explicat: […] The post Bolojan: Guvernul pregătește un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
15:30
București, Sofia și Atena – în raza de acțiune a rachetelor balistice din Iran (Politico) Financial Intelligence
Iranul deține în arsenalul său militar două rachete balistice moderne care au capacitatea de a lovi sud-estul Europei, […] The post București, Sofia și Atena – în raza de acțiune a rachetelor balistice din Iran (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan: Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți Financial Intelligence
Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți, a declarat premierul Ilie Bolojan. […] The post Bolojan: Guvernul încearcă să limiteze efectele crizei din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la carburanți appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.