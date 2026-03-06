ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații
Financial Intelligence, 6 martie 2026 20:00
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […]
Acum 30 minute
20:00
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații # Financial Intelligence
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […]
20:00
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef […]
Acum o oră
19:50
Trump confirmă că, după ce îşi atinge obiectivele în Iran, următoarea sa ţintă este Cuba # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez "va cădea foarte curând" şi […]
19:50
Miliardarul din Emiratele Arabe Unite, Khalaf Ahmad al-Habtoor, îl critică deschis pe Trump pentru războiul cu Iranul # Financial Intelligence
Omul de afaceri din Emiratele Arabe Unite l-a condamnat pe președintele SUA, fost partener de afaceri, pentru atacul […]
19:40
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută retragerea din contractele cu SUA din cauza războiului cu Iranul # Financial Intelligence
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută posibilitatea reducerii sau retragerii din anumite contracte și angajamente […]
19:30
Chiriţoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcţionarea optimă a pieţei de energie; contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare # Financial Intelligence
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul […]
Acum 2 ore
19:20
Simtel Team vine cu precizări, la o săptămână după publicarea rezultatelor, care au nemulțumit piața; Compania respinge “categoric și fără echivoc orice acuzație sau insinuare privind o comunicare intenționat eronată sau manipulare a pieței”; Scădere de 25% a cotației, după rezultate # Financial Intelligence
Conducerea Simtel Team (SMTL) a transmis, azi, clarificări în urmă publicării rezultatelor financiare preliminare consolidate aferente exercițiului financiar […]
19:00
Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari, potrivit unui raport transmis de Bursa de Valori București. […]
19:00
EVERGENT Investments anunță achiziția, prin filiala Ever Imo, a 50% din Lake Development # Financial Intelligence
EVERGENT Investments anunță achiziția a 50% din capitalul social și din drepturile de vot ale North Lake Development […]
18:50
Acționarii Electrica vor decide emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro # Financial Intelligence
Acționarii Electrica vor decide, la AGA de bilanț din 29 aprilie, emiterea de obligațiuni în limita unui plafon […]
18:40
Unitatea 1 Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere […]
18:40
Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE # Financial Intelligence
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la […]
Acum 4 ore
18:10
Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul # Financial Intelligence
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz "de îndată ce […]
17:50
O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în […]
17:50
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie […]
17:50
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care […]
16:50
Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” # Financial Intelligence
Economiile globale vor fi afectate dacă războiul cu Iranul va continua săptămâni întregi, potrivit ministrului energiei din Qatar. […]
Acum 6 ore
16:00
Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt # Financial Intelligence
România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele […]
15:50
Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban # Financial Intelligence
Comisia Europeană a descris vineri drept "inacceptabile" ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, […]
14:30
Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său […]
14:30
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian # Financial Intelligence
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund […]
Acum 8 ore
14:00
Slovacia vrea să îşi majoreze importurile gaze ruseşti înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei UE # Financial Intelligence
Compania naţională de gaze din Slovacia, Slovensky plynarensky priemysel (SPP), poartă discuţii cu Gazprom pentru a creşte importurile […]
13:50
Grecia transferă o baterie Patriot în nordul ţării pentru întărirea apărării Bulgariei # Financial Intelligence
Grecia va transfera o baterie de rachete Patriot în nordul ţării pentru întărirea capacităţilor de apărare ale ţării […]
13:30
Conferința ”CRA EUROPE 2026” a reunit lideri din industria de securitate cibernetică la nivel european # Financial Intelligence
În data de 4 Martie 2026, la Parlamentul României, Consorțiul Proiectului CYBERFORT a organizat conferința "CRA EUROPE 2026 […]
12:30
Şedința Consiliului General al Capitalei convocată vineri nu a putut avea loc în condițiile în care au fost […]
Acum 12 ore
12:20
Khaled Mohamed Balama, guvernatorul Băncii Centrale a Emiratelor Arabe Unite: Sectorul bancar și financiar din EAU este rezistent, puternic, stabil și bine poziționat pentru a face față evoluțiilor regionale # Financial Intelligence
Activele totale ale sectorului bancar și financiar din EAU depășesc în prezent 5,42 trilioane AED Rata de adecvare […]
10:40
Șeful Vămii Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, reținut de DNA pentru luare de mită (surse) # Financial Intelligence
Șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Lică Octavian Parfene, și adjunctul său, Christian Gudu, au fost reținuți […]
10:30
Criza conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina duce la o dispută energetică în Europa Centrală: MOL acuză tarife „exorbitante”, JANAF spune că grupul ungar vrea să maximizeze profitul din petrol rusesc # Financial Intelligence
Blocarea conductei Druzhba (Prieteniei) din Ucraina, în luna ianuarie, a dus la un conflict în Europa Centrală, între grupul […]
10:20
Trump va prezenta liderilor sud-americani cu care are afinităţi, invitaţi la Miami, iniţiativa “Scutul Americilor” # Financial Intelligence
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, va primi sâmbătă, la Miami, aproximativ 15 preşedinţi din America Latină cu care […]
10:20
Locuitorii din Dubai primesc alerte privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile # Financial Intelligence
Locuitorii din Dubai tocmai au primit pe telefoanele mobile o alertă din partea Ministerului de Interne al Emiratelor […]
10:20
Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat vineri într-un interviu pentru postul de televiziune american NBC că […]
09:20
Envisia contribuie la consolidarea guvernanței corporative în antreprenoriatul românesc: cea mai recentă listare la Bursa de Valori București a Electroalfa, companie 100% românească # Financial Intelligence
Envisia Boards of Elite, prima școală de business din Europa Centrală și de Est dedicată profesionalizării membrilor de […]
09:10
Românii care închiriază spații către firme au o problemă în privința bonificației de 3% din impozitul pe venit: nu pot beneficia (consulant) # Financial Intelligence
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe […]
09:00
Cum să vă protejați banii investiți, în timpul volatilității generate de turbulențele din Orientul Mijlociu; “Oricât de greu ar fi, deciziile de investiții alimentate de emoții ar trebui evitate” # Financial Intelligence
Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat piețele bursiere în ultimele zile. În primele ședințe de la lansarea atacurilor […]
08:40
Oracle planifică tăierea a mii de locuri de muncă, din cauza crizei de numerar legate de inteligența artificială # Financial Intelligence
Oracle Corp. intenționează să elimine mii de locuri de muncă, printre măsurile sale de gestionare a crizei de […]
08:40
Trump despre prețurile la benzină, în timpul operațiunii din Iran: „Dacă cresc, cresc” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la benzină în SUA, determinată […]
07:30
Ședință CGMB: Audit extern pentru STB și Termoenergetica și reglementarea mai strictă a utilizării articolelor pirotehnice # Financial Intelligence
Consilierii generali ai Capitalei sunt convocați în ședință vineri, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie […]
Acum 24 ore
07:20
Imagini satelitare arată că bazele radar care adăpostesc interceptorul cheie al rachetelor americane au fost lovite în Iordania și Emiratele Arabe Unite – CNN # Financial Intelligence
Noi imagini satelitare de la mai multe baze militare cheie din Peninsula Arabică sugerează că Iranul încearcă să […]
07:00
Secretarul Trezoreriei SUA confirmă: SUA permite Indiei să cumpere petrol rusesc, pentru 30 de zile # Financial Intelligence
Scott Bessent a adăugat, de asemenea, că SUA anticipează că New Delhi va crește achizițiile de petrol american […]
06:40
Zelenski: SUA au cerut Kievului sprijin în faţa dronelor iraniene în Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a se proteja contra dronelor iraniene în plin război în Orientul […]
06:40
Tensiunile geopolitice lovesc piețele: acțiunile se prăbușesc, petrolul înregistrează cel mai mare salt din ultimii ani # Financial Intelligence
Prețurile petrolului cresc, alimentând temerile legate de inflație Acțiunile din Asia au scăzut cu peste 6% în această […]
06:30
Decizia Israelului de a-l elimina pe Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut # Financial Intelligence
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut […]
06:20
China poartă discuții cu Iranul pentru a permite transportul în siguranță al petrolului și gazelor naturale prin strâmtoarea Hormuz # Financial Intelligence
China poartă discuții cu Iranul pentru a permite navelor care transportă țiței și gaze naturale lichefiate din Qatar […]
06:20
Nicuşor Dan despre preţul carburanţilor: Nu se pune problema ca pe această componentă de taxe şi accize să se intervină # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, referitor la creşterea preţurilor la carburanţi, că nu se pune problema ca, […]
06:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că, după ce a discutat cu reprezentanţii partidelor din coaliţie, poate să […]
06:20
Nicuşor Dan: Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru # Financial Intelligence
Nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru în viitorul mediu, România e protejată […]
06:10
Ancheta americană indică probabilitatea implicării SUA în atacul asupra unei școli din Iran (Reuters) # Financial Intelligence
Anchetatorii militari americani consideră că este probabil ca forțele americane să fie responsabile pentru un aparent atac asupra […]
5 martie 2026
20:30
O rachetă iraniană lovește principala rafinărie de petrol din Bahrain, pe fondul escaladării războiului energetic din Golf # Financial Intelligence
O rachetă balistică iraniană a lovit joi principala rafinărie de petrol din Bahrain, provocând incendii de proporții la […]
Ieri
19:00
Trump susţine că el trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului, după modelul venezuelean # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a spus joi într-un interviu că el personal trebuie să fie implicat în alegerea […]
19:00
Bogdan Ivan: Plafonarea prețului la gaze reduce profitul companiilor, dar statul nu mai suportă costuri # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că plafonarea prețului la gaze va afecta profitabilitatea producătorilor, însă măsura este […]
