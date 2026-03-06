Despre revelația sezonului. Echipa surpriză a Superligii care l-a-cucerit pe Adrian Mutu. „O performanță mare!”
Adevarul.ro, 6 martie 2026 14:00
FC Argeș se pregătește pentru meciuri decisive atât în Superligă, cât și în Cupa României.
Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea opri exporturile de energie din Golf. Țițeiul ar putea ajunge la 150 de dolari/baril # Adevarul.ro
Qatar se așteaptă ca toți producătorii de energie din Golf să oprească exporturile în câteva săptămâni dacă conflictul din Iran continuă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, a declarat ministrul Energiei, Saad al-Kaabi, pentru Financial Times într-un interviu publicat vineri.
Un participant la asaltul Capitoliului, grațiat de Trump, a fost condamnat pe viață pentru abuzuri sexuale asupra unor minori # Adevarul.ro
Un bărbat grațiat de Trump pentru implicarea sa în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a fost condamnat la închisoare pe viață pentru abuz sexual asupra minorilor.
„Sub 100.000 găsești rar și de obicei în zone proaste”. Revolta unui român față de piața imobiliară: „Refuz să plătesc prețurile astea” # Adevarul.ro
În România, piața imobiliară generează tot mai multe frustrări în rândul celor care vor să-și cumpere o locuință, pe fondul creșterii constante a prețurilor, al calității locuințelor disponibile și al lipsei unor alternative reale în afara marilor orașe.
Ședință la Palatul Victoria pe tema PNRR: Ministerele vor trimite un calendar privind implementarea proiectelor. România a absorbit peste 50% din suma alocată # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru, la Palatul Victoria, pentru analiza stadiului implementării reformelor și investițiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Să uiți numele cuiva imediat după ce l-ai întâlnit este o situație des întâlnită, dar adesea stânjenitoare, care poate provoca rușine sau jenă socială.
Cum se „iubeau” șefii Vămii din Constanța în convorbirile înregistrate de DNA. Cereau șpagă în euro ca să „nu lase amprente” # Adevarul.ro
În anchetă, procurorii au folosit un martor cu identitate protejată, numit „Ion Cristian”, pe care vameșii din Agigea îl rugau să vorbească la ureche atunci când discutau despre șpăgi.
Curierii din Golful Persic continuă să facă livrări la domiciliu, printre explozii: „Ne transportăm vieţile în acelaşi timp cu comenzile” # Adevarul.ro
Livratorii din statele Golfului Persic ignoră urletele sirenelor şi ale exploziilor continuă să facă livrări către locuitorii care nu-şi părăsesc domiciliile de teama atacurilor iraniene.
Un tânăr de 18 ani a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea părinților și planificarea unui atentat împotriva lui Donald Trump: „Horror și de neînțeles” # Adevarul.ro
Un tânăr din Wisconsin (SUA), care și-a ucis părinții în 2025 pentru a le fura banii și a finanța un plan de asasinare a președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit AP News.
În timp ce rachete balistice și drone kamikaze lovesc Orientul Mijlociu, o companie de pariuri le-a oferit utilizatorilor posibilitatea de a paria pe probabilitatea izbucnirii unui război nuclear.
Moment ireal în Biroul Oval: un grup de pastori se roagă pentru ca Trump să primească „înțelepciune divină” în plin război # Adevarul.ro
Un grup de pastori evanghelici s-a adunat la Casa Albă și s-a rugat împreună cu președintele SUA, Donald Trump, cerând ca acesta să primească „înțelepciune divină”.
Cine ar putea prelua șefia Curții de Conturi. Un fost ministru și-a depus candidatura pentru postul rămas vacant după plecarea lui Mihai Busuioc # Adevarul.ro
Eugen Teodorovici, fost ministru în cabinetele conduse de Victor Ponta şi Viorica Dăncilă, şi-a depus vineri, 6 martie, candidatura, la Parlament, pnetru postul rămas vacant în Curtea de Conturi, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională.
Mult timp au râs câteva generații de prestația unui politician din perioada interbelică pe numele său D.R.Ioanițescu, ajuns profesor universitar și ministru, rămas în istorie printr-o suită de exprimări considerate ridicole sau neavenite.
Cine este generalul care a desenat planurile de război ale Israelului. „Pentru el, Iranul este capul șarpelui” # Adevarul.ro
În seara de Shabbat, la masa din casa mamei sale din centrul Israelului, generalul Eyal Zamir părea doar un fiu venit la cină. Nimeni dintre cei prezenți nu știa însă că, în câteva ore, avea să dea unul dintre cele mai importante ordine militare din istoria recentă a țării.
Ambasadorul României la NATO: „Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului antirachetă la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă” # Adevarul.ro
Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi strategic corectă, afirmă ambasadorul României la NATO, Dan Neculaescu, după interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre Turcia, stat membru al Alianței.
Patru persoane, arestate în Londra într-o anchetă de contraterorism legată de Iran. Suspiciuni că ar fi ajutat serviciile de informații de la Teheran # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate în Marea Britanie în cadrul unei anchete de contraterorism legată de Iran. Investigația vizează supravegherea unor locații și persoane asociate comunității evreiești din Londra.
Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: cine sunt sportivii care reprezintă România. Destine remarcabile # Adevarul.ro
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026, alături de alte țări, pentru a susține sportivii cu dizabilități și a promova incluziunea în sport.
Bolojan a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut sprijin pentru zborurile de repatriere # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut o discuție telefonică vineri, 6 martie, cu președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile parlamentare din Ungaria pentru a-l sprijini pe Viktor Orbán # Adevarul.ro
Rusia ar pregăti o operațiune de influențare a alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 2026, cu scopul de a-l ajuta pe premierul Viktor Orbán să rămână la putere, potrivit unei investigații realizate de proiectul jurnalistic VSquare, care citează surse din serviciile de securi
American despăgubit cu 1,3 milioane de dolari, după 21 de ani în închisoare, pentru un jaf care „nu a fost comis de nimeni” # Adevarul.ro
Un bărbat din statul american Ohio a fost despăgubit cu 1,3 milioane de dolari după ce a petrecut 21 de ani în închisoare pentru un jaf armat pe care nu l-a comis. Mai mult, ancheta ulterioară a arătat că infracțiunea pentru care fusese condamnat s-ar putea să nu fi avut loc deloc.
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre numirile șefilor marilor parchete: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat vineri, 6 martie, declarațiile președintelui Nicușor Dan privind numirea șefilor marilor parchete (Parchetul General, DNA, DIICOT). Președintele României a declarat că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursuri.
„Mamă, de ce nu sunt kazah?”. Turiștii ruși, abandonați de propria ambasadă în timp ce vecinii lor sunt evacuați cu prioritate # Adevarul.ro
Mai mulți turiști ruși blocați în Dubai și pe nave de croazieră critică modul în care autoritățile de la Moscova gestionează situația repatrierii.
Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu” # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.
Șefii Vămii din Portul Constanța au fost reținuți vineri, 6 martie, de procurorii DNA, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce luau mită, potrivit unor surse judiciare.
Cele mai bune mașini de spălat vase independente 2026 – top 7 modele, cu recenzii excelente și preț avantajos. Economisește timp și energie # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune 7 mașini de spălat vase independente 2026, cu recenzii excelente, funcții inteligente și prețuri avantajoase. Economisește timp și energie în bucătăria ta cu modelele testate și recomandate de noi!
Plafonarea adaosului comercial, protecție pentru consumatori sau sabie cu două tăișuri? # Adevarul.ro
Plafonarea adaosului comercial la toate produsele agroalimentare, măsura propusă recent de ministrul Agriculturii cu scopul declarat de a ajuta pe termen scurt gospodăriile vulnerabile, riscă să devină „o sabie cu două tăișuri”, spun experții RoEM.
Percheziții la domiciliul adolescentului din Craiova care a tras cu un pistol în parcarea unui mall. Ce au găsit polițiștii # Adevarul.ro
Un adolescent de 15 ani din Craiova a fost vizat de o percheziție a polițiștilor după ce în spațiul public au apărut imagini în care acesta trage cu un pistol în parcarea unui centru comercial.
Vladimir Putin amenință Europa cu un război al gazelor. Liderul de la Kremlin încearcă să transforme blocarea Strâmtorii Ormuz într-o armă # Adevarul.ro
Europa se confruntă cu noi îngrijorări după ce Vladimir Putin a sugerat posibilitatea declanșării unui nou conflict energetic cu O
8 martie la școală și grădiniță, între gesturi simbolice și cadouri costisitoare: „Nu mai încărcați casele educatoarelor cu lucruri inutile” # Adevarul.ro
În fiecare an, odată cu apropierea zilei de 8 martie, în școlile și grădinițele din România revine aceeași dezbatere: ce cadouri ar trebui să primească profesoarele și educatoarele din partea elevilor și părinților? Daruri simbolice sau consistente?
Zelenski: În trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina din 2022 # Adevarul.ro
În doar trei zile de confruntări în Orientul Mijlociu au fost utilizate peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe întreaga durată a invaziei ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă susținută pe 5 martie.
Cosmin Olăroiu, erou pentru românii blocați în Dubai. Le-a oferit masă și cazare copiilor, în timpul crizei din Golf. „Familiile erau disperate” # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu a intervenit pentru românii blocați în Dubai în urma tensiunilor militare.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: aproape 150 de drone Shahed și rachete au lovit mai multe regiuni # Adevarul.ro
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri , 5 spre 6 martie, un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete și aproape 150 de drone Shahed.
Donald Trump l-a invitat pe Messi la Casa Albă pentru a-l umili. Argentinianul, salvat de coechipierii de la Inter Miami # Adevarul.ro
Atât Pele, cât și Messi se numără printre cei mai mari jucători din istoria fotbalului.
Previziunea pe care „Noul Nostradamus” o făcuse în 2022 despre Donald Trump și care ar fi devenit realitate. Ce spunea despre Iran # Adevarul.ro
Athos Salomé, celebrul influencer supranumit pe internet „Noul Nostradamus”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.
În contextul tensiunilor din regiune, administrația președintelui american Donald Trump ar lua în calcul folosirea luptătorilor kurzi pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran.
Departamentul de Justiție publică interviuri ale FBI în care Trump este acuzat de agresiune sexuală. Ce povestește victima # Adevarul.ro
Departamentul american de Justiție a publicat joi, 6 martie, trei rezumate ale unor interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele SUA, Donald Trump, ar fi agresat-o sexual când era adolescentă, după ce fusese prezentată acestuia de Jeffrey Epstein.
Lecția de solidaritate a emiratezilor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Împreună, uniți pentru Emiratele Arabe Unite” # Adevarul.ro
În contextul conflictului din Orientul Mijlociu, pe rețelele de socializare a apărut un val de solidaritate pentru Emiratele Arabe Unite (EAU), persoane din întreaga țară repetând sloganul „Together, united for the UAE” („Împreună, uniți pentru EAU”).
Craiova îl scoate pe Baiaram la vânzare: „Cu siguranță plec. Conducerea știe!”. Atacantul poate prinde un transfer record # Adevarul.ro
Un eventual transfer al lui Ștefan Baiaram ar putea intra direct în topul celor mai importante vânzări realizate de Universitatea Craiova.
Captură de aproape 6 kilograme de aur și diamante fără acte, în Călărași. ANAF a predat metalul prețios Trezoreriei Statului # Adevarul.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, evaluate la circa 3,7 milioane de lei, în urma unor verificări la o societate comercială din județul Călărași.
Planul Israelului pentru faza a doua a războiului: lovituri asupra buncărelor secrete ale Iranului # Adevarul.ro
Războiul purtat de Israel împotriva Iranului intră într-o nouă etapă, una mult mai delicată și mai periculoasă, potrivit unor surse familiarizate cu planurile militare ale statului evreu.
Decizie de ultimul moment pentru viitorul Farului Constanța. Cine preia conducerea clubului: „Se pare că va moșteni Farul!” # Adevarul.ro
În contextul în care Gheorghe Hagi ar putea face pasul spre echipa națională a României, la Farul Constanța se conturează mai multe scenarii privind viitorul conducerii.
Israelul lovește Beirutul cu 26 de raiduri aeriene. Hezbollah amenință localitățile de la graniță # Adevarul.ro
Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc dramatic după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând infrastructura Hezbollah.
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: milițiile susținute de Iran intensifică atacurile împotriva SUA și Israelului # Adevarul.ro
Conflictul din regiune capătă noi dimensiuni pe măsură ce grupările paramilitare aliate cu Teheranul își sporesc ofensiva împotriva Israelului, Statelor Unite și aliaților acestora.
Germania, pe punctul de a da undă verde vânătorii de lupi. Cum s-a ajuns la acestă situație # Adevarul.ro
Bundestagul a adoptat un proiect de lege joi, 6 martie, care permite vânătoarea de lupi în țară, ca răspuns la creșterea rapidă a populației de lupi și la numărul tot mai mare de atacuri asupra animalelor din ferme.
Mitul Zidane, distrus de Gareth Bale. Antrenorul care a câștigat de trei ori Liga Campionilor cu Real „nu făcea mai nimic” # Adevarul.ro
Dezvăluiri din vestiarul celei mai de succes echipe de pe mapamond.
Olguța Vasilescu o atacă dur pe Oana Țoiu în scandalul blocării fiicei lui Victor Ponta în Orientul Mijlociu: „Astfel de specimene trebuie să dispară urgent din Guvern” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis vineri, 6 martie, că 28 de zboruri au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Britanica de origine română a schimbat 10 instructori în 5 ani.
Rinichii și tensiunea arterială: parteneriatul tăcut. Ce legătură au rinichii cu tensiunea arterială? # Adevarul.ro
Rinichii nu sunt doar un „filtru” pentru deșeuri. Ei sunt ca un regulator inteligent al apei, sărurilor și hormonilor din corp.
Prețul libertății - cele două fețe ale revoluțiilor din 1989. Violența românească versus revoluția de catifea # Adevarul.ro
Două modele opuse de prăbușire a comunismului în 1989. Cehoslovacia, tranziție pașnică, prin demnitate morală, carisma lui Havel, Revoluția de Catifea. România, cădere violentă, cu sute de morți, execuția Ceaușeștilor și catharsis sângeros, lăsând un vid cognitiv și emoțional netransformat pe deplin
