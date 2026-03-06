Zelenski, la 20 de kilometri de linia frontului. Vizita președintelui ucrainean în Donbas

16:00

Peste 1.000 de cetățeni români au revenit în țară, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri de evacuare operate de alte state, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, vineri, într-un briefing de presă susținut cu privire la situația din Orientul Mijlociu.