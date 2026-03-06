Trump descoperă utilitatea aliaților europeni, în contextul războiului cu Iranul

19:15

O femeie de 47 de ani din satul Bratca, județul Bihor, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a ucis cu o țeavă metalică un câine care intrase în curtea sa. Scenele violente au fost filmate de vecini, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.