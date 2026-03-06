O cafenea din București, aleasă printre cele mai bune 100 din lume pentru al doilea an consecutiv. Pe ce loc se află

14:50

Îți încălzești mâncarea la microunde în caserole din plastic? Folosești odorizante pentru un aer mai plăcut în locuință sau alegi cosmetice intens parfumate? Sunt gesturi obișnuite, pe care le facem fără să ne gândim prea mult, dar care pot avea efecte asupra sănătății. Multe dintre aceste produse conțin substanțe chimice numite disruptori endocrini, capabile să …