Disruptorii endocrini din plastice pot afecta grav sănătatea. Endocrinolog Regina Maria: „50% din expunere poate fi redusă“
HotNews.ro, 6 martie 2026 14:50
Îți încălzești mâncarea la microunde în caserole din plastic? Folosești odorizante pentru un aer mai plăcut în locuință sau alegi cosmetice intens parfumate? Sunt gesturi obișnuite, pe care le facem fără să ne gândim prea mult, dar care pot avea efecte asupra sănătății. Multe dintre aceste produse conțin substanțe chimice numite disruptori endocrini, capabile să …
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
15:20
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 milioane lei), pentru stocarea energiei electrice, potrivit unui comunicat transmis vineri de Executivul comunitar. Schema este pentru investiții în sisteme de stocare, în special în baterii pentru energie, astfel încât electricitatea produsă …
15:20
OpenAI a descris noul său GPT „cel mai capabil și eficient model frontieră pentru munca profesională” și a susținut că acesta reunește progresele companiei în raționament, programare și fluxuri de lucru agentice într-un singur model unificat, relatează Gizmodo. GPT-5.4 este disponibil de joi și va putea fi folosit în ChatGPT, Codex și prin API-ul OpenAI. …
Acum 10 minute
15:10
Un zbor de evacuare cu 127 de cetățeni români la bord, printre care 95 de minori și grupuri de școlari din Neamț, Suceava și Vrancea, a decolat vineri din Muscat spre București, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Zborul de evacuare a fost organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene …
15:10
Problemă la bonificația oferită de ANAF la chirii: O categorie de proprietari nu beneficiază de reducerea de impozit (consultant) # HotNews.ro
Persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia de bonificația de 3% din impozitul pe acest venit, din partea ANAF, atrage atenția, vineri, un consultant fiscal, într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Citește mai departe pe StartupCafe.
Acum 30 minute
14:50
Disruptorii endocrini din plastice pot afecta grav sănătatea. Endocrinolog Regina Maria: „50% din expunere poate fi redusă“ # HotNews.ro
Îți încălzești mâncarea la microunde în caserole din plastic? Folosești odorizante pentru un aer mai plăcut în locuință sau alegi cosmetice intens parfumate? Sunt gesturi obișnuite, pe care le facem fără să ne gândim prea mult, dar care pot avea efecte asupra sănătății. Multe dintre aceste produse conțin substanțe chimice numite disruptori endocrini, capabile să …
14:50
O cafenea din București, aleasă printre cele mai bune 100 din lume pentru al doilea an consecutiv. Pe ce loc se află # HotNews.ro
Dintr-un total de peste 38.000 de cafenele înscrise la start, businessul pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops. Bob Coffee Lab ocupă poziția 55 în ierarhia mondială, fiind singurul business autohton prezent în clasamentul anunțat la evenimentul CoffeeFest Madrid 2026, potrivit Ziarul Financiar. …
Acum o oră
14:40
Islanda face primul pas important pentru aderarea la UE, după ce a abandonat negocierile cu ani în urmă # HotNews.ro
Guvernul Islandei a anunțat vineri că dorește organizarea unui referendum privind privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe 29 august, devansând astfel votul într-o perioadă de tensiuni geopolitice, transmite Reuters. Țara insulară a abandonat în 2014 negocierile pentru aderarea la UE după patru ani de discuții, însă sondajele de opinie arată că creșterea …
Acum 2 ore
14:00
Guvernul SUA refuză să returneze companiilor americane banii din taxele vamale pe care le-a colectat ilegal # HotNews.ro
Guvernul Statelor Unite a refuzat să restituie taxele vamale pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale luna trecută, a relatat vineri Financial Times, preluat de Reuters. Potrivit surselor FT, autoritățile vamale resping cererile companiilor de a recupera taxele impuse în temeiul unor puteri de urgență invocate de președintele american Donald Trump. Cotidianul financiar notează că …
14:00
Declarațiile au fost făcute de un personaj-cheie din legislativul iranian, care avertizează că Teheranul ascunde „arme și tactici noi” pentru un conflict final, potrivit site-ului iranian din exil Iran International. „Sper ca acest război să se transforme într-un război terestru, astfel încât să asistăm la înmormântarea soldaților americani în regiunea Golfului Persic”, a declarat, vineri, parlamentarul Mohammad …
13:40
Explicațiile Ungariei după ce a arestat cu trupele antitero angajați bancari ucraineni, în timpul unui transport de aur și valută # HotNews.ro
Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Comentariile vin după ce Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai unei bănci, pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol, transmite Reuters. Agenția …
13:40
INTERVIU Fost ministru al Energiei despre prețurile la facturi: „Unele firme nu înțeleg că ele există pentru că există cerere și clienți” # HotNews.ro
România intră într-o perioadă de incertitudine energetică pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar dependența redusă de importuri oferă un avantaj important, spune expertul în energie Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, într-un interviu pentru HotNews. Răzvan Nicolescu afirmă că marile vulnerabilități nu vin, în România, din piața energetică globală, ci „din interior”. Mai exact: …
13:30
Amir Kiarash este unicul jurnalist român de origine iraniană. În vârstă de 44 de ani, născut la Teheran, a ajuns în 1992 în România, la 11 ani. Continuarea pe Golazo.ro.
Acum 4 ore
13:00
Ilie Bolojan i-a cerut sprijin șeicului Emiratelor în criza românilor din Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică vineri cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să poată reveni în siguranță acasă, a anunțat vineri Palatul Victoria. Convorbirea a avut loc …
12:50
Iei copilul de la bunici. Abia îl zărești venind spre tine cu zâmbetul larg și îți dai seama. O urmă de ciocolată în colțul gurii trădează cea mai recentă gustare „interzisă”. Nici nu apuci să îi reamintești regula „fără ciocolată seara” că auzi replica pregătită din timp: „Buni zice că ești tu prea strictă!”. Râzi, dar …
12:40
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al vecinului său: „Vom lua măsuri” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că transformarea teritoriului vecin în potențială bază pentru arme nucleare crește riscurile pe continentul european, potrivit Reuters. Intenția Finlandei de a relaxa interdicția cu privire la armele nucleare pe teritoriul său „duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european”, a spus, vineri, Dmitri Peskov. „Această …
12:30
Șefi din Vama Constanța, reținuți de DNA pentru luare de mită. „Totul este în euro! Nu vreau dolari!” # HotNews.ro
Două persoane cu funcție de conducere din Biroul Vamal Constanța Sud Agigea au fost prinse în flagrant în timp ce luau mită și au fost reținute de DNA, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres și publicațiile locale Ziua de Constanța și FocusPress. Conform surselor citate, este vorba despre șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța …
12:20
Plata taxelor și impozitelor, mai simplă și mai accesibilă prin Stațiile de Plată SelfPay și aplicația SelfPay Now. Martie, ultima lună # HotNews.ro
În această perioadă, tot mai mulți contribuabili își achită taxele și impozitele locale, în contextul în care, până la 31 martie, majoritatea administrațiilor locale acordă o bonificație de până la 10% pentru plata integrală anticipată. Interesul crescut pentru efectuarea acestor plăți se reflectă într-un volum mai ridicat de solicitări la ghișeele primăriilor. Pentru a facilita …
12:10
Rețelele de socializare, interzise pentru tinerii sub 16 ani și în una din cele mai mari țări din lume: „Poate provoca disconfort la început” # HotNews.ro
Indonezia, a patra țară din lume ca număr total al locuitorilor, va restricționa accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, alăturându-se astfel statelor care introduc măsuri de protecție online pentru a reduce riscurile de dependență și hărțuire cibernetică, transmite Reuters. Mai multe guverne au impus limitări privind utilizarea rețelelor sociale de către …
12:10
Raportul pe 2025 al unei companii care se ocupă cu educația financiară a copiilor arată că activități precum cititul sau sportul sunt tot mai des incluse de părinți în lista de sarcini plătite. Fenomenul ridică o întrebare esențială pentru educație: ajută banii pe care îi primesc copiii care termină de citit o carte la formarea …
11:40
Christina Applegate spune că i s-au oferit atât de puțini bani pentru un film celebru încât a fost „jignitor” # HotNews.ro
Christina Applegate a dezvăluit cum actorul Will Ferrell și regizorul Adam McKay i-au cedat o parte din propriile onorarii pentru filmul de comedie „Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” din 2004 după ce oferta studioului care l-a produs era cu mult sub nivelul colegilor ei bărbați, relatează Variety. „Când au venit cu oferta inițială, era, …
11:40
O colecție de artă confiscată de Securitate revine în prim-plan, la Licitația de Primăvară Artmark # HotNews.ro
Licitația de Primăvară, cel mai important eveniment al sezonului pe piața de artă, aduce la Artmark nu doar capodopere, ci și una dintre cele mai spectaculoase povești de recuperare culturală din România: o selecție de artă europeană impresionantă, din Colecția Dr. Ioan Dumitrescu-Popovici, medic și profesor universitar, al cărui destin a fost frânt de regimul …
11:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță valori termice mai ridicate decât cele normale în prima jumătate a intervalului 9 martie – 6 aprilie. În timp ce în sud și sud-est vremea va fi apropiată de normal, nordul țării și zonele de munte vor înregistra temperaturi peste medie. Meteorologii au emis prognoza entru următoarele patru săptămâni, …
11:30
Presa americană nu-și cruță Armata: A descoperit că o rachetă a SUA a lovit, cel mai probabil, școala de fete din Iran # HotNews.ro
Iranul a anunțat că cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii, au murit în urma bombardamentului școlii Shajarah Tayyebeh, din orașul iranian Minab. Este cel mai sângeros episod, de când SUA și Israel au atacat Iranul, iar până acum nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea. O analiză The New York Times indică faptul că școala …
Acum 6 ore
11:20
REVIEW Proaspăt lansat, cel mai performant telefon Samsung are o ultra-problemă. Și nu e una tehnică, ci una existențială # HotNews.ro
Samsung a lansat zilele trecute cel mai nou vârf de gamă Galaxy S26 Ultra la un preț mai mare ca anul trecut. HotNews a testat noul ultra-telefon al producătorului sud-coreean și a încercat să afle dacă noul vârf de gamă își justifică noul cost. Două dintre noile funcții ne-au impresionat. PLUSURI – CE MI-A PLĂCUT …
10:50
Inspiration Day: De ce relația părinte-copil este prima linie de prevenție în consumul de alcool la minori # HotNews.ro
Cum arată astăzi relația dintre părinți și copii și ce rol are aceasta în prevenirea consumului de alcool la minori? Aceste întrebări au stat la baza conferinței „Inspiration Day – Stiluri parentale, echilibru emoțional și prevenția consumului de alcool la minori”, organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, cu sprijinul Ursus Breweries. Evenimentul a reunit …
10:50
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe # HotNews.ro
Departamentul de Justiție de la Washington a publicat trei interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele Donald Trump a agresat-o sexual atunci când era o adolescentă foarte tânără, după ce i-a fost prezentată de Jeffrey Epstein, relatează Politico și Reuters. Acuzația centrală a femeii, potrivit rezumatelor FBI ale interviurilor pe …
10:50
După o perioadă în care a fost una dintre cele mai dinamice economii din Europa de Est, România se confruntă acum cu o perioadă dificilă, marcată de recesiune, dezechilibre economice și costuri tot mai mari, atât pentru firme, cât și populație, scrie Bloomberg, potrivit Financial Post. Pentru Adrian Selăreanu, proprietarul unui restaurant din București, vestea …
09:40
INTERVIU VIDEO De la vis la o scenă care unește: Grivița 53 și Raiffeisen Bank fac posibilă întâlnirea românilor cu Eugenio Barba # HotNews.ro
Ce se întâmplă atunci când visul unui om reușește să adune o întreagă comunitate și să transforme un cartier într-un spațiu al întâlnirii și al artei? La Grivița 53, această misiune se concretizează prin microstagiunea BARBA 90, dedicată regizorului și teoreticianului Eugenio Barba, care are loc între 7 și 22 martie 2026. Evenimentul, susținut de …
09:40
Românii care închiriază spații către firme au o problemă: nu pot beneficia de bonificația de 3% # HotNews.ro
Guvernul a introdus prin cel de-al treilea pachet fiscal (OUG 8/2026) o bonificație de 3% din impozitul pe venit pentru românii care realizează venituri din activități independente, chirii și altele. Totuși, persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia. „Bonificația se acordă exclusiv pentru impozitul pe venit stabilit prin Declarația Unică. Cu alte …
09:30
Noapte de foc în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale / Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran # HotNews.ro
La aproape o săptămână de la începutul războiului, Israelul a lansat atacuri masive asupra Teheranului, în timp ce Iranul a ripostat cu drone și rachete spre Israel. SUA și Marea Britanie intensifică ofensiva, în timp ce șapte țări din regiune au raportat explozii peste noapte, potrivit CNN. Israelul a anunțat începerea unei „serii de atacuri …
Acum 8 ore
09:20
Iranul amenință cu „noi arme” și „lovituri dureroase” în timp ce avertizează că se pregătește pentru un război prelungit # HotNews.ro
Teheranul este pregătit să ducă un război prelungit și intenționează să introducă arme avansate care nu au fost încă utilizate în conflict, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice Iraniene, citat de presa internațională. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, a afirmat că ofensivele lansate …
09:10
Secunda care îți poate salva viața: cum schimbă angio-CT-ul felul în care descoperim bolile de inimă # HotNews.ro
O singură secundă poate face diferența între o boală descoperită la timp și o urgență medicală. Atât durează o bătaie de inimă, iar acest interval este suficient pentru ca tehnologia Revolution Vibe CT 512-slice, disponibilă la MONZA ARES, să capteze imaginea completă a cordului. Viteza scanării diminuează efectele mișcării naturale a inimii, astfel încât imaginile …
09:00
HotNews are un nou design. Un nou pas pentru jurnalismul care contează. Cum vi se pare? # HotNews.ro
Am lansat joi noua versiune a site-ului HotNews din dorința de a oferi cititorilor noștri o experiență îmbunătățită. Și pentru că peste trei sferturi dintre dumneavoastră ne citiți în fiecare zi pe dispozitive mobile, de aici am pornit. Noul site este mai clar, mai aerisit și mai ușor de navigat. În noua versiune a site-ului, …
08:40
A treia zi de scumpiri în benzinăriile din România. Cât costă azi un litru de benzină și motorină # HotNews.ro
Prețul motorinei a continuat să crească și vineri – cu 9 bani pe litru. Prețul benzinei a rămas însă neschimbat față de ziua de joi. Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, motorina standard, cea mai folosită în România, costă 8,6 lei la o benzinărie Petrom din Capitală și 8,67 lei la OMV, în timp …
08:30
Noi modificări la Startup Nation, prin care statul promite ajutoare de 50.000 EUR pentru tineri cu afaceri # HotNews.ro
Ministerul Economiei a modificat din nou regulile programului Start-Up Nation, ediția a patra, care are prevăzută o valoare totală de aproape jumătate de miliard de euro, din care tinerii și alți beneficiari eligibili vor putea accesa ajutoare de câte 50.000 EUR pentru mici afaceri în toată România. Citiți mai mult pe StartupCafe.ro. Sursă foto: Dreamstime.com
08:20
Lista zborurilor anulate azi pe Otopeni: 28 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost suspendate # HotNews.ro
Situația tensionată din Orient a dus la o nouă serie de suspendări pe Aeroportul Henri Coandă. Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) au transmis că măsura vizează 28 de zboruri: 13 plecări și 15 sosiri către și dinspre 7 destinații cheie din regiune. Este vorba despre cursele programate către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut și Sharm el Sheikh, …
08:20
Odată cu conflictul din Iran, un profesor român dă un răspuns mai puțin îngrijorător la întrebarea „A început războiul civilizațiilor?” # HotNews.ro
Alina Mungiu-Pippidi argumentează de ce crede că „atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și cel dintre Rusia și Ucraina par să fie, în primul rând, războaie geopolitice – conflicte de putere și interese – nu confruntări între civilizații”. Atacat simultan de Israel și de Statele Unite sâmbăta trecută, Iranul a răspuns lovind zece țări din …
08:10
Kievul acuză Budapesta de „terorism”. Blindate cu aur și milioane de euro blocate și 7 ucraineni „luați ostatici” # HotNews.ro
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria, potrivit AFP. „La Budapesta, autoritățile maghiare au luat ostatici șapte cetățeni ucraineni”, toți angajați ai băncii de stat Oschadbank care operau două vehicule blindate care …
08:00
Primele disensiuni în rândul conducerii Iranului: o dorință a lui Khamenei îi reține să-l numească pe fiul său ayatollah # HotNews.ro
Mojtaba Khamenei întâmpină o piedică neașteptată în procesul de a deveni liderul suprem al Iranului aflat în război. Gărzile Revoluționare, organizația derivată din armată și care a ajuns pumnul de fier represiv al regimului, insistă să se grăbească numirea lui Mojtaba Khamenei drept ayatollah. Procesul numirii este realizat de Adunarea Experților, o entitate religioasă restrânsă. …
07:50
„Nu aveți dreptul să luați decizii operaționale”: Sam Altman explică de ce OpenAI a preluat contractele Pentagonului refuzate de rivalul său # HotNews.ro
Sam Altman a transmis angajaților că OpenAI nu are control asupra utilizării produselor sale în operațiunile Pentagonului, după ce compania a preluat proiecte militare respinse de rivalul său, Anthropic. „Nu aveți dreptul să luați decizii operaționale”, le-a spus Altman angajaților, potrivit Bloomberg și CNBC, citate de The Guardian. „Poate că voi considerați că atacul asupra …
07:40
Fintech-ul leton DelfinGroup, furnizor de împrumuturi mici și servicii de amanet, controlat de grupul financiar-bancar Indexo, pregătește lansarea operațiunilor în România, potrivit datelor Profit.ro. Citiți mai mult pe Profit.ro.
07:30
Războiul din Consiliul Bucureștiului: Ciprian Ciucu a convocat azi o nouă ședință, dar PSD și AUR au anunțat că nu participă # HotNews.ro
Ședința convocată vineri, începând cu ora 10.00, de primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, ar putea fi a patra ședință fără cvorum din ultima lună. În ce condiții poate fi dizolvat Consiliul General al Municipiului București? Contactați de HotNews, consilierii generali PSD și cei ai AUR condiționează participarea la ședința de azi cerând Primăriei și primarului general …
Acum 12 ore
07:10
Comuna din România cu aproape 95% rată de vaccinare împotriva rujeolei și detaliul care face diferența # HotNews.ro
În localitatea Belin, județul Covasna, legătura dintre oameni, medic și primărie le-a adus copiilor o protecție pe care alți copii din România nu o au. Și mai există ceva, o meserie mai puțin cunoscută, care e practicată de un om care face diferența: mediatorul sanitar. Despre cazul Belin, s-a auzit și la București: există o …
Acum 24 ore
01:20
„E doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce susține că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene # HotNews.ro
Marina Iranului și forțele sale aeriene „nu mai sunt”, a declarat joi președintele american Donald Trump, în cadrul unui eveniment la Casa Albă, în timpul căruia a amenințat o altă țară, relatează Sky News, The Guardian și Reuters. „Distrugem în fiecare oră din ce în ce mai multe rachete și drone iraniene – le eliminăm”, …
00:40
Helsinki urmează să relaxeze interdicţia cu privire la armele nucleare, permiţând importul, transportul şi depozitarea acestor arme pe teritoriul finlandez, a declarat joi ministrul apărării Antti Häkkänen, scrie Politico. Häkkänen a declarat într-o conferinţă de presă că interdicţia legislativă a ţării cu privire la armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în …
00:00
O nouă lege ce limitează ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni aflați în Polonia a intrat în vigoare joi, la peste patru ani de la începerea războiului dus de Rusia contra Ucrainei. Adoptat la finalul lunii ianuarie, textul a introdus noi restricții privind serviciile sociale, asigurările medicale, șederea legală și educația acordate refugiaților ucraineni după începerea …
00:00
Parchetul libian a anunţat joi seară că a identificat trei suspecţi în asasinarea lui Saif al-Islam Gaddafi la începutul lunii februarie, fără a oferi detalii despre identitatea sau naţionalitatea acestora, notează AFP, preluată de Agerpres. Ancheta lansată după crimă a stabilit „locul de întâlnire al suspecţilor, ora la care au ajuns la locul crimei şi …
5 martie 2026
23:50
Peter Szijjarto, replică pentru Zelenski după ce l-a „amenințat cu moartea” pe Viktor Orban. „O situație complet nouă” # HotNews.ro
Volodimir Zelenski a formulat pur și simplu „o amenințare cu moartea” împotriva premierului ungar Viktor Orban, a afirmat joi șeful diplomației de la Budapesta, ministrul Peter Szijjarto, după ce președintele Ucrainei a susținut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei …
23:30
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters, preluată de Agerpres. Khamenei a fost ucis în primele ore ale campaniei …
23:20
Discuții China-Iran. Beijingul urmărește deblocarea unei rute vitale pentru a doua economie a lumii # HotNews.ro
China poartă în prezent discuții cu Iranul pentru a permite tranzitul în siguranță al petrolului brut, precum și al gazelor naturale lichefiate (GNL) din Qatar, prin strâmtoarea Ormuz, pe fondul intensificării războiului dintre SUA și Israel împotriva Teheranului, au declarat joi trei surse diplomatice pentru agenția de presă Reuters. Războiul din Orientul Mijlociu, care a …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.