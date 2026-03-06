Surpriză neplăcută în SUA: au pierdut 92.000 de locuri de muncă. „Efectul AI abia începe”
HotNews.ro, 6 martie 2026
Angajatorii din SUA au eliminat 92.000 de locuri de muncă luna trecută, conform anunțului făcut vineri de Departamentul Muncii, iar pierderile afectează aproape toate sectoarele majore. Rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit The New York Times. Într-un articol de opinie pentru aceeași publicație, fostul secretar al comerțului Gina Raimondo a avertizat că inteligența artificială …
Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime" pentru represalii
Statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru represaliile iraniene, a declarat ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, conform Reuters. „Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, alături de America …
Angajatorii din SUA au eliminat 92.000 de locuri de muncă luna trecută, conform anunțului făcut vineri de Departamentul Muncii, iar pierderile afectează aproape toate sectoarele majore. Rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit The New York Times. Într-un articol de opinie pentru aceeași publicație, fostul secretar al comerțului Gina Raimondo a avertizat că inteligența artificială …
Peste 1.000 de români s-au întors din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos"
Șefa diplomației române a declarat vineri seară că odată cu sosirea avionului de la Muscat pe Aeroportul Otopeni, primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă, numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a trecut de borna de 1.000. Oana Țoiu a precizat că există în continuare „minori …
După 8 ani, Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, dacă negocierile începute vor avea succes, informează siteul Pagina de Media. Începută în presa scrisă, la Ploiești, cariera jurnalistului Dragoș Pătraru s-a consolidat în televiziune. Ziaristul de 49 de ani a avut emisiuni la Prahova TV, România TV, TVR, Prima, și Digi 24. Acum, el …
SUA anunță că sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului. Casa Albă: Operațiunea militară poate dura patru-șase săptămâni
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian, conform News.ro. Donald Trump sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, …
Bărbat audiat după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul Marius Nasta că a amenințat-o cu moartea
Un bărbat a fost dus de polițiști la audieri la Secția 18 din București, vineri seară, după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul „Marius Nasta” că a amenințat-o cu moartea, au declarat surse judiciare pentru News.ro. Doctorița a reclamat la Poliție că a fost amenințată cu moartea de ruda unei paciente …
Ianis Zicu, supărat pe jucători după ce Farul a pierdut meciul cu Csikszereda: „Le-am spus asta toată săptămâna"
Ianis Zicu, antrenorul echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită pe terenul celor de la FK Csikszereda, scor 0-1, în etapa a 30-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost marcat de Eppel (’71), iar gazdele au ratat și un penalty, în prima repriză, prin Paszka (’35). „În acest moment este mult …
Kievul anunță că a obținut eliberarea celor șapte cetățeni ucraineni reținuți la Budapesta
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat vineri că Kievul a obținut eliberarea a șapte cetățeni ucraineni care au fost reținuți la Budapesta, informează Reuters și AFP, conform Agerpres. Andrii Sibiha a menționat într-o postare pe X că cetățenii ucraineni eliberați sunt în siguranță și au trecut granița ucraineană. Mai devreme Ministerul de Externe …
Pedro Sanchez continuă criticile la adresa războiului SUA–Israel cu Iranul: „O greșeală extraordinară"
Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC, conform News.ro. „Acest război din Iran este, în opinia mea, în sensul Spaniei, o greşeală extraordinară pentru care vom plăti”, a declarat premierul socialist Pedro Sanchez în …
Cu un buget lunar de zeci de milioane de dolari, Hezbollah vedea inevitabil un nou război cu Israel și se înarma de luni de zile
Hezbollah a lansat drone și rachete asupra Israelului, luni, pentru a răzbuna moartea ayatollahului Ali Khamenei, atrăgând Libanul în războiul care s-a dezlănțuit în Orientul Mijlociu. Șase surse familiare cu pregătirile miliției libaneze șiite au declarat pentru Reuters că gruparea a petrecut luni de zile refăcându-și arsenalul de rachete și drone, cu sprijinul Teheranului și …
Doar nouă nave comerciale prin strâmtoarea Ormuz în această săptămână. Prețul petrolului, în creștere
Doar nouă tancuri petroliere, nave de transport și nave port-container, dintre care unele și-au ascuns uneori poziția, au fost observate traversând strâmtoarea Ormuz de la începutul săptămânii, conform datelor de pe MarineTraffic analizate de AFP. Tot vineri, Bloomberg a scris că războiul din Orientul Mijlociu a împins cotația barilului de petrol la 90 de dolari, …
Comisia Europeană, reacție rară la adresa lui Zelenski după declarațiile despre Viktor Orban: „Acest tip de limbaj nu este acceptabil"
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orban, relatează Politico, conform News.ro. Zelenski a spus joi că va da adresa unei „anumite persoane” – înţelesă de toată lumea ca fiind Viktor Orbán – trupelor ucrainene pentru o discuţie …
Un deputat AUR vrea restricții „inclusiv în mediul online" pentru păcănele și case de pariuri. Argumentele invocate
Răzvan Biro, deputat AUR de Mureș, a declarat că noile reguli din domeniu rezolvă „doar parțial” problema dependenței de jocurile de noroc și că, în opinia sa, operatorilor ar trebui „să le fie restricționată activitatea inclusiv în mediul online pentru a fi o măsură completă”. Oficialul a spus că dependenții de jocuri de noroc s-ar …
„Dacă nu se opresc, Teheranul va deveni Gaza". Mărturii din Iran după „cea mai grea noapte" de bombardamente
Insomnia, frica și epuizarea au cuprins locuitorii din Teheran, după mai multe valuri succesive de atacuri care au lovit capitala Iranului, potrivit mesajelor trimise de persoane aflate în oraș. Mai mulți dintre ei au descris pentru The Guardian atacurile din noaptea de joi spre vineri drept cele mai intense din cele șase zile de război. …
Cum vor fi schimbate regulile pentru racordarea la rețea energetică, după acuzațiile premierului privind „băieții deștepți"
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus, vineri, în dezbatere publică, un proiect prin care urmează să fie modificate regulile de racordare la rețelele electrice. Potrivit documentului, va fi deblocată capacitatea rezervată de proiecte energetice care nu avansează către faza de implementare. Aceste modificări au loc după ce premierul a acuzat „investiții …
Șeful Vămii Constanța Sud, arestat preventiv. Tribunalul a respins cererea DNA în cazul adjunctului său
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a lui Lică Octavian Parfenie pentru 30 de zilei, vineri, în dosarul în care șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud este acuzat de luare de mită în formă continuată, potrivit Agerpres. Instanța a respins, însă, solicitarea DNA de a fi arestat preventiv și Christian Gudu, fost adjunct al …
Zelenski, vizită pe frontul de est. Mesajul transmis militarilor despre miza crucială a regiunii în care și-a concentrat Rusia forțele
Volodimir Zelenski le-a acordat distincții trupelor care apără pozițiile în apropiere de Drujkivka și Kosteantînivka, orașe aflate în regiunea Donețk, unde Rusia se pregătește pentru o ofensivă de primăvară, potrivit președintelui ucrainean, a scris Reuters. Liderul ucrainean le-a spus militarilor de acolo că regiunea „este importantă nu numai din punctul de vedere al apărării statului …
VIDEO Protest la Cotroceni față de numirile pentru șefia marilor parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii pe care îi voi semna vor avea girul meu"
Mai multe organizații civice au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Manifestanții i-au cerut președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire. „Suntem în fața Palatului Cotroceni să-i arătăm lui Nicușor Dan că urmărim cu atenție numirile …
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România. Daciana Sârbu: „Astăzi mi-am strâns copilul în brațe" / Scandalul repatrierii ajunge și la DNA: Plângeri împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu
Fiica fostului premier Victor Ponta a ajuns vineri în România. Informația a fost confirmată printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, care a spus că și-a „strâns copilul în brațe”, după ce familia a acuzat public autortitățile în urmă cu o zi că au blocat repatrierea adolescentei. „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați …
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare", SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic" / Sprijinul Rusiei pentru Iran
Armata israeliană (IDF) a bombardat vineri capitala Beirut și a emis noi avertismente de evacuare în Liban, unde și-a intensificat campania împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran. Bombardamentele Israelului și ale Statelor Unite au continuat și în Iran, iar șeful Pentagonului a amenințat că puterea de foc a forțelor americane este „pe punctul de …
Lanțul spaniol de restaurante „Mafia se așează la masă" a pierdut procesul intentat de Italia pe tema numelui
După ani de procese și plângeri, oficiul de brevete și mărci din Spania a decis în favoarea guvernului italian și a conchis că numele lanțului local de restaurante „Mafia se așează la masă” contravine „ordinii publice și moralei”, relatează The Guardian. Italia și-a susținut argumentele împotriva lanțului, cunoscut în spaniolă drept „La Mafia se sienta …
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși". Condițiile puse de președintele SUA
„Iran nu este aceeași țară care era acum o săptămână”, a declarat președintele american Donald Trump, vineri, într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, în care a spus că a fost „neutralizată” conducerea de la Teheran și că își dorește acolo o administrație care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar și în cazul în …
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania în evaluarea anuală: „În șase ani poate fi pregătită"
Rusia își antrenează și consolidează trupele de la granița cu NATO în războiul din Ucraina și le poate folosi ca centre într-un conflict cu NATO după război, au declarat vineri serviciile de informații lituaniene în evaluarea anuală a amenințărilor la adresa securității, conform Reuters. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia poate fi pregătită pentru un …
Raiffeisen Bank este la un pas de a prelua Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA, dacă tranzacția se va finaliza și va fi avizată de banca centrală și de autoritatea de concurență. Potrivit surselor Profit.ro, oferta austriecilor este la acest moment preferată de BBVA în fața celor depuse de competitori și poate fi …
Primarul Ciucu spune că a descoperit că STB are 700 de milioane datorie după o licitație „pentru niște tramvaie din Rusia"
A treia ședință de Consiliu General al Bucureștiului, care nu se ține din lipsă de cvorum, s-a transformat într-o conferință de presă a primarului general. „O iresponsabilitate crasă a celor de la PSD”, acuză Ciprian Ciucu. „Este pentru a treia oară când Consiliul General nu se poate întâlni, într-o situație extrem de dificilă pentru București. …
Kelemen Hunor condamnă declarația lui Volodimir Zelenski despre Viktor Orban: „O limită care nu poate fi depășită"
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că amenințarea voalată a președintelui ucrainean la adresa premierului ungar „transmite un mesaj întregii națiuni maghiare” și este „inacceptabilă”. Kelemen Hunor a spus că o astfel de declarație „trebuie condamnată”. „Există o limită care nu poate fi depășită nici măcar în cazul unei diferențe de opinie politică. Amenințarea …
Ciucu critică PSD și îndeamnă coaliția „să nu se mai joace de-a bugetul". „Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată"
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că municipitalitatea beneficiază de cote de finanțare „șocant de mici” în luna martie, de 345 de milioane de lei, și a făcut apel la partidele din coaliție, „în special la PSD”, să adopte de urgență bugetul de stat pentru anul 2026. Ciucu a spus că suma …
Trump spune că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate". Ce spune despre viitorul țării după război
Președintele american Donald Trump a transmis vineri, pe platforma sa socială Truth Social, condițiile pentru oprirea atacurilor SUA asupra Iranului, afirmând că „nu va exista niciun acord cu Iranul decât în condițiile unei capitulări necondiționate”, conform CNN. Până acum, liderul de la Casa Albă nu a prezentat un calendar clar pentru încheierea ostilităților cu regimul …
Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
Ministerul apărării din Grecia a anunțat vineri că vor fi desfășurate un sistem antirachetă Patriot și avioane de vânătoare F-16 pentru a ajuta țara vecină din nord, Bulgaria, să contracareze eventuale atacuri iraniene, potrivit Euractiv.com. În urma solicitării făcute de autoritățile de la Sofia, ministrul Nikos Dendias i-a transmis omologului bulgar, Atanas Zapryanov, că Grecia …
Suspendarea permisului pentru amenzi neplătite și reforma din administrație, contestate de Avocatul Poporului la Curtea Constituțională
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede măsuri de reformă a administrației publice locale și centrale, dată de Guvern în februarie, ce vizează inclusiv noi sancțiuni pentru șoferii care nu își plătesc amenzile. Potrivit actualului Avocat al Poporului, Renate Weber, care se află la sfârșitul mandatului, ordonanța conține prevederi neconstituționale, care …
VIDEO: Clipul cu drona pe care Europa a refuzat să o vadă la Davos și care ține în șah Orientul Mijlociu și lumea
Ca să arate europenilor tehnologia care îi poate ataca la Paris sau la Bruxelles, în ianuarie ucrainenii au vrut să expună la Forumul Economic Mondial de la Davos drona de atac ruso-iranienă Shahed. Elveția a interzis expunerea dronei. Ucrainenii au vrut să arate măcar carcasa dronei. Au fost refuzați. Atunci, au difuzat un clip video …
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat notificată de România, în valoare de 150 de milioane de euro (aproximativ 764 milioane lei), pentru stocarea energiei electrice, potrivit unui comunicat transmis vineri de Executivul comunitar. Schema este pentru investiții în sisteme de stocare, în special în baterii pentru energie, astfel încât electricitatea produsă …
OpenAI a descris noul său GPT „cel mai capabil și eficient model frontieră pentru munca profesională” și a susținut că acesta reunește progresele companiei în raționament, programare și fluxuri de lucru agentice într-un singur model unificat, relatează Gizmodo. GPT-5.4 este disponibil de joi și va putea fi folosit în ChatGPT, Codex și prin API-ul OpenAI. …
Un zbor de evacuare cu 127 de cetățeni români la bord, printre care 95 de minori și grupuri de școlari din Neamț, Suceava și Vrancea, a decolat vineri din Muscat spre București, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Zborul de evacuare a fost organizat de România prin intermediul Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene …
Problemă la bonificația oferită de ANAF la chirii: O categorie de proprietari nu beneficiază de reducerea de impozit (consultant)
Persoanele fizice care închiriază spații către firme nu pot beneficia de bonificația de 3% din impozitul pe acest venit, din partea ANAF, atrage atenția, vineri, un consultant fiscal, într-un punct de vedere transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. Citește mai departe pe StartupCafe.
Disruptorii endocrini din plastice pot afecta grav sănătatea. Endocrinolog Regina Maria: „50% din expunere poate fi redusă"
Îți încălzești mâncarea la microunde în caserole din plastic? Folosești odorizante pentru un aer mai plăcut în locuință sau alegi cosmetice intens parfumate? Sunt gesturi obișnuite, pe care le facem fără să ne gândim prea mult, dar care pot avea efecte asupra sănătății. Multe dintre aceste produse conțin substanțe chimice numite disruptori endocrini, capabile să …
O cafenea din București, aleasă printre cele mai bune 100 din lume pentru al doilea an consecutiv. Pe ce loc se află
Dintr-un total de peste 38.000 de cafenele înscrise la start, businessul pornit dintr-un spațiu de pe strada Lipscani din Capitală a fost inclus pentru al doilea an consecutiv în The World’s 100 Best Coffee Shops. Bob Coffee Lab ocupă poziția 55 în ierarhia mondială, fiind singurul business autohton prezent în clasamentul anunțat la evenimentul CoffeeFest Madrid 2026, potrivit Ziarul Financiar. …
Islanda face primul pas important pentru aderarea la UE, după ce a abandonat negocierile cu ani în urmă
Guvernul Islandei a anunțat vineri că dorește organizarea unui referendum privind privind reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe 29 august, devansând astfel votul într-o perioadă de tensiuni geopolitice, transmite Reuters. Țara insulară a abandonat în 2014 negocierile pentru aderarea la UE după patru ani de discuții, însă sondajele de opinie arată că creșterea …
Guvernul SUA refuză să returneze companiilor americane banii din taxele vamale pe care le-a colectat ilegal
Guvernul Statelor Unite a refuzat să restituie taxele vamale pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale luna trecută, a relatat vineri Financial Times, preluat de Reuters. Potrivit surselor FT, autoritățile vamale resping cererile companiilor de a recupera taxele impuse în temeiul unor puteri de urgență invocate de președintele american Donald Trump. Cotidianul financiar notează că …
Declarațiile au fost făcute de un personaj-cheie din legislativul iranian, care avertizează că Teheranul ascunde „arme și tactici noi” pentru un conflict final, potrivit site-ului iranian din exil Iran International. „Sper ca acest război să se transforme într-un război terestru, astfel încât să asistăm la înmormântarea soldaților americani în regiunea Golfului Persic”, a declarat, vineri, parlamentarul Mohammad …
Explicațiile Ungariei după ce a arestat cu trupele antitero angajați bancari ucraineni, în timpul unui transport de aur și valută
Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Comentariile vin după ce Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai unei bănci, pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol, transmite Reuters. Agenția …
INTERVIU Fost ministru al Energiei despre prețurile la facturi: „Unele firme nu înțeleg că ele există pentru că există cerere și clienți"
România intră într-o perioadă de incertitudine energetică pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar dependența redusă de importuri oferă un avantaj important, spune expertul în energie Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, într-un interviu pentru HotNews. Răzvan Nicolescu afirmă că marile vulnerabilități nu vin, în România, din piața energetică globală, ci „din interior”. Mai exact: …
Amir Kiarash este unicul jurnalist român de origine iraniană. În vârstă de 44 de ani, născut la Teheran, a ajuns în 1992 în România, la 11 ani. Continuarea pe Golazo.ro.
Ilie Bolojan i-a cerut sprijin șeicului Emiratelor în criza românilor din Orientul Mijlociu
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o convorbire telefonică vineri cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, în cadrul căreia a solicitat sprijin pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare operării companiilor aeriene românești, astfel încât cetățenii români să poată reveni în siguranță acasă, a anunțat vineri Palatul Victoria. Convorbirea a avut loc …
Iei copilul de la bunici. Abia îl zărești venind spre tine cu zâmbetul larg și îți dai seama. O urmă de ciocolată în colțul gurii trădează cea mai recentă gustare „interzisă”. Nici nu apuci să îi reamintești regula „fără ciocolată seara” că auzi replica pregătită din timp: „Buni zice că ești tu prea strictă!”. Râzi, dar …
Rusia, avertisment pentru Europa după anunțul nuclear al vecinului său: „Vom lua măsuri"
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că transformarea teritoriului vecin în potențială bază pentru arme nucleare crește riscurile pe continentul european, potrivit Reuters. Intenția Finlandei de a relaxa interdicția cu privire la armele nucleare pe teritoriul său „duce la o escaladare a tensiunilor pe continentul european”, a spus, vineri, Dmitri Peskov. „Această …
Șefi din Vama Constanța, reținuți de DNA pentru luare de mită. „Totul este în euro! Nu vreau dolari!"
Două persoane cu funcție de conducere din Biroul Vamal Constanța Sud Agigea au fost prinse în flagrant în timp ce luau mită și au fost reținute de DNA, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres și publicațiile locale Ziua de Constanța și FocusPress. Conform surselor citate, este vorba despre șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța …
Plata taxelor și impozitelor, mai simplă și mai accesibilă prin Stațiile de Plată SelfPay și aplicația SelfPay Now. Martie, ultima lună
În această perioadă, tot mai mulți contribuabili își achită taxele și impozitele locale, în contextul în care, până la 31 martie, majoritatea administrațiilor locale acordă o bonificație de până la 10% pentru plata integrală anticipată. Interesul crescut pentru efectuarea acestor plăți se reflectă într-un volum mai ridicat de solicitări la ghișeele primăriilor. Pentru a facilita …
Rețelele de socializare, interzise pentru tinerii sub 16 ani și în una din cele mai mari țări din lume: „Poate provoca disconfort la început"
Indonezia, a patra țară din lume ca număr total al locuitorilor, va restricționa accesul copiilor sub 16 ani la platformele de social media, alăturându-se astfel statelor care introduc măsuri de protecție online pentru a reduce riscurile de dependență și hărțuire cibernetică, transmite Reuters. Mai multe guverne au impus limitări privind utilizarea rețelelor sociale de către …
Raportul pe 2025 al unei companii care se ocupă cu educația financiară a copiilor arată că activități precum cititul sau sportul sunt tot mai des incluse de părinți în lista de sarcini plătite. Fenomenul ridică o întrebare esențială pentru educație: ajută banii pe care îi primesc copiii care termină de citit o carte la formarea …
