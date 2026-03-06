Adrian Mutu e gata să revină pe bancă! Țara în care nu ar vrea să antreneze: „Nu aș accepta”
Sport.ro, 7 martie 2026 00:30
Aproape un an a trecut de când Adrian Mutu nu mai antrenează.
• • •
Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:10
Celta Vigo a fost foarte aproape de un rezultat mare cu Real Madrid, însă madrilenii s-au impus dramatic, scor 2-1, în etapa a 27-a din La Liga.
Acum 2 ore
23:50
Cine este Tony Strata, „tricolorul” care nu vorbește limba română și convocat de Costin Curelea la naționala U21 # Sport.ro
Naționala României U21 se pregătește pentru două meciuri importante din preliminariile EURO 2027, iar pe lista preliminară anunțată de selecționerul Costin Curelea apare din nou Tony Strata.
23:40
Hansi Flick, probleme la FC Barcelona.
23:20
Gigi Becali a pierdut astăzi procesul cu Poliția Rutieră! Patronul FCSB-ului poate face apel în termen de 30 de zile # Sport.ro
Omul de afaceri spunea că este dispus să meargă până la capăt în instanță pentru a-și demonstra punctul de vedere.
23:20
MM Stoica, replică instant pentru Pleșan! A publicat lista reală a jucătorilor propuși la FCSB # Sport.ro
MM Stoica a reacționat după ce Mihăiță Pleșan a susținut că i-a propus la FCSB pe Mora și Florucz.
23:10
Wisla Cracovia nu face deplasarea pentru meciul de sâmbătă cu Slask Wroclaw, după ce gazdele au interzis suporterilor oaspeţilor să participe la meci, a anunţat vineri clubul polonez.
Acum 4 ore
23:00
Real Madrid îl aruncă în luptă pe noul David Alaba! Cine este puștiul care poate debuta chiar împotriva lui Ionuț Radu # Sport.ro
Meciul Centa Vigo - Real Madrid se va disputa astăzi, de la ora 22.00, pe arena Balaidos din Galicia.
22:50
Farul Constanța a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un nou rezultat negativ.
22:50
Csikszereda a învins-o vineri pe Farul Constanța, scor 1-0, la finalul sezonului regulat. Antrenorul Robert Ilyes anticipează o luptă dură pentru evitarea retrogradării.
22:30
Puștiu de 16 ani care a semnat cu trupa lui Răzvan Lucescu: „S-a remarcat în fața tuturor!” # Sport.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, i-a oferi un contract la profesioniști uui puști de doar 16 ani, originar din Xanthi.
22:10
O legendă a lui Manchester United îl pune la zid pe Marcus Rashford: „Ceva e în neregulă cu tine” # Sport.ro
Bryan Robson critică dur atitudinea lui Marcus Rashford, „exilat” la Barcelona din cauza unui conflict cu Ruben Amorim.
22:00
Echipa din România, exclusă în plin campionat! Rivalii sunt revoltați: „E de râsul lumii” # Sport.ro
Situație incredibilă în Liga 3.
21:40
Florin Manea a lansat vineri un atac dur la adresa lui Daniel Pancu, acuzându-l de ipocrizie.
21:20
"Pariul meu pentru începutul Formulei 1 e George Russell!" David Cosma Cristofor, reacție pe larg + De ce spune: "Nimeni nu-și permite riscuri" # Sport.ro
Pilotul român din Formula 4 prefațează începutul de sezon din Formula 1.
21:20
Play-off-ul din SuperLiga României este stabilit după etapa a 29-a, iar lupta pentru titlu se anunță extrem de echilibrată.
Acum 6 ore
21:00
Viitorul lui CR7 a fost decis! Unde a fost trimis Ronaldo după accidentarea din Arabia Saudită # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a accidentat sâmbătă și ratează următoarele partide ale lui Al-Nassr.
20:40
Ianis Hagi (27 de ani), pe lista unei echipe importante din Europa.
20:40
Fost număr 1 ATP, Ferrero dezvăluie de ce „i-a dat unfollow” lui Alcaraz pe social media. Antrenorul spaniol încă așteaptă un răspuns # Sport.ro
Juan Carlos Ferrero se apără, în contextul în care crede că a fost puternic nedreptățit de tratamentul oferit de echipa de management a lui Carlos Alcaraz.
20:40
Inter Milano merge ca unsă sub comanda lui Cristi Chivu.
20:10
Barcelona forțează transferul unui titular de la Inter! Suma astronomică cerută de italieni # Sport.ro
Mutare de top pregătită de Barcelona.
20:00
„Remontada” în Liga 2! FC Voluntari conducea înainte de pauză, după s-a marcat gol după gol # Sport.ro
Etapa #20 din Liga 2 a început în forță.
20:00
România are un prim hop spre Cupa Mondială, meciul de la Istanbul, contra Turciei, din semifinalele barajului de accedere la CM 2026.
19:50
Pentru alegerile din 18 martie, care vor stabili conducerea Federației Române de Fotbal și componența Comitetului Executiv, actualul președinte Răzvan Burleanu are un singur contracandidat, în persoana lui Ilie Ștefan Drăgan.
19:30
Ziua și schimbarea de antrenor pentru Radu Drăgușin! Românul poate fi instruit de un fost mare nume din Liga 1 # Sport.ro
Continuă criza la Tottenham Hotspur.
19:30
Portarul dorit de Cristi Chivu la Inter! Pe cine vrea campioana Italiei în locul lui Yann Sommer # Sport.ro
Inter Milano se desparte de Yann Sommer la finalul acestui sezon.
19:10
19:10
„Este o nebunie!” De Rossi pregătește revanșa cu fosta sa echipă. Genoa lui Dan Șucu are nevoie de puncte # Sport.ro
Antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, vrea să șteargă amintirea eșecului din tur și pregătește intens meciul de duminică împotriva Romei lui Gasperini, pe teren propriu.
Acum 8 ore
18:50
„Don Juan” din ATP, Grigor Dimitrov, meci cu Alcaraz, la Indian Wells. Fanii tenisului i-au „dezgropat” trecutul # Sport.ro
Grigor Dimitrov, ajuns încă o dată viral pe rețelele sociale.
18:50
Cristi Tănase (39 de ani) a divorțat oficial de soția sa, Adina Maria, după aproximativ doi ani de procese în instanță. Cei doi se căsătoriseră în octombrie 2023 și au împreună o fetiță.
18:30
S-a stabilit lista finală pentru alegerile FRF din 18 martie! Cu cine se luptă Răzvan Burleanu # Sport.ro
Astăzi s-a definitivat tabloul candidaților pentru alegerile FRF din 18 martie 2026, comisia de apel respingând ultimele contestații.
18:10
Scandal cu Messi la Casa Albă! Gestul său din timpul discursului lui Donald Trump a stârnit revoltă # Sport.ro
Nemulțumiri după vizita lui Lionel Messi (38 de ani) la Casa Albă.
18:10
Dennis Man (27 de ani) traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei.
18:00
Rapid - Universitatea Craiova | Antrenorul lui Rotaru susține că giuleștenii au un avantaj. La ce s-a referit Coelho # Sport.ro
Universitatea Craiova va întâlni formația Rapid, duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, într-un meci din cadrul etapei a 30-a, ultima din sezonul regulat al Superligii.
17:50
Gigi Becali l-a scăpat printre degete. Giovanni anunță destinația surpriză a unui tricolor # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar Gigi Becali vrea reconstrucție, dar a pierdut primul transfer.
17:30
Filipe Coelho, ars la buzunar! Decizia FRF după ce portughezul a văzut „roșu” în meciul cu CFR Cluj # Sport.ro
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a fost sancționat de Comisia de Disciplină a FRF după eliminarea din meciul cu CFR Cluj, din sferturile Cupei României.
17:20
O companie importantă a devenit partener strategic al FRF și al naționalei României. Reacția președintelui FRF, Răzvan Burleanu # Sport.ro
Federația Română de Fotbal și Noriel anunță semnarea unui parteneriat strategic cu scopul de a atrage tinerii suporteri alături de Echipa Națională a României și de a consolida legătura dintre fotbal și noile generații.
17:20
Cum au reacționat ungurii când au văzut lista lui Mircea Lucescu. Convocarea care i-a surprins pe maghiari # Sport.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista convocărilor preliminare pentru play-off-ul Campionatului Mondial 2026.
17:20
A venit nota de plată pentru Florentin Petre! Sancțiunile dictate de FRF după scandalul de la Dinamo # Sport.ro
Scandalul izbucnit după meciul dintre Dinamo și Unirea Slobozia a ajuns la Comisia de Disciplină a FRF, iar verdictul a fost anunțat vineri.
Acum 12 ore
17:00
FC Botoșani - Petrolul Ploiești | Reacția lui Neagoe despre decizia luată de Valeriu Iftime # Sport.ro
Ultima etapă a sezonului regulat din Superliga României.
17:00
Atacantul francez a fost dorit de Orlando City, formație ce evoluează în Major League Soccer.
16:50
Jesse Lingard (33 de ani) și-a găsit în sfârșit echipă, după mai multe luni în care a fost liber de contract.
16:50
Gigi Becali a decis cine rămâne la FCSB după ratarea play-off-ului. Trei nume grele semnează prelungirea # Sport.ro
FCSB a ratat play-off-ul, iar patronul Gigi Becali pregătește deja viitorul sezon.
16:40
Erling Haaland, atacantul celor de la Manchester City, e dorit de Real Madrid.
16:30
Dani Coman nu dă înapoi după scandalul cu Radu Petrescu! Ce a spus președintele lui FC Argeș # Sport.ro
Președintele lui FC Argeș a reacționat dur după ce a aflat că va ajunge din nou în fața Comisiei de Disciplină, ca urmare a plângerilor făcute de FRF și CCA la adresa sa.
16:30
CFR Cluj, obligată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv să plătească aproape 200.000 de euro # Sport.ro
Clubul din Gruia a pierdut procesul cu impresarul Cătălin Sărmășan la TAS, în litigiul legat de transferul portarului Răzvan Sava la Udinese.
16:20
Cum arată echipa jucătorilor din Europa care vor vedea Mondialul la televizor. Szoboszlai, Sesko și Kvaratskhelia prind primul "11" # Sport.ro
Turneul final al Cupei Mondiale găzduite de SUA, Mexic și Canada se va disputa în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
16:00
Turcia - România | Florin Maxim numește fundașul stânga pentru tricolori: "Își vede strict de joc. Nu îi auzi gura, nu gesticulează" # Sport.ro
Turcia - România, în semifinalele barajului pentru accederea la Campionatul Mondial de fotbal din vară.
16:00
Gabi Cânu, fost fotbalist important al Ligii 1, a jucat printre alte formații la FC Național, Poli Timișoara sau FC Vaslui.
15:50
Verdict pentru jucătorul a evoluat doar șapte minute în ultimele trei luni și se află pe lista preliminară la baraj: ”Un plus!” # Sport.ro
România se va duela cu Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.
