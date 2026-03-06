Război în Orientul Mijlociu. Evenimentele din ziua a şaptea a conflictului

23:10

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, precizează că a discutat ”cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat”. ”Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare”, a subliniat Ţoiu, menţionând că, atunci, consulul i-a spus că are un caz special, al unei minore neînsoţite. ”Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componenţa grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că şi ceilalţi din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal”, a afirmat ministrul. Ţoiu a susţinut că informaţia că ”o minoră” a fost dată jos din autobuz sau din avionul de repatriere este falsă. Precizările vin după ce fostul premier Victor Ponta şi fosta sa soţie, Daciana Sârbu, au reclamat că fiica lor de 17 ani şi 11 luni care se afla singură în Dubai nu a fost lăsată să urce pentru a ajunge în ţară cu avionul, joi.