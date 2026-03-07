Ce este de reţinut după prima săptămână de război în Orientul Mijlociu
News.ro, 7 martie 2026 03:10
Sâmbăta trecută, Israelul şi SUA lansau atacuri asupra Iranului, aprinzând butoiul cu pulbere în întreaga regiune. Liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost eliminat încă din prima zi, dar ostilităţile sunt departe de a se calma. Dimpotrivă, au escaladat şi s-au extins în întreaga regiune, iar consecinţele se simt la nivel global. După o săptămână, războiul dintre Iran, SUA şi Israel este deja unul dintre cele mai mari conflicte din Orientul Mijlociu din ultimii ani şi nu pare să aibă o strategie clară de ieşire.
Acum 30 minute
03:10
Acum 2 ore
01:50
Trump evită să răspundă când este întrebat despre rapoartele conform cărora Rusia furnizează informaţii Iranului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a evitat să răspundă vineri când a fost întrebat despre informaţiile, obţinute pe surse de mai multe instituţii media, conform cărora Rusia furnizează Iranului informaţii despre locaţiile şi mişcările trupelor, navelor şi aeronavelor americane, relatează CNN.
01:40
A şaptea zi a războiului SUA-Israel împotriva Iranului a fost marcată de noi atacuri de ambele părţi, care au repercutat în întreaga regiune, în timp ce preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut „capitularea necondiţionată” a Iranului, iar Israelul a emis ordine de evacuare fără precedent în Liban. Cum consecinţele economice nu au întârziat să apară, SUA au acordat Indiei o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc, în timp ce ruşii se gândesc să redirecţioneze livrările de GNL destinate Europei către Asia-Pacific.
Acum 4 ore
01:10
Ţările UE care se alătură atacurilor SUA şi Israelului vor deveni „ţinte legitime” ale Iranului, ameninţă viceministrul iranian de externe # News.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se alătură atacurilor SUA şi Israelului asupra Iranului vor deveni „ţinte legitime” pentru Iran, a declarat viceministrul de externe Majid Takht-Ravanchi într-un interviu acordat postului de televiziune France 24.
00:40
UPDATE - Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului/ Reacţia Ministerului Finanţelor # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro. Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:40
Ministerul Finanţelor: Noua analiză Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi validează măsurile de echilibru bugetar # News.ro
Ministerul de Finanţe arată că agenţia Moody’s Ratings a reconfirmat potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea de rezilienţă a României în faţa şocurilor externe. ”Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune”, afirmă ministrul Alexandru Nazare.
00:30
Viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak a declarat vineri că a discutat cu companiile energetice naţionale despre posibilitatea redirecţionării livrărilor ruseşti de gaz natural lichefiat (GNL) din Europa către alte pieţe, au relatat agenţia de ştiri Interfax şi ziarul Izvestia, citate de Reuters.
00:30
Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României: Oboseala reformelor, rotaţia premierilor şi viitoarele alegeri parlamentare ridică riscuri pentru reducerea în continuare a deficitului # News.ro
Agenţia Moody’s a finalizat o revizuire periodică a ratingurilor României, fiind luate în calcul evoluţiile recente, scrie Profit.ro.
00:20
Cupa Angliei: FC Liverpool a învins pe Wolverhampton, scor 3-1, şi s-a calificat în sferturi # News.ro
Echipa engleză FC Liverpool s-a calificat vineri seara în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins, în deplasare, scor 3-1, gruparea Wolverhampton, în turul cinci al competiţiei.
00:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu românul Ionuţ Radu integralist, a pierdut vineri seara, pe terene propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Real Madrid, în etapa a 27-a din La Liga.
00:00
Un bărbat a fost găsit dezbrăcat pe o stradă din Constanţa/ Poliţiştii susţin că este consumator de substanţe psihoactive/ Acesta nu părea agresat şi a fost dus la secţia de psihiatrie # News.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit dezbrăcat, vineri seară, pe o stradă din municipiul Constanţa, fără a exista indicii că ar fi fost agresat. Poliţiştii susţin că el este consumator de substanţe psihoactive. Bărbatul a fost dus cu o ambulanţă la secţia de psihiatrie.
00:00
Iranul îi neagă lui Trump pretenţia de a interveni în alegerea liderului ţării: „Nu vom renunţa niciodată la suveranitate” # News.ro
Ambasadorul Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani, a declarat vineri că afirmaţia lui Donald Trump despre rolul său în alegerea unui nou lider suprem în Iran constituie o încălcare a principiului neamestecului în afacerile interne ale statelor, relatează Reuters.
6 martie 2026
23:50
Echipa franceză AS Monaco a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Paris SG, în etapa a 25-a din Ligue 1.
23:50
Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Torino, în etapa a 28-a din Serie A.
23:40
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Dacă ne raportăm la anul şcolar 2024-2025 observăm o scădere la faptele penale înregistrate, la nivel naţional, în mediul şcolar sau în zona adiacentă cu 27%. Scădere de 37%, la fapte asimilate bullyingului # News.ro
Statisticile Poliţiei Române indică o scădere a numărului infracţiunilor în mediul şcolar, dar şi o diminuare, mai acentuată, a faptelor asimilate bulliyngului, arată datele Poliţiei Române. Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, prezintă date privind violenţa şi infracţionalitatea în mediul şcolar pentru anul 2024-2025.
23:40
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, echipa Borussia Monchengladbach, în etapa a 25-a din Bundesliga.
23:40
Trump anunţă că producătorii americani din domeniul apărării au fost de acord să-şi crească de patru ori producţia de arme # News.ro
Donald Trump anunţă că a avut o întâlnire fructuoasă cu cei mai mari producători din domeniul apărării din ţară, care, potrivit lui, au fost de acord să-şi crească producţia de patru ori în cazul armelor ghidate cu precizie.
23:40
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Drogurile clasice sunt aproape istorie şi majoritatea substanţelor cu efect psihoactiv puse pe piaţă sunt mai mult produse chimice, în diverse combinaţii, unele dintre ele foarte puternice şi chiar fatale # News.ro
Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, atrage atenţia asupra faptului că noile substanţe psihoactive, care sunt combinaţii de substanţe chimice, pot fi letale. ”Noi transmitem tinerilor, dar nu numai lor, să aibă mare grijă în cine au încredere, ce substanţe ingerează”, spune el.
Acum 6 ore
23:30
Comisarul-şef Alexandru Leuţu: Raportul SPAD din 2025 ne plasează pe noi pe un loc patru la consumul de tutun în rândul tinerilor şi adolescenţilor/ Destul de îngrijorător, ca şi raport procentual, vorbim despre produsele de tip vape # News.ro
România se situează pe locul al patrulea în ceea ce priveşte consumul de tutun în rândul tinerilor şi adolescenţilor, arată date oficiale centralizate la nivel european. Comisarul-şef Alexandru Leuţu din cadrul Poliţiei Române atrage atenţia asupra riscurilor pe care produsele de tip vape le implică, mai ales în rândul adolescenţilor.
23:20
Vladimir Putin a vorbit cu preşedintele Iranului şi face apel la o încetare a focului „imediată” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin s-a pronunţat în favoarea unui armistiţiu „imediat” în Iran în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, care a avut loc vineri, a anunţat Kremlinul.
23:10
Ţoiu: Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare când grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat. Mi-a spus de cazul special al unei minore neînsoţite. Răspunsul meu a fost să se asigure că şi ceilalţi au acces la tratament egal # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, precizează că a discutat ”cu consulul despre zborul de evacuare la momentul la care grupul era complet şi în Dubai, şi în Abu Dhabi, şi în Muscat”. ”Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare”, a subliniat Ţoiu, menţionând că, atunci, consulul i-a spus că are un caz special, al unei minore neînsoţite. ”Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componenţa grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că şi ceilalţi din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeaşi informaţie şi tratament egal”, a afirmat ministrul. Ţoiu a susţinut că informaţia că ”o minoră” a fost dată jos din autobuz sau din avionul de repatriere este falsă. Precizările vin după ce fostul premier Victor Ponta şi fosta sa soţie, Daciana Sârbu, au reclamat că fiica lor de 17 ani şi 11 luni care se afla singură în Dubai nu a fost lăsată să urce pentru a ajunge în ţară cu avionul, joi.
23:10
Au început Jocurile Paralimpice Milano-Cortina. Au avut sportivi prezenţi la paradă aproximativ jumătate din delegaţii / România are doi sportivi în competiţie / Recorduri stabilite de actuala ediţie - VIDEO # News.ro
Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina au început vineri seară, cu o ceremonie găzduită de Arena di Verona. Aproximativ 28 dintre cele 55 de Comitete Naţionale Paralimpice participante au avut sportivi prezenţi la parada delegaţiilor din cadrul ceremoniei.
22:40
Alexandru Leuţu, comisar-şef în Poliţia Română: Faptul că raportăm o situaţie privind un consum de droguri trebuie privit ca o mână de ajutor, ca un sprijin # News.ro
Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, afirmă că situaţiile în care elevii raportează posibile cazuri în care colegii lor consumă droguri nu trebuie privite ca delaţiune, ci ca un sprijin pentru consumatori. ”Faptul că raportăm o astfel de situaţie trebuie privit ca o mână de ajutor, ca un sprijin”, spune el.
22:30
Polonia: Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii # News.ro
Wisla Cracovia nu face deplasarea pentru meciul de sâmbătă cu Slask Wroclaw, după ce gazdele au interzis suporterilor oaspeţilor să participe la meci, a anunţat vineri clubul polonez.
22:30
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri, câte 300 din fiecare tabără. O mie de persoane s-au întors acasă în decurs de două zile # News.ro
Kievul şi Moscova au schimbat vineri câte 300 de prizonieri de război, aducând la 500 numărul persoanelor schimbate de fiecare parte începând de joi în cadrul unui acord convenit în timpul recentelor negocieri de la Geneva, relatează AFP şi Reuters.
22:30
Alexandru Leuţu, comisar-şef în Poliţia Română: Un consumator de droguri, în primul şi în primul rând, este o persoană care are nevoie de ajutor # News.ro
Comisarul-şef Alexandru Leuţu, directorul Direcţiei Siguranţă Şcolară din IGPR, afirmă că un consumator de droguri, în primul şi în primul rând, este o persoană care are nevoie de ajutor. El vorbeşte despre curiozităţile pe care adolecenţii le au în legătură cu consumatorii de droguri.
22:20
Bogdan Ivan: Alocăm 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii în România # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat alocarea a 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei în baterii în România, apelul de proiecte urmând a fi lansat în al doilea trimestru al acestui an. ”România are mii de MW instalaţi în energie regenerabilă, dar producţia depinde de vreme. În lipsa bateriilor, energia produsă în timpul zilei este adesea vândută ieftin, iar seara suntem nevoiţi să importăm energie la preţuri mai mari”, a arătat Ivan.
22:00
Brăila: O persoană a murit şi o alta a fost grav rănită după ce două autoturisme s-au ciocnit # News.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit.
22:00
Campania împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, afirmă Casa Albă. Karoline Leavitt explică ce a vrut să spună Donald Trump prin „capitularea” Iranului # News.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian.
21:40
Atacurile „ilegale” din Orientul Mijlociu riscă să devină incontrolabile, avertizează şeful ONU. O poziţie a forţei ONU din Liban a fost lovită de rachete şi doi soldaţi din Ghana sunt răniţi grav # News.ro
Situaţia provocată de „toate atacurile ilegale” din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban.
21:40
Bărbat, dus la audieri după ce ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora sa a murit la unitatea medicală # News.ro
Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală. Poliţiştii au stabilit că bărbatul plănuia să meargă la spital, astfel că l-au dus la secţie.
Acum 8 ore
21:30
Echipa ciucană Csikszereda a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în primul meci al ultimei etape din sezonul regular al Superligii.
21:20
Administraţia Trump lansează un program de reasigurare de 20 de miliarde de dolari pentru petrolierele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, pe fondul creşterii preţului petrolului # News.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat vineri un program de reasigurare de aproximativ 20 de miliarde de dolari destinat petrolierelor şi altor nave comerciale, în încercarea de a relua traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, afectat de războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, transmite CNBC.
21:10
Crina Nedelcu, preşedinta Fundaţiei Neuroatipic: „Pentru multe familii, decontarea terapiilor devine o cursă obositoare prin instituţii” # News.ro
Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în sistemul de educaţie este un subiect despre care se vorbeşte frecvent în spaţiul public, dar pentru multe familii realitatea de zi cu zi rămâne extrem de dificilă. Una dintre cele mai mari provocări este accesul la terapii şi procesul complicat de decontare a serviciilor, care presupune drumuri între instituţii, formulare şi proceduri birocratice greu de gestionat.
21:10
Senatorul Cătălin-Emil Mîndru: „Avem legislaţie pentru educaţia incluzivă, dar implementarea şi finanţarea rămân marile probleme” # News.ro
Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile din România nu este doar o problemă pedagogică, ci şi una administrativă şi legislativă. În cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, de la Prima News, senatorul Cătălin-Emil Mîndru (USR Vaslui), membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă şi inovare din Senat şi învăţător cu peste 30 de ani de experienţă la catedră, a intervenit telefonic pentru a explica cum vede statul român această problemă şi ce soluţii sunt discutate la nivel legislativ.
21:10
Colegiul Medicilor anunţă că va oferi asistenţă juridică medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei # News.ro
Colegiul Medicilor din România anunţă că va oferi, prin avocaţii care reprezintă instituţia, asistenţă juridiciă medicilor care sunt agresaţi în timpul exercitării profesiei.
21:10
Preţul petrolului WTI a urcat vineri cu aproape 10%, apropiindu-se de cel al petrolului Brent, pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz # News.ro
Contractele futures pentru petrolul de referinţă american WTI au crescut cu peste 10% vineri, apropiindu-se de preţul petrolului Brent, în timp ce cumpărătorii caută cantităţi disponibile de ţiţei, după ce aprovizionarea din Orientul Mijlociu a fost afectată de blocarea efectivă a Strâmtorii Ormuz în contextul extinderii conflictului dintre SUA, Israel şi Iran, transmite Reuters.
21:00
Premierul spaniol Pedro Sánchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC.
20:50
Patru persoane, rănite într-un accident rutier în care au fost implicate o cisternă şi patru autoturisme, pe A7, în judeţul Buzău/ Traficul, oprit pe sensul spre Adjud # News.ro
Patru persoane au fost rănite, vineri seară, în urma unui accident rutier în care au fost implicate o cisternă şi patru autoturisme şi care s-a produs pe Autostrada A7, pe sensul de mers către Adjud, în apropierea localităţii Cochirleanca, judeţul Buzău. Traficul rutier este oprit.
20:30
Superliga: Rareş George Vidican va arbitra meciul FCSB – Universitatea Cluj / Brigăzile de la confruntările de sâmbătă # News.ro
Arbitrii Vlad Baban, Viorel Nicuşor Flueran şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regulat al Superligii.
20:30
Neamţ: O femeie a murit în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său/ O altă femeie, intoxicată cu fum, transportată la spital/ Zeci de locatari au ieşit din imobil sau au fost evacuaţi de pompieri # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, vineri, într-un apartament dintr-un bloc din Piatra Neamţ, o femeie de 77 de ani fiind găsită moartă în locuinţă. Şaptesprezece persoane au ieşit singure din clădire şi pompierii au evacuat peste 10 locatari, iar unii dintre ei au avut nevoie de asistenţă medicală. De asemenea, o femeie care s-a intoxicat cu fum a fost transportată la spital.
20:20
Rusia furnizează Iranului informaţii secrete pentru a viza forţele americane, potrivit The Washington Post # News.ro
Rusia furnizează Iranului informaţii secrete care includ localizarea navelor de război şi ale avioanelor americane din Orientul Mijlociu, a relatat vineri The Washington Post, citând trei oficiali familiarizaţi cu informaţiile secrete.
20:00
Nicuşor Dan, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor, de către MAE : Pe cazul acesta încă nu am toate informaţiile. Pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre repatrierea fiicei lui Victor Ponta şi gestionarea situaţiei românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, de către MAE, că pe cazul Irinei Ponta încă nu are toate informaţiile iar pe cazul general, e o discuţie foarte lungă cu toate constrângerile care au venit.
19:50
Nicuşor Dan: Şi eu sunt cetăţean şi eu constat că justiţia are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii.
19:50
Cupa Mondială de fotbal: Aproape 100.000 de membri ai forţelor de ordine vor fi mobilizaţi pentru securitatea evenimentului # News.ro
Autorităţile mexicane au anunţat vineri că aproape 100.000 de membri ai forţelor de securitate (militari, poliţişti şi agenţi privaţi) vor fi mobilizaţi pentru securitatea meciurilor din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2026, care vor avea loc în Mexic. Anunţul vine în contextul recentelor violenţe care au izbucnit după moartea unui baron al drogurilor.
19:50
Daniel Buda (PNL): Atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este o coincidenţă. Este un blocaj politic / PSD spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze # News.ro
Europarlamentarul PNL Daniel Buda declară, vineri, că atacul la CCR împotriva reformei administraţiei nu este o coincidenţă ci este un blocaj politic iar Avocatul Poporului, al cărui mandat a expirat, atacă exact măsura care reduce risipa şi restructurarea aparatului birocratic al statului. El acuză PSD că spune în discurs că vrea reforme, dar în realitate face tot posibilul să le blocheze.
Acum 12 ore
19:30
Nicuşor Dan a ieşit să vorbească cu protestatarii de la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie: Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma / Eu vin din societatea civilă. Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf? # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie, el transmiţându-le că ”numirile pe care le va semna li le va asuma. ”Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni”, a mai spus şeful statului. El i-a transmis unei protestatare care i-a cerut să aibă un dialog cu societatea civilă că el vine din societatea civilă, de 20 de ani fiind acolo. ”Credeţi că deodată m-am cotit, aşa, ca să stau un puf?”, i-a spus Nicuşor Dan.
19:20
Echipa FC Bacău s-a impus vineri, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei FC Voluntari, în etapa a 20-a din Liga 2.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie: Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri seară, să vorbească cu cei care protestează la Palatul Cotroceni pe tema numirilor în Justiţie, el transmiţându-le că ”numirile pe care le va semna li le va asuma. ”Veţi vedea rezultatele probabil în şase luni”, a mai spus şeful statului.
19:10
Europol avertizează asupra unei ameninţări teroriste ridicate în UE pe fondul conflictului cu Iranul # News.ro
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare, relatează Euronews.
