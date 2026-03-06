Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui robot

13:50

Alexandru Bălan, fostul număr doi din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, acuzat că a încercat să livreze secrete de stat ale României către ofițeri KGB din Belarus, a vrut să iasă din arestul preventiv și a cerut instanței să fie plasat în arest la domiciliu sau chiar sub control judiciar. Curtea de Apel București nu i-a dat câștig de cauză, potrivit unei decizii date vineri, 6 martie. Între timp, surse judiciare au descris pentru Digi24.ro, pas cu pas, cum au decurs întâlnirile dintre Alexandru Bălan și ofițeri ai KGB din Belarus.