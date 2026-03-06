Economia SUA a pierdut neașteptat 92.000 de locuri de muncă în februarie. Aproape toate sectoarele au avut de suferit
Digi24.ro, 6 martie 2026 22:50
Numărul locurilor de muncă din economia SUA a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reînnoit întrebările despre posibilitatea ca piața muncii din SUA să se destabilizeze, potrivit BBC.
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranulul cum să-și modifice rachetele # Digi24.ro
Videoclipurile care arată interceptarea rachetelor balistice iraniene, pe care Teheranul continuă să le folosească pentru a ataca țările din Golful Persic, sugerează că acestea ar fi putut fi îmbunătățite de specialiști ruși.
Antonio Guterres avertizează: Atacurile „ilegale” din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control. Doi soldați ONU, răniți în Liban # Digi24.ro
Situaţia provocată de „toate atacurile ilegale” din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban.
Trafic blocat pe DN 21 Brăila-Slobozia. Accident grav: o persoană a murit, alta este în stare gravă # Digi24.ro
O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit, potrivit News.ro.
Casa Albă face precizări după declarația lui Trump privind „capitularea” Iranului. Cât ar putea dura operațiunea împotriva Teheranului # Digi24.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian.
Bărbat audiat, pentru că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la „Marius Nasta”, după ce sora sa a murit la unitatea medicală # Digi24.ro
Un bărbat este audiat, vineri seară, de poliţiştii de la Secţia 18 din Bucureşti, fiind suspectat că a ameninţat-o cu moartea pe o femeie, medic la Institutul ”Marius Nasta”, după ce sora lui a murit în unitatea medicală. Poliţiştii au stabilit că bărbatul plănuia să meargă la spital, astfel că l-au dus la secţie.
O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți identificați # Digi24.ro
O rețea suspectată că ar fi acționat în numele serviciilor militare de informații ale Rusiei ar fi trimis colete-capcană cu autoaprindere în mai multe țări europene, unele dintre acestea luând foc în centre logistice, vehicule de transport și pe aeroportul din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcate într-un avion, a anunțat vineri Eurojust. O echipă europeană comună de anchetă a identificat 22 de suspecți în Lituania și Polonia, iar două dosare au fost deja trimise în instanță.
Premierul spaniol Pedro Sanchez critică dur conflictul cu Iranul: „Este în afara legalității internaționale” # Digi24.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC.
DIGI Communications, jucător important pe piața din Europa. Creștere accelerată în Spania în 2025 # Digi24.ro
Digi Communications N.V. a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid, unde a prezentat evoluția grupului și perspectivele de dezvoltare pentru următorii ani. Anul 2025 a marcat o creștere puternică pentru companie, care a depășit pragul de 32 de milioane de servicii la nivelul tuturor piețelor în care operează, după ce a adăugat 4,3 milioane de servicii noi doar anul trecut.
Kievul anunţă că a obţinut eliberarea celor şapte cetăţeni ucraineni reţinuţi la Budapesta # Digi24.ro
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiga, a declarat vineri că Kievul a obţinut eliberarea a şapte cetăţeni ucraineni care au fost reţinuţi la Budapesta, informează Reuters şi AFP.
„Justiție în stil american”. SUA transformă războiul cu Iranul într-un trailer cu eroi de la Hollywood. Scene din Top Gun și Iron Man # Digi24.ro
Casa Albă a publicat un videoclip propagandistic cu tematică hollywoodiană, care promite „justiție în stil american” pentru Iran, prezentând vedete de cinema din Australia, Noua Zeelandă și Canada și promovând personaje precum un avocat corupt, un traficant de droguri și un luptător pentru libertate care se opune forței copleșitoare a unei armate străine invadatoare, anunță The Guardian.
Nicuşor Dan, despre problemele în Justiție: E ca o boală lungă. Sunt mecanisme de putere, oameni care şi-au făcut relații unii cu alții # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că „justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii”. Declarațiile șefului statului vin în contextul în care mai multe organizații civice au organizat un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete.
„PIB-ul mondial va fi afectat”. Qatarul se așteaptă ca exporturile de energie din Golf să se oprească dacă războiul cu Iran continuă # Digi24.ro
Qatar se așteaptă ca toți producătorii de energie din Golf să oprească exporturile în câteva săptămâni, dacă conflictul cu Iranul continuă și prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, a declarat ministrul Energiei al țării, Saad al-Kaabi, într-un interviu acordat Financial Times și publicat vineri, transmite Reuters.
Prețurile avioanelor F-35 au devenit atât de mari, încât nici Elveția nu și le mai permite. Berna a anunțat că va cumpăra mai puține # Digi24.ro
Elveţia a estimat vineri că ar putea achiziţiona doar 30 de avioane de luptă americane F-35 în loc de 36 din cauza creşterii costurilor, relatează AFP.
Volodimir Zelenski a mers pe frontul de est și avertizează că rușii „pregătesc o ofensivă” de primăvară: „Diavolul trebuie oprit” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a vizitat frontul din regiunea estică Doneţk, unde a spus că Rusia pregăteşte acolo o ofensivă de primăvară, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din clubul MAGA după criticile aduse războiului cu Iranul: „El s-a rătăcit”. Ce spusese vedeta media # Digi24.ro
Președintele Donald Trump l-a dat afară pe Tucker Carlson din clubul MAGA după ce podcasterul conservator a criticat atacurile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului.
Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de Macron. Comandorul (r) Mateiu explică de ce a apărut „neîncrederea” # Digi24.ro
Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al Armatei Române, a vorbit la Digi24 despre inițiativa Franței de a dezvolta o „umbrelă” nucleară în paralel cu cea a NATO, despre războiul din Iran și, nu în ultimul rând, despre obiectivele SUA în Orientul Mijlociu.
Un important oraș din România ar putea muta sălile de jocuri de noroc în zone industriale. „Să-și desfășoare activitatea de Las Vegas” # Digi24.ro
Noile reglementări în privința jocurilor de noroc sunt acum în mâna primăriilor. Ele pot decide dacă vor funcționa sau nu în propriile orașe. Unele localități au anunțat că le vor interzice total, în timp ce altele vin cu măsuri mai blânde. La Timișoara, de exemplu, autoritățile vor să scoată sălile de joc dintre blocuri.
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui robot # Digi24.ro
Un chirurg din Londra a realizat în premieră pentru Marea Britanie o operație robotică la distanță asupra unui pacient aflat la aproximativ 2.400 de kilometri depărtare, în Gibraltar. Intervenția de îndepărtare a prostatei a fost efectuată printr-un sistem robotic controlat din Marea Britanie, cu o întârziere de doar 0,06 secunde, iar medicii spun că tehnologia ar putea permite, în viitor, tratarea pacienților din zone izolate fără ca aceștia să mai fie nevoiți să călătorească pentru intervenții complexe.
Europol avertizează asupra unei „ameninţări ridicate de terorism” în UE pe fondul conflictului cu Iranul # Digi24.ro
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate” de terorism şi „extremism violent” pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.
Protest în fața Palatului Cotroceni. Organizații civice îi cer lui Nicușor Dan să respingă numirile pentru șefia marilor parchete # Digi24.ro
Mai multe organizații civice au organizat vineri seară un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete. Participanții îi solicită președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire, susținând că unele dintre persoanele propuse ar putea afecta independența sistemului judiciar.
CM de fotbal 2026: Mexicul pregătește o armată mai mare decât cea a României pentru a asigura securitatea echipelor și a fanilor # Digi24.ro
Autorităţile mexicane au anunţat vineri că aproape 100.000 de membri ai forţelor de securitate (militari, poliţişti şi agenţi privaţi) vor fi desfăşuraţi pentru a asigura siguranţa meciurilor de la Cupa Mondială 2026 prevăzute în Mexic, unde o recentă izbucnire de violenţe a urmat morţii unuia dintre baronii drogurilor, transmite AFP. Prin comparație, armata României are un total de circa 80.000 de militari - soldați, gradați, ofițeri și rezerviști.
„Este prea periculos să-mi văd propriii copii”, recunoaște Volodimir Zelenski într-un interviu. Ce spune despre o nouă candidatură # Digi24.ro
Zelensky este obosit, sfidător, îi este dor de familia sa și s-ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte, dar mai întâi Ucraina trebuie să câștige pacea, a declarat liderul de la Kiev în podcastul „World of Trouble” al The Independent.
O schimbare de regim în Iran nu presupune, automat, o democrație. Trump: „Să trateze bine SUA și Israelul” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va accepta un lider nedemocratic al Iranului, atât timp cât acesta va fi prietenos cu SUA și Israelul, potrivit NBC News.
Un stat european votează pe 29 august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE. „Își vor decide viitorul odată pentru totdeauna” # Digi24.ro
Islanda va organiza pe 29 august un referendum pentru a decide dacă va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Premierul Kristrún Frostadóttir a declarat că votul ar putea pune capăt „unei dezbateri care planează de ani asupra națiunii” și le va permite islandezilor „să își decidă viitorul odată pentru totdeauna”.
Accident grav: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit în județul Brăila # Digi24.ro
Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit, vineri, într-un accident rutier produs în zona localităţii Lanurile, judeţul Brăila, după ce un TIR şi un autoturism s-au ciocnit. În urma impactului, cele trei persoane au rămas încarcerate în autoturism. Şi şoferul camionului este transportat la spital, acuzând dureri toracice.
Prețul petrolului a trecut de 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Îngrijorări în piață # Digi24.ro
Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 5%, ajungând la aproximativ 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat grav aprovizionarea globală cu petrol.
Comisia Europeană intervine în tensiunile Zelenski - Orban: „Nu ar trebui să existe amenințări la adresa statelor membre” # Digi24.ro
Comisia Europeană consideră drept inacceptabile ultimele declarații ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski referitoare la premierul Ungariei, Viktor Orban, relatează European Pravda.
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere # Digi24.ro
Conducătorul rus Vladimir Putin a dat instrucțiuni unui grup de strategi politici și serviciilor militare ruse de informații să se amestece în alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie, pentru a se asigura că actualul prim-ministru Viktor Orbán va câștiga, au raportat jurnaliști de investigație care colaborează cu serviciile de securitate europene.
Leo Messi a ajuns la Casa Albă, după ce echipa sa, Inter Miami, a câștigat campionatul SUA, Major League Soccer. Argentinianul și coechipierii au fost invitații lui Donald Trump. „Marco (n.r. Rubio), nu îmi plac bărbații frumoși. Nu mai ai o părere așa de bună despre tine atunci când ești pe podium lângă ei”, a glumit Trump.
Consiliul Local Slatina a aprobat eliminarea cotelor adiționale la impozitul pentru mașini. Care este impactul asupra bugetului local # Digi24.ro
Consiliul Local Slatina a aprobat vineri, într-o ședință extraordinară, eliminarea cotelor adiționale aplicate impozitelor pentru mijloacele de transport, măsură ce va duce la o scădere a veniturilor la bugetul local estimată la aproximativ trei milioane de lei.
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A făcut statul român suficient pentru cetățenii blocați în zona conflictului din Iran? # Digi24.ro
„Statul trebuie să facă eforturi pentru a-i scoate pe cetățeni din zonele de conflict, dar asta nu înseamnă că trebuie să plătească și vacanța sau întoarcerea tuturor", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „Există limite reale - logistice și de securitate - dar statul ar fi putut comunica mult mai bine. În unele cazuri, consulatele pur și simplu nu au răspuns."
Singurul iranian care urma să participe la Jocurile Paralimpice a fost nevoit să renunţe # Digi24.ro
Singurul sportiv paralimpic reprezentând Iranul angajat la Jocurile de la Milano-Cortina este nevoit să se retragă din competiţie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, care îl împiedică să călătorească în Italia, a anunţat vineri Comitetul Internaţional Paralimpic (IPC), informează AFP.
Fiul ministrului israelian Bezalel Smotrich, rănit în apropierea frontierei cu Libanul. Care este starea tânărului # Digi24.ro
Fiul ministrului israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, a fost rănit vineri în urma unor ciocniri în apropierea frontierei cu Libanul, anunță agenția Anadolu. Starea lui de sănătate este însă stabilă, a raportat vineri postul public de televiziune israelian KAN.
Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela”: „Este scenariul perfect”. Care sunt șansele să reușească # Digi24.ro
Experții avertizează că strategia prin care Donald Trump a reușit să impună o schimbare de regim în Venezuela ar fi dificil de replicat în Iran, în ciuda dorinței liderului american de a aplica același model și la Teheran. Diferențele istorice, politice și geopolitice dintre cele două state, precum și ostilitatea profundă a Iranului față de Occident, fac improbabil un scenariu similar celui din America de Sud, spun analiștii.
Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare” # Digi24.ro
Rusia îşi extinde unităţile militare la graniţa cu NATO, oferindu-le experienţă de luptă în Ucraina, şi le-ar putea folosi ca puncte nodale într-un eventual conflict cu NATO după război, a declarat vineri serviciul de informaţii lituanian în evaluarea sa anuală a ameninţărilor la adresa securităţii, relatează Reuters.
(P) Cum alegem un smartphone în 2026. De la performanță la rezistență și utilizare în viața de zi cu zi # Digi24.ro
Piața smartphone-urilor a ajuns într-un punct de maturitate în care diferențele dintre modele nu sunt date doar de specificațiile tehnice sau de puterea de procesare. În 2026, utilizatorii caută altceva: autonomie extinsă, fiabilitate și capacitatea telefonului de a ține pasul cu ritmul lor zilnic.
A început o nouă ediție Fidelis. Statul oferă dobânzi de până la 7,10% la lei și 6% la euro pentru românii care vor să investească # Digi24.ro
Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie, începând de astăzi, 6 martie, până vineri, 13 martie, la o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, denominate în lei și în euro. Programul este derulat de Ministerul Finanțelor, iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).
Donald Trump susține că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”: „Va avea un viitor minunat” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția „capitulării necondiționate”, la o săptămână după izbucnirea războiului împotriva Teheranului.
Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ungaria: „Nu plătim” # Digi24.ro
O petiţia naţională lansată în ianuarie de guvernul Ungariei a fost semnată până acum de peste un milion de cetăţeni, iar Viktor Orban o invocă acum drept motiv pentru a nu vota ajutorul de 90 de milairde de euro pe care Uniunea Europană intenționează să îl acorde Ucrainei.
Terminalele Aeroportului din Iași, deschise traficului de pasageri, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu # Digi24.ro
Cele două terminale deschise traficului de pasageri din Aeroportul Internațional Iași, Terminalele 3 și 4, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, după cum a subliniat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași la solicitarea Digi24.ro. La Terminalul 4, există probleme cu privire la condițiile de evacuare în caz de incendiu, măsurile de limitare a propagării incendiului, dar și la instalațiile cu rol de securitate la incendiu. În replică, reprezentanții Aeroportului au subliniat pentru Digi24.ro că Terminalul 4 a fost deschis „în timp record” pentru a permite aderarea la Spațiul Schengen aerian și că „siguranța pasagerilor reprezintă o prioritate absolută”.
DIGI a organizat Capital Markets Day 2026 la Madrid și a prezentat Spania drept principalul motor de creștere al Grupului # Digi24.ro
Alertă de grad zero: cea mai mare țară din Caucaz a trecut armata în poziții de luptă și a ordonat mobilizarea rezerviștilor # Digi24.ro
Autoritățile din Azerbaidjan au anunțat mobilizarea nr. 1, în cadrul căreia forțele armate ale țării au fost trecute în stare de alertă maximă. În același timp, a început recrutarea rezerviștilor, iar unitățile militare sunt trimise în poziții de luptă sau în zone prestabilite.
Rusia a furnizat Iranului informații privind amplasarea bazelor militare americane în Orientul Mijlociu (Washington Post) # Digi24.ro
Rusia furnizează Iranului informații privind țintele pentru a ataca forțele americane din Orientul Mijlociu, primul indiciu că un alt adversar important al SUA participă – chiar și indirect – la război, potrivit a trei oficiali familiarizați cu informațiile secrete. Asistența, care nu a fost dezvăluită anterior, semnalează că războiul în rapidă expansiune include acum unul dintre principalii concurenți ai Americii în domeniul armelor nucleare, cu capacități de informații secrete excepționale, scrie The Washington Post.
Eurojust: O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți identificați # Digi24.ro
O rețea suspectată că ar fi acționat în numele serviciilor militare de informații ale Rusiei ar fi trimis colete-capcană cu autoaprindere în mai multe țări europene, unele dintre acestea luând foc în centre logistice, vehicule de transport și pe aeroportul din Leipzig, cu puțin timp înainte de a fi încărcate într-un avion, a anunțat vineri Eurojust. O echipă europeană comună de anchetă a identificat 22 de suspecți în Lituania și Polonia, iar două dosare au fost deja trimise în instanță.
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța de urgență care prevede tăieri de 10% în administrația publică # Digi24.ro
Avocatul Poporului a sesizat la Curtea Constituțională ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind reforma administraţiei publice centrale şi locale.
Analiză Bloomberg. România se confruntă cu o nouă realitate: de la o economie cu creștere rapidă la recesiune # Digi24.ro
Acum câțiva ani, România era una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, dar creșterile salariale în scopuri electorale au dus la o creștere uriașă a deficitului bugetar. Creșterea taxelor a scăzut acest deficit, dar și la contractarea economiei. Acum, războiul din Orientul Mijlociu este așteptat să lovească și mai mult economia țării, arată o analiză Bloomberg.
Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele # Digi24.ro
Antreprenorii români se confruntă cu mari probleme în relaţia cu statul, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Irineu Darău.
„Ești un laș incredibil”: Scandal uriaș în tabăra MAGA. Tucker Carlson și Ben Shapiro se atacă public pe tema Iranului # Digi24.ro
Vedetele presei conservatoare americane s-au confruntat public, în termeni extrem de personali, după decizia președintelui american Donald Trump de a implica Statele Unite într-un conflict cu Iranul. Personalități influente precum Tucker Carlson, Megyn Kelly, Ben Shapiro și Mark Levin își aruncă acuzații reciproce, în timp ce Sean Hannity spune că preferă să nu se implice în conflictul mediatic.
