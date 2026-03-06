„PIB-ul mondial va fi afectat”. Qatarul se așteaptă ca exporturile de energie din Golf să se oprească dacă războiul cu Iran continuă

14:30

Am un vis. Nu este vorba despre visul lui Martin Luther King Jr., ci despre propriul meu vis. Un vis în care libertatea nu se oprește la ușa fiicei mele. Un vis în care libertatea nu sare peste o generație înainte de a ajunge la nepoata mea. Un vis în care genul descrie, dar niciodată nu limitează. Un vis în care a te naște fată nu este un factor de risc. Acesta este visul meu și refuz să îl spun în șoaptă. Sunt hotărâtă să îl realizez.