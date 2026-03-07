Doi morți și 10 răniți într-un atac aerian rusesc la Harkov
G4Media, 7 martie 2026 07:50
Cel puțin două persoane au fost ucise și zece rănite într-un atac aerian rusesc, efectuat în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra unui bloc de apartamente din Harkov, în estul Ucrainei, potrivit autorităților, relatează Le Figaro preluat de MEDIAFAX. „În urma atacului inamic, o parte dintr-o clădire rezidențială cu cinci etaje situată în districtul Kyiv […] © G4Media.ro.
• • •
SUA vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu și aprobă o vânzare de arme către Israel în valoare de 151 de milioane de dolari # G4Media
Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press, transmite MEDIAFAX. Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a […] © G4Media.ro.
A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major # G4Media
Avertismentul președintelui Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orbán, făcut zilele trecute, a intensificat tensiunile dintre Kiev și Budapesta, iar mulți analiști afirmă că declarațiile liderului ucrainean riscă să influențeze involuntar peisajul politic intern din Ungaria. Afirmațiile lui Zelenski ar putea întări narațiunea lui Orbán despre apărarea suveranității Ungariei în fața presiunilor externe, slăbind […] © G4Media.ro.
Ziua a opta de război în Orientul Mijlociu: Exploziile au zguduit Teheranul în cursul nopții / Iranul ripostează cu lansarea de rachete către Israel / Secretarul trezoriei SUA: „Cea mai mare campanie de bombardamente” încă nu a început # G4Media
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a doua săptămână și ar putea dura încă o lună, după cum a sugerat Casa Albă. Președintele Donald Trump a afrmat că nu va exiista niciun acord cu Iranul, „cu excepția capitulării necondiționate”. În același timp, Rusia ar fi furnizat informații Teheranului care pot ajuta Iranul să țintească forțele […] © G4Media.ro.
BREAKING Agenția de rating Moody’s, avertismente pentru România: țara se confruntă cu provocări în controlul corupției și eficiența politicii fiscale / Oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile din 2028 amenință reducerea deficitului # G4Media
Agenția de evaluare Moody’s a finalizat vineri o evaluare privind economia României, aflată în prezent pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, și vine cu avertismente. Agenția susține că România se confruntă cu provocări în domenii precum controlul corupției și eficiența politicii fiscale. Totodată, Moody’s mai subliniază că oboseala reformelor, rotația premierilor și alegerile […] © G4Media.ro.
Azerbaidjanul declară că a dejucat un presupus complot al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) # G4Media
Mass-media azeră a relatat că serviciul de securitate al țării a urmărit mai mulți agenți ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pentru presupusa pregătire de „acte teroriste” și le-a dejucat comploturile scrie Iran International. Conform relatării, printre ținte s-au numărat conducta strategică de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, ambasada Israelului în Azerbaidjan, un lider al comunității […] © G4Media.ro.
Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele iranian, care i-a mulțumit pentru solidaritate / Washington Post: Rusia transmite Iranului informaţii pentru a ţinti forţele SUA în Orientul Mijlociu # G4Media
Vladimir Putin a purtat o convorbire telefonică cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, pe tema războiului în curs. În timpul convorbirii, președintele Rusiei și-a reiterat apelul la un armistițiu imediat și la revenirea la o „soluție politică și diplomatică”, potrivit unui comunicat al Kremlinului, transmite Sky News. În timpul convorbirii, Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea […] © G4Media.ro.
Gabriel Biriș susține că o ordonanță de urgență ridică probleme pentru mașinile în leasing # G4Media
Economistul Gabriel Biriș critică dur prevederile din OUG 7, atrăgând atenția că actul normativ ar putea genera noi probleme administrative și blocaje pentru contribuabili. Acesta spune că situația reflectă modul în care sunt redactate unele legi în România, potrivit Mediafax. ”Din nou despre «noi muncim, noi nu gândim»… De fapt nu noi, ci «deștepții» noștri […] © G4Media.ro.
Armata Israelului a declarat vineri că o „componentă de tragere” lansată de marina sa a lovit neintenționat joi un camion de combustibil aparținând unei agenții a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Gaza, incident care a determinat agenția să solicite public o investigație completă, transmite Haaretz, care citează Reuters. Oficiul Națiunilor Unite pentru Servicii de Proiect […] © G4Media.ro.
Prinși în foc încrucișat: Palestinienii divizați după atacul Israelului și SUA asupra Iranului # G4Media
De la diplomația prudentă a Ramallah până la sprijinul deschis al Hamas pentru Teheran, liderii și civilii palestinieni navighează printr-un război care expune vechi rivalități și noi anxietăți, scrie Jerusalem Post. Palestinienii sunt în conflict cu privire la operațiunile militare israeliano-americane din Iran și la atacurile de represalii ale Teheranului în întreaga regiune, inclusiv împotriva […] © G4Media.ro.
VIDEO Casa Albă publică un nou montaj care combină atacuri reale din Iran şi scene din filme / Începe cu o secvență din filmul „Ironman” şi replica „Wake up. Daddy is home” # G4Media
Casa Albă, care a decis să comunice într-un mod spectaculos despre războiul din Iran, a publicat vineri un nou montaj care combină imagini ale atacurilor aeriene reale cu scurte fragmente din filme de acţiune, relatează AFP preluată de Agerpres. Clipul de 42 de secunde, difuzat pe X cu legenda „Justiţie în stil american”, începe cu […] © G4Media.ro.
România alocă 150 de milioane euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii # G4Media
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că finanțarea nerambursabilă va susține dezvoltarea a 2.174 MWh […] © G4Media.ro.
Oana Țoiu: Am discutat cu consulul despre zborul de evacuare din Muscat, care a menționat cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile au acces la tratament egal # G4Media
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a adus, vineri seara, explicații suplimentare despre cazul fiicei lui Victor Ponta, fără a o identifica specific. Ministra a explicat că a ajuns la București vineri zborul de la Muscat, primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă și care a avut toate locurile ocupate. Oana Țoiu […] © G4Media.ro.
Italia a câștigat procesul privind numele lanțului de restaurante spaniol „Mafia se așează la masă” / Oficiul de mărci din Spania: Numele este contrar ordinii publice și moralității / Explicația denumirii # G4Media
Un lanț de restaurante spaniol numit „Mafia se așează la masă” (La Mafia se sienta a la mesa) ar putea fi nevoit să-și schimbe în curând numele, după ce oficiul de brevete și mărci din țară a dat curs obiecțiilor guvernului italian și a decis că denumirea mărcii contravine „ordinii publice și moralității”, scrie The […] © G4Media.ro.
Zelenski recunoaște că nu-și vizitează copiii și soția prea des, pentru că „este și periculos” # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, într-un podcast al publicației The Independent, despre relația cu familia sa de când a început războiul și ce planuri are în privința unei noi candidaturi, scrie Mediafax. Volodimir Zelenski a povestit, în podcastul publicației The Independent, că în actualul context al războiului lansat de Rusia, acesta nu își vede […] © G4Media.ro.
Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Adjud al Autostrăzii A7, la kilometrul 70, în apropierea localității Cochirleanca, județul Buzău, transmite MEDIAFAX. Potrivit autorităților, accidentul a implicat o autocisternă și patru autoturisme, iar patru persoane necesită îngrijiri medicale. La fața locului intervin […] © G4Media.ro.
VIDEO & FOTO Record mondial, recunoscut de Guiness. Un bărbat din Malaezia are 42 de dinți, cu 10 mai mulți decât media # G4Media
Un bărbat din Malaezia a fost recunoscut de Guinness World Records pentru gura sa plină cu 42 de dinți – cu 10 mai mulți decât media, scrie UPI. Prathab Muniandy, în vârstă de 33 de ani, a declarat organizației care ține evidența recordurilor că a observat pentru prima dată că ceva era neobișnuit cu dinții […] © G4Media.ro.
Cum vede Trump încheierea războiului cu Iranul / Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Președintele va decide când Iranul nu mai este o amenințare pentru Statele Unite și se va afla într-o situație de capitulare necondiționată # G4Media
Statele Unite sunt pe cale să preia controlul asupra spațiului aerian iranian, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale SUA să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni, scrie Reuters. Vorbind reporterilor la Casa Albă, Leavitt a mai spus că Washingtonul […] © G4Media.ro.
Adăpostul de câini din Uzunu, închis pentru 30 de zile în dosarul eutanasierilor ilegale de câini. Proprietarul este așteptat să se întoarcă din Dubai # G4Media
Activitatea adăpostului ASPA IVETS din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, a fost suspendată pentru 30 de zile, în urma perchezițiilor care au durat aproximativ 24 de ore. Decizia a fost luată după controalele și verificările efectuate în cadrul unei anchete ce vizează fapte grave legate de gestionarea câinilor fără stăpân, inclusiv eutanasierea ilegală a acestora. Perchezițiile au fost […] © G4Media.ro.
Un bărbat a fost adus vineri la Secția 18 de poliție din București și este cercetat sub acuzația că a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală, au declarat pentru G4Media surse judiciare. O doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie a făcut joi sesizare la poliție. Ea a […] © G4Media.ro.
Președintele Massoud Pezeshkian se confruntă cu critici din ce în ce mai intense din partea unor personalități politice și analiști pentru că nu a profitat de ceea ce unii considerau o ocazie rară de a dezamorsa conflictul regional și de a repara relația deteriorată a statului cu iranienii. Situația s-a complicat și mai mult după […] © G4Media.ro.
Angajații băncii de stat ucrainene, reținuți în Ungaria au fost eliberați și au ajuns în Ucraina # G4Media
Ucraina a obținut eliberarea a șapte angajați ai băncii ucrainene arestați joi în Ungaria în timp ce transportau 80 de milioane de dolari (60 de milioane de lire sterline) în numerar și 9 kg de aur în vehicule de transport de numerar către Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, a declarat vineri seara că angajații […] © G4Media.ro.
Pericolele de a adresa ChatGPT întrebări legate de sănătate / Un nou studiu recomandă prudență # G4Media
Peste 230 de milioane de persoane pe săptămână solicită ChatGPT sfaturi medicale – de la verificarea siguranței alimentelor, la gestionarea alergiilor sau găsirea de remedii pentru a scăpa de răceală, potrivit OpenAI. În ciuda performanțelor bune în cazurile clasice, ChatGPT Health nu a reușit să recomande îngrijiri de urgență în cazuri grave, potrivit unui nou […] © G4Media.ro.
Kuweit a început să reducă producția de petrol deoarece rămâne fără spații de stocare, în condițiile în care transportul prin Strâmtoarea Ormuz e strangulat de Iran, a scris vineri în exclusivitate Wall Street Journal. Kuweit discută reduceri și mai mari ale producției pentru zilele următoare. Unitățile majore de stocare din Arabia Saudită și Emiratele Arabe […] © G4Media.ro.
Autobuzele revin pe calea de rulare a tramvaielor în Capitală, anunță Primăria Municipiului București # G4Media
Circulația autobuzelor pe calea de rulare a tramvaielor va fi reluată începând de sâmbătă, anunță Primăria Municipiului București (PMB). Măsura vizează îmbunătățirea fluenței transportului public și reducerea timpilor de deplasare pentru călători, transmite București FM. Autobuzele vor circula pe banda unică, pe traseele dedicate tramvaielor, permițând o legătură mai rapidă între stațiile din rețeaua de […] © G4Media.ro.
Rusia susține că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din gazele lichefiate vândute acum în Europa # G4Media
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre alte pieţe alternative, a anunţat vineri vicepremierul rus Alexandr Novak, potrivit Agerpres. „S-a decis ca o parte din volumele de GNL care sunt livrate în prezent în Europa să fie redirecţionate spre alte pieţe, care dezvoltă relaţii […] © G4Media.ro.
Stocurile marilor companii de îmbrăcăminte sunt blocate în Asia de Sud din cauza războiului care a perturbat traficul aerian # G4Media
Livrările de haine către grupul Inditex (proprietarul Zara) şi alţi mari retaileri de îmbrăcăminte sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au anunţat trei producători, în condiţiile în care conflictul din Orientul Mijlociu a forţat companii aeriene, cum ar fi Emirates şi Qatar Airways, să anuleze zborurile, transmite Agerpres. Asia de Sud este o […] © G4Media.ro.
Proces în SUA împotriva politicii Pentagonului de restricționare a accesului presei / Judecătorul federal: „Publicul are dreptul să știe multe lucruri” # G4Media
Un judecător federal a subliniat, vineri, importanța accesului presei la Pentagon în timpul războiului din Iran, privind cu scepticism politica restrictivă introdusă anul trecut de secretarul apărării Pete Hegseth, transmite CNN. „Nu este oare mai important ca niciodată ca publicul să aibă informații și o varietate de opinii cu privire la ceea ce face țara […] © G4Media.ro.
Americanii blocați în Emiratele Arabe Unite își exprimă nemulțumirea față de lipsa sprijinului din partea guvernului Statelor Unite / Ei se plâng de comunicarea „foarte dezamăgitoare” și de liniile de asistență defectuoase # G4Media
Americanii blocați în Emiratele Arabe Unite au criticat lipsa de sprijin din partea guvernului lor, după ce zborurile din țară au fost anulate din cauza războiului cu Iranul. Mai multe persoane blocate în Golf au declarat pentru Financial Times că liniile telefonice de asistență și site-urile web menite să ofere sprijin erau defectuoase, iar un […] © G4Media.ro.
Fostul șef al Vămii Constanța Sud, Lică Parfenie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # G4Media
Lică Octavian Parfenie, fost șef al Vămii Constanța Sud, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în urma unei decizii a Tribunalului București ca urmare a cererii procurorilor DNA, transmite reporterul G4Media. El poate contesta măsura. Adjunctul său, Christian Gudu, a fost pus sub control judiciar. Cei doi au fost reținuți joi noapte de […] © G4Media.ro.
Jacob Tierney, creatorul serialului TV de mare succes „Heated Rivalry”, difuzat de HBO, a decis deja care va fi următorul său proiect. Netflix a dat undă verde pentru „Alexander”, un serial dramatic despre Alexandru cel Mare şi Aristotel, pe care Tierney îl va scrie, îl va regiza şi îl va realiza în calitate de producător […] © G4Media.ro.
CNN: Serviciile de informații americane au informații că Beijingul s-ar putea pregăti să sprijine Iranul # G4Media
Serviciile de informații americane au informații că Beijingul s-ar putea pregăti să sprijine Iranul cu asistență financiară, componente pentru instalațiile militare și componente pentru rachete, a relatat vineri CNN. China depinde într-o măsură semnificativă de petrolul iranian și a pus presiune pe Teheran să permită navelor petroliere să traverseze Strâmtoarea Ormuz. ”China e mult mai […] © G4Media.ro.
Un atac informatic care a vizat în 2024 Transport for London (TfL), operatorul reţelelor de transport din Londra, a dus la furtul datelor a zece milioane de pasageri, a dezvăluit vineri radioteleviziunea britanică BBC, preluată de AFP. TfL, care asigură cinci milioane de călătorii pe zi doar cu metroul londonez, a explicat agenţiei că în […] © G4Media.ro.
Piețele globale sub presiune: petrolul urcă la 90 de dolari pe baril, bursele continuă scăderea # G4Media
Prețurile petrolului au continuat să crească puternic vineri, 6 martie, fiind pe cale să înregistreze cea mai mare creștere din 2020, pe fondul escaladării războiului cu Iranul, care alimentează temerile privind perturbarea aprovizionării globale cu energie, relatează NBC News. Prețul petrolului american (WTI) a crescut cu peste 9% în primele ore de tranzacționare, depășind pragul de […] © G4Media.ro.
În al doilea weekend de primăvară se anunță vreme frumoasă și multe evenimente dedicate femeilor, alături de drumeții, concerte și conferințe, de care se pot bucura locuitorii și turiștii din Sibiu. Turnul Sfatului a făcut o selecție a celor mai interesant evenimente: Expoziție în premieră la Muzeul Brukenthal Sibiu Muzeul Național Brukenthal aduce la Sibiu, […] © G4Media.ro.
Președintele Nicușor Dan: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială” (interviu în presa poloneză) # G4Media
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru presa poloneză, în cadrul căruia a vorbit despre relația României cu administrația Trump, dar și despre subiectul anulării alegerilor. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat”, transmite Mediafax. Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu postului TVP […] © G4Media.ro.
Marina americană va escorta navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul # G4Media
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”, a declarat vineri secretarul american al energiei, Chris Wright, în timp ce această arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva […] © G4Media.ro.
Duelul giganților: Pogacar, Van der Poel și Vingegaard se înfruntă în „Clasicele Primăverii” în ciclism # G4Media
Ciclismul revine în prim-plan odată cu cursa Strade Bianche din Toscana, din acest weekend. Tadej Pogacar este mare favorit la victorie. Vor fi însă întreceri spectaculoase pe durata întregii primăveri. Tadej Pogacar, cel mai bun rutier al momentului, va debuta în 2026 în cadrul Strade Bianche. Slovenul va încerca să câștige cursa care va avea […] © G4Media.ro.
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri un responsabil american, care a dezminţit astfel o informaţie difuzată anterior de postul public de televiziune iranian, transmite France Presse, transmite Agerpres. ”Aceste informaţii sunt false”, a precizat reprezentantul Washingtonului. Televiziunea de stat iraniană a afirmat joi că drone lansate […] © G4Media.ro.
„Cuba va cădea destul de curând, apropo. Nu are legătură directă cu subiectul, dar Cuba va cădea și ea. Vor să facă un acord atât de mult”, i-a spus el Danei Bash de la CNN într-un interviu telefonic, în timp ce lăuda succesul militar al SUA în al doilea său mandat. „Vor să facă un […] © G4Media.ro.
Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului sunt „o greșeală extraordinară”, afirmă premierul spaniol # G4Media
Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat din nou atacurile SUA-Israel împotriva Iranului, afirmând că acestea sunt „o greșeală extraordinară” și „nu sunt în conformitate cu dreptul internațional”, potrivit The Guardian. Sánchez a afirmat că „cooperarea loială” ar trebui să prevaleze asupra „confruntării” în relațiile cu SUA, după tensiunile generate de opoziția Madridului față de utilizarea […] © G4Media.ro.
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie militară de bază; serviciul militar a redevenit obligatoriu pentru croaţi după 17 ani, consemnează vineri agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres. Recrutarea obligatorie are loc în cadrul strategiei mai ample a ţării pentru soluţionarea problemelor de […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană suspendă călătoriile fără viză pentru georgienii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale, din cauza erodării democrației și a încălcării drepturilor fundamentale # G4Media
Uniunea Europeană a suspendat, vineri, regimul de călătorii fără viză pentru titularii georgieni de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale în cadrul mecanismului revizuit de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor, conform unui comunicat oficial transmis de Comisia Europeană (CE). Mecanismul de suspendare a vizelor este activat ca răspuns la încălcarea deliberată și persistentă […] © G4Media.ro.
Danica Patrick confirmă plecarea de la Sky Sports înainte de startul sezonului F1: „Voi fi lipită de tv pentru curse” # G4Media
Danica Patrick a confirmat într-o postare pe rețelele sociale plecarea din echipa celor de la Sky Sports pentru Formula 1. „M-am distrat de minune”, a scris, printre altele, fosta vedetă IndyCar. Danica Patrick confirmă despărțirea de echipa Sky Sports F1 Dailymail.co.uk a scris că Danica a fost dată afară de Sky Sports cu doar câteva […] © G4Media.ro.
Numărul de angajați din SUA a scăzut cu 92.000, iar rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit celor mai recente date oficiale citate de Economedia. Analiștii care se așteptau ca piața muncii să rămână stabilă au fost surprinși de aceste rezultate. Aproape fiecare sector a pierdut locuri de muncă, inclusiv sănătatea, de obicei o sursă […] © G4Media.ro.
Primarul Capitalei spune că AUR a avut cerinţe de bun simţ pentru a înceta boicotul şi că ia în calcul o expropriere etapizată la Parcul IOR # G4Media
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că va transmite un răspuns grupului AUR, care condiţionează participarea la şedinţele CGMB de acordarea stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi şi exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR. Edilul a precizat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB, că solicitările AUR sunt „de bun simţ”, […] © G4Media.ro.
Ucraina va trimite experţi de drone în ţările din Golf / În primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost lansate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia # G4Media
Pentagonul presează companiile militare americane să crească producţia pentru a asigura muniţiile deja diminuate de războiul împotriva Iranului, inclusiv producţia de rachete antiaeriene, în special interceptoare pentru bateriile Patriot, folosite masiv de statele din Golf pentru a respinge dronele şi rachetele balistice lansate ca represalii de Iran împotriva bazelor SUA din regiune, în timp ce […] © G4Media.ro.
OpenAI a lansat GPT-5.4, joi, un nou model fundamental prezentat drept „cel mai capabil și eficient model frontieră pentru activități profesionale”. Pe lângă versiunea standard, GPT-5.4 este disponibil și ca model de raționament (GPT-5.4 Thinking) sau într-o variantă optimizată pentru performanță ridicată (GPT-5.4 Pro), transmite TechCrunch. Detaliile noului model Versiunea API a modelului va fi […] © G4Media.ro.
Armata germană le interzice influencerilor din rândurile sale să facă fotografii şi videoclipuri în facilităţile militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaților săi # G4Media
Armata germană le-a interzis membrilor săi să facă fotografii şi să difuzeze imagini neautorizate ale instalaţiilor militare, din cauza preocupărilor legate de securitatea ţării şi a soldaţilor săi, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Berlin, citat de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Măsura îi vizează în primul rând pe „influencerii” Bundeswehr-ului, […] © G4Media.ro.
Ministrul energiei din Qatar a declarat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „distruge economiile mondiale”, relatează Financial Times, citat de Sky News. Saad al-Kaabi a estimat că, chiar dacă războiul s-ar încheia astăzi, ar fi nevoie de „săptămâni sau luni” pentru ca țara să revină la livrările normale de gaz, după bombardarea iraniană a […] © G4Media.ro.
