Zeci de clădiri distruse și șapte morți, inclusiv doi copii, la Harkiv, după un atac rusesc cu sute de drone și aproape 30 de rachete

Fostul ministru adjunct al Apărării, Ruslan Țalikov, un apropiat al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a fost arestat sub mai multe acuzații de corupție, au declarat joi anchetatorii. Țalikov a fost prim-viceministru al apărării din 2015 până în 2024. El este al patrulea fost viceministru al apărării care se confruntă cu urmărire […]