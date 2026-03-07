Care sunt cele mai periculoase țări de vizitat: sfaturile Ministerului Afacerilor Externe pentru călători
StiriDiaspora.ro, 7 martie 2026 11:10
Care sunt cele mai periculoase țări de vizitat: sfaturile Ministerului Afacerilor Externe pentru călători
• • •
Acum o oră
11:10
Acum 2 ore
10:40
Ploaie de bancnote pe o șosea din Italia: șoferii au oprit mașinile și au început să le adune. Trafic blocat în Salento # StiriDiaspora.ro
Ploaie de bancnote pe o șosea din Italia: șoferii au oprit mașinile și au început să le adune. Trafic blocat în Salento
Acum 24 ore
15:40
Tot mai mulţi români plănuiesc vacanţe în ţară, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
Tot mai mulţi români plănuiesc vacanţe în ţară, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
14:50
Zbor organizat de MAE pe ruta Oman - București. Sunt 127 de cetăţeni români la bord, din care 95 sunt minori # StiriDiaspora.ro
Zbor organizat de MAE pe ruta Oman - București. Sunt 127 de cetăţeni români la bord, din care 95 sunt minori
14:00
Reacția Rusiei, după ce Finlanda a anunțat că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său # StiriDiaspora.ro
Reacția Rusiei, după ce Finlanda a anunțat că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său
13:10
Şefii Vămii Constanţa Sud, reţinuţi de DNA. Sunt acuzați că au luat mită
12:40
Bolojan, discuție cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Culoare de zbor pentru companiile aeriene româneşti # StiriDiaspora.ro
Bolojan, discuție cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Culoare de zbor pentru companiile aeriene româneşti
Ieri
11:30
Trei români arestați în Italia. Plăteau muncitori moldoveni cu 2 euro pe oră și îi obligau să doarmă într-un depozit # StiriDiaspora.ro
Trei români arestați în Italia. Plăteau muncitori moldoveni cu 2 euro pe oră și îi obligau să doarmă într-un depozit
10:40
Război total: Orban oprește transporturile importante pentru Ucraina care trec prin Ungaria # StiriDiaspora.ro
Război total: Orban oprește transporturile importante pentru Ucraina care trec prin Ungaria
09:50
Israelul anunţă o "nouă fază" în războiul său împotriva Iranului
09:10
Un român fura vehiculele confiscate de poliție în Austria. A fost prins abia după un an # StiriDiaspora.ro
Un român fura vehiculele confiscate de poliție în Austria. A fost prins abia după un an
08:10
Tensiuni în creștere: Ucraina acuză Ungaria că a "luat ostatici" angajaţii unei bănci ucrainene din Budapesta # StiriDiaspora.ro
Tensiuni în creștere: Ucraina acuză Ungaria că a "luat ostatici" angajaţii unei bănci ucrainene din Budapesta
5 martie 2026
22:50
Nicușor Dan, primul mesaj după ce fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se urce în avionul spre România. # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, primul mesaj după ce fiica lui Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să se urce în avionul spre România.
21:20
Dani Mocanu trimis în România să facă închisoare. Instanța supremă din Italia, decizie definitivă # StiriDiaspora.ro
Dani Mocanu trimis în România să facă închisoare. Instanța supremă din Italia, decizie definitivă
21:10
Răsturnare de situație în cazul morții copilului moldovean Mattia Coadă. Magistratul refuză clasarea # StiriDiaspora.ro
Răsturnare de situație în cazul morții copilului moldovean Mattia Coadă. Magistratul refuză clasarea
20:30
Reacție dură a Ungariei, după ce Zelenski a anunțat că trimite armata ucraineană după Viktor Orban: "E o amenințare cu moartea" # StiriDiaspora.ro
Reacție dură a Ungariei, după ce Zelenski a anunțat că trimite armata ucraineană după Viktor Orban: "E o amenințare cu moartea"
20:00
Român, prins în Germania de un câine, după furturi de 200 000 euro. Presa germană: "Riscuri profesionale" # StiriDiaspora.ro
Român, prins în Germania de un câine, după furturi de 200 000 euro. Presa germană: "Riscuri profesionale"
19:20
Femeie de afaceri româncă, păcălită cu 100 000 euro de un escroc care s-a dat funcționar ANAF # StiriDiaspora.ro
Femeie de afaceri româncă, păcălită cu 100 000 euro de un escroc care s-a dat funcționar ANAF
16:10
Anulări de zbor în afara UE: Cum funcționează despăgubirile în SUA și alte regiuni # StiriDiaspora.ro
Anulări de zbor în afara UE: Cum funcționează despăgubirile în SUA și alte regiuni
15:20
Guvernul menține plafonarea prețului la gaze pentru persoanele fizice
15:00
Nicuşor Dan: Românii sunt "absolut protejaţi" în contextul conflictului din Orientul Mijlociu # StiriDiaspora.ro
Nicuşor Dan: Românii sunt "absolut protejaţi" în contextul conflictului din Orientul Mijlociu
14:20
Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025
13:20
Victor Ponta susține că, la ordinul Oanei Țoiu, fiica sa nu a fost lăsata să urce într-un avion care a adus români din Dubai # StiriDiaspora.ro
Victor Ponta susține că, la ordinul Oanei Țoiu, fiica sa nu a fost lăsata să urce într-un avion care a adus români din Dubai
12:40
Doi turiști români, scoși din Oman într-un zbor militar organizat de Spania
12:10
Român care lucra la tăiat de lemne în Germania, mort într-un accident de muncă. A fost deschisă o anchetă # StiriDiaspora.ro
Român care lucra la tăiat de lemne în Germania, mort într-un accident de muncă. A fost deschisă o anchetă
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
SUA şi Canada au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi # StiriDiaspora.ro
SUA şi Canada au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi
10:30
Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se extind în mai multe orașe din Germania # StiriDiaspora.ro
Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se extind în mai multe orașe din Germania
09:30
Nicuşor Dan, vizită în Polonia. Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk # StiriDiaspora.ro
Nicuşor Dan, vizită în Polonia. Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk
09:00
O mamă din Iași a murit sub privirile fiicei de 7 ani. Fetița a vegheat-o toată noaptea. Tatăl aflat în Germania a dat alarma # StiriDiaspora.ro
O mamă din Iași a murit sub privirile fiicei de 7 ani. Fetița a vegheat-o toată noaptea. Tatăl aflat în Germania a dat alarma
08:20
Români blocați în Arabia Saudită şi Oman. Ministrul de Externe a discutat cu autoritățile din aceste țări # StiriDiaspora.ro
Români blocați în Arabia Saudită şi Oman. Ministrul de Externe a discutat cu autoritățile din aceste țări
4 martie 2026
22:00
Contre dure Spania-SUA. Sanchez dezminte că ar fi acceptat un acord cu Trump privind Iranul # StiriDiaspora.ro
Contre dure Spania-SUA. Sanchez dezminte că ar fi acceptat un acord cu Trump privind Iranul
21:40
Răsturnare de situație cu moartea Elisabetei, românca găsită printre gunoaie, într-o clădire abandonată # StiriDiaspora.ro
Răsturnare de situație cu moartea Elisabetei, românca găsită printre gunoaie, într-o clădire abandonată
20:10
10 lei litrul de motorină în România? Ilie Bolojan: "E un puseu de creștere a prețurilor" # StiriDiaspora.ro
10 lei litrul de motorină în România? Ilie Bolojan: "E un puseu de creștere a prețurilor"
19:50
Româncă dispărută de 48 de ore din Italia. Elena are 21 de ani și venise ca muncitoare în agricultură # StiriDiaspora.ro
Româncă dispărută de 48 de ore din Italia. Elena are 21 de ani și venise ca muncitoare în agricultură
18:40
Doi hoți români, prinși de polițiștii din Elveția, după un gest care le-a atras atenția. Oamenii legii nu bănuiau inițial nimic # StiriDiaspora.ro
Doi hoți români, prinși de polițiștii din Elveția, după un gest care le-a atras atenția. Oamenii legii nu bănuiau inițial nimic
18:00
Pentagonul ar fi dejucat un tentativă de asasinat asupra lui Trump: "Comandantul a fost vânat" # StiriDiaspora.ro
Pentagonul ar fi dejucat un tentativă de asasinat asupra lui Trump: "Comandantul a fost vânat"
15:20
Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română" # StiriDiaspora.ro
Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română"
14:50
O rachetă care se îndrepta spre spaţiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO # StiriDiaspora.ro
O rachetă care se îndrepta spre spaţiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO
14:10
Tendințe moderne în conturarea buzelor: imagine naturală sau dramatică?
13:20
MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate în această seară din Dubai spre Bucureşti # StiriDiaspora.ro
MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate în această seară din Dubai spre Bucureşti
13:10
Preţul unui litru de motorină a trecut pragul de doi euro în Germania
12:00
Român prins cu 80 de kg de cannabis în duba cu care transporta colete din Spania în România: "Am crezut că e tutun" # StiriDiaspora.ro
Român prins cu 80 de kg de cannabis în duba cu care transporta colete din Spania în România: "Am crezut că e tutun"
10:40
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai după un atac cu dronă
10:30
Cutremur puternic în Sicilia în această dimineață. Școlile din Catania au fost închise # StiriDiaspora.ro
Cutremur puternic în Sicilia în această dimineață. Școlile din Catania au fost închise
09:50
După 25 de ani de bătăi, o româncă din Italia a găsit curajul să-și reclame soțul: "Am crezut că e normal. Și mama a trăit la fel" # StiriDiaspora.ro
După 25 de ani de bătăi, o româncă din Italia a găsit curajul să-și reclame soțul: "Am crezut că e normal. Și mama a trăit la fel"
09:00
Un petrolier rusesc a luat foc și s-a scufundat în largul Libiei. Ar fi fost lovit de o dronă # StiriDiaspora.ro
Un petrolier rusesc a luat foc și s-a scufundat în largul Libiei. Ar fi fost lovit de o dronă
08:20
Tragedie în nordul Spaniei: Cel puţin cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele pe o plajă # StiriDiaspora.ro
Tragedie în nordul Spaniei: Cel puţin cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele pe o plajă
3 martie 2026
21:50
Presa germană: "Merz nu a fost lăsat să zică un cuvânt de Trump. Președintele SUA a criticat-o dur pe Merkel" # StiriDiaspora.ro
Presa germană: "Merz nu a fost lăsat să zică un cuvânt de Trump. Președintele SUA a criticat-o dur pe Merkel"
20:40
Trump, decizie radicală după ce Spania a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: "E un stat groaznic" # StiriDiaspora.ro
Trump, decizie radicală după ce Spania a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: "E un stat groaznic"
20:20
Hoții români care au speriat Italia prin metoda „spaccata”, capturați. Au dat lovituri de sute de mii de euro # StiriDiaspora.ro
Hoții români care au speriat Italia prin metoda „spaccata”, capturați. Au dat lovituri de sute de mii de euro
