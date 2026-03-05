Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025

StiriDiaspora.ro, 5 martie 2026 14:20

Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
14:20
Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025 StiriDiaspora.ro
Banca Centrală a Germaniei raportează pierderi de 8,6 miliarde de euro în 2025
Acum 2 ore
13:20
Victor Ponta susține că, la ordinul Oanei Țoiu, fiica sa nu a fost lăsata să urce într-un avion care a adus români din Dubai StiriDiaspora.ro
Victor Ponta susține că, la ordinul Oanei Țoiu, fiica sa nu a fost lăsata să urce într-un avion care a adus români din Dubai
Acum 4 ore
12:40
Doi turiști români, scoși din Oman într-un zbor militar organizat de Spania StiriDiaspora.ro
Doi turiști români, scoși din Oman într-un zbor militar organizat de Spania
12:10
Român care lucra la tăiat de lemne în Germania, mort într-un accident de muncă. A fost deschisă o anchetă StiriDiaspora.ro
Român care lucra la tăiat de lemne în Germania, mort într-un accident de muncă. A fost deschisă o anchetă
11:20
SUA şi Canada au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi StiriDiaspora.ro
SUA şi Canada au ridicat avioane de vânătoare pentru a intercepta avioane de luptă ruseşti în apropierea Alaskăi
Acum 6 ore
10:30
Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se extind în mai multe orașe din Germania StiriDiaspora.ro
Cursurile de Limbă, Cultură și Civilizație Românească se extind în mai multe orașe din Germania
09:30
Nicuşor Dan, vizită în Polonia. Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk StiriDiaspora.ro
Nicuşor Dan, vizită în Polonia. Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk
09:00
O mamă din Iași a murit sub privirile fiicei de 7 ani. Fetița a vegheat-o toată noaptea. Tatăl aflat în Germania a dat alarma StiriDiaspora.ro
O mamă din Iași a murit sub privirile fiicei de 7 ani. Fetița a vegheat-o toată noaptea. Tatăl aflat în Germania a dat alarma
Acum 8 ore
08:20
Români blocați în Arabia Saudită şi Oman. Ministrul de Externe a discutat cu autoritățile din aceste țări StiriDiaspora.ro
Români blocați în Arabia Saudită şi Oman. Ministrul de Externe a discutat cu autoritățile din aceste țări
Acum 24 ore
22:00
Contre dure Spania-SUA. Sanchez dezminte că ar fi acceptat un acord cu Trump privind Iranul StiriDiaspora.ro
Contre dure Spania-SUA. Sanchez dezminte că ar fi acceptat un acord cu Trump privind Iranul
21:40
Răsturnare de situație cu moartea Elisabetei, românca găsită printre gunoaie, într-o clădire abandonată StiriDiaspora.ro
Răsturnare de situație cu moartea Elisabetei, românca găsită printre gunoaie, într-o clădire abandonată
20:10
10 lei litrul de motorină în România? Ilie Bolojan: "E un puseu de creștere a prețurilor" StiriDiaspora.ro
10 lei litrul de motorină în România? Ilie Bolojan: "E un puseu de creștere a prețurilor"
19:50
Româncă dispărută de 48 de ore din Italia. Elena are 21 de ani și venise ca muncitoare în agricultură StiriDiaspora.ro
Româncă dispărută de 48 de ore din Italia. Elena are 21 de ani și venise ca muncitoare în agricultură
18:40
Doi hoți români, prinși de polițiștii din Elveția, după un gest care le-a atras atenția. Oamenii legii nu bănuiau inițial nimic StiriDiaspora.ro
Doi hoți români, prinși de polițiștii din Elveția, după un gest care le-a atras atenția. Oamenii legii nu bănuiau inițial nimic
18:00
Pentagonul ar fi dejucat un tentativă de asasinat asupra lui Trump: "Comandantul a fost vânat" StiriDiaspora.ro
Pentagonul ar fi dejucat un tentativă de asasinat asupra lui Trump: "Comandantul a fost vânat"
15:20
Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română" StiriDiaspora.ro
Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română"
14:50
O rachetă care se îndrepta spre spaţiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO StiriDiaspora.ro
O rachetă care se îndrepta spre spaţiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO
Ieri
14:10
Tendințe moderne în conturarea buzelor: imagine naturală sau dramatică? StiriDiaspora.ro
Tendințe moderne în conturarea buzelor: imagine naturală sau dramatică?
13:20
MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate în această seară din Dubai spre Bucureşti StiriDiaspora.ro
MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate în această seară din Dubai spre Bucureşti
13:10
Preţul unui litru de motorină a trecut pragul de doi euro în Germania StiriDiaspora.ro
Preţul unui litru de motorină a trecut pragul de doi euro în Germania
12:00
Român prins cu 80 de kg de cannabis în duba cu care transporta colete din Spania în România: "Am crezut că e tutun" StiriDiaspora.ro
Român prins cu 80 de kg de cannabis în duba cu care transporta colete din Spania în România: "Am crezut că e tutun"
10:40
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai după un atac cu dronă StiriDiaspora.ro
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai după un atac cu dronă
10:30
Cutremur puternic în Sicilia în această dimineață. Școlile din Catania au fost închise StiriDiaspora.ro
Cutremur puternic în Sicilia în această dimineață. Școlile din Catania au fost închise
09:50
După 25 de ani de bătăi, o româncă din Italia a găsit curajul să-și reclame soțul: "Am crezut că e normal. Și mama a trăit la fel" StiriDiaspora.ro
După 25 de ani de bătăi, o româncă din Italia a găsit curajul să-și reclame soțul: "Am crezut că e normal. Și mama a trăit la fel"
09:00
Un petrolier rusesc a luat foc și s-a scufundat în largul Libiei. Ar fi fost lovit de o dronă StiriDiaspora.ro
Un petrolier rusesc a luat foc și s-a scufundat în largul Libiei. Ar fi fost lovit de o dronă
08:20
Tragedie în nordul Spaniei: Cel puţin cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele pe o plajă StiriDiaspora.ro
Tragedie în nordul Spaniei: Cel puţin cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele pe o plajă
3 martie 2026
21:50
Presa germană: "Merz nu a fost lăsat să zică un cuvânt de Trump. Președintele SUA a criticat-o dur pe Merkel" StiriDiaspora.ro
Presa germană: "Merz nu a fost lăsat să zică un cuvânt de Trump. Președintele SUA a criticat-o dur pe Merkel" 
20:40
Trump, decizie radicală după ce Spania a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: "E un stat groaznic" StiriDiaspora.ro
Trump, decizie radicală după ce Spania a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: "E un stat groaznic"
20:20
Hoții români care au speriat Italia prin metoda „spaccata”, capturați. Au dat lovituri de sute de mii de euro StiriDiaspora.ro
Hoții români care au speriat Italia prin metoda „spaccata”, capturați. Au dat lovituri de sute de mii de euro
19:00
Reportaj BBC: "Româna, cea mai vorbită limbă străină din UK, dar ignorată de autoritățile engleze" StiriDiaspora.ro
Reportaj BBC: "Româna, cea mai vorbită limbă străină din UK, dar ignorată de autoritățile engleze"
18:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, primit de Nicușor Dan la Cotroceni StiriDiaspora.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, primit de Nicușor Dan la Cotroceni
17:50
Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor StiriDiaspora.ro
Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor
17:00
Românii repatriați de urgență, nervoși că au fost puși să-și plătească zborul de întoarcere StiriDiaspora.ro
Românii repatriați de urgență, nervoși că au fost puși să-și plătească zborul de întoarcere
16:40
Poliția italiană a dat buzna într-un restaurant: ospătarii nu aveau contracte de muncă, autorizația expirase de 7 ani StiriDiaspora.ro
Poliția italiană a dat buzna într-un restaurant: ospătarii nu aveau contracte de muncă, autorizația expirase de 7 ani
15:50
Muzica folk românească cucerește Italia: Ștefan Hrușcă, turneu dedicat comunității StiriDiaspora.ro
Muzica folk românească cucerește Italia: Ștefan Hrușcă, turneu dedicat comunității
15:20
O româncă a plecat în Spania fără nimic și a ajuns de la menajeră la doctor în educație StiriDiaspora.ro
O româncă a plecat în Spania fără nimic și a ajuns de la menajeră la doctor în educație
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Kelemen Hunor: Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie StiriDiaspora.ro
Kelemen Hunor: Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie
13:00
Băiat de 2 ani, mort în Italia în urma unui transplant eșuat de inimă. Chirurgul: "Am făcut tot ce trebuia" StiriDiaspora.ro
Băiat de 2 ani, mort în Italia în urma unui transplant eșuat de inimă. Chirurgul: "Am făcut tot ce trebuia"
12:10
10 români, arestați pentru furt din supermarketuri în Germania. Vizau un anume fel de ciocolată StiriDiaspora.ro
10 români, arestați pentru furt din supermarketuri în Germania. Vizau un anume fel de ciocolată
11:40
Criză în Orientul Mijlociu: Gazele s-au scumpit în Europa cu peste 20% într-o singură zi StiriDiaspora.ro
Criză în Orientul Mijlociu: Gazele s-au scumpit în Europa cu peste 20% într-o singură zi
09:30
Un român a intrat cu TIR-ul în duba unor turci oprită pe marginea autostrăzii în Germania. Doi răniți grav StiriDiaspora.ro
Un român a intrat cu TIR-ul în duba unor turci oprită pe marginea autostrăzii în Germania. Doi răniți grav
08:30
Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată cu drone. Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu StiriDiaspora.ro
Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată cu drone. Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu
07:50
Criză în Orientul Mijlociu. 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară cu două curse Tarom StiriDiaspora.ro
Criză în Orientul Mijlociu. 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară cu două curse Tarom
2 martie 2026
19:50
Petrica, singura femeie dulgher naval din Italia. Românca muncește cot la cot bărbații și îi uimește pe toți StiriDiaspora.ro
Petrica, singura femeie dulgher naval din Italia. Românca muncește cot la cot bărbații și îi uimește pe toți
19:20
SUA ar putea intra cu trupe terestre în Iran: "Nu am emoții" StiriDiaspora.ro
SUA ar putea intra cu trupe terestre în Iran: "Nu am emoții"
15:40
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite StiriDiaspora.ro
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite
15:20
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict StiriDiaspora.ro
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict
14:30
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania StiriDiaspora.ro
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania
13:20
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" StiriDiaspora.ro
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" 
12:00
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri StiriDiaspora.ro
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.