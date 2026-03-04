Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română"

StiriDiaspora.ro, 4 martie 2026 15:20

Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română"

Acum 30 minute
15:20
Român de 25 de ani, candidat pentru Consiliul Local Nürnberg: "Nu uit nicio clipă rădăcinile și limba română"
Acum o oră
14:50
O rachetă care se îndrepta spre spaţiul aerian turc, distrusă de sistemele de apărare ale NATO StiriDiaspora.ro
Acum 2 ore
14:10
Tendințe moderne în conturarea buzelor: imagine naturală sau dramatică? StiriDiaspora.ro
Acum 4 ore
13:20
MAE: Două zboruri operate de FlyDubai, programate în această seară din Dubai spre Bucureşti StiriDiaspora.ro
13:10
Preţul unui litru de motorină a trecut pragul de doi euro în Germania StiriDiaspora.ro
12:00
Român prins cu 80 de kg de cannabis în duba cu care transporta colete din Spania în România: "Am crezut că e tutun" StiriDiaspora.ro
Acum 6 ore
10:40
Incendiu în apropierea consulatului american în Dubai după un atac cu dronă StiriDiaspora.ro
10:30
Cutremur puternic în Sicilia în această dimineață. Școlile din Catania au fost închise StiriDiaspora.ro
09:50
După 25 de ani de bătăi, o româncă din Italia a găsit curajul să-și reclame soțul: "Am crezut că e normal. Și mama a trăit la fel" StiriDiaspora.ro
Acum 8 ore
09:00
Un petrolier rusesc a luat foc și s-a scufundat în largul Libiei. Ar fi fost lovit de o dronă StiriDiaspora.ro
08:20
Tragedie în nordul Spaniei: Cel puţin cinci morţi după prăbuşirea unei pasarele pe o plajă StiriDiaspora.ro
Acum 24 ore
21:50
Presa germană: "Merz nu a fost lăsat să zică un cuvânt de Trump. Președintele SUA a criticat-o dur pe Merkel" StiriDiaspora.ro
20:40
Trump, decizie radicală după ce Spania a refuzat să ajute SUA în atacul asupra Iranului: "E un stat groaznic" StiriDiaspora.ro
20:20
Hoții români care au speriat Italia prin metoda „spaccata”, capturați. Au dat lovituri de sute de mii de euro StiriDiaspora.ro
19:00
Reportaj BBC: "Româna, cea mai vorbită limbă străină din UK, dar ignorată de autoritățile engleze" StiriDiaspora.ro
18:00
Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, primit de Nicușor Dan la Cotroceni StiriDiaspora.ro
17:50
Elev de 14 ani, mort la școală în România, în timpul orelor StiriDiaspora.ro
17:00
Românii repatriați de urgență, nervoși că au fost puși să-și plătească zborul de întoarcere StiriDiaspora.ro
16:40
Poliția italiană a dat buzna într-un restaurant: ospătarii nu aveau contracte de muncă, autorizația expirase de 7 ani StiriDiaspora.ro
15:50
Muzica folk românească cucerește Italia: Ștefan Hrușcă, turneu dedicat comunității StiriDiaspora.ro
Ieri
15:20
O româncă a plecat în Spania fără nimic și a ajuns de la menajeră la doctor în educație StiriDiaspora.ro
13:50
Kelemen Hunor: Proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie StiriDiaspora.ro
13:00
Băiat de 2 ani, mort în Italia în urma unui transplant eșuat de inimă. Chirurgul: "Am făcut tot ce trebuia" StiriDiaspora.ro
12:10
10 români, arestați pentru furt din supermarketuri în Germania. Vizau un anume fel de ciocolată StiriDiaspora.ro
11:40
Criză în Orientul Mijlociu: Gazele s-au scumpit în Europa cu peste 20% într-o singură zi StiriDiaspora.ro
09:30
Un român a intrat cu TIR-ul în duba unor turci oprită pe marginea autostrăzii în Germania. Doi răniți grav StiriDiaspora.ro
08:30
Ambasada SUA din Arabia Saudită, atacată cu drone. Washingtonul îşi îndeamnă cetăţenii "să plece imediat" din Orientul Mijlociu StiriDiaspora.ro
07:50
Criză în Orientul Mijlociu. 318 cetăţeni români, pelerini şi turişti, aduşi în ţară cu două curse Tarom StiriDiaspora.ro
2 martie 2026
19:50
Petrica, singura femeie dulgher naval din Italia. Românca muncește cot la cot bărbații și îi uimește pe toți StiriDiaspora.ro
19:20
SUA ar putea intra cu trupe terestre în Iran: "Nu am emoții" StiriDiaspora.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Conflict în UE. Consiliul European se opune expulzării imigranților în centre păzite StiriDiaspora.ro
15:20
Oana Țoiu anunță două posibile rute de evacuare a românilor din zonele de conflict StiriDiaspora.ro
14:30
"Iranul vrea să târască Europa în război," afirmă ambasadorul Israelului în Germania StiriDiaspora.ro
13:20
Singura cale de evacuare a românilor din Dubai: "Cu autocarul durează cam două zile" StiriDiaspora.ro
12:00
Doi români din Elveția au comis peste 30 de spargeri StiriDiaspora.ro
11:10
Româncă, găsită moartă în Italia, într-o clădire abandonată. Carabinierii fac apel la români: "Cine o cunoaște pe Elisabeta?" StiriDiaspora.ro
09:40
Cetățeni români care au furat cupru de 250 000 euro din Austria, prinși. Cum ascundeau cuprul în dube StiriDiaspora.ro
08:40
Ședință de guvern pentru românii prinși în Dubai: "Situația cu ei e complicată" StiriDiaspora.ro
1 martie 2026
17:00
Pentru Ana viața e roz în Spania. Românca s-a îndrăgostit în A Coruna și și-a deschis un salon în acest oraș StiriDiaspora.ro
16:20
Nicușor Dan, mesaj după izbucnirea conflictului în Orientul Mijlociu: România nu se află sub niciun fel de ameninţare directă StiriDiaspora.ro
15:00
Războiul din Iran ar putea duce prețul carburanților în România la peste 10 lei / litru StiriDiaspora.ro
14:00
Șofer de TIR, împușcat de mai multe ori pe o șosea din Italia. Tânărul nu s-a oprit și a condus rănit până la spital StiriDiaspora.ro
12:50
MAE recomandă cetăţenilor români blocați în Orientul Mijlociu să rămână în locurile unde se află în siguranţă StiriDiaspora.ro
12:30
Iranul a lansat rachete spre Cipru StiriDiaspora.ro
12:20
Cum s-a dat lovitura în inima Teheranului: Locația lui Ali Khamenei a fost transmisă Israelului de către CIA StiriDiaspora.ro
11:40
Zeci de români blocați în zonele de conflict. Mărturiile celor care așteaptă în aeroporturi și hoteluri StiriDiaspora.ro
10:30
Poliția germană a distrus 70 de kilograme de mâncare transportată de un român în portbagaj StiriDiaspora.ro
09:50
Iranul extinde atacurile în Golf. Noi explozii auzite în Dubai, Doha şi Manama StiriDiaspora.ro
08:50
Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei și declară 40 de zile de doliu naţional StiriDiaspora.ro
28 februarie 2026
23:10
Șase din zece femei din SUA vor suferi de boli cardiovasculare StiriDiaspora.ro
