DIGI Communications, jucător important pe piața din Europa. Creștere accelerată în Spania în 2025

16:30

Cele două terminale deschise traficului de pasageri din Aeroportul Internațional Iași, Terminalele 3 și 4, funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, după cum a subliniat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași la solicitarea Digi24.ro. La Terminalul 4, există probleme cu privire la condițiile de evacuare în caz de incendiu, măsurile de limitare a propagării incendiului, dar și la instalațiile cu rol de securitate la incendiu. În replică, reprezentanții Aeroportului au subliniat pentru Digi24.ro că Terminalul 4 a fost deschis „în timp record” pentru a permite aderarea la Spațiul Schengen aerian și că „siguranța pasagerilor reprezintă o prioritate absolută”.