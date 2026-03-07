Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie
Golazo.ro, 7 martie 2026 11:20
Federația Română de Fotbal a anunțat lista stranierilor convocați la naționalele U20 și U21 a României.
Acum 30 minute
11:30
Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul # Golazo.ro
Cristian Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că echipa a ratat o lovitură financiară importantă legată de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Fostul golgheter al Superligii joacă acum în SUA, deși ar fi putut ajunge în Franța pe o sumă mult mai mare.
11:20
Acum o oră
10:50
Dezastru pentru Verstappen FOTO. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată” # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), vedeta celor de la Red Bull, a pierdut controlul monopostului în calificările pentru Marele Premiu al Australiei și a lovit parapetul de protecție. Pilotul olandez va pleca din coada grilei în cursa de duminică, programată de la ora 06:00.
Acum 2 ore
10:30
„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FARUL CONSTANȚA 1-0. Robert Ilyes (52 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu Farul, dar și despre ce va urma în play-out.
10:20
George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei # Golazo.ro
George Russell (28 de ani), pilotul Mercedes, va pleca din pole-position la Marele Premiu al Australiei, prima cursă a noului sezon din Formula 1.
10:20
Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), e așteptat să înceapă pe 11 iunie. CM s-ar putea amâna într-un caz extrem
10:10
Româncele strălucesc la Indian Wells Sorana Cîrstea, în turul trei » Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka după o revenire incredibilă # Golazo.ro
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, după victorii cu Diana Shnaider, respectiv Maya Joint.
09:50
Continuă la FCSB Becali a anunțat un nou contract pentru veteranul campioanei: „A ajuns de la 2.000 la 15.000 de euro” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, va continua să mizeze pe experiența fundașului dreapta Valentin Crețu (37 de ani). Fotbalistul, aflat la club din 2019, va primi un nou contract și după actuala înțelegere, care este valabilă până în decembrie 2026.
Acum 4 ore
09:10
Povestea lui Ioan Vermeșan Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia s-a prezentat italienilor: „Am sânge rece” # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea incluzându-l în lotul preliminar pentru barajul cu Turcia pe atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), de la naționala U21.
Acum 12 ore
03:10
Ce ghinion! FOTO. Ionuț Radu, învins în prelungiri de Real Madrid după o deviere nefericită # Golazo.ro
Celta Vigo a cedat pe teren propriu în fața lui Real Madrid, scor 1-2, în etapa #27 din La Liga, după un final de meci dramatic. Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al gazdelor, a avut câteva intervenții importante, dar a fost învins la ultima fază periculoasă a partidei.
6 martie 2026
23:40
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina” # Golazo.ro
Michael Ballack (49 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Bayern și Chelsea, a vorbit pentru prima dată în mod deschis despre moartea fiului său. Ballack abia și-a putut stăpâni lacrimile când a fost întrebat cum a reușit să facă față tragediei.
23:20
Kader Keita (25 de ani) nu scapă de emoții în dosarul accidentului rutier, deși instanța a decis să fie cercetat sub control judiciar pentru 30 de zile. Potrivit surselor GOLAZO.ro, procurorii au făcut apel și solicită o măsură mai dură în cazul jucătorului Rapidului.
23:10
„Sarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu” # Golazo.ro
Jurnalistul britanic Nick Harris a publicat un articol foarte documentat despre specialistul în mercato Fabrizio Romano și momentele controversate ale acestuia.
23:10
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a reacționat după ce Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul său jucător, actual impresar, a susținut că i-a propus doi jucători de top și a fost ignorat.
Acum 24 ore
22:20
„N-au ajuns la poartă!” Cesc Fabregas, „săgeți” către Chivu: „Când i s-a mai întâmplat așa ceva Interului?” # Golazo.ro
Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul lui Como, a vorbit despre semifinala Cupei Italiei, încheiată 0-0 cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani). Fabregas a subliniat că nerazzurri nu au trimis niciun șut pe poartă și că echipa sa a controlat partida.
22:10
„N-aș vrea să spun astfel de lucruri” Ianis Zicu, nervos după eșecul Farului: „Jucătorii nu trebuie să aibă alibiurile astea! Nu putem câștiga așa” # Golazo.ro
Csikszereda - Farul 1-0. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, s-a abținut cu greu să nu le reproșeze jucătorilor eșecul din ultima etapă a sezonului regulat.
21:30
Pretenții mari pentru Baiaram Câți bani cere Craiova pentru vedeta din Bănie + „Nu mi se pare inspirată declarația” # Golazo.ro
Impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova.
21:10
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric” # Golazo.ro
Sticla Arieșul Turda va fi exclusă din Liga 3, după ce nu s-a prezentat la al doilea meci consecutiv
20:50
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al României, a vorbit despre stadiul discuțiilor cu Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l numească în fruntea noului departament de scouting al echipei sale.
20:50
„Nu mă așteptam” Jucătorul-surpriză convocat de Mircea Lucescu visează la debut: „Nu vreau să-l dezamăgesc” # Golazo.ro
Ioan Vermeșan (19 de ani), atacantul lui Hellas Verona, a vorbit despre cum se simte după ce a aflat că se află pe lista preliminară a jucătorilor convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul cu Turcia.
20:30
Rapid - U Craiova va fi sold out Mesajul clubului: „Ca să vadă toți oltenii cât de-ai dracu-s giuleștenii” # Golazo.ro
Rapid și U Craiova joacă duminică în ultima etapă a sezonului regular, de la ora 20:00
20:20
„O oportunitate după război” Soldații ruși răniți în Ucraina pot participa la Jocurile Paralimpice: „Nu contează ce au făcut pe câmpul de luptă” # Golazo.ro
Andrew Parsons (49 de ani), președintele Comitetului Internațional Paralimpic, a confirmat că soldații ruși răniți în războiul din Ucraina vor avea voie să participe la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice. Decizia vine în contextul în care Rusia revine în circuitul paralimpic sub propriul steag pentru prima dată după ediția de la Sochi 2014.
19:50
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă # Golazo.ro
Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția după ce a fost prins circulând cu 105 km/h.
19:40
Nu pleacă de teama războiului Motivul pentru care Cristiano Ronaldo ar urma să zboare la Madrid: „A fost mai serios decât ne așteptam” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul celor de la Al-Nassr va părăsi Arabia Saudită și va merge la Madrid. Motivul nu ar avea legătură cu teama de război sau cu tensiunile din Orientul Mijlociu, așa cum se speculase inițial.
19:20
„Ești ca pe scaunul electric” Declarația șocantă a lui Stroll. Ce înseamnă să conduci Aston Martin la startul noii ediții de Formula 1 # Golazo.ro
Lance Stroll, 27 de ani, al doilea pilot de la Aston Martin, se plânge și el de vibrațiile provocate de motorul Honda, după ce o făcuse și Fernando Alonso
19:00
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) este pe val în Olanda, iar ultimele evoluții i-au adus și trofeul pentru Jucătorul Lunii Februarie în Eredivisie.
18:30
Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a afirmat că tânărul jucător Kevin Ciubotaru (22 de ani) ar fi semnat cu o formație din străinătate. Fotbalistul de la Hermannstadt a fost dorit de Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
18:30
Dan Udrea 11 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!” # Golazo.ro
Nu avem un fotbal și o națională mai bune decât înainte de 2014, dar avem mai mulți copii cărora li se oferă acces să joace fotbal
18:20
Lista finală a alegerilor FRF Au fost respinse două contestații: cine va candida împotriva lui Burleanu # Golazo.ro
Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor a respins azi ambele contestații depuse în lupta pentru șefia FRF
18:00
Avertisment înainte de play-off Sorin Cârțu a vorbit despre lupta la titlu: „U Craiova nu are voie să piardă niciun meci” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre șansele echipei la titlu și despre provocările din play-off. Oltenii speră să pună capăt unei așteptări de 35 de ani pentru un nou titlu de campioană
18:00
Duel între generații: Chivu vs. Allegri Fabio Capello, înainte de AC Milan - Inter: „Chivu și-ar putea coase Scudetto-ul pe piept” # Golazo.ro
Marele antrenor italian Fabio Capello le-a analizat pe AC Milan și Inter, înaintea derby-ului din etapa #28 din Serie A.
17:50
Florentin Petre și-a aflat pedeapsa „Secundul” lui Dinamo a fost sancționat de Comisia de Disciplină pentru manifestările la adresa rivalelor # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost audiat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciurilor cu Unirea Slobozia (1-0) și Rapid (1-2).
17:50
Încă un „caz Keita” Fost fotbalist la Petrolul și Rapid, judecat pentru părăsirea locului accidentului: „Am făcut plângere penală polițiștilor” # Golazo.ro
Fostul internațional Daniel Chiriță (51 de ani) este judecat pentru părăsirea locului accidentului, într-un dosar care datează din 2022.
17:20
Supercupa Europei pe Arena Dinamo Propunerea spectaculoasă a lui Ionuț Lupescu: „Criteriile sunt mult mai ușoare” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani), consilierul lui Ionuț Popa, președinte CS Dinamo, a vorbit despre noua arenă din Ștefan cel Mare în contextul unor competiții europene de anvergură
17:00
Coelho, enervat de suspendare Antrenorul Craiovei nu este de acord cu pedeapsa primită după eliminarea din Cupă: „Este nedrept” # Golazo.ro
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat derby-ul cu Rapid, din ultima etapă a sezonului regulat. Și a vorbit despre suspendarea sa.
16:40
Ratarea unei prezențe măcar în Conference League ar însemna o gaură financiară estimată între minimum 3 milioane de euro și maximum 10. Liniștit și detașat, antrenorul din acte al FCSB vorbește despre responsabilitate personală ca despre o durere de cap trecătoare
16:00
„Nu ne dorim un tătuc ca Becali” Dinamoviștii nu vor o conducere precum a rivalelor din Liga 1: „Așa a fost gândit proiectul” # Golazo.ro
Eduard Galan, președintele asociației „Doar Dinamo București”, a dezvăluit care este viziunea fanilor cu privire la actuala conducere a clubului din „Ștefan cel Mare”.
15:50
Liga 2, etapa #20 LIVE de la 17:00, Voluntari - FC Bacău » Sâmbătă, alte 7 partide. Cum arată clasamentul # Golazo.ro
FC Voluntari și FC Bacău se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în primul meci al etapei #20 din Liga 2.
15:40
Se Mută Finalissima?! Unde s-ar putea juca supermeciul Spania - Argentina dacă atacurile iraniene asupra Qatarului continuă # Golazo.ro
UEFA și CONMEBOL, care organizează duelul campioanelor Europei și Americii de Sud, nu au luat încă o decizie, dar războiul care afectează Orientul Mijlociu pune în pericol Spania - Argentina, programat la sfârșitul lunii
15:20
„Trădătoare în vreme de război” Jucătoarele Iranului, criticate dur după protestul de la Cupa Asiei: „Trebuie pedepsite mai sever” # Golazo.ro
Jucătoarele naționalei Iranului au fost criticate dur și au fost catalogate drept trădătoare pentru decizia de a nu cânta imnul înainte de partida cu Coreea de Sud.
14:40
Surprizele lui Lucescu pentru baraj Convocările preliminare pentru meciul cu Turcia și posibila finală a play-off-ului CM 2026 # Golazo.ro
Mircea Lucescu a decis lista preliminară de jucători pentru meciurile din barajul de calificare la CM 2026. Lista cuprinde doar jucători care evoluează în străinătate.
14:20
Liga 1, etapa #30 LIVE de la 19:30, Csikszereda - Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul # Golazo.ro
Csikszereda și Farul Constanța se întâlnesc astăzi, de la ora 19:30, în primul meci al etapei #30, ultima din sezonul regulat din Liga 1.
14:10
„Rațiu, constanță și impact imediat” Spaniolii vorbesc despre posibila plecare a românului de la Rayo: „O sumă semnificativă” # Golazo.ro
Presa din Spania vorbește despre suma pentru care Rayo Vallecano ar fi dispusă să-l vândă pe Andrei Rațiu (27 de ani) în următoarea perioadă de transferuri.
13:50
„Atunci voi pleca fără să cer un euro” Ce l-a deranjat pe Charalambous, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off: „Asta contează pentru mine” # Golazo.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu Universitatea Cluj din ultima etapă a sezonului regulat. Tehnicianul cipriot a anunțat când va părăsi echipa și a avut un mic conflict cu jurnaliștii.
13:30
Cade mitul „Musi e bun”! Concluzie dură după 29 de etape: fotbalistul luat de Dinamo de la FCSB nu e printre jucătorii U21 de prim-plan ai Ligii 1 # Golazo.ro
Alexandru Musi a avut un start de sezon foarte bun, însă în 2026 nu are gol și nici pasă de gol. Cum arată topul firmei de monitorizare SportsBase în privința fotbaliștilor U21 din acest campionat: Musi nu prinde primele 15 poziții!
13:10
„Am văzut moartea” Interviu tulburător cu jurnalistul român de origine iraniană: ayatollahul „ca Hitler” și „războiul care mă sfâșie” # Golazo.ro
Amir Kiarash, 44 de ani, s-a născut la Teheran, trăiește în România din 1992 și nu și-a mai văzut țara natală din 1993. Jurnalistul sportiv descrie situația dramatică a Iranului. Cât a suferit din cauza regimului Ali Khamenei și cât suferă în tragedia războiului
12:30
Negocieri cu Daniel Pancu Anunțul făcut de conducerea CFR Cluj, după dezvăluirile antrenorului: „Asta ne dorim! Acum, nu în vară” # Golazo.ro
Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj, a venit cu precizări legate de prelungirea contractului lui Daniel Pancu, antrenorul echipei.
12:10
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane” # Golazo.ro
Carlos Mora și Raul Florucz, jucătorii celor de la Universitatea Craiova, respectiv Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB, însă au fost refuzați.
12:00
Astăzi, 6 martie 2026, se joacă primele meciuri din cele mai interesante campionate de fotbal ale Europei, cu excepția Premier League. În Anglia, în aceste zile sunt programate meciuri din FA Cup în care sunt implicate și echipele din primul eșalon.
11:50
LeBron James, încă un record VIDEO. Borna incredibilă atinsă de starul lui Los Angeles Lakers: „Am început de la zero și am ajuns numărul 1” # Golazo.ro
LeBron James a stabilit un nou record, după ce l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar la numărul de coșuri marcate în timpul sezonului regular din NBA.
