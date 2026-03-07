Revoluția VAR! Reguli noi în fotbal înaintea Cupei Mondiale 2026
Jurnalul.ro, 7 martie 2026 13:50
International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește regulile fotbalului, a aprobat o serie de modificări ale Legilor Jocului menite să accelereze ritmul meciurilor și să reducă tacticile de tragere de timp.
Acum 5 minute
14:20
Două femei, ambele de 72 de ani, au căzut dintr-un autobuz de transport în comun din Sibiu, sâmbătă, după ce șoferul nu ar fi asigurat corespunzător ușile vehiculului.
14:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, în urmă cu puțin timp, pe Truth Social, că SUA vor lovi astăzi Iranul foarte puternic.
Acum 15 minute
14:10
Un medic român avertizează că obezitatea sufocă plămânii. Medicul pneumolog susține că în cazul persoanelor obeze „riscul de insuficiență respiratorie severă este mult mai mare”.
Acum 30 minute
14:00
Poliția Capitalei: Bărbatul care a amenințat cu moartea o doctoriță urma să-și pună planul în aplicare amenințările # Jurnalul.ro
Bărbatul de 36 de ani, care a amenințat cu moartea o doctoriță de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, urma să își pună în aplicare planul, potrivit indiciilor Poliției Capitalei. Individul a fost reținut.
Acum o oră
13:50
13:30
Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise, săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.
Acum 2 ore
13:10
Nu există o abordare universală a adorației sau chimiei umane. Cu toate acestea, nu se poate nega faptul că unii oameni par să atragă atenția mai mult decât alții.
12:50
Șocul gazelor din Europa pune România la răscruce. Miza Coridorului Vertical | ANALIZĂ # Jurnalul.ro
Piața europeană a gazelor traversează din nou o perioadă de volatilitate extremă, iar România se află într-un moment critic pentru securitatea sa energetică. Creșterile recente de pe hub-ul european Title Transfer Facility (TTF) din Amsterdam au demonstrat cât de vulnerabile rămân economiile din Europa de Est la șocurile externe, arată o analiză realizată de firma de consultanță Frames.
12:50
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident în București: n-a dat prioritate unei mașini de ridesharing și doi pasageri au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a provocat sâmbătă un accident în Sectorul 1 al Capitalei. Aflat la volan, nu ar fi acordat prioritate unei mașini de ridesharing. Doi pasageri au ajuns la spital, iar poliția urmează să deschidă dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
12:30
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au făcut controale în zona Centrului Vechi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar amenzile au însumat peste 700.000 de lei.
12:30
Sute de sancțiuni, în urma unor controale ale Poliției la mașinile cu volan pe dreapta # Jurnalul.ro
Poliția Rutieră a verificat într-o singură zi 865 de mașini cu volan pe dreapta într-o acțiune națională. Au fost aplicate 595 de sancțiuni, reținute 21 de permise și descoperite mai multe infracțiuni.
Acum 4 ore
12:10
Schimbare crucială în tratamentul colesterolului: Terapia combinată care ar putea salva sute de mii de vieți anual # Jurnalul.ro
Terapia combinată cu statine și ezetimibă reduce cu până la 49% riscul de deces la pacienții cu infarct, arată un studiu amplu. Specialiștii cer schimbarea urgentă a ghidurilor de tratament.
11:50
SUA dețin informații care indică faptul că China s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete, relatează CNN , citând surse.
11:30
7 din 10 lei plătiți la pompă merg la stat: de ce prețul carburanților în România este în primul rând o problemă fiscală # Jurnalul.ro
În 2026, 69% din prețul unui litru de carburant în România reprezintă taxe. Accizele au crescut cu 62%, TVA per litru cu până la 70%, iar rafinarea s-a scumpit cu 641%. Analiză completă despre cine se află cu adevărat în spatele scumpirii benzinei și motorinei.
11:10
Horoscop zilnic, 8 martie 2026: Conjuncția dintre Venus și Saturn aduce decizii importante # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de 8 martie 2026 vine cu o influență astrală puternică: planetele Venus și Saturn formează o conjuncție în zodia Berbecului. Această energie îi determină pe mulți nativi să devină mai responsabili, mai realiști și mai atenți la planurile de viitor.
11:00
Într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, anunță că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.
10:50
Putin zâmbește. Statele Unite iau în calcul ridicarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc # Jurnalul.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
10:30
Cafeaua se consumă astăzi în multe variante, iar cele mai populare sunt cappucino, latte și macchiato. Întrucât seamănă între ele, nu prea înțelegem care sunt diferențele.
Acum 6 ore
10:20
Comandantul Forței Quds, Esmail Qaani, „cârtița” care ar fi contribuit la uciderea lui Khamenei, ar fi în siguranță în Israel # Jurnalul.ro
Comandantul Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), Esmail Qaani, ar fi în siguranță în Israel, potrivit „Israel News Agency”, agenție de știri online care publică informații, analize și comentarii despre statul evreu și funcționează ca o platformă media independentă.
10:10
La Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiu Secuiesc, luna martie se deschide asemenea unui spațiu al întâlnirilor esențiale: între om și poveste, între memorie și apartenență, între joc și reflecție.
09:50
Zodiile care se luptă cu Mercur retrograd acum, dar vor avea succes după 20 martie 2026 # Jurnalul.ro
Puțini oameni se bucură când începe perioada de Mercur retrograd. De această dată, patru zodii pot întâmpina dificultăți, însă astrologii spun că succesul vine imediat după ce Mercur își reia mersul direct pe 20 martie 2026.
09:30
Ai cumpărat pâine Vel Pitar? Verifică urgent lotul — produsele cu plastic se returnează până pe 17 martie # Jurnalul.ro
ANSVSA anunță retragerea unor loturi de pâine Vel Pitar contaminate cu plastic. Află care sunt loturile vizate, cum returnezi produsul fără bon fiscal și până când poți cere rambursarea.
09:20
Un bărbat de 31 de ani a murit, sâmbătă dimineața, în urma unui accident care a avut loc pe DN 61, la ieșirea din localitatea Milcovățu, județul Giurgiu.
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 7 martie 2026. Sâmbăta are energia unei Zile de Eliminare a Dragonului de Metal, iar această combinație este destul de puternică.
08:50
Psihologia relațiilor: 11 semne că cineva te testează înainte să aibă încredere în tine # Jurnalul.ro
Nu toate testele sunt evidente. În relații, prietenii sau chiar la locul de muncă, oamenii se pot evalua reciproc în mod subtil înainte de a decide cât de multă încredere sau energie emoțională investesc într-o relație.
08:30
Unii oameni se pot întreba dacă este sănătos să lași pisica să doarmă în patul tău. Din fericire, știința spune că există multiple beneficii care s-ar putea să te surprindă.
08:30
Sorana Cîrstea elimină capul de serie nr. 21 la Indian Wells și merge în runda a treia — cu cine joacă mai departe # Jurnalul.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia la Indian Wells după victoria cu 6-2, 7-6 în fața Dianei Șnaider. Românca nu și-a pierdut serviciul și a câștigat 61.865 de dolari. Urmează un meci tare cu Linda Noskova, cap de serie nr. 14.
Acum 8 ore
08:10
Moody's confirmă: deficitul României scade la 6,3% din PIB, dar datoria publică depășește pragul european # Jurnalul.ro
Moody's confirmă că economia României are potențial de creștere și rezistență la șocuri. Deficitul scade de la 9,3% la 6,3% din PIB până în 2026, dar datoria publică depășește pragul european de 60%. Află ce condiții trebuie îndeplinite pentru îmbunătățirea ratingului de țară.
07:50
Proverbul „Câinii latră, ursul merge”, folosită adesea în conversațiile de zi cu zi, ascunde o lecție veche despre perseverență și capacitatea de a continua, indiferent de obstacole sau critici.
07:30
Când un cuplu se desparte, majoritatea afirmă că problemele lor nu au fost niciodată procesate sau rezolvate sănătos. Drept urmare, se simt ciudat de distanți de partenerul lor și spun că se ceartă despre aceleași lucruri iar și iar. Studiile arată că partenerii devin detașați și își pierd afecțiunea, admirația și dragostea unul pentru celălalt, în timp.
07:10
Trei zodii se bucură de noroc și oportunități speciale în săptămâna 9 – 15 martie 2026, potrivit astrologilor. Mișcările asteroizilor Vesta și Ceres, dar și revenirea planetei Jupiter la mers direct, aduc o energie favorabilă pentru noi începuturi.
Acum 12 ore
06:10
Pe 7 martie 2026, patru zodii primesc un mesaj important de la Univers, într-un context astral special creat de conjuncția dintre Venus și Neptun.
Acum 24 ore
00:20
Gmail a introdus discret o funcție nouă care îi ajută pe utilizatori să scape mult mai ușor de e-mailurile nedorite și de newsletterele la care s-au abonat de-a lungul timpului.
00:10
Pentru trei semne zodiacale, problemele financiare încep să se rezolve pe 7 martie 2026, odată cu un aspect astrologic important: conjuncția dintre Soare și Mercur. Această energie astrală aduce claritate, oportunități și discuții care pot schimba situația financiară.
6 martie 2026
23:50
Legenda celor 40 de mucenici: martiriul soldaților creștini și tradițiile românești pe 9 martie # Jurnalul.ro
Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia este prăznuită în fiecare an pe 9 martie și are o semnificație importantă în calendarul creștin ortodox.
23:40
Ritmul încălzirii globale a crescut semnificativ începând cu anul 2015, potrivit unui studiu publicat de Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic (PIK).
23:20
Primarul municipiului Sighişoara, Ioan Iulian Sîrbu, a anunţat, vineri, emiterea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a Autorizaţiei pentru construirea Variantei de Ocolire a Sighişoarei, cu o lungime de peste 13 kilometri.
23:10
Cei născuți sub energia pragmatică a Taurului și a curioșilor Gemeni sunt sociabili și iubitori de distracție, reflectând vibrațiile excitabile și însorite ale acestei luni de sfârșit de primăvară.
22:50
Atac informatic de amploare la transportul din Londra. Datele a circa 10 milioane de pasageri ar fi fost furate # Jurnalul.ro
Un atac cibernetic care a vizat în 2024 compania Transport for London (TfL), operatorul rețelei de transport public din capitala britanică, ar fi dus la furtul datelor personale a aproximativ 10 milioane de pasageri, potrivit unei investigații realizate de BBC.
22:40
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo va călători în Spania pentru recuperare după ce s-a accidentat la ischiogambieri, a anunţat vineri Jorge Jesus, antrenorul liderului campionatului Arabiei Saudite, Al-Nassr, informează Reuters.
22:30
Bărbat ridicat de poliție după ce a amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta” # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, ca urmare a decesului unei persoane internate pe secția de pneumologie, au declarat surse pentru Mediafax.
22:20
Un accident spectaculos a avut loc în cursul serii pe Splaiul Unirii, în zona Glina, unde un autoturism a ajuns în apă după ce șoferul ar fi pierdut controlul volanului.
22:20
Investiție uriașă în energie: România alocă 150 de milioane de euro pentru capacități de stocare # Jurnalul.ro
Ministerul Energiei va investi 150 de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei în baterii, după ce Comisia Europeană a aprobat o schemă majoră de sprijin destinată consolidării sistemului energetic național.
22:10
Ultimele săptămâni ale lunii martie 2026 aduc schimbări importante în plan astrologic.
21:50
O specie de bacterii extremofile poate supravieţui presiunilor similare celor generate atunci când asteroizii aruncă în spaţiu fragmente pulverizate de rocă de pe Marte, conform unui nou studiu.
21:40
Comisia Europeană a condamnat, vineri, amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar Viktor Orban. Comisia subliniază că tipul de limbaj folosit de liderul de la Kiev este „inacceptabil”.
21:40
Europarlamentarul PNL Daniel Buda a reacționat vineri după ce Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu OUG privind reforma administrației publice.
21:40
Președintele Donald Trump a declarat vineri pentru CNN că „Cuba va cădea destul de curând”.
21:20
Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț.
21:20
O nouă ofertă Fidelis: șapte emisiuni de titluri de stat pentru populație, în lei și euro # Jurnalul.ro
Este cea de-a treia emisiune Fidelis din acest an, iar titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București după finalizarea subscrierilor.
