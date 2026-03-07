Cum va fi vremea de 8 martie în București și în țară
HotNews.ro, 7 martie 2026 13:50
Românii se vor bucura de o zi de 8 Martie neobișnuit de caldă, cu temperaturi ce vor atinge 17 grade Celsius în anumite regiuni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În perioada duminică, 8 martie, ora 9.00 – luni, 9 martie, ora 9.00, valorile termice vor fi comparabile cu ziua de sâmbătă, când au fost …
• • •
Acum 10 minute
14:20
Cel mai sentimental primar al Bucureștiului. Remarcabilele schimbări din mandatul lui Barbu Delavrancea # HotNews.ro
Dintre numeroșii primari pe care i-a avut Bucureștiul, unul visa ca Bucureștiul să fie nu ca Parisul, ci ca Viena. Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru “Apus de Soare”, avocat „al cauzelor pierdute” și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă …
Acum o oră
13:50
13:40
INVESTIGAȚIE. Conexiunea de afaceri dintre șeful ANSVSA și proprietarul adăpostului care a omorât cei mai mulți câini din România: 16.000 # HotNews.ro
ANSVSA e cea care putea, legal, să închidă adăpostul. A făcut-o după ce siteul de investigații Snoop a descoperit legătura de afaceri și a sunat ca să obțină reacții pentru public. Alexandru Nicolae Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare (ANSVSA), a fondat o companie cu Valentin Istrate, cel care deține adăpostul pentru câini fără stăpân …
13:40
ULTIMA ORĂ. Donald Trump, amenințare directă, cu efect iminent: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat sâmbătă după ce omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, și-a cerut scuze statelor din Golf care au fost atacate în ultimele zile. Liderul de la Casa Albă a susținut într-ubn mesaj scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că că Iranul „s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu” după atacurile …
13:30
„Cercetăm trecutul, pentru a proteja viitorul”. Interviu cu cercetătoarea din România care a descoperit în Apuseni o bacterie veche de 5000 de ani # HotNews.ro
„Rezistența la antibiotice reprezintă un mecanism de supraviețuire al microorganismelor, dezvoltat în mod natural pentru a face față competiției cu alte microorganisme din mediul înconjurător”, explică, pentru publicul HotNews, cercetătoarea Cristina Purcărea care este miza descoperirii pe care a făcut-o, împreună cu echipa sa, în Munții Apuseni, în peștera Scărișoara. Este vorba despre o bacterie …
Acum 2 ore
13:10
Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului. Apoi, liderul rus a făcut un apel urgent # HotNews.ro
La o săptămână de la începutul ofensivei, Vladimir Putin a transmis condoleanțe Teheranului pentru victimele „agresiunii israeliano-americane” și a lansat un apel urgent pentru încetarea imediată a focului, potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin și-a exprimat regretul profund pentru uciderea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a familiei acestuia, precum și a liderilor politici și militari …
13:00
Rară operațiune de debarcare: Armata israeliană a parașurat trupe din elicoptere, într-o „noapte de coșmar” în Liban # HotNews.ro
Armata israeliană a efectuat o operațiune aeriană în care a parașutat trupe într-un oraș din estul Libanului în timpul nopții, au declarat sâmbătă locuitorii și mass-media de stat libaneze, în timp ce atacurile israeliene intense asupra zonei au provocat moartea a peste 12 persoane, notează Reuters. Libanul a fost cufundat și mai adânc în conflictul …
12:40
VIDEO. Răzbunare cu facturi pe scenă. O celebră cântăreață a apărut într-o rochie pe care apar dovezile trădării fostului soț: „I-ai cumpărat o geantă. Nu era ieftină. Eu dormeam” # HotNews.ro
Fanii din Glasgow și Liverpool ai cântăreței britanice Lily Allen au avut parte de un moment de răzbunare al acestei pe scenă la adresa fostului soț, David Harbour, scrie Daily Mail. Artista, în vârstă de 40 de ani, a început etapa britanică a primului ei turneu din ultimii șapte ani, interpretând integral albumul ei de …
Acum 4 ore
12:20
Aproape 600 de șoferi care conduceau mașini cu volanul pe partea dreaptă au fost amendați de polițiștii rutieri pentru diverse nereguli, printre care deficiențe tehnice la autovehicule sau depășirea vitezei legale. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în urma unei analize s-a constatat că, la nivel național, în perioada 2020-2025, din totalul accidentelor în care …
12:10
VIDEO Un lider european, acuzat că îl imită pe Trump: Mesaj despre războiul cu Iranul pe acordurile unei celebre piese Dire Straits # HotNews.ro
Un clip pe TikTok publicat de premierul britanic, în care acțiunile militare împotriva Iranului sunt montate pe un hit de la Dire Straits, a declanșat un scandal politic la Londra, potrivit The Guardian. Videoclipul începe cu imagini ale elicopterelor Wildcat ale Marinei Regale, urmate de secvențe cu avioane militare britanice și distrugerea unei drone. Pe fundalul piesei „Money …
12:00
Serialul Netflix inspirat dintr-un roman provocator a cucerit publicul din România. „Toată lumea va vorbi despre el” # HotNews.ro
Serialul fenomen „Bridgerton” a fost surclasat în clasamentul Netflix al celor mai urmărite show-uri TV din țara noastră. „Bridgerton” s-a bucurat de o popularitate uriașă și anul acesta, atât pe plan mondial, cât și în România, grație sezonului 4, însă o serie inspirată tot dintr-o carte a reușit să cucerească publicul din țara noastră din …
11:10
Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai mai aglomerate din lume, a anunțat sâmbătă suspendarea temporară a tuturor operațiunilor sale după o interceptare deasupra hubului de transport, Emiratele Arabe Unite (EAU) afirmând că se confruntă cu un atac provenind din Iran, relatează AFP și Agerpres. „Pentru securitatea pasagerilor, a personalului aeroportului și a echipajelor companiilor …
10:50
Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, după depistarea unui corp străin într-un caz izolat, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), scrie Agerpres. Produse vizate pot fi identificate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. „Ca măsură de precauție, Vel Pitar România recheamă …
10:40
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”. Declarație fără precedent a președintelui Masoud Pezeshkian # HotNews.ro
Liderul de la Teheran a ținut sâmbătă un discurs televizat în care a pus bombardamentele recente pe seama „inițiativei proprii” a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian. „Îmi cer scuze… țărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a spus Pezeshkian la televiziunea de stat. Revenim cu detalii.
Acum 6 ore
10:20
Circulația rutieră pe DN 1 Ploiești-Brașov este complet oprită în stațiunea Bușteni, sâmbătă dimineața, după ce un autotren a lovit un parapet și a rămas imobilizat pe carosabil, anunță Centrul Infotrafic. Incidentul s-a produs în zona Poiana Țapului, pe sensul spre Sinaia. După ce a lovit parapetul, autotrenul a rămas blocat într-o poziție care paralizează …
10:20
Dragoș Pătraru explică de ce vrea să facă o emisiune gratis la TVR. De câte ori putem plăti nemunca altora? # HotNews.ro
Emisiunea „Starea nației” realizată de jurnalistul Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, după 8 ani de când a fost îndepărtată de pe post. Comitetul director al TVR a aprobat, potrivit informaţiilor publicate de Pagina de Media, „începerea negocierilor dintre SRTv şi Asociaţia Starea Naţiei, în vederea încheierii unui contract”. Informațiile sunt corecte. Într-o discuție …
10:10
FOTO Tezaur de bijuterii și morminte romane, descoperite sub fundația Spitalului Municipal din Constanța # HotNews.ro
Arheologii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) au anunțat finalizarea cercetărilor din sectorul vechii necropole a Tomisului, unde au identificat zeci de artefacte romane, de la bijuterii și monede până la vase de sticlă și amfore africane. Descoperirea a fost făcută în zona Necropolei orașului antic Tomis, chiar sub Spitalul de Boli Infecțioase …
10:10
Ce plan avea bărbatul care a amenințat un medic de la Institutul „Marius Nasta”. Polițiștii l-au reținut # HotNews.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut de polițiști pentru 24 de ore, după ce a fost audiat în urma apelului prin care o doctoriță de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală a reclamat că a primit amenințări cu moarte. „La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie …
10:00
Războiul din Iran a reușit să afecteze Rusia într-un mod în care sancțiunile nu au făcut-o până acum # HotNews.ro
Războiul din Iran declanșat de SUA și Israel în urmă cu o săptămână prin loviturile care au provocat moartea ayatollahului Ali Khamenei a reușit ceea ce sancțiunile occidentale nu au putut.
09:10
„Bone”, un bombardier american supersonic, a aterizat în Marea Britanie / „Nu poți aștepta mereu să fii atacat” # HotNews.ro
Bombardierul B-1 Lancer a sosit vineri la baza RAF Fairford din Gloucestershire, după ce premierul Keir Starmer a autorizat SUA să folosească bazele britanice pentru lovituri defensive asupra siturilor de rachete din Iran, potrivit BBC. Oficialii occidentali au confirmat anterior sosirea aeronavelor, programată pentru următoarele zile. Cu o lungime de 44,5 metri, bombardierul supersonic supranumit …
09:00
Tornadele și furtunile puternice au ucis, vineri, cel puțin patru persoane și au rănit alte peste 12 în sudul statului Michigan, distrugând mai multe case și lăsând sute de locuitori fără energie electrică, au declarat autoritățile locale, informează Reuters. La scurt timp după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis avertismente de tornadă pentru zona …
08:40
Pentru prima dată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Qatarul își redeschide parțial spațiul aerian # HotNews.ro
Qatarul a anunţat reluarea zborurilor limitate pentru prima dată de la începutul războiului, în urmă cu o săptămână, informează BBC. Autoritatea aviatică a ţării a declarat că spaţiul aerian al ţării va fi redeschis parţial pentru a permite doar zborurile de evacuare şi cele esenţiale de transport de marfă, scrie News.ro. Aeroportul Internaţional Hamad a …
08:30
România câștigă o investiție în fața Ungariei și Slovaciei. Grup german deschide prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est # HotNews.ro
Grupul german Schmitz Cargobull a deschis la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est, o investiție inițială de peste 3 milioane de euro. Citește mai mult pe Profit.ro.
08:30
Surorile scriitoare Emily, Charlotte și Anne Brontë au fost pictate împreună de fratele lor Patrick Branwell, în 1834, lucrare aflată acum în colecția National Portrait Gallery din Londra. Ele se bucură și astăzi de succes, grație viziunilor romantice și gotice exprimate în romane ca „La răscruce de vânturi/ Wuthering Heights” (1847), scris de Emily Brontë, …
Acum 8 ore
08:20
Polonezii care au deținut magazinele Profi și Noriel vor să investească peste 20 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness # HotNews.ro
Un fond polonez de investiții a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va investi până la 20,4 milioane EUR într-un lanț românesc de săli de fitness. Citește mai departe pe StartupCafe.
08:10
Explozii în Dubai și Manama, atacuri aeriene intense la Teheran. Israelul lovește buncărul conducerii iraniene # HotNews.ro
Războiul în Iran, care se extinde în regiune, a intrat sâmbătă în a doua săptămână, pe fondul unei noi incertitudini cu privire la modul și momentul în care ostilitățile se vor încheia, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va accepta doar „capitularea necondiționată” a Teheranului, iar Israelul a lansat noi atacuri …
08:00
De ce sunt periculoase zborurile din zona războiului din Iran: decizia piloților dintr-un avion Air France după atacurile cu rachete # HotNews.ro
Un avion Air France care se îndrepta spre Dubai pentru a repatria cetățeni francezi a fost nevoit să-și întrerupă misiunea în timpul zborului, din cauza atacurilor cu rachete observate de piloți în zona Doha, cu puțin timp înainte de a ajunge în Emiratele Arabe Unite. Avionul Air France plecase gol de la aeroportul Paris-Charles de …
07:40
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent # HotNews.ro
Peste 800 de rachete Patriot au fost lansate în trei zile de lupte în Orientul Mijlociu, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile” pe parcursul întregii invazii rusești la scară largă, a spus liderul de la Kiev, joi, într-o conferință de presă, potrivit …
07:10
Țara pe care lumea MAGA o urăște. Cum a devenit Spania socialistului Pedro Sánchez inamicul lui Trump în UE după ce a respins războiul din Iran # HotNews.ro
Premierul spaniol i-a spus președintelui SUA ceea ce niciun alt lider european nu a îndrăznit să-i spună: „Nu”. Este o poziție care se bazează pe ideologia stângii spaniole, pe istoria mai veche sau mai recentă a țării, dar și pe contextul electoral dificil al lui Sánchez, care încearcă să înscrie puncte prin lupta cu un …
07:10
Weekend trending în București, 7-8 martie: Ziua Femeii și Deathfest, Lăutăresele și Emo Reunion, Târg de Mucenici, Carne de tigru și Anii de liceu # HotNews.ro
Al doilea weekend cu martie în titlu vine cu o suprapunere previzibilă de evenimente, multe dedicate Zilei Femeii. Așadar avem concerte, târguri cu mucenici, dar și seri care nu au nicio legătură cu florile, dar au legătură cu boxele date mai tare. Cafeaua o poți bea la Gluten Glory (Copilului 20A), care are în meniu …
Acum 24 ore
00:00
Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime” pentru represalii # HotNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru represaliile iraniene, a declarat ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, conform Reuters. „Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, alături de America …
6 martie 2026
23:50
Surpriză neplăcută în SUA: au pierdut 92.000 de locuri de muncă. „Efectul AI abia începe” # HotNews.ro
Angajatorii din SUA au eliminat 92.000 de locuri de muncă luna trecută, conform anunțului făcut vineri de Departamentul Muncii, iar pierderile afectează aproape toate sectoarele majore. Rata șomajului a crescut la 4,4%, potrivit The New York Times. Într-un articol de opinie pentru aceeași publicație, fostul secretar al comerțului Gina Raimondo a avertizat că inteligența artificială …
23:30
Peste 1.000 de români s-au întors din Orientul Mijlociu. Oana Țoiu: „Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos” # HotNews.ro
Șefa diplomației române a declarat vineri seară că odată cu sosirea avionului de la Muscat pe Aeroportul Otopeni, primul zbor organizat de România prin Mecanismul European de Protecție Civilă, numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a trecut de borna de 1.000. Oana Țoiu a precizat că există în continuare „minori …
23:20
După 8 ani, Dragoș Pătraru se poate întoarce la TVR, dacă negocierile începute vor avea succes, informează siteul Pagina de Media. Începută în presa scrisă, la Ploiești, cariera jurnalistului Dragoș Pătraru s-a consolidat în televiziune. Ziaristul de 49 de ani a avut emisiuni la Prahova TV, România TV, TVR, Prima, și Digi 24. Acum, el …
23:00
SUA anunță că sunt pe cale să controleze spațiul aerian al Iranului. Casa Albă: Operațiunea militară poate dura patru-șase săptămâni # HotNews.ro
Campania militară a SUA împotriva Iranului ar putea dura între patru şi şase săptămâni, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că SUA sunt pe cale să preia controlul asupra spaţiului aerian iranian, relatează The Guardian, conform News.ro. Donald Trump sugerase anterior că războiul ar putea dura aproximativ patru-cinci săptămâni, …
22:50
Bărbat audiat după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul Marius Nasta că a amenințat-o cu moartea # HotNews.ro
Un bărbat a fost dus de polițiști la audieri la Secția 18 din București, vineri seară, după ce a fost acuzat de o doctoriță de la Institutul „Marius Nasta” că a amenințat-o cu moartea, au declarat surse judiciare pentru News.ro. Doctorița a reclamat la Poliție că a fost amenințată cu moartea de ruda unei paciente …
22:20
Ianis Zicu, supărat pe jucători după ce Farul a pierdut meciul cu Csikszereda: „Le-am spus asta toată săptămâna” # HotNews.ro
Ianis Zicu, antrenorul echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită pe terenul celor de la FK Csikszereda, scor 0-1, în etapa a 30-a din SuperLiga. Unicul gol al partidei a fost marcat de Eppel (’71), iar gazdele au ratat și un penalty, în prima repriză, prin Paszka (’35). „În acest moment este mult …
22:20
Kievul anunță că a obținut eliberarea celor șapte cetățeni ucraineni reținuți la Budapesta # HotNews.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a declarat vineri că Kievul a obținut eliberarea a șapte cetățeni ucraineni care au fost reținuți la Budapesta, informează Reuters și AFP, conform Agerpres. Andrii Sibiha a menționat într-o postare pe X că cetățenii ucraineni eliberați sunt în siguranță și au trecut granița ucraineană. Mai devreme Ministerul de Externe …
22:00
Pedro Sanchez continuă criticile la adresa războiului SUA–Israel cu Iranul: „O greșeală extraordinară” # HotNews.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a calificat războiul SUA-Israel cu Iranul drept „o greşeală extraordinară”, adăugând că acest conflict este „în mod clar în afara legalităţii internaţionale”, relatează BBC, conform News.ro. „Acest război din Iran este, în opinia mea, în sensul Spaniei, o greşeală extraordinară pentru care vom plăti”, a declarat premierul socialist Pedro Sanchez în …
22:00
Cu un buget lunar de zeci de milioane de dolari, Hezbollah vedea inevitabil un nou război cu Israel și se înarma de luni de zile # HotNews.ro
Hezbollah a lansat drone și rachete asupra Israelului, luni, pentru a răzbuna moartea ayatollahului Ali Khamenei, atrăgând Libanul în războiul care s-a dezlănțuit în Orientul Mijlociu. Șase surse familiare cu pregătirile miliției libaneze șiite au declarat pentru Reuters că gruparea a petrecut luni de zile refăcându-și arsenalul de rachete și drone, cu sprijinul Teheranului și …
21:30
Doar nouă nave comerciale prin strâmtoarea Ormuz în această săptămână. Prețul petrolului, în creștere # HotNews.ro
Doar nouă tancuri petroliere, nave de transport și nave port-container, dintre care unele și-au ascuns uneori poziția, au fost observate traversând strâmtoarea Ormuz de la începutul săptămânii, conform datelor de pe MarineTraffic analizate de AFP. Tot vineri, Bloomberg a scris că războiul din Orientul Mijlociu a împins cotația barilului de petrol la 90 de dolari, …
21:10
Comisia Europeană, reacție rară la adresa lui Zelenski după declarațiile despre Viktor Orban: „Acest tip de limbaj nu este acceptabil” # HotNews.ro
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o ameninţare la adresa prim-ministrului Viktor Orban, relatează Politico, conform News.ro. Zelenski a spus joi că va da adresa unei „anumite persoane” – înţelesă de toată lumea ca fiind Viktor Orbán – trupelor ucrainene pentru o discuţie …
20:50
Un deputat AUR vrea restricții „inclusiv în mediul online” pentru păcănele și case de pariuri. Argumentele invocate # HotNews.ro
Răzvan Biro, deputat AUR de Mureș, a declarat că noile reguli din domeniu rezolvă „doar parțial” problema dependenței de jocurile de noroc și că, în opinia sa, operatorilor ar trebui „să le fie restricționată activitatea inclusiv în mediul online pentru a fi o măsură completă”. Oficialul a spus că dependenții de jocuri de noroc s-ar …
20:40
„Dacă nu se opresc, Teheranul va deveni Gaza”. Mărturii din Iran după „cea mai grea noapte” de bombardamente # HotNews.ro
Insomnia, frica și epuizarea au cuprins locuitorii din Teheran, după mai multe valuri succesive de atacuri care au lovit capitala Iranului, potrivit mesajelor trimise de persoane aflate în oraș. Mai mulți dintre ei au descris pentru The Guardian atacurile din noaptea de joi spre vineri drept cele mai intense din cele șase zile de război. …
20:40
Cum vor fi schimbate regulile pentru racordarea la rețea energetică, după acuzațiile premierului privind „băieții deștepți” # HotNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus, vineri, în dezbatere publică, un proiect prin care urmează să fie modificate regulile de racordare la rețelele electrice. Potrivit documentului, va fi deblocată capacitatea rezervată de proiecte energetice care nu avansează către faza de implementare. Aceste modificări au loc după ce premierul a acuzat „investiții …
20:20
Șeful Vămii Constanța Sud, arestat preventiv. Tribunalul a respins cererea DNA în cazul adjunctului său # HotNews.ro
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a lui Lică Octavian Parfenie pentru 30 de zilei, vineri, în dosarul în care șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud este acuzat de luare de mită în formă continuată, potrivit Agerpres. Instanța a respins, însă, solicitarea DNA de a fi arestat preventiv și Christian Gudu, fost adjunct al …
19:50
Zelenski, vizită pe frontul de est. Mesajul transmis militarilor despre miza crucială a regiunii în care și-a concentrat Rusia forțele # HotNews.ro
Volodimir Zelenski le-a acordat distincții trupelor care apără pozițiile în apropiere de Drujkivka și Kosteantînivka, orașe aflate în regiunea Donețk, unde Rusia se pregătește pentru o ofensivă de primăvară, potrivit președintelui ucrainean, a scris Reuters. Liderul ucrainean le-a spus militarilor de acolo că regiunea „este importantă nu numai din punctul de vedere al apărării statului …
19:40
VIDEO Protest la Cotroceni față de numirile pentru șefia marilor parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii pe care îi voi semna vor avea girul meu” # HotNews.ro
Mai multe organizații civice au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Manifestanții i-au cerut președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire. „Suntem în fața Palatului Cotroceni să-i arătăm lui Nicușor Dan că urmărim cu atenție numirile …
19:10
Fiica lui Victor Ponta a ajuns în România. Daciana Sârbu: „Astăzi mi-am strâns copilul în brațe” / Scandalul repatrierii ajunge și la DNA: Plângeri împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu # HotNews.ro
Fiica fostului premier Victor Ponta a ajuns vineri în România. Informația a fost confirmată printr-o postare pe Facebook a Dacianei Sârbu, care a spus că și-a „strâns copilul în brațe”, după ce familia a acuzat public autortitățile în urmă cu o zi că au blocat repatrierea adolescentei. „Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați …
19:00
Bombardamente intense în Iran și Liban. Israelul anunță „surprize suplimentare”, SUA amenință că puterea de foc „va crește dramatic” / Sprijinul Rusiei pentru Iran # HotNews.ro
Armata israeliană (IDF) a bombardat vineri capitala Beirut și a emis noi avertismente de evacuare în Liban, unde și-a intensificat campania împotriva Hezbollah, miliție șiită susținută de Iran. Bombardamentele Israelului și ale Statelor Unite au continuat și în Iran, iar șeful Pentagonului a amenințat că puterea de foc a forțelor americane este „pe punctul de …
