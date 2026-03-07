Cel mai sentimental primar al Bucureștiului. Remarcabilele schimbări din mandatul lui Barbu Delavrancea

20:40

Insomnia, frica și epuizarea au cuprins locuitorii din Teheran, după mai multe valuri succesive de atacuri care au lovit capitala Iranului, potrivit mesajelor trimise de persoane aflate în oraș. Mai mulți dintre ei au descris pentru The Guardian atacurile din noaptea de joi spre vineri drept cele mai intense din cele șase zile de război. …