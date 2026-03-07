ONU cere anchetă rapidă și transparentă după atacul asupra școlii din Iran, cu peste 150 de morți, majoritatea copii. Cel mai probabil, atac american
Lumea Politică, 7 martie 2026 16:00
Înalta Comisie ONU pentru Drepturile Omului solicită o anchetă rapidă și transparentă în cazul presupusului bombardament asupra unei școli din Minab, Iran. New York Times sugerează o posibilă responsabilitate americană, în timp ce bilanțul victimelor rămâne neconfirmat. Înalta Comisie ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri, 6 martie, o investigație „rapidă” și „transparentă” în cazul […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
16:00
Acum 2 ore
15:10
Briefing MAE întrerupt brusc înaintea întrebărilor jurnaliștilor, după scandalul „Țoiu vs. fata lui Ponta” # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe a organizat un briefing de presă privind situația de securitate din Orientul Mijlociu, dar transmisia a fost întreruptă înainte de sesiunea de întrebări. Situația a survenit după un incident similar cu ministra Oana Țoiu, scandalul implicând-o pe fiica lui Victor Ponta. Ministerul Afacerilor Externe a organizat un briefing de presă vineri la […]
14:30
Nicușor Dan susține că americanii au înțeles de ce s-au anulat alegerile. Relațiile cu administrația Trump sunt „normale” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a discutat în cadrul unui interviu pentru TVP WORLD despre anularea alegerilor de anul trecut și relațiile României cu administrația Trump. Dan a afirmat că relațiile sunt “normale” și a explicat cum discuțiile au clarificat situația alegerilor anulate. Președintele Nicușor Dan a fost intervievat de televiziunea poloneză TVP WORLD, abordând subiecte sensibile […]
Acum 4 ore
13:40
România primește 150 de milioane de euro pentru stocarea energiei. Care sunt condițiile Comisiei Europene # Lumea Politică
Comisia Europeană a aprobat un sprijin financiar de 150 de milioane de euro pentru România, destinat dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice în baterii. Aceasta este prima schemă de acest tip notificată de România în cadrul Pactului pentru o industrie curată. Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin propuse de România, […]
13:00
Bonificație de 3% pentru românii cu venituri independente la ANAF. Cine este însă exclus # Lumea Politică
Guvernul a introdus o bonificație de 3% pentru românii cu venituri din activități independente, însă cei care închiriază spații către firme nu beneficiază de aceasta. Consultantul fiscal Anamaria Chiru atrage atenția asupra excluderii unor categorii de venituri. Guvernul a aprobat OUG 8/2026, prin care românii cu venituri din activități independente și chirii pot beneficia de […]
Acum 24 ore
22:00
Partidul AUR acuză un incident violent în Consiliul Local Vidra, Ilfov. Reprezentanții susțin că alesul lor, Constantin Stoian, ar fi fost agresat de colegi din PSD și PNL și este internat la spital cu o fractură de mandibulă. AUR a transmis că, în timpul unei ședințe a Consiliului Local Vidra, consilierul lor, Constantin Stoian, ar […]
21:10
George Simion, liderul AUR, a susținut un discurs la Washington, la o întâlnire a suveraniștilor, unde a criticat aspru guvernul român și lideri europeni. El a susținut că în România nu mai există alegeri libere și a afirmat că doar Administrația Trump poate aduce schimbarea. George Simion a participat la o reuniune a suveraniștilor din […]
20:30
Susținător al lui Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu s-a sucit: „prost și fricos” cu „o hlizeală de înapoiat mintal” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu a lansat o critică vehementă la adresa lui Nicușor Dan după o apariție publică la Varșovia. Jurnalistul, anterior susținător al politicianului, l-a numit pe președinte „prost” și „fricos”, comentând prestația acestuia. Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul președintelui Nicușor Dan în cadrul unei vizite oficiale la Varșovia. Jurnalistul a […]
19:00
Crin Antonescu, deși îl „detestă” pe Victor Ponta, îi ia apărarea în cazul fiicei sale ținută în Dubai de Oana Țoiu: „aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989″ # Lumea Politică
Crin Antonescu a lansat un atac vehement la adresa USR și a Oanei Țoiu, ministra de Externe, pe tema repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Dubai. Deși nu are o relație apropiată cu Ponta, Antonescu a condamnat folosirea unui copil într-o dispută politică. Crin Antonescu a intervenit în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, criticând […]
18:10
Ion Cristoiu a criticat aspru, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, înțelegerea lui Nicușor Dan asupra crizei din Iran. Jurnalistul a subliniat gravitatea situației din Orientul Mijlociu, considerând-o mai alarmantă decât războiul din Ucraina. Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a oferit o analiză dură asupra percepției lui Nicușor Dan privind criza din Iran. […]
17:30
Orașul care aplică deja reduceri de impozite pentru locuitori. Beneficii pentru persoane cu dizabilități și proprietari de clădiri vechi # Lumea Politică
Consiliul Local Galați a decis să reducă semnificativ impozitele locale pentru anumite categorii de contribuabili. Reducerile vor ajunge până la 50% pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei care își achită taxele până la 31 martie. Consiliul Local Galați a aprobat joi reduceri importante ale impozitelor locale. Persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și […]
16:40
Ion Cristoiu avertizează asupra pericolului global al regimului din Iran: „pierim noi, dar piere și toată lumea” # Lumea Politică
Ion Cristoiu, invitat la emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul, a analizat regimul din Iran și strategiile acestuia în război. Jurnalistul a subliniat mentalitatea extremă a conducerii iraniene și a avertizat asupra implicațiilor globale și pentru România. Ion Cristoiu a participat la „Marius Tucă Show”, unde a discutat despre regimul iranian și abordarea sa […]
Ieri
15:40
11 locuri goale în avionul cu care ar fi trebuit să se întoarcă fiica lui Victor Ponta din Dubai # Lumea Politică
Daciana Sârbu a anunțat că va depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu, după ce fiica sa, Irina Ponta, nu a fost inclusă în zborul de repatriere din Dubai. Sârbu susține că motivul invocat de Ministerul Afacerilor Externe este o “vulnerabilitate de imagine”. Informații șocante ies la iveală în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din […]
15:40
Amenințat de Zelenski cu armata, Viktor Orban anunță primele măsuri împotriva Ucrainei # Lumea Politică
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că Ungaria va bloca transporturile de tranzit importante pentru Ucraina, ca reacție la blocarea livrărilor de țiței rusesc prin conducta Drujba. Acuzațiile dure de “banditism de stat” adresate Kievului tensionează și mai mult relațiile bilaterale. Premierul Viktor Orban a declarat că Ungaria va opri transporturile de tranzit prin teritoriul […]
15:30
MAE vine cu noi explicații după scandalul Ponta: Avioanele erau pline și cu cetățeni străini # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe a clarificat situația zborurilor de repatriere după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul spre avion. Zborul de evacuare din Oman a adus 127 de români acasă, dar locurile libere au fost ocupate de străini. Ministerul Afacerilor Externe a intervenit în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, confirmând […]
15:30
Spălarea mașinii în fața blocului sau în curte este o practică obișnuită în România, dar în multe localități este interzisă. Cetățenii se pot confrunta cu sancțiuni severe dacă nu respectă regulile privind igienizarea spațiului public. În România, spălarea mașinii în fața blocului a devenit un obicei comun. Totuși, în numeroase localități, acest gest este interzis […]
15:30
CTP îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu PSD. „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” # Lumea Politică
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat critici virulente la adresa președintelui Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook. Acesta îl acuză de „complicitate” cu PSD, referindu-se la reacția sa privind lista de propuneri pentru conducerea marilor parchete. Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook un mesaj în care îl acuză pe Nicușor Dan de „complicitate” cu […]
15:30
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța tăierilor la stat adoptată de Guvernul Ilie Bolojan # Lumea Politică
Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede reducerea cu 10% a posturilor din administrațiile locale și județene. Adoptată recent de guvernul Bolojan, măsura face parte dintr-un amplu plan de reformă publică. Ordonanța de urgență, care deja se aplică, a fost contestată la CCR de Avocatul Poporului. În cazul în care […]
15:20
Referendumul pe justiție propus de Nicușor Dan, contestat de un judecător CSM: „Nu are niciun suport legal” # Lumea Politică
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru CSM, a declarat că referendumul pe justiție anunțat de președintele Nicușor Dan nu are fundament legal sau constituțional. Drăgușin a subliniat că nu va participa la acest scrutin și a prezentat alternative pentru a evalua atmosfera din instanțe. Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat ferm referendumul propus de președintele Nicușor Dan. În […]
15:20
Ilie Bolojan i-a cerut sprijin șeicului Emiratelor în criza românilor din Orientul Mijlociu # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat telefonic cu președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cerând ajutor pentru culoare de zbor destinate cetățenilor români. Discuția a avut loc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Guvernul a subliniat relația de prietenie dintre cele două state. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut vineri o convorbire […]
15:20
Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL, lansează critici la adresa inițiativei Franței de a extinde scutul nuclear asupra aliaților europeni, considerând că aceasta a provocat mai multe tensiuni între parteneri. În același timp, oficialii români subliniază că România beneficiază deja de protecția NATO. Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a reacționat ferm la propunerea Franței de a extinde scutul […]
14:50
„Doar o chestiune de timp”. Trump amenință o nouă țară, în timp ce spune că Iranul a rămas fără marină și forțe aeriene # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că marina și forțele aeriene ale Iranului au fost eliminate. Afirmațiile vin în contextul escaladării conflictului cu Iranul, în timp ce Israelul anunță o nouă fază a operațiunii sale militare. Președintele Donald Trump a susținut că forțele iraniene au fost puternic afectate de acțiunile recente ale SUA și Israelului. […]
14:50
Zelenski acuză: „Moscova ar putea înarma Iranul! Dronele Shahed au componente rusești” # Lumea Politică
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia produce drone și rachete pe baza licențelor iraniene și avertizează că Moscova ar putea livra arme Teheranului. Declarațiile vin în contextul sprijinului militar oferit de Iran către Rusia în războiul din Ucraina. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia ar produce drone și rachete folosind licențe de […]
14:30
România intră într-o zonă periculoasă: Sistemul de pensii de stat ar putea deveni ‘o glumă proastă’, avertizează un expert în Economie # Lumea Politică
Numărul pensionarilor din România a atins 4.688.092 în februarie 2026, iar pensia medie a fost de 2.780 de lei. Economiștii atrag atenția că sistemul public de pensii este din ce în ce mai fragil, iar presiunea bugetară va crește semnificativ după 2030. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată că statul a plătit peste […]
14:30
Prima reacție a MAE în cazul fiicei lui Victor Ponta dată jos din autocarul cu care trebuia să plece spre avionul care o aducea acasă din Dubai # Lumea Politică
Ministerul Afacerilor Externe reacționează după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost îmbarcată pentru repatriere din Dubai. Incidentul a generat acuzații și reacții vehemente, inclusiv din partea Dacianei Sârbu. Ministerul Afacerilor Externe a comentat situația repatrierii fiicei lui Victor Ponta, care a fost dată jos din autocarul de repatriere din Dubai. Incidentul, care a […]
14:30
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii” # Lumea Politică
Fiica fostului premier Victor Ponta a fost blocată la consulatul din Dubai în timpul evacuării din Orientul Mijlociu. Ministra Oana Țoiu este acuzată de intervenție politică, deși susține că s-au aplicat criterii obiective. Un episod controversat a avut loc în timpul evacuării din Orientul Mijlociu. Fiica lui Victor Ponta a fost blocată la consulatul României […]
14:20
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune # Lumea Politică
În contextul escaladării conflictului dintre Iran și aliații săi și Statele Unite, atenția se îndreaptă către vulnerabilitatea critică a instalațiilor de desalinizare din Golful Persic. Acestea sunt esențiale pentru supraviețuirea a milioane de oameni, dar sunt amenințate de posibile atacuri iraniene. În timp ce discuțiile globale se concentrează pe prețul petrolului, o amenințare mai puțin […]
14:20
Crin Antonescu, atac dur la adresa USR, după scandalul cu Irina Ponta: ‘Mă umple de scârbă și de groază’ # Lumea Politică
Crin Antonescu, fost lider al PNL, a lansat un atac vehement împotriva USR pe Facebook, în contextul unei controverse legate de fiica lui Victor Ponta. Antonescu consideră că Irina Ponta a fost tratată inuman și își exprimă solidaritatea cu familia acesteia. Crin Antonescu a reacționat vehement pe rețelele sociale, criticând dur USR după un incident […]
14:20
Zelenski anunță că este dispus să ajute SUA să contracareze dronele iraniene. Ce dorește la schimb # Lumea Politică
Ucraina va acorda sprijin Statelor Unite în combaterea dronelor iraniene Shahed, conform unei cereri primite de la Washington. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că specialiștii ucraineni vor fi trimiși în Orientul Mijlociu pentru a ajuta la protejarea bazelor americane. Acest parteneriat ar putea include un schimb de echipamente defensive. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat […]
13:10
Cristian Popescu Piedone, în calitate de preşedinte al Partidului Naţionalist pentru Reformarea României, a sesizat vineri Direcţia Naţională Anticorupţie cu privire la acuzaţia de abuz în serviciu a ministrului Afacerilor Externe şi deputat USR, Oana Ţoiu. Piedone scrie în plângerea depusă la DNA, şi înregistrată cu numărul 1.354 din 6 martie 2026, că înaintează „PLÂNGERE […]
10:50
Zelenski, amenințare directă către Orban: trimite armata ucraineană după el dacă nu dă drumul la bani # Lumea Politică
Tensiunile dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski au escaladat din cauza blocării ajutorului UE și a opririi conductei Drujba. Schimbul de replici și acuzații reciproce ridică miza conflictului, cu implicații energetice și politice majore. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat miercuri pe Viktor Orban pentru blocarea unui ajutor financiar de 90 de miliarde de euro […]
09:50
Daciana Sârbu va depune pângere penală împotriva Oanei Țoiu. Ar fi ordonat să-i dea fiica jos din autocarul cu români spre aeroport # Lumea Politică
Daciana Sârbu, mama Irinei și fosta soție a lui Victor Ponta, a făcut declarații emoționante la Antena 3 CNN. Ea a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de abuz în serviciu, după ce fiica sa a fost exclusă dintr-un plan de repatriere din Dubai. Daciana Sârbu a apărut la Antena 3 CNN, unde a […]
09:20
Acum patru zile, Trump anunța că unul dintre principalele obiective de „război” este schimbarea de regim. Am pus între ghilimele cuvântul război pentru că până în acest moment comunicarea venită dinspre administrație, dar și dinspre congresul american, în legătură cu statutul acestor operațiuni este destul de neclară. Nu există o declarație formală de război. În […]
08:30
Rusia își oferă medierea în războiul SUA-Iran. Putin, despre uciderea ayatollahului Khamenei # Lumea Politică
Rusia s-a declarat pregătită să medieze negocierile de pace între Iran și SUA. Mihail Ulianov, diplomat rus, a subliniat că un dialog direct este puțin probabil în acest moment. Între timp, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului iranian, calificând-o drept „cinică”. Rusia a anunțat joi că este dispusă să joace un rol de mediator în […]
07:40
NATO sprijină campania anti-Iran condusă de Trump. Mark Rutte: „din motive întemeiate, vom rămâne întotdeauna destul de ambigui în privința momentului în care este declanșat Articolul 5” # Lumea Politică
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că există un sprijin extins în rândul aliaților pentru campania președintelui Donald Trump împotriva Iranului. Într-un interviu recent, Rutte a subliniat că NATO nu este implicată direct, dar aliații susțin inițiativele SUA. Rutte a exclus categoric o posibilă implicare a forțelor NATO în operațiunile din Iran. Secretarul […]
07:00
Canada nu exclude implicarea militară în Orientul Mijlociu. Premierul Carney, despre „minunata lume nouă” # Lumea Politică
Premierul canadian Mark Carney a declarat că nu exclude posibilitatea unei implicări militare în Orientul Mijlociu, exprimând sprijin pentru aliați. Aflat la Canberra, el a discutat despre războiul intensificat din regiune și a subliniat nevoia de respectare a regulilor internaționale. Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat joi că nu poate exclude o posibilă implicare militară […]
06:10
Război în Orientul Mijlociu: riscuri și oportunități strategice pentru China. Depind de petrolul iranian # Lumea Politică
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, prin acțiunile SUA și Israelului împotriva Iranului, ar putea aduce atât riscuri, cât și oportunități strategice pentru China. Beijingul ar putea să își consolideze influența prin controlul asupra mineralelor critice, afectând astfel Washingtonul. Deși China a condamnat oficial atacurile, extinderea conflictului ar putea servi intereselor sale geopolitice prin tensionarea resurselor […]
05:30
Kim Jong Un testează rachete și distrugătoare. Promite un răspuns ferm la orice amenințare # Lumea Politică
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la testele unui distrugător modern și ale unei rachete de croazieră mare-sol, conform agenției KCNA. Aceste teste vin în contextul consolidării capacităților navale ale țării sale. Kim Jong Un a vizitat marți o navă de război din clasa Choe Hyon, una dintre cele două lansate anul trecut. Coreea […]
04:40
Avertisment privind criza apei în Golful Persic. Statele de acolo depind de instalațiile de desalinizare. O metropolă ar rezista numai o săptămână fără apă # Lumea Politică
În timp ce lumea este atentă la prețurile petrolului, o altă amenințare strategică în conflictul dintre SUA și Iran este ignorată: vulnerabilitatea apei potabile în Golful Persic. Statele din regiune depind de instalațiile de desalinizare, dar tensiunile recente cresc riscurile pentru această infrastructură vitală. Analistul Bloomberg Javier Blas afirmă că, încă din anii 1970, CIA […]
04:00
Senatul SUA a respins limitarea puterilor lui Trump. Rezoluția privind Iranul nu a trecut. Singurul republican care a susținut-o # Lumea Politică
O propunere de limitare a puterilor președintelui Donald Trump în conflictul cu Iranul a fost respinsă în Senatul SUA. Demersul, inițiat de senatorul democrat Tim Kaine, a fost susținut de 47 de senatori, dar a întâmpinat opoziția a 53. În ciuda eșecului, o inițiativă similară urmează să fie votată și în Camera Reprezentanților. Senatul SUA […]
03:10
„Stocuri nelimitate” de bombe pregătite pentru războiul din Iran. Laudele lui Donald Trump # Lumea Politică
Administrația Trump afirmă că SUA are suficiente muniții pentru campania împotriva Iranului, care a început recent. Oficialii americani și israelieni controlează ritmul conflictului, iar Pentagonul asigură că arsenalul e mai mult decât suficient. Administrația președintelui Donald Trump a anunțat că armata SUA dispune de suficiente muniții pentru a-și continua campania militară împotriva Iranului. Pete Hegseth, […]
02:30
Prețul carburanților în România continuă să crească, dar NU neapărat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Experții avertizează asupra posibilelor efecte internaționale # Lumea Politică
Carburanții din România se scumpesc, iar experții susțin că nu conflictul din Orientul Mijlociu este cauza principală. Prețul motorinei și benzinei a crescut considerabil în ultimele zile, iar specialiștii estimează că scumpirile vor continua. Prețul motorinei standard a ajuns joi dimineață între 8,41 și 8,61 lei pe litru în stațiile din București, iar benzina standard […]
01:40
Americanii dezaprobă atacurile SUA și Israel asupra Iranului. Sondajele indică o reticență tot mai mare față de conflictele externe # Lumea Politică
Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului au generat opoziție în rândul americanilor. Sondajele arată că 60% dintre cetățeni nu susțin intervenția militară. În timp ce republicanii sunt mai favorabili acțiunii, democrații sunt aproape unanim împotrivă. Un val de opoziție a cuprins Statele Unite după atacurile asupra Iranului de sâmbătă. Trei sondaje efectuate imediat […]
5 martie 2026
20:30
Netanyahu cere explicații Casei Albe. Bănuieli despre înțelegeri „pe la spate” cu Iranul pentru armistițiu # Lumea Politică
Premierul israelian Benjamin Netanyahu solicită clarificări de la Casa Albă, suspectând posibile contacte între administrația Trump și Iran. Temerea majoră este un armistițiu separat ce ar putea compromite obiectivele militare israeliene. Serviciile de informații israeliene au descoperit recent indicii privind posibile discuții între oficiali americani și iranieni, vizând un armistițiu. În acest context, Netanyahu a […]
19:40
George Simion le povestește americanilor despre cenzură și libertatea de exprimare. Va vorbi imediat după președintele Camerei Reprezentanților # Lumea Politică
George Simion, liderul opoziției din România, participă la conferința Alliance of Sovereign Nations din Washington. Invitat să vorbească despre cenzură și libertatea de exprimare, Simion va lua cuvântul imediat după Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților. Delegația AUR include și prim-vicepreședintele Dan Dungaciu. George Simion se află în Washington pentru a participa la conferința Alliance of […]
19:00
Putin amenință cu oprirea robinetului de gaz către Europa înainte ca UE să stopeze importul. „Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi” # Lumea Politică
Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa pentru piețe mai profitabile. Declarațiile vin în contextul în care Serbia încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare, pe fondul presiunilor Uniunii Europene. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia ia în calcul să oprească imediat exporturile de gaze către Europa. Într-un […]
18:10
OMV Petrom folosește majoritar petrol din România: „Aproximativ 65% din petrolul procesat la Petrobrazi vine din România”. Creșteri de prețuri în contextul Războiului din Iran # Lumea Politică
Prețul benzinei a depășit pragul de 8 lei pe litru în România, în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu. CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, a discutat despre efectele acestei situații asupra aprovizionării și prețurilor, în cadrul conferinței PwC CEO Survey 2026. Orientul Mijlociu asigură între 20-35% din livrările mondiale de țiței, produse petroliere și gaze naturale. […]
17:30
Trump, în război cu energia regenerabilă. Europenii, „fraieri”. „China produce toate morile de vânt”, vândute în Europa „cu miile” # Lumea Politică
Donald Trump a ironizat europenii pentru achizițiile de energie verde, acuzând China că produce toate morile de vânt vândute în Europa. Declarațiile sale au fost rapid respinse de autoritățile chineze, care au subliniat angajamentul lor față de energia regenerabilă. Într-o declarație publică, Donald Trump a atacat europenii, numindu-i „fraieri” pentru achizițiile de energie eoliană. El […]
16:40
Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta” # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că se lucrează la mai multe scenarii pentru a controla prețurile carburanților, inclusiv reducerea accizelor. În fața creșterilor de prețuri la motorină, România caută soluții pentru a-și proteja rezervele și transporturile de combustibil. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că prețurile la motorină în România au crescut cu 20-25 […]
16:40
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările” # Lumea Politică
Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa, îndreptându-se spre piețe mai promițătoare. Declarațiile vin pe fondul intenției UE de a interzice importurile de petrol rusesc. Comisia Europeană urmează să anunțe o propunere legislativă în acest sens. Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea reevalua livrările de gaze […]
