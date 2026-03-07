Andrei Dîrlău cu AUR la Washington: Fiecare țară are obligația legitimă de a-și apăra suveranitatea și de a pune interesele sale pe primul loc. Lumea e mai stabilă când fiecare națiune dă prioritate intereselor poporului său
ActiveNews.ro, 7 martie 2026 16:00
ALIANȚA NAȚIUNILOR SUVERANE, 4-6 martie, Washington D.C., a reunit lideri din mediul de afaceri, politic, academic și alte domenii ale societății din întreaga lume la un eveniment impactant și informativ axat pe probleme ce afectează lumea.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 15 minute
16:10
”Bucureștiul respiră pacea”: adunare civică-culturală pe 8 martie pentru pace, în Parcul Herăstrău, duminică, ora 12.00 # ActiveNews.ro
Pe 8 martie, începând cu ora 12:00, în Parcul Herăstrău – Piața Charles de Gaulle, va avea loc „Miting pentru Pace”, o adunare civică-culturală care aduce împreună arta contemporană și participarea comunitară într-un gest simbolic dedicat păcii.
Acum 30 minute
16:00
Andrei Dîrlău cu AUR la Washington: Fiecare țară are obligația legitimă de a-și apăra suveranitatea și de a pune interesele sale pe primul loc. Lumea e mai stabilă când fiecare națiune dă prioritate intereselor poporului său # ActiveNews.ro
ALIANȚA NAȚIUNILOR SUVERANE, 4-6 martie, Washington D.C., a reunit lideri din mediul de afaceri, politic, academic și alte domenii ale societății din întreaga lume la un eveniment impactant și informativ axat pe probleme ce afectează lumea.
Acum o oră
15:50
”Bucureștiul respiră pacea”: adunare civică-culturală pe 8 martie pentru pace, în Parcul Herăstrău, duminică, 8 martie, ora 12.00 # ActiveNews.ro
Pe 8 martie, începând cu ora 12:00, în Parcul Herăstrău – Piața Charles de Gaulle, va avea loc „Miting pentru Pace”, o adunare civică-culturală care aduce împreună arta contemporană și participarea comunitară într-un gest simbolic dedicat păcii.
15:40
Accident în Capitală: ministrul Finanțelor ar fi provocat o coliziune după ce nu a acordat prioritate. Doi pasageri au ajuns la spital # ActiveNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în urma impactului două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru investigații medicale.
Acum 2 ore
15:00
Vladimir Putin „bate cu pumnul în masă”: „Israelul și SUA să oprească agresiunea împotriva Iranului!” # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului", relatează Reuters și DPA, conform Agerpres.
14:50
Andrei Dîrlău: Fiecare țară are obligația legitimă de a-și apăra suveranitatea și de a pune interesele sale pe primul loc. Lumea e mai stabilă când fiecare națiune dă prioritate intereselor poporului său # ActiveNews.ro
ALIANȚA NAȚIUNILOR SUVERANE, 4-6 martie, Washington D.C., a reunit lideri din mediul de afaceri, politic, academic și alte domenii ale societății din întreaga lume la un eveniment impactant și informativ axat pe probleme ce afectează lumea.
Acum 4 ore
14:20
Declarație șocantă a consulului României în Dubai către elevii blocați: "Bucurați-vă că sunteți lângă război" VIDEO # ActiveNews.ro
Declarație șocantă a consulului României în Dubai, Riceard Badea. Acesta a fost filmat de cineva din grupul de copii și profesori din Focșani pe care diplomatul încerca să-i liniștească într-o manieră nu tocmai diplomatică.
14:10
Mihail Neamțu și Vlad Bilevsky despre viața lui Constantin Noica (între detenție și creație) VIDEO # ActiveNews.ro
A doua parte a discuției despre viața și filosofia lui Constantin Noica alături de domnul Mihail Neamtu, care acoperă, încă suficient de sumar, perioada domiciliului obligatoriu câmpulungean (1949-1958) și o mică discuție despre Procesul Noica-Pillat și perioada detenției (1958-1964).
13:20
Raport devastator al Curții de Conturi Europene: miliarde pentru Ucraina fără control. Europa plătește, rețelele de corupție prosperă # ActiveNews.ro
Un raport special al Curtea de Conturi Europeană a declanșat o dezbatere incomodă la nivelul instituțiilor europene: mecanismele de control ale Comisia Europeană asupra unor programe financiare destinate Ucrainei au fost insuficiente, iar supravegherea utilizării fondurilor a fost, în practică, delegată altor instituții
13:00
Moarte subită în Sibiu: Rareș, un tânăr fermier din Cârțișoara, a murit în somn după un infarct. Era un munte de om, care ducea un stil de viață sănătos # ActiveNews.ro
Moarte subită în Ardeal. Rareș, tânăr fermier din Cârțișoara, județul Sibiu, a murit în somn în urma unui infarct. Comunitatea ROMO este în stare de șoc.
12:40
Mihail Neamțu & Vlad Bilevsky despre viața lui Constantin Noica (între detenție și creație) VIDEO # ActiveNews.ro
A doua parte a discuției despre viața și filosofia lui Constantin Noica alături de domnul Mihail Neamtu, care acoperă, încă suficient de sumar, perioada domiciliului obligatoriu câmpulungean (1949-1958) și o mică discuție despre Procesul Noica-Pillat și perioada detenției (1958-1964).
Acum 6 ore
12:00
Război în Orientul Mijlociu. Criză majoră în traficul aerian: Emirates SUSPENDĂ TOATE zborurile către și dinspre Dubai - aeroportul, bombardat cu drone. Infrastructura militară și industrială a Iranului, compromisă într-o săptămână de coșmar # ActiveNews.ro
Compania aeriană Emirates a anunțat sâmbătă dimineață că toate zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până la noi ordine și le cere pasagerilor să nu se prezinte la aeroport
12:00
Oana Țoiu și consulul României din Dubai, denunțați la DNA în cazul incidentului fiicei lui Victor Ponta # ActiveNews.ro
Avocatul Tudor Dobrescu a formulat un denunț la DNA împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, și a consulului României în Dubai, Viorel Richeard Badea, după incidentul cu fiica fostului premier Victor Ponta. Cei doi oficiali ai statului român sunt acuzați de abuz în serviciu, lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și instigare la această infracțiune.
12:00
Descendent al unei familii nobiliare românești, Ioan de Hunedoara își începe cariera militară în serviciul despotului sârb Ștefan Lazarevici, colaborând apoi cu condotierul italian Filippo Scolari.
11:30
Război în Orientul Mijlociu. Criză majoră în traficul aerian: Emirates SUSPENDĂ TOATE zborurile către și dinspre Dubai: aeroportul, bombardat cu drone. Infrastructura militară și industrială a Iranului, grav compromisă în doar o săptămână # ActiveNews.ro
Compania aeriană Emirates a anunțat sâmbătă dimineață că toate zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până la noi ordine și le cere pasagerilor să nu se prezinte la aeroport
Acum 24 ore
00:10
Creștinul n-are de ce să se teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân și Împărat. Mergeți cu El înainte și nu vă temeți de ce vă vor spune vouă, nu vă temeți deloc! Al Domnului este pământul și stăpânirea Lui. Și noi suntem creștini, a noastră-i toată împărăția și asta de pe pământ și cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă.
6 martie 2026
23:40
„AZI ESTE O ZI ISTORICA! UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI A RECUNOSCUT IN FATA TRIBUNALULUI, CA NU I-A ELIBERAT DIPLOMA DE LICENTA LUI NICUSOR DAN!
22:10
Părintele Bogdan Florin Vlaicu dezbate cu invitați de marcă despre inteligența artificială, riscuri, aplicații în educație și implicații duhovnicești - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
o dezbatere cu invitații mei speciali, Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatizări și Calculatoare de la Universitatea Politehnica din București și licențiat în teologie ortodoxă, Ștefan Trăușan Matu, profesor universitar și specialist în domeniul IA, și părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă. Vom vorbi despre IA
21:50
PATRIARHUL CARE A CONDAMNAT MASONERIA. 6 martie: 87 de ani de la trecerea la cele veșnice a primului Patriarh al BOR, Miron Cristea. Cum a osândit Biserica francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă # ActiveNews.ro
Participarea la și susținerea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, în calitate de al treilea Episcop al Caransebeșului, au făcut din episcopul Miron Cristea unul dintre cei mai însemnați lideri ai românilor transilvăneni
20:10
”Acest tip de limbaj nu este acceptabil": UE îl urechează pe Zelenski după ce l-a amenințat pe premierul Viktor Orban că-și trimite soldații peste el # ActiveNews.ro
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o amenințare la adresa prim-ministrului Viktor Orban, relatează POLITICO.
19:50
Ungaria blochează transporturile către Ucraina și acuză un ”banditism de stat”. Zelenski trece la amenințări: Pot trimite soldați ucraineni să-i explice lui Viktor Orbán lucrurile ”în felul lor” - VIDEO # ActiveNews.ro
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina au crescut după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va bloca anumite transporturi importante pentru Ucraina.
19:50
Av. Toni Neacșu explică de ce România nu poate găzdui orice formă de arme nucleare: Cred că președintele este obligat să vorbească publicului și despre acest cadru juridic și să-i explice ce ar presupune # ActiveNews.ro
Atât legislația națională cât și cea internațională interzic României să permită focoase nucleare pe teritoriul său. Legea 111/1996, cu modificările ulterioare, prevede expres în art. 6:
19:40
Nicușor Dan declară în presa poloneză că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Trump: ”Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, nu mai există îndoială” # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate din 2024, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la
19:30
Gândul: MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra Țoiu a fugit din conferință. Jurnalist: ”Bolojaneee, extrage-o cu mascații!” # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a prezentat datele referitoare la cetățenii români aflați în regiune
19:30
Nicușor Dan declară în presa poloneză că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Trump: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială” # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate din 2024, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a spus șeful statului.
19:10
Ion Cristoiu: O veste ”bună” într-un noian de îngrijorări: România are, în fine, o ”Primă doamnă”!Jurnalul meu video # ActiveNews.ro
Se împlinește o săptămână de război și nici acum nu se știe ce vor Americanii de la el.
19:10
Claudia Marcu: Ni se pregătește ceva! Rechiziția de bunuri și munca obligatorie a cetățenilor, introduse și în starea de alertă # ActiveNews.ro
Programul legislativ al Guvernului pe acest an prevede și schimbarea Legii 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public. Una dintre modificări este extinderea rechiziției de bunuri și a prestării de servicii în interes public de către cetățeni și în starea de alertă.
19:10
Virgil Măgureanu rupe tăcerea: ”Călin Georgescu era câștigătorul sigur al alegerilor prezidențiale ANULATE ABUZIV. NU CRED O IOTĂ DIN CE S-A SPUS! Trump știe adevărul.” Cum ar trebui să fie viitorul șef SRI - VIDEO # ActiveNews.ro
În timp ce administrația de la București se chinuie să împacheteze anularea ilegală a alegerilor din România, greii din spatele politicii, justiției și serviciilor secrete românești încep să strice din bibelourile ieftine plantate la Cotroceni și Victoria.
18:20
Budapesta a descoperit și blocat pe teritoriul ei o sumă de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur care urmau să ajungă în Ucraina. MAE ungar: Kievul trebuie să explice fluxurile de bani și dacă e implicată mafia războiului # ActiveNews.ro
Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria a declanșat o investigație după ce a descoperit că ucrainenii au transportat sume incredibile de numerar și aur, prin Ungaria, în ultimele luni, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul de Externe Péter Szijjártó.
18:20
Ion Cristoiu: O veste „bună” într-un noian de îngrijorări: România are, în fine, o Primă doamnă!Jurnalul meu video # ActiveNews.ro
Se împlinește o săptămână de război și nici acum nu se știe ce vor Americanii de la el.
18:10
Organul de Cenzură al Sistemului gâlgâie de prostie și fudulie. CUM FALSIFICĂ FACTUAL ADEVĂRUL: Site-ul soției de consilier prezidențial Elena Calistru corectează erori de formă pentru a salva o minciună de fond # ActiveNews.ro
Lucian Davidescu arată cum factual.ro falsifică realitatea: deși corectează erorile legate de o imagine generată de AI, păstrează verdictul „FALS” asupra afirmațiilor principale, contrazise de documente oficiale.
17:50
Gândul: MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra Țoiu a fugit din conferința de presă # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a prezentat datele referitoare la cetățenii români aflați în regiune
17:10
Budapesta a a descoperit o sumă uriașă de bani și kilograme de aur care urmau să ajungă în Ucraina. Péter Szijjártó: Kievul trebuie să explice fluxurile de bani și dacă e implicată mafia războiului. Reacția Ucrainei # ActiveNews.ro
Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria a declanșat o investigație după ce a descoperit că ucrainenii au transportat sume incredibile de numerar și aur, prin Ungaria, în ultimele luni, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul de Externe Péter Szijjártó.
17:00
Mirel Curea publică declarația Dacianei Sârbu în Scandalul Țoiu: Avionul din care a fost dată jos fiica lui Ponta ERA PE JUMĂTATE GOL! ”Băi căzăturilor, pe jumătate gol!” - Toată lumea cere demiterea USR-istei de la MAE # ActiveNews.ro
Abjecția făcută de ministra USR de la MAE Oana Țoiu fiicei minore a lui Victor Ponta, dată jos din autobuzul care o ducea spre avionul cu care urma să plece din Dubai, nu a rămas fără ecou în spațiul online. Jurnaliști, politicieni sau oameni simpli au lansat atacuri dure la adresa ministrei care a vrut să-și arate mușchii, refuzând dreptul unei minore
16:50
Războiul din Orientul Mijlociu: Ministrul Energiei din Qatar avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 dolari pe baril. Ahmadinejad, dat ca ucis, a apărut în public. ONU cere anchetă rapidă în cazul masacrului de la școala din Iran # ActiveNews.ro
Cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu a fost vizată de un atac cu drone, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească. Autoritățile din Qatar au evacuat temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, iar ambasada americană din Kuweit a fost evacuată după atacuri cu rachete atribuite Iranului în noaptea de joi
16:40
Organul de Cenzură al Sistemului gâlgâie de prostie și fudulie. CUM FALISIFICĂ FACTUALUL ELENEI CALISTRU ADEVĂRUL: Corectează erori de formă pentru a salva o minciună de fond # ActiveNews.ro
Lucian Davidescu arată cum factual.ro falsifică realitatea: deși corectează erorile legate de o imagine generată de AI, păstrează verdictul „FALS” asupra afirmațiilor principale, contrazise de documente oficiale.
16:30
Mirel Curea publică declarația Dacianei Sârbu în Scandalul Țoiu: Avionul din care a fost dată jos fiica lui Ponta ERA PE JUMĂTATE GOL! ”Băi căzăturilor, pe jumătate gol!” - Toată lumea cererea demiterea USR-istei de la MAE # ActiveNews.ro
Abjecția făcută de ministra USR de la MAE Oana Țoiu fiicei minore a lui Victor Ponta, dată jos din autobuzul care o ducea spre avionul cu care urma să plece din Dubai, nu a rămas fără ecou în spațiul online. Jurnaliști, politicieni sau oameni simpli au lansat atacuri dure la adresa ministrei care a vrut să-și arate mușchii, refuzând dreptul unei minore
16:30
Război Orientul Mijlociu. Ministrul Energiei din Qatar avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 dolari pe baril. Ahmadinejad, dat ca ucis, a apărut în public. ONU cere anchetă rapidă în cazul masacrului de la școala din Iran # ActiveNews.ro
Cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu a fost vizată de un atac cu drone, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească. Autoritățile din Qatar au evacuat temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, iar ambasada americană din Kuweit a fost evacuată după atacuri cu rachete atribuite Iranului în noaptea de joi spre vineri.
Ieri
15:40
Mirel Curea publică declarația Dacianei Sârbu în Scandalul Țoiu: Avionul din care a fost dată jos fiica lui Ponta era pe jumătate gol. Toată lumea cererea demiterea USR-istei de la MAE # ActiveNews.ro
Abjecția făcută de ministra USR de la MAE fiicei minore a lui Victor Ponta, dată jos din autobuzul care o ducea spre avionul cu care urma să plece din Dubai, nu a rămas fără ecou în spațiul online. Jurnaliști, politicieni sau oameni simpli au lansat atacuri dure la adresa ministrei Țoiu, care a vrut să-și arate mușchii, refuzând dreptul unui copil de a se întoarce în țară dintr-o zonă de conflict.
15:40
S-a umflat orzu-n Zelensky, băi nene! Actorașul de la Kiev a lăsat deoparte orice inhibiții și l-a amenințat cu moartea pe Viktor Orban.
15:20
Daciana Sârbu acuză: „Avionul era pe jumătate gol, deci nu lua locul nimănui”. Țoiu, demisia! # ActiveNews.ro
Abjecția făcută de ministra USR de la MAE fiicei minore a lui Victor Ponta, dată jos din autobuzul care o ducea spre avionul cu care urma să plece din Dubai, nu a rămas fără ecou în spațiul online. Jurnaliști, politicieni sau oameni simpli au lansat atacuri dure la adresa ministrei Țoiu, care a vrut să-și arate mușchii, refuzând dreptul unui copil de a se întoarce în țară dintr-o zonă de conflict.
14:30
Sinistra Afacerea ARNm. Av. Gheorghe Piperea devoalează cum Big Pharma și-a asigurat miliarde în pandemie pe mână cu politicieni veroși din SUA și UE: infractori, patente furate, despăgubiri minime și eroi inventați # ActiveNews.ro
Compania farmaceutică americană Moderna a acceptat să achite suma de 2,25 miliarde de dolari pentru a închide o dispută judiciară majoră privind drepturile de proprietate industrială asupra tehnologiei vaccinului anti-covid pe care...
14:20
ID-ul DIGITAL nu mai e după colț. E chiar aici! Monitorizarea în masă va deveni regulă. Start pentru MAI Digital, care va trece complet în online 6 servicii esențiale: Regim Permise, Starea Civilă, Pașapoarte și Cazier # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne demarează „MAI Digital”, un proiect ce vizează accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor publice esențiale furnizate de structurile ministerului, cu scopul final eliminarea deplasărilor fizice la ghișeu și simplificarea interacțiunii dintre cetățean și stat.
14:00
Nicolae Voiculeț dă în judecată site-urile Sistemului: ”Aparțin culturii române și publicului care m-a susținut. O minciună repetată ani de zile poate face zgomot. Dar adevărul și un singur document este suficient pentru a o prăbuși” # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț, acuzat frecvent că ar fi membru AUR sau ca aparținând „unui partid extremist” prezintă dovada neapartenenței sale la formațiunea condusă de George Simion.
13:40
Sinistra facerea ARNm. Av. Gheorghe Piperea devoalează cum Big Pharma și-a asigurat miliarde în pandemie pe mână cu politicieni veroși din SUA și UE: infractori, patente furate, despăgubiri minime și eroi inventați # ActiveNews.ro
Compania farmaceutică americană Moderna a acceptat să achite suma de 2,25 miliarde de dolari pentru a închide o dispută judiciară majoră privind drepturile de proprietate industrială asupra tehnologiei vaccinului anti-covid pe care...
13:30
Ungaria blochează transporturile către Ucraina și acuză un ”banditism de stat”. Zelenski trece la amenințări: Pot trimite soldați ucraineni să-i explice lui Viktor Orbán lucrurile ”în felul lor” # ActiveNews.ro
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina au crescut după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va bloca anumite transporturi importante pentru Ucraina.
13:30
Strâmtoarea Ormuz este una dintre acele îngustări geografice în care se concentrează, aproape simbolic, fragilitatea economiei globale.
13:10
George Simion, discurs la Washington despre anularea alegerilor, cenzură și libertatea de exprimare la conferința ”Alliance of Sovereign Nations” - VIDEO # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a luat cuvântul la conferința Alliance of Sovereign Nations, desfășurată la Washington D.C., imediat după președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.
13:10
Ungaria blochează transporturile către Ucraina și acuză un „banditism de stat”. Dictatorul Zelenski trece la amenințări: Pot trimite soldați ucraineni să-i explice lui Viktor Orbán lucrurile „în felul lor” # ActiveNews.ro
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina au crescut după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va bloca anumite transporturi importante pentru Ucraina.
13:00
Nicolae Voiculeț demontează minciuna privind apartenența sa la AUR: ”Aparțin culturii române și publicului care m-a susținut. O minciună repetată ani de zile poate face zgomot. Dar adevărul și un singur document este suficient pentru a o prăbuși” # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț, acuzat frecvent că ar fi membru AUR sau ca aparținând „unui partid extremist” prezintă dovada neapartenenței sale la formațiunea condusă de George Simion.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.