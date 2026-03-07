Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică
Rador, 7 martie 2026 17:20
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică și a declarat că 17 națiuni au intrat oficial în alianță./cstoica/dstanesc (REUTERS – 7 martie)
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum o oră
17:20
Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică # Rador
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică și a declarat că 17 națiuni au intrat oficial în alianță./cstoica/dstanesc (REUTERS – 7 martie)
17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală # Rador
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat astăzi într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite ușor din celălalt autoturism. Conform unui comunicat al Poliției Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Cei doi pasageri răniți au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, precizează […]
Acum 2 ore
16:50
SUA au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu (Departamentul de Stat) # Rador
Statele Unite au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu de săptămâna trecută, a anunțat sâmbătă Departamentul de Stat al SUA./cstoica/denisse (REUTERS – 7 martie)
16:40
Campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete, lansată de UN Women Moldova # Rador
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova. Inițiativa face parte din campania globală „Drepturi. Justiție. Acțiune. Pentru TOATE femeile și fetele”, care promovează garantarea protecției […]
16:00
Tânăr de 18 ani, reținut de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată # Rador
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 18 ani, reținut ieri de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. Potrivit unui comunicat de presă, acesta ar fi procurat, deținut și comercializat în București cocaină, dar și canabis, plata fiind făcută în criptomonede, prin intermediul […]
Acum 4 ore
15:00
Liban – Cel puțin 16 persoane ucise în estul țării în urma atacurilor israeliene, transmite Ministerul Sănătății # Rador
Ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 16 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în urma unor atacuri israeliene în estul țării. Agenția de presă oficială libaneză, care a raportat un bilanț mult mai mare al victimelor, a anunțat că victimele s-au înregistrat în Valea Bekaa, după ce […]
14:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă guvernul libanez să dezarmeze Hezbollah, altfel „va plăti un preț foarte mare”. „Noi (ISRAEL) nu avem pretenții teritoriale împotriva Libanului, dar nu vom accepta o situație în care ceea ce a existat timp de mulți ani – focurile de armă trase de pe teritoriul libanez către […]
14:40
Aproximativ 2.000 de firme și-au suspendat activitatea în ianuarie, cu 20% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Din datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, mai reiese că cele mai multe companii care și-au întrerupt activitatea au fost din București și județele Cluj, Iași și Sibiu. Pe domenii de activitate, cel […]
14:40
Potrivit presei iraniene, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem # Rador
Potrivit relatărilor din presa iraniană, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem, pentru a conduce națiunea în contexul atacurilor americane și israeliene. De la asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, un consiliu din trei membri este răspunzător de conducerea țării până când se face o nouă desemnare. Unii clerici susțin că procesul […]
14:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat sâmbătă că armata trebuie să fie loială Partidului Comunist și să elimine corupția, potrivit agenției oficiale de presă Xinhua. „Nu există niciun loc unde corupția să se ascundă”, a spus Xi. „Lupta împotriva corupției trebuie să continue.” Declarațiile sale vin în contextul întâlnirilor anuale ale celor mai importante organe […]
Acum 6 ore
12:50
Nou record în sectorul energetic – România a înregistrat ieri cea mai mare producție de energie solară. La miezul zilei, parcurile fotovoltaice au generat peste 2.000 de Megawați-oră, asigurând aproape 30% din totalul energiei produse la nivel național. Abundența de curent a dus prețurile pe piața spot la 0 lei timp de șase ore, o […]
Acum 8 ore
11:40
39 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte, iar patru dintre ele au avut nevoie să fie duse cu ambulanțele la spital. Dispeceratul Național Salvamont anunță că s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani, cele mai multe pentru cei din Sinaia, […]
11:40
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că țara sa nu se va preda niciodată, în contextul în care armata iraniană continuă schimbul de lovituri cu Israelul și lansează foc de represalii către mai multe state din Golful Persic. Pezeshkian a vorbit la mai puțin de o zi după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, […]
11:30
Sirenele de alarmă au răsunat sâmbătă în Bahrain, iar pe telefoanele mobile din Doha, capitala Qatarului, a fost trimisă o alertă de securitate. „Nivelul de amenințare de securitate este ridicat”, au transmis autoritățile din Qatar în textul alertei. „Toată lumea trebuie să rămână în interior, să evite ieșirile și să stea departe de ferestre și […]
11:30
Poliția a desfășurat o acțiune de control masivă care a vizat vehiculele cu volan pe partea dreaptă # Rador
Șoferii care conduc mașini cu volan pe dreapta au fost sancționați la nivel național. Poliția a desfășurat o acțiune de control masivă care a vizat vehiculele cu volan pe partea dreaptă, după ce o analiză a arătat că 8 din 10 accidente în care sunt implicate aceste mașini se produc din vina șoferilor. Într-o singură […]
11:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis condoleanțe președintelui Iranului, Masoud Pezeshkian, pentru numeroasele victime civile rezultate în urma „agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului” și a cerut oprirea imediată a ostilităților, a anunțat Kremlinul. Într-o convorbire telefonică târziu purtată vineri cu Pezeshkian, Putin și-a exprimat profunda compasiune pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a […]
10:10
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că consiliul temporar de conducere a ţării a aprobat suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care Iranul este atacat de acele țări. Anunțul a venit în timp ce Iranul continua să lanseze atacuri în regiune, ca răspuns la loviturile americano-israeliene asupra Republicii Islamice./mbrotacel/cpodea REUTERS – […]
10:00
Șeful Băncii Naționale a Ucrainei (NBU), Andri Pişni, a explicat situația privind reținerea mașinilor de transport valori ale Oşceadbank (bancă de stat ucraineană, n.r.) pe teritoriul Ungariei. Potrivit acestuia, încărcătura transportată de angajaţii ucraineni ai băncii a fost legal întocmită, iar transportul de numerar între bănci reprezintă o practică standard, odată cu declanşarea războiului din […]
10:00
Trafic întrerupt pe DN 1, în stațiunea Bușteni, din cauza unui camion care a intrat într-un parapet # Rador
Traficul este întrerupt acum pe DN 1 Ploiești-Brașov, în stațiunea Bușteni, în județul Prahova. Un camion a intrat într-un parapet și a rămas blocat pe sensul de mers spre Brașov. În urma accidentului, șoferul este evaluat medical. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, până la extragerea autovehiculului de pe suprafața de rulare. […]
10:00
Compania Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piața a unor loturi de pâine după depistarea unui corp străin într-un caz izolat. Este vorba despre cantități limitate de Pâine Domnească albă de 1 kg, cu date de expirare 6, 7, 11, 16 și 17 martie, și de Pâinea Extra Albă de 600 grame, lotul […]
Acum 12 ore
08:30
America şi-ar putea atinge „obiectivele realizabile” în Iran în patru-şase săptămâni (Casa Albă) # Rador
Administraţia preşedintelui american, Donald Trump, a declarat că America şi-ar putea atinge „obiectivele realizabile” în Iran în patru-şase săptămâni. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că forţele americane şi cele israeliene se află deja „mult pe calea dobândirii controlului în spaţiul aerian al Iranului”. Preşedintele Trump a spus că „predarea necondiţionată” a Teheranului […]
08:30
Banca Centrală a Ucrainei va furniza băncilor dolari și euro în numerar, după incidentul din Ungaria # Rador
Banca Națională a Ucrainei (NBU) a anunţat că, pe fondul reținerii unor angajaţi ai băncii de stat Oşceadbank pe teritoriul Ungariei, a decis să furnizeze băncilor valută în numerar în schimbul valutei pe care acestea o dețin în conturi. Un comunicat remis pe 6 martie, NBU precizează că, dacă va fi necesar, va transforma valuta […]
08:20
Teheranul a fost zguduit de o nouă noapte de bombardamente grele, după ce Israelul a început un nou val de atacuri asupra „infrastructurii regimului” din capitala iraniană. Televiziunea de stat a raportat explozii puternice la Aeroportul Mehrabad din vestul oraşului. Imagini distribuite pe reţelele de socializare online au arătat nori mari de fum în zona […]
08:20
Avocatul Poporului contestă la CCR mai multe prevederi incluse în ordonanța de urgență privind reforma în administrație # Rador
Avocatul Poporului contestă la Curtea Constituțională mai multe prevederi incluse în ordonanța de urgență prin care guvernul a adoptat reforma în administrație. Sunt contestate măsuri cuprinse în opt articole ale legii, despre care Avocatul Poporului susține că încalcă principiul securității juridice și al previzibilității normei, principiul legalității în drepturi, asigurarea protecției sociale și a persoanelor […]
08:10
Prețul combustibililor la nivel internațional se menține ridicat, ca efect al tensiunilor din Orientul Mijlociu # Rador
Prețul combustibililor la nivel internațional se menține ridicat, ca efect al tensiunilor din Orientul Mijlociu, în condițiile în care țițeiul Brent ajunsese să fie cotat aseară la 94 de dolari pentru un baril, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Se întâmplă și la noi, astfel că, spre exemplu, în capitală, preţul unui litru […]
07:10
La 36 de kilometri de oraşul Târgu-Jiu, reşedinţa judeţului Gorj, în oraşul Tismana, la poalele munţilor Vâlcan şi Godeanu, pe dealul Stârminei, se află Mănăstirea Tismana, cel mai vechi aşezământ monahal din Ţara Românească, care a avut un rol esenţial în păstrarea credinţei ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Mănăstirea Tismana, cu hramul […]
Acum 24 ore
21:20
La microfon, Angelica Dan
19:50
Autoritățile iraniene au emis amenințări directe împotriva cetățenilor pe fondul continuării atacurilor SUA-Israel, avertizând că forțele de securitate vor folosi forța letală împotriva protestatarilor, inclusiv a minorilor, și a „potențialilor hoți”. Joi, postul public de televiziune IRIB a difuzat un interviu cu un membru al Comisiei parlamentare pentru securitate națională din Iran, care a avertizat […]
19:10
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că „Cuba va cădea foarte curând”, într-o nouă amenințare la adresa insulei comuniste, care se confruntă deja cu un blocaj energetic din partea SUA. „Ei vor foarte mult să încheie un acord”, a declarat Trump pentru CNN într-un interviu acordat la o zi după ce a sugerat că se va […]
19:10
Armata israeliană a declarat vineri că a identificat lansări „simultane și coordonate” de rachete de către Iran și gruparea militantă libaneză Hezbollah, cu scopul de a copleși apărarea aeriană israeliană. Armata israeliană „a identificat ieri atacuri simultane și coordonate între Iran și Hezbollah, lansări simultane de rachete atât din Iran, cât și din Liban, în […]
18:20
18 state europene au solicitat activarea mecanismului comunitar de protecție civilă pentru organizarea evacuării cetățenilor europeni # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – 18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de zboruri care să evacueze cetățeni europeni. Comisia Europeană și serviciile consulare se coordonează de la Bruxelles. Corespondentul Radio România Actualități, Bogdan Isopescu, are detalii. Reporter: În acest moment, […]
Ieri
17:50
Avocatul Poporului sesizează CCR cu privire la o serie de prevederi prin care guvernul a promovat reforma din administrație # Rador
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la mai multe prevederi cuprinse în ordonanța de urgență prin care guvernul a promovat reforma din administrație. Sunt contestate măsuri cuprinse în opt articole ale legii, despre care Avocatul Poporului susține că încalcă principiul securității juridice și al previzibilității normei, principiul egalității în drepturi, asigurarea protecției sociale […]
17:30
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că conducerea Iranului a fost „neutralizată” și că este în căutarea unei noi conduceri care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar dacă aceasta este o conducere religioasă și nu un stat democratic. „Iranul nu mai este aceeași țară care era acum o săptămână. Acum o săptămână […]
15:40
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural # Rador
Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, cu ocazia celor 25 de ani ai Galei Premiilor Radio România Cultural. Evenimentul va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Cântăreț, cercetător al tradițiilor muzicale și unul dintre puținii cobzari activi […]
15:20
Instructori din cadrul Forțelor Terestre vor desfășura exerciții în perioada 9-13 martie în Poligonul Păiș # Rador
Instructori din cadrul Forțelor Terestre vor desfășura în perioada 9-13 martie exerciții tactice cu trupe și tehnică blindată în Poligonul de instrucție Păiș, din municipiul Sfântu Gheorghe. Potrivit conducerii Batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia, obiectivul acestor exerciții este antrenarea militarilor și validarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor în executarea acțiunilor militare interarme în teren muntos […]
15:20
Grupurile de elevi blocate în Dubai au fost preluate cu un zbor organizat de România prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE # Rador
Grupurile de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care erau blocate în Dubai din cauza conflictului din Iran, au fost preluate cu un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Aeronava a decolat de la Muscat, capitala Sultanatului […]
15:20
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor prin care România vrea să sprijine stocarea energiei electrice # Rador
Comisia Europeană anunță că a aprobat o schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro, prin care România vrea să sprijine stocarea energiei electrice în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o Industrie Curată. Potrivit Bruxelles-ului, este prima solicitare înaintată de țara noastră în temeiul cadrului european privind ajutoarele de stat în contextul […]
15:10
La microfon, Angelica Dan
15:10
Companiile aeriene anulează zborurile pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu escaladează # Rador
Transportul aerian global rămâne grav perturbat după ce războiul din Iran a forțat închiderea unor aeroporturi cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, Doha și Abu Dhabi, blocând zeci de mii de pasageri în întreaga lume și perturbând mii de zboruri. Aegean Airlines, cea mai mare companie aeriană din Grecia, a suspendat zborurile către și dinspre […]
15:00
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, Ediția Craiova 24 ● 11 – 15 martie ● Teatrul Național „Marin Sorescu” # Rador
În fiecare an, primăvara cărții începe la Gaudeamus Craiova. Pentru că, în fiecare an, de peste două decenii, Radio România dă startul sezonului național al târgurilor de carte, în Cetatea Băniei. 11 – 15 martie este intervalul în care, în 2026, cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio va lua […]
14:50
Eteatru.ro lansează pe 8 Martie o colecție specială de teatru: Luna Femeii – Autoare de excepție și destine feminine care au scris istorie # Rador
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, platforma eteatru.ro anunță lansarea unei noi colecții de spectacole, disponibilă publicului începând cu data de duminică, 8 martie. Selecția este un omagiu adus creativității, curajului și rezilienței, aducând în prim-plan atât opere semnate de autoare consacrate, cât și biografii dramatizate ale unor femei celebre. Noua colecție eteatru.ro propune o […]
13:50
Oficial ONU: 100.000 de libanezi s-au refugiat în adăposturi după avertismentele „fără precedent” ale Israelului # Rador
Aproximativ 100.000 de persoane s-au refugiat în adăposturi în Liban, iar numărul celor strămutați este așteptat să crească rapid după avertismentele „fără precedent” ale Israelului, care le-au cerut oamenilor să părăsească mari părți ale țării, a declarat vineri un oficial de rang înalt al ONU. În contextul războiului dintre Israel și Hezbollahul libanez, armata israeliană […]
13:40
Introducere În istoria juridică și politică a Statelor Unite, puține decizii ale Curții Supreme au avut un impact atât de profund precum hotărârea din cazul Dred Scott v. Sandford, pronunțată în 1857. Această decizie a stabilit că persoanele de origine africană, fie ele libere sau sclavi, nu pot fi considerate cetățeni ai Statelor Unite și, […]
13:40
Guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei (NBU), Andri Pişni, a anunţat că reprezentanți ai instituţiei pleacă de urgenţă într-o deplasare la Budapesta, pentru a clarifica situația legată de echipele de transport valori și vehiculele băncii de stat „Oșceadbank”, reţinute de autorităţile din Ucraina. „Adjunctul meu, Oleksi Șaban, împreună cu o echipă a băncii, pleacă de urgență […]
13:10
Autobuzele din Capitală vor primi din nou dreptul de a circula pe şinele de tramvai. Aceste maşini vor merge astfel pe bandă unică, fără să stea în trafic, iar călătorii vor avea legături mai bune între mijloacele de transport în comun din aceeaşi staţie, scrie Primăria Capitalei pe o reţea de socializare. Noua decizie va […]
13:00
Ședința Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, a doua oară # Rador
Un nou blocaj s-a înregistrat în şedinţa de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Pentru a doua oară, reuniunea nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, după ce consilierii PSD au intrat în grevă săptămâna trecută, iar cei ai partidului AUR şi-au condiţionat prezenţa de aprobarea unor proiecte. Pe ordinea de zi figurau […]
12:30
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev recomandă cetățenilor Ucrainei să se abțină de la călătorii în Ungaria, după ce au apărut informaţii că autorităţile din această ţară au reţinut un grup de angajați ai băncii de stat ucrainene Oşceadbank şi au sechestrat bunurile aflate în vehiculele de serviciu ale acestora. „În legătură cu răpirea a […]
12:20
Autoritățile fiscale maghiare anunță că au reținut șapte cetățeni ucraineni care transportau bani și aur # Rador
Autoritatea fiscală maghiară a reținut joi șapte cetățeni ucraineni și două vehicule de transport numerar și inițiază proceduri penale privind suspiciunea de spălare de bani, au anunțat vineri autoritățile maghiare într-un comunicat. Cetățenii ucraineni, dintre care un fost general al serviciilor de informații ucrainene, transportau în total 40 de milioane de dolari, 35 de milioane […]
12:20
Ucraina cere eliberarea imediată a cetățenilor săi reținuți în Ungaria, a declarat vineri ministrul de Externe Andrii Sîbiha, adăugând că Kievul pregătește mai multe acțiuni, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. „Consulilor ucraineni încă nu li s-a permis accesul la șapte cetățeni ucraineni luați ostatici la Budapesta. Partea maghiară nu a oferit nicio explicație”, a declarat […]
12:20
Autorităţile ucrainene au raportat, vineri, că două persoane au fost rănite în urma unor bombardamente rusești la Herson și a unui atac cu dronă în Komișani. „În jurul orei 09:15, ocupanții ruși au bombardat, din nou, teritoriul unei instituții medicale din cartierul Dnipro al orașului. Un lucrător medical a fost rănit” – a precizat administraţia […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.