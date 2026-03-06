Avocatul Poporului sesizează CCR cu privire la o serie de prevederi prin care guvernul a promovat reforma din administrație

09:00

Deja un al patrulea fost ministru adjunct al fostului ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost reținut în Rusia. Fostul prim-viceministru al Apărării din Rusia, Ruslan Țalikov, a fost reținut în legătură cu crearea unei comunităţi infracţionale. El este al patrulea adjunct al fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, care este investigat, începând […]