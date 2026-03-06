Avocatul Poporului sesizează CCR cu privire la o serie de prevederi prin care guvernul a promovat reforma din administrație
Rador, 6 martie 2026 17:50
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la mai multe prevederi cuprinse în ordonanța de urgență prin care guvernul a promovat reforma din administrație. Sunt contestate măsuri cuprinse în opt articole ale legii, despre care Avocatul Poporului susține că încalcă principiul securității juridice și al previzibilității normei, principiul egalității în drepturi, asigurarea protecției sociale […]
18 state europene au solicitat activarea mecanismului comunitar de protecție civilă pentru organizarea evacuării cetățenilor europeni # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – 18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de zboruri care să evacueze cetățeni europeni. Comisia Europeană și serviciile consulare se coordonează de la Bruxelles. Corespondentul Radio România Actualități, Bogdan Isopescu, are detalii. Reporter: În acest moment, […]
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că conducerea Iranului a fost „neutralizată” și că este în căutarea unei noi conduceri care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar dacă aceasta este o conducere religioasă și nu un stat democratic. „Iranul nu mai este aceeași țară care era acum o săptămână. Acum o săptămână […]
Concert extraordinar Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase la Gala Premiilor Radio România Cultural # Rador
Au fost puse în vânzare biletele pentru concertul extraordinar susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, cu ocazia celor 25 de ani ai Galei Premiilor Radio România Cultural. Evenimentul va avea loc luni, 4 mai, de la ora 19:00, la Sala Radio. Cântăreț, cercetător al tradițiilor muzicale și unul dintre puținii cobzari activi […]
Instructori din cadrul Forțelor Terestre vor desfășura exerciții în perioada 9-13 martie în Poligonul Păiș # Rador
Instructori din cadrul Forțelor Terestre vor desfășura în perioada 9-13 martie exerciții tactice cu trupe și tehnică blindată în Poligonul de instrucție Păiș, din municipiul Sfântu Gheorghe. Potrivit conducerii Batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia, obiectivul acestor exerciții este antrenarea militarilor și validarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor în executarea acțiunilor militare interarme în teren muntos […]
Grupurile de elevi blocate în Dubai au fost preluate cu un zbor organizat de România prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE # Rador
Grupurile de elevi din județele Neamț, Suceava și Vrancea, care erau blocate în Dubai din cauza conflictului din Iran, au fost preluate cu un zbor de evacuare organizat de România prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Aeronava a decolat de la Muscat, capitala Sultanatului […]
Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor prin care România vrea să sprijine stocarea energiei electrice # Rador
Comisia Europeană anunță că a aprobat o schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro, prin care România vrea să sprijine stocarea energiei electrice în conformitate cu obiectivele Pactului pentru o Industrie Curată. Potrivit Bruxelles-ului, este prima solicitare înaintată de țara noastră în temeiul cadrului european privind ajutoarele de stat în contextul […]
La microfon, Angelica Dan
Companiile aeriene anulează zborurile pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu escaladează # Rador
Transportul aerian global rămâne grav perturbat după ce războiul din Iran a forțat închiderea unor aeroporturi cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, Doha și Abu Dhabi, blocând zeci de mii de pasageri în întreaga lume și perturbând mii de zboruri. Aegean Airlines, cea mai mare companie aeriană din Grecia, a suspendat zborurile către și dinspre […]
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, Ediția Craiova 24 ● 11 – 15 martie ● Teatrul Național „Marin Sorescu” # Rador
În fiecare an, primăvara cărții începe la Gaudeamus Craiova. Pentru că, în fiecare an, de peste două decenii, Radio România dă startul sezonului național al târgurilor de carte, în Cetatea Băniei. 11 – 15 martie este intervalul în care, în 2026, cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio va lua […]
Eteatru.ro lansează pe 8 Martie o colecție specială de teatru: Luna Femeii – Autoare de excepție și destine feminine care au scris istorie # Rador
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, platforma eteatru.ro anunță lansarea unei noi colecții de spectacole, disponibilă publicului începând cu data de duminică, 8 martie. Selecția este un omagiu adus creativității, curajului și rezilienței, aducând în prim-plan atât opere semnate de autoare consacrate, cât și biografii dramatizate ale unor femei celebre. Noua colecție eteatru.ro propune o […]
Oficial ONU: 100.000 de libanezi s-au refugiat în adăposturi după avertismentele „fără precedent” ale Israelului # Rador
Aproximativ 100.000 de persoane s-au refugiat în adăposturi în Liban, iar numărul celor strămutați este așteptat să crească rapid după avertismentele „fără precedent” ale Israelului, care le-au cerut oamenilor să părăsească mari părți ale țării, a declarat vineri un oficial de rang înalt al ONU. În contextul războiului dintre Israel și Hezbollahul libanez, armata israeliană […]
Introducere În istoria juridică și politică a Statelor Unite, puține decizii ale Curții Supreme au avut un impact atât de profund precum hotărârea din cazul Dred Scott v. Sandford, pronunțată în 1857. Această decizie a stabilit că persoanele de origine africană, fie ele libere sau sclavi, nu pot fi considerate cetățeni ai Statelor Unite și, […]
Guvernatorul Băncii Naționale a Ucrainei (NBU), Andri Pişni, a anunţat că reprezentanți ai instituţiei pleacă de urgenţă într-o deplasare la Budapesta, pentru a clarifica situația legată de echipele de transport valori și vehiculele băncii de stat „Oșceadbank”, reţinute de autorităţile din Ucraina. „Adjunctul meu, Oleksi Șaban, împreună cu o echipă a băncii, pleacă de urgență […]
Autobuzele din Capitală vor primi din nou dreptul de a circula pe şinele de tramvai. Aceste maşini vor merge astfel pe bandă unică, fără să stea în trafic, iar călătorii vor avea legături mai bune între mijloacele de transport în comun din aceeaşi staţie, scrie Primăria Capitalei pe o reţea de socializare. Noua decizie va […]
Ședința Consiliului General al Capitalei nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, a doua oară # Rador
Un nou blocaj s-a înregistrat în şedinţa de astăzi a Consiliului General al Capitalei. Pentru a doua oară, reuniunea nu a putut avea loc din lipsă de cvorum, după ce consilierii PSD au intrat în grevă săptămâna trecută, iar cei ai partidului AUR şi-au condiţionat prezenţa de aprobarea unor proiecte. Pe ordinea de zi figurau […]
Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev recomandă cetățenilor Ucrainei să se abțină de la călătorii în Ungaria, după ce au apărut informaţii că autorităţile din această ţară au reţinut un grup de angajați ai băncii de stat ucrainene Oşceadbank şi au sechestrat bunurile aflate în vehiculele de serviciu ale acestora. „În legătură cu răpirea a […]
Autoritățile fiscale maghiare anunță că au reținut șapte cetățeni ucraineni care transportau bani și aur # Rador
Autoritatea fiscală maghiară a reținut joi șapte cetățeni ucraineni și două vehicule de transport numerar și inițiază proceduri penale privind suspiciunea de spălare de bani, au anunțat vineri autoritățile maghiare într-un comunicat. Cetățenii ucraineni, dintre care un fost general al serviciilor de informații ucrainene, transportau în total 40 de milioane de dolari, 35 de milioane […]
Ucraina cere eliberarea imediată a cetățenilor săi reținuți în Ungaria, a declarat vineri ministrul de Externe Andrii Sîbiha, adăugând că Kievul pregătește mai multe acțiuni, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. „Consulilor ucraineni încă nu li s-a permis accesul la șapte cetățeni ucraineni luați ostatici la Budapesta. Partea maghiară nu a oferit nicio explicație”, a declarat […]
Autorităţile ucrainene au raportat, vineri, că două persoane au fost rănite în urma unor bombardamente rusești la Herson și a unui atac cu dronă în Komișani. „În jurul orei 09:15, ocupanții ruși au bombardat, din nou, teritoriul unei instituții medicale din cartierul Dnipro al orașului. Un lucrător medical a fost rănit” – a precizat administraţia […]
Indonezia anunță că va restricționa accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, invocând amenințărilepe care le reprezintă pornografia din mediul online, agresiunile cibernetice, frauda în mediul online și dependența creată de internet. Guvernul indonezian a declarat că conturile minorilor deschise pe platforme digitale cu risc ridicat, precum Youtube, TikTok și Roblox, vor începe […]
Kremlinul a afirmat vineri că ridicarea interdicției Finlandei privind găzduirea armelor nucleare crește tensiunile în Europa și reprezintă o amenințare potențială pentru Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Moscova va reacționa dacă arme nucleare vor fi amplasate în Finlanda./aspanily/asalar (REUTERS – 6 martie)
Ordinele generale de evacuare din Liban ridică probleme de drept internațional (Volker Türk) # Rador
Ordinele de evacuare la scară largă emise de armata israeliană pentru sudul Libanului și suburbia sudică a Beirutului ridică probleme grave în ceea ce privește dreptul internațional, a declarat vineri Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. „Aceste ordine generale de relocare masive vizează aici sute și mii de oameni,” a spus Volker Türk. „Aceasta […]
Kremlinul a transmis vineri că războiul din Iran a stimulat cererea pentru produsele energetice rusești, subliniind țări precum China și India acționează în funcție de interesele lor naționale. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat jurnaliștilor că Rusia a fost și rămâne un furnizor de încredere de petrol și gaze, atât prin conducte, […]
Cuvintele cheie pentru următorii patru ani sunt: securitatea și evitarea războiului (Viktor Orbán) # Rador
Premierul a numit securitatea și evitarea războiului drept cuvintele cheie pentru următorii patru ani, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, Ungaria!” (Jó reggelt, Magyarország!), difuzată vineri de Radio Kossuth din Budapesta. Viktor Orbán a declarat că „trebuie să ne pregătim pentru faptul că următorii patru ani vor continua să fie o eră a pericolelor în întreaga […]
Compania ucraineană Ukrenergo a raportat că, în urma atacurilor rusești, vineri dimineaţă, mai mulţi consumatori au rămas fără electricitate, în patru regiuni ale ţării. „Din cauza atacurilor inamice asupra infrastructurii energetice, în această dimineață, există consumatori fără electricitate în regiunile Harkiv, Donețk, Cernihiv și Herson. Acolo unde condițiile de securitate permit, au fost deja demarate […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat continuarea schimburilor de prizonieri de război, după ce, pe 5 martie, încă 200 de ucraineni eliberaţi de Rusia s-au întors acasă. „Există un nou pas pozitiv în schimburile de prizonieri. Încă 200 dintre oamenii noștri s-au întors acasă din captivitatea rusă. Ne așteptăm ca, în aceste zile, schimburile să […]
Aproximativ 50 de nave franceze sunt în prezent blocate în Golful Persic și alte opt în Marea Roșie, a declarat vineri ministrul Transporturilor din Franța, Philippe Tabarot, în contextul în care Parisul caută sprijin pentru a construi o coaliție de țări care să asigure traficul maritim în regiune. „Sunt aproximativ cincizeci de nave – 52, […]
Europa trebuie să intensifice producția de rachete antiaeriene și de apărare, declară comisarul UE pentru Apărare # Rador
Războiul din Orientul Mijlociu a făcut și mai urgentă (necesitatea) intensificării producției de rachete antibalistice și antiaeriene pentru Europa, a declarat vineri comisarul UE pentru Apărare, Andrius Kubilius. „Odată cu criza iraniană… a devenit foarte clar că Europa trebuie să intensifice producția de rachete antibalistice și antiaeriene”, a spus el în timpul unei conferințe de […]
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere În 2025, platforma Netflix a lansat documentarul „Cover-Up”, o producție dedicată unuia dintre cei mai influenți jurnaliști de investigație ai ultimelor decenii: Seymour M. Hersh. Filmul reprezintă nu doar o biografie cinematografică, ci și o reflecție asupra rolului jurnalismului într-o societate democratică, asupra relației tensionate dintre presă și putere și […]
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că 28 de curse sunt anulate, vineri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu # Rador
28 de curse sunt anulate astăzi ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunţă astăzi Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Este vorba de 13 decolări şi 15 aterizări ale unor zboruri aparţinând mai multor companii, între care şi TAROM. Cursele plecau sau veneau din Israel, Qatar, Iordania, Egipt, Liban şi Dubai. Recent, Ministerul Transporturilor a recomandat […]
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran # Rador
Poliția britanică a arestat vineri patru persoane suspectate de spionaj având legătură cu Iran, în cadrul unei anchete privind supravegherea unor locații privind comunitățile evreiești./cstoica/dstanesc (REUTERS – 6 martie)
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat că va suspenda temporar două servicii, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu # Rador
Grupul de transport maritim Maersk a anunțat, vineri, printr-un comunicat, că va suspenda temporar serviciul FM1, care conectează Orientul Îndepărtat cu Orientul Mijlociu, și serviciul ME11, care conectează Orientul Mijlociu cu Europa. „Această decizie a fost luată ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a navelor noastre, reducând în același timp la […]
Președinta Vjosa Osmani a dizolvat, vineri, Parlamentul și a convocat alegeri anticipate, la o zi după ce parlamentarii nu au reușit să aleagă un nou șef de stat în termenul constituțional. Parlamentul, cu 120 de locuri, a avut la dispoziție până joi la miezul nopții pentru a alege un președinte, dar partidul de guvernământ Vetëvendosje, […]
IDF a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban, după ce Hezbollah s-a alăturat conflictului (TimesofIsrael) # Rador
Începând de luni, când Hezbollah s-a alăturat conflictului, armata israeliană (IDF) a anunțat că a atacat peste 500 de ținte în Liban. Printre țintele vizate de atacuri s-au numărat comandanți de rang înalt Hezbollah, membri ai Forței sale de elită Radwan, lansatoare de rachete, centre de comandă, depozite de arme, precum și membri ai altor […]
DOJ a publicat interviurile lipsă ale FBI din dosarele Epstein cu femeia care a formulat acuzații împotriva lui Trump # Rador
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI care rezumă interviuri cu o femeie neidentificată în care aceasta a făcut acuzații la adresa președintelui Donald Trump legate de o presupusă întâlnire sexuală. Agenții FBI au intervievat femeia de patru ori în 2019, în cadrul investigației privind infractorul sexual Jeffrey Epstein. Departamentul […]
Continuă evacuarea cetăţenilor bulgari din zona afectată de conflictul din Orientul Mijlociu. Joi seară, cu un zbor din Dubai, au sosit 180 de persoane. Vineri dimineaţă, pe Aeroportul „Vasil Levski” din Sofia, a aterizat şi o cursă charter regulată din Oman. La bord, în afară de pasagerii programaţi pentru acest zbor, s-au aflat şi persoane […]
Este o dimineață fără incidente în trafic sau drumuri naționale blocate. Este, în schimb, aglomerație în apropiera capitalei. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mihai Sitaru, Centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere naționale, respectiv autostrăzile A1, București-Pitești, A2, București-Constanța, A3, București-Ploiești, A7, Ploiești-Adjud, dar și pe Drumul Național 1, […]
Proiectele din PNRR sunt analizate la Guvern de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului # Rador
Proiectele din PNRR sunt analizate, în această dimineaţă, la Guvern, de reprezentanţii ministerelor, sub coordonarea premierului, pentru a putea fi prezentat public stadiul implementării şi măsurile remediale necesare. Ministrul proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că, în urma negocierilor cu forurile europene, România a redus de la 500 la circa 200 numărul de jaloane şi […]
Banca Națională a Ucrainei (NBU) cere eliberarea angajaților echipei de transport valori a băncii de stat Oșceadbank care sunt reținuți ilegal pe teritoriul Ungariei. Potrivit Ukrinform, solicitarea a fost transmisă printr-o declarație a NBU privind capturarea vehiculelor de transport valori ale Oșceadbank și reținerea ilegală a angajaților echipei de încasare pe teritoriul Ungariei. Oșceadbank a […]
UE cere Ucrainei să repare conducta Drujba, dar nu garantează că Orbán va debloca împrumutul de 90 miliarde de euro # Rador
Uniunea Europeană cere Ucrainei să repare conducta petrolieră Drujba, dar nu poate garanta ridicarea veto-ului Ungariei privind creditul de 90 de miliarde de euro pregătit pentru Kiev. Din acest motiv, Ucraina nu dorește să efectueze reparațiile și să transporte petrol rusesc – a declarat pentru RBC o sursă din cadrul autorităților ucrainene. Potrivit acesteia, pe […]
Armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme Patriot în războiul iranian, declară autoritățile sud-coreene # Rador
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a declarat vineri că armatele SUA și a Coreei de Sud discută despre mutarea unor sisteme americane de apărare antirachetă Patriot, cu sediul în Coreea de Sud, pentru a fi desfășurate în războiul împotriva Iranului. Cho a făcut această afirmație răspunzând unei întrebări adresate în cadrul unei audieri parlamentare./cstoica/denisse […]
Bahrain anunță că nu există victime în urma unui atac iranian ce a vizat un hotel și două clădiri din Manama (TimesofIsrael) # Rador
Bahrain transmite că atacuri iraniene au vizat un hotel și două clădiri rezidențiale din capitala Manama. Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat printr-un mesaj postat pe platforma X că „agresiunea iraniană” a provocat „pagube materiale, dar fără pierderi de vieți omenești”./cstoica/denisse (https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/bahrain-reports-damage-but-no-injuries-after-iran-targets-hotels-residential-building/ – 6 martie)
Hong Kong – Avocatul magnatului Jimmy Lai a anunțat că nu va contesta cu apel condamnarea pentru infracțiuni împotriva securității naționale # Rador
Un avocat al magnatului media din Hong Kong, Jimmy Lai, a declarat că nu va contesta cu apel decizia de condamnare – în baza legii privind securitatea națională – la 20 de ani de închisoare, sentință pronunțată luna trecută. Nu au fost furnizate motive pentru decizia de a nu formula apel. Jimmy Lai, în vârstă […]
Deja un al patrulea fost ministru adjunct al fostului ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a fost reținut în Rusia. Fostul prim-viceministru al Apărării din Rusia, Ruslan Țalikov, a fost reținut în legătură cu crearea unei comunităţi infracţionale. El este al patrulea adjunct al fostului ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu, care este investigat, începând […]
O delegație formată din cinci membri a fost formată pentru a examina starea conductei petroliere Friendship, dacă Kievul nu va relua transportul de petrol în termen de trei zile lucrătoare, a anunțat joi, la o conferință de presă, susţinută la la Budapesta, secretarul de stat în Ministerul ungar al Energiei, care este și șeful delegației. […]
Consiliul format din trei persoane care conduce temporar Iranul se pregătește să prezinte un nou lider suprem după uciderea ayatollahului Ali Khamenei, potrivit presei de stat iraniene. Consiliul, care a preluat atribuțiile liderului suprem după moartea acestuia sâmbătă, a ținut a patra reuniune pe măsură ce războiul se apropie de pragul de o săptămână, potrivit […]
Donald Trump a spus că are în vedere persoane despre care crede că „ar face o treabă bună” la conducerea Iranului # Rador
Președintele american, Donald Trump, a oferit joi mai multe detalii despre speranțele sale privind noua conducere a Iranului, menționând că are în vedere câteva persoane despre care crede că ar fi opțiuni bune pentru a conduce țara în contextul războiului. „Vrem să intrăm și să curățăm totul”, a declarat Trump pentru NBC News într-un interviu […]
Bulgaria şi SUA analizează situaţia din Orientul Mijlociu şi aprofundarea parteneriatului strategic # Rador
Premierul interimar al Bulgariei, Andrei Ghiurov, s-a întâlnit cu H. Martin McDowell, însărcinat cu afaceri ad interim al SUA la Sofia. În cadrul întrevederii de la Consiliul de Miniştri, cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi efectul acesteia asupra securităţii Europei în cazul unei eventuale escaladări şi extinderi a conflictului. Un alt […]
Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care presupune, între altele, reducerea direcţiilor silvice regionale de la 41 la 19 a fost adoptată ieri, de Executiv. Actul normativ stabileşte, aşadar, un nou cadru de organizare teritorială şi funcţională cu obiectivul de a îmbunătăţi administrarea pădurilor aflate în proprietatea statului şi de a consolida responsabilitatea managerială. Despre reforma Romsilva […]
