Tot corpul acoperit cu ventuze O imagine surprinzătoare a atacantului de la Juventus. Care e scopul
Golazo.ro, 7 martie 2026 17:20
Lois Openda, internaționalul belgian al lui Juventus, a apărut cu spatele și picioarele plin cu tot felul de ventuze
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
17:50
Amenințată înainte de meci Numărul #95 WTA a trecut prin momente groaznice: „Mi-a trimis o fotografie cu o armă” # Golazo.ro
Panna Udvardy (27 de ani, #95 WTA) a primit mai multe amenințări înainte de meciul din sferturile de finală de la turneul WTA 125 din Antalya.
Acum 30 minute
17:30
„E o rușine mare!” Charalambous, taxat pentru ce a spus după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Stă la adăpostul declarațiilor lui Becali” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, l-a criticat dur pe Elias Charalambous (45 de ani) pentru discursul avut după ratarea play-off-ului cu FCSB. Fostul fotbalist crede că atitudinea tehnicianului cipriot mult prea relaxată în raport cu miza momentului.
Acum o oră
17:20
Tot corpul acoperit cu ventuze O imagine surprinzătoare a atacantului de la Juventus. Care e scopul # Golazo.ro
Lois Openda, internaționalul belgian al lui Juventus, a apărut cu spatele și picioarele plin cu tot felul de ventuze
17:10
Ce a fost în capul lui?! FOTO+VIDEO. Un internațional român l-a apucat de gât pe arbitru după ce a primit „roșu”! Clubul său a transmis un mesaj furios # Golazo.ro
Troy Tomșa (18 ani), jucător al naționalei U19 a României, l-a atacat pe „centralul” meciului Napoli - Sassuolo din campionatul Primavera 1, scor 5-2, care s-a disputat sâmbătă.
Acum 2 ore
16:40
Când va putea juca Pușcaș Kopic a anunțat numele celor patru jucători care sunt OUT pentru meciul cu CFR: „Nu vor fi cu noi” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre partida cu CFR Cluj, care va avea loc luni, de la ora 20:00. Tehnicianul „câinilor” a vorbit și despre momentul în care va putea conta pe George Pușcaș (29 de ani), atacantul naționalei transferat de Dinamo.
16:30
„România nu duce lipsă de șmecheri” Mihăiță Pleșan, răspuns exploziv pentru Mihai Stoica: „Poate fi o lecție de umilință” # Golazo.ro
Mihăiță Pleșan (43 de ani), fost fotbalist și actual impresar, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani).
Acum 4 ore
15:40
„Iran nu va merge la Mondial” Interviu cu Amir Kiarash, jurnalist român de origine iraniană, despre sportul din țara natală aflată în război # Golazo.ro
Amir Kiarash compară situația sportivilor iranieni cu cea a românilor în comunism, spune ce crede despre viitorul imediat al naționalei de fotbal, subliniază reacția fanilor iranieni
15:40
„Madonna, îl mai ai?” FOTO. Explicația tricoului bizar purtat de echipa lui Ionuț Radu înainte de meciul cu Real Madrid » Rugăminte uriașă pentru artistă # Golazo.ro
Clubul spaniol Celta Vigo, echipa la care joacă Ionuț Radu (28 de ani), a lansat o campanie inedită. Formația i-a cerut ajutorul Madonnei pentru a găsi un tricou vechi de 36 de ani, purtat de artista americană la un concert susținut în 1990.
15:30
„E foarte complicat” Gâlcă oferă noi detalii despre situația lui Kader Keita: „Cred că el are dreptul...” + Ce spune despre U Craiova # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat partida cu Universitatea Craiova, ultima din sezonul regulat.
15:00
Lindsey Vonn e în picioare! FOTO. Schioarea americană a reluat pregătirea la 26 de zile după accidentarea gravă. I se putea amputa piciorul! # Golazo.ro
Lindsey Vonn nu renunță nici la 41 de ani. Vineri, americanca a arătat că se antrenează din nou, deși nu a trecut nici măcar o lună de la grava accidentare suferită la Jocurile Olimpice, care i-a pus în pericol piciorul stâng
14:50
Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă! # Golazo.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de un debut cu emoții în China, fiind la un pas de o accidentare gravă.
14:50
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere” # Golazo.ro
Igor Tudor, croatul care l-a înlocuit pe Thomas Frank la Tottenham luna trecută, a pierdut primele trei meciuri și e la un punct de zona retrogradării
14:50
„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete” # Golazo.ro
Comunitatea iraniană din Australia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța echipei naționale feminine a țării.
14:30
FCSB joacă împotriva celor de la U Cluj, astăzi, de la 20:00, în etapa #30 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
14:10
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză! # Golazo.ro
Rafa Mir, 28 de ani, atacantul spaniol împrumutat de Sevilla la Elche în acest sezon, riscă să-și încheie cariera la închisoare, dacă va fi găsit vinovat de viol într-un caz ce durează din toamna lui 2024
14:00
Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România # Golazo.ro
Membrii delegației Rusiei au fost huiduiți de public la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice.
Acum 6 ore
13:30
Start în noua eră a Formulei 1 Totul despre sezonul 77 care începe duminică. Schimbări la mașini, favoriți, protest, amenințarea războiului # Golazo.ro
Formula 1, la start în 2026. Se anunță cel mai imprevizibil an: mai multe echipe (11), mai mulți piloți (22) și, mai ales, mașini modificate radical
13:20
Momente de spaimă la Bihor - Sepsi FOTO. Ambulanța a intrat pe teren după o ciocnire extrem de dură între doi jucători » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Meciul dintre Bihor Oradea și Sepsi a fost întrerupt câteva minute, după un contact dur între doi jucători, care a necesitat intervenția de urgență a ambulanței. Paul Moussinga (28 de ani) s-a ciocnit puternic de Nicolae Păun (27 de ani).
12:50
„Trei zile fără apă și mâncare” Câștigătorul Cupei României a trăit clipe de groază în Iran » Cine l-a ajutat să fugă din țară # Golazo.ro
Jasir Asani (30 de ani), fotbalist albanez care evoluează tot în Iran, la Esteghlal, l-a ajutat pe Ashkovski să iasă din țară.
12:50
„Am auzit zvonul” Ce spune Budescu despre revenirea în Liga 1! Verdict pentru play-off și pentru barajul cu Turcia # Golazo.ro
Constantin Budescu neagă o posibilă venire la Metaloglobus, deși au apărut zvonuri în această direcție
12:50
„E cel mai bun!” Atacantul din Liga 1 care l-a uimit pe Raul Rusescu: „N-am mai văzut în fotbalul românesc” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), golgheterul Ligii 1 în sezonul 2012/2013, a vorbit despre Steven Nsimba (29 de ani), vârful de la Universitatea Craiova.
12:30
„Îmi era frică” Valeriu Iftime dezvăluie de ce l-a dat afară pe Leo Grozavu: „Jucătorii spuneau că nu mai vin la echipă!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la Botoșani, a vorbit despre despărțirea de tehnicianul Leo Grozavu (58 de ani).
12:20
„Merită fiecare bănuț” Suma colosală pe care o câștigă Lionel Messi la Inter Miami: „De-asta am nevoie de sponsori de talie mondială” # Golazo.ro
Jorge Mas, proprietarul clubului Inter Miami, a dezvăluit câți bani câștigă Lionel Messi în MLS.
Acum 8 ore
11:50
„Toți se bucură că nu e FCSB în play-off” Pe cine vede Ovidiu Herea favorită la titlu și ce nu-i place la Rapid: „Are puncte, dar jocul scârțâie” # Golazo.ro
Ovidiu Herea crede că FCSB ar fi fost foarte periculoasă dacă ar fi intrat în play-off în acest sezon. Ce spune despre Rapid, ce șanse are la titlu, pe cine vede favorită și ce rapidiști crede că ar putea fi în lotul lui Lucescu
11:30
Ce lovitură a ratat CFR Balaj regretă că nu l-a vândut la timp pe Louis Munteanu: „Pleca pe o sumă mult mai mare” » Cine a sabotat transferul # Golazo.ro
Cristian Balaj (54 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a dezvăluit că echipa a ratat o lovitură financiară importantă legată de transferul lui Louis Munteanu (23 de ani). Fostul golgheter al Superligii joacă acum în SUA, deși ar fi putut ajunge în Franța pe o sumă mult mai mare.
11:20
Stranierii convocați la U20 și U21 Lista preliminară a jucătorilor din afara României pentru meciurile „tricolorilor” din luna martie # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat lista stranierilor convocați la naționalele U20 și U21 a României.
10:50
Dezastru pentru Verstappen FOTO. Accident bizar în timpul calificărilor din Australia: „N-am mai pățit așa ceva niciodată” # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), vedeta celor de la Red Bull, a pierdut controlul monopostului în calificările pentru Marele Premiu al Australiei și a lovit parapetul de protecție. Pilotul olandez va pleca din coada grilei în cursa de duminică, programată de la ora 06:00.
10:30
„Urmează un război total” Robert Ilyeș, declarație neașteptată după victoria cu Farul. Despre ce „război” vorbește # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FARUL CONSTANȚA 1-0. Robert Ilyes (52 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre evoluția echipei sale din partida cu Farul, dar și despre ce va urma în play-out.
10:20
George Russell, în pole-position FOTO. Mercedes a dominat calificările pentru prima cursă din 2026 » Cum arată grila de start și cine transmite Marele Premiu al Australiei # Golazo.ro
George Russell (28 de ani), pilotul Mercedes, va pleca din pole-position la Marele Premiu al Australiei, prima cursă a noului sezon din Formula 1.
10:20
Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), e așteptat să înceapă pe 11 iunie. CM s-ar putea amâna într-un caz extrem
10:10
Româncele strălucesc la Indian Wells Sorana Cîrstea, în turul trei » Jaqueline Cristian, duel cu Aryna Sabalenka după o revenire incredibilă # Golazo.ro
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells, după victorii cu Diana Shnaider, respectiv Maya Joint.
Acum 12 ore
09:50
Continuă la FCSB Becali a anunțat un nou contract pentru veteranul campioanei: „A ajuns de la 2.000 la 15.000 de euro” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, va continua să mizeze pe experiența fundașului dreapta Valentin Crețu (37 de ani). Fotbalistul, aflat la club din 2019, va primi un nou contract și după actuala înțelegere, care este valabilă până în decembrie 2026.
09:10
Povestea lui Ioan Vermeșan Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia s-a prezentat italienilor: „Am sânge rece” # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea incluzându-l în lotul preliminar pentru barajul cu Turcia pe atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), de la naționala U21.
Acum 24 ore
03:10
Ce ghinion! FOTO. Ionuț Radu, învins în prelungiri de Real Madrid după o deviere nefericită # Golazo.ro
Celta Vigo a cedat pe teren propriu în fața lui Real Madrid, scor 1-2, în etapa #27 din La Liga, după un final de meci dramatic. Ionuț Radu (28 de ani), portarul român al gazdelor, a avut câteva intervenții importante, dar a fost învins la ultima fază periculoasă a partidei.
6 martie 2026
23:40
Balack, în lacrimi VIDEO. Starul german a vorbit pentru prima oară despre pierderea fiului său și nu și-a putut stăpâni emoțiile: „Nu vă puteți imagina” # Golazo.ro
Michael Ballack (49 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Bayern și Chelsea, a vorbit pentru prima dată în mod deschis despre moartea fiului său. Ballack abia și-a putut stăpâni lacrimile când a fost întrebat cum a reușit să facă față tragediei.
23:20
Kader Keita (25 de ani) nu scapă de emoții în dosarul accidentului rutier, deși instanța a decis să fie cercetat sub control judiciar pentru 30 de zile. Potrivit surselor GOLAZO.ro, procurorii au făcut apel și solicită o măsură mai dură în cazul jucătorului Rapidului.
23:10
„Sarlatan, nu jurnalist” Cum a fost dat de gol cel mai cunoscut specialist în mercato: „Răspândește zvonuri pe bani. A spus că un jucător care murise era viu” # Golazo.ro
Jurnalistul britanic Nick Harris a publicat un articol foarte documentat despre specialistul în mercato Fabrizio Romano și momentele controversate ale acestuia.
23:10
„FCSB i-a avut pe masă” MM, replică acidă după ce a fost acuzat că a refuzat jucători de top: „Domnul Păunel mi-a propus 4 jucători” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, a reacționat după ce Mihăiță Pleșan (43 de ani), fostul său jucător, actual impresar, a susținut că i-a propus doi jucători de top și a fost ignorat.
22:20
„N-au ajuns la poartă!” Cesc Fabregas, „săgeți” către Chivu: „Când i s-a mai întâmplat așa ceva Interului?” # Golazo.ro
Cesc Fabregas (38 de ani), antrenorul lui Como, a vorbit despre semifinala Cupei Italiei, încheiată 0-0 cu Inter, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani). Fabregas a subliniat că nerazzurri nu au trimis niciun șut pe poartă și că echipa sa a controlat partida.
22:10
„N-aș vrea să spun astfel de lucruri” Ianis Zicu, nervos după eșecul Farului: „Jucătorii nu trebuie să aibă alibiurile astea! Nu putem câștiga așa” # Golazo.ro
Csikszereda - Farul 1-0. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, s-a abținut cu greu să nu le reproșeze jucătorilor eșecul din ultima etapă a sezonului regulat.
21:30
Pretenții mari pentru Baiaram Câți bani cere Craiova pentru vedeta din Bănie + „Nu mi se pare inspirată declarația” # Golazo.ro
Impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova.
21:10
Exclusă din campionat! Fosta câștigătoare a Cupei României, în colaps: „Riscă să îngroape definitiv un brand istoric” # Golazo.ro
Sticla Arieșul Turda va fi exclusă din Liga 3, după ce nu s-a prezentat la al doilea meci consecutiv
20:50
„Nu mă duc pentru bani” Adrian Ilie a dezvăluit ce salariu cere pentru revenirea la FCSB: „Vă asigur de asta” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fostul mare atacant al Stelei și al României, a vorbit despre stadiul discuțiilor cu Gigi Becali (67 de ani), după ce patronul FCSB a anunțat că vrea să-l numească în fruntea noului departament de scouting al echipei sale.
20:50
„Nu mă așteptam” Jucătorul-surpriză convocat de Mircea Lucescu visează la debut: „Nu vreau să-l dezamăgesc” # Golazo.ro
Ioan Vermeșan (19 de ani), atacantul lui Hellas Verona, a vorbit despre cum se simte după ce a aflat că se află pe lista preliminară a jucătorilor convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul cu Turcia.
20:30
Rapid - U Craiova va fi sold out Mesajul clubului: „Ca să vadă toți oltenii cât de-ai dracu-s giuleștenii” # Golazo.ro
Rapid și U Craiova joacă duminică în ultima etapă a sezonului regular, de la ora 20:00
20:20
„O oportunitate după război” Soldații ruși răniți în Ucraina pot participa la Jocurile Paralimpice: „Nu contează ce au făcut pe câmpul de luptă” # Golazo.ro
Andrew Parsons (49 de ani), președintele Comitetului Internațional Paralimpic, a confirmat că soldații ruși răniți în războiul din Ucraina vor avea voie să participe la viitoarele ediții ale Jocurilor Paralimpice. Decizia vine în contextul în care Rusia revine în circuitul paralimpic sub propriul steag pentru prima dată după ediția de la Sochi 2014.
19:50
„Ei stau la șmecherie!” Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția Rutieră! De ce se judecă patronul FCSB + ce pedeapsă riscă # Golazo.ro
Gigi Becali a pierdut în primă instanță procesul cu Poliția după ce a fost prins circulând cu 105 km/h.
19:40
Nu pleacă de teama războiului Motivul pentru care Cristiano Ronaldo ar urma să zboare la Madrid: „A fost mai serios decât ne așteptam” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul celor de la Al-Nassr va părăsi Arabia Saudită și va merge la Madrid. Motivul nu ar avea legătură cu teama de război sau cu tensiunile din Orientul Mijlociu, așa cum se speculase inițial.
19:20
„Ești ca pe scaunul electric” Declarația șocantă a lui Stroll. Ce înseamnă să conduci Aston Martin la startul noii ediții de Formula 1 # Golazo.ro
Lance Stroll, 27 de ani, al doilea pilot de la Aston Martin, se plânge și el de vibrațiile provocate de motorul Honda, după ce o făcuse și Fernando Alonso
19:00
Ascensiunea continuă VIDEO+FOTO. Dennis Man, jucătorul lunii februarie în Olanda: „Îmi doream foarte mult trofeul” » Ce spune despre barajul cu Turcia # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) este pe val în Olanda, iar ultimele evoluții i-au adus și trofeul pentru Jucătorul Lunii Februarie în Eredivisie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.