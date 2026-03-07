Revoluție totală în fitness » Primele aparate cu AI au sosit în România. Larisa le-a testat și dă verdictul: „Schimbă tot ce știam!”

13:40

Recent, un român a reușit să câștige Cupa Mondială la înot în ape înghețate, în sezonul 2025/2026, un sport extrem în care pe lângă curaj, determinare, multă, multă muncă ai nevoie și de "un dram de nebunie", după cum mărturisește chiar el.Fost înotător și triatlonist Cristian Tranulea, (26 ani) a ajuns acum printre cei mai renumiți sportivi și această disciplină, după numai 3 ani de pregătire și antrenamente specifice. ...