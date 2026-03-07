Keir Starmer, atacat pentru că ar imita stilul lui Trump. Totul a pornit de la o postare pe TikTok

21:50

SUA au impus interdicții de călătorie asupra a trei oficiali chilieni din cauza posibilei construcții a unui cablu submarin de fibră optică cu China, avertizând în același timp Peru să nu cedeze controlul asupra unui megaport construit de China. Sub presiunea președintelui Donald Trump, care amenințase că va readuce Canalul Panama sub controlul SUA, guvernul […]