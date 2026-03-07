Încă un aspirant la șefia SRI: „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza/ Nu am discutat cu președintele”

13:30

Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru șantaj, după ce ar fi amenințat în repetate rânduri administratorul unei societăți comerciale pentru a-l determina să plătească lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de „taxă de protecție”. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că este vorba despre Niță […]