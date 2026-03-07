Încă un aspirant la șefia SRI: „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza/ Nu am discutat cu președintele”
Aktual24, 7 martie 2026 13:50
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre o eventuală numire în fruntea Serviciului Român de Informații (SRI), însă a admis că ar accepta o astfel de funcție dacă i-ar fi propusă. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Insider politic de la Prima TV, unde Abrudean a […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
14:00
Ministrul Finanțelor, accident în Capitală. El a lovit o mașină în care erau doi italieni # Aktual24
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, în urma căruia doi pasageri, cetățeni italieni, au fost răniți ușor și transportați la spital, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Accidentul a avut loc în zona intersecției dintre bulevardul Nicolae Bălcescu și strada Dem I. Dobrescu. Potrivit […]
Acum o oră
13:50
Încă un aspirant la șefia SRI: „Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza/ Nu am discutat cu președintele” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că nu a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre o eventuală numire în fruntea Serviciului Român de Informații (SRI), însă a admis că ar accepta o astfel de funcție dacă i-ar fi propusă. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Insider politic de la Prima TV, unde Abrudean a […]
13:30
Interlopul Fane Văncică, săltat de mascați de pe aeroportul Otopeni. Ei știau că urmează să revină din Belgia – VIDEO # Aktual24
Polițiștii Capitalei au reținut un bărbat în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru șantaj, după ce ar fi amenințat în repetate rânduri administratorul unei societăți comerciale pentru a-l determina să plătească lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de „taxă de protecție”. Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că este vorba despre Niță […]
Acum 2 ore
13:20
Numărul 2 în stat anunță că președintele Dan va accepta propunerile ministrului Justiției: ”A fost un proces transparent, deschis tuturor celor care puteau să se înscrie. Nu văd probleme” # Aktual24
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că este de părere că președintele României, Nicușor Dan, va accepta propunerile înaintate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete, apreciind că procesul de selecție a fost „transparent” și „deschis”. Întrebat în emisiunea Insider politic de la Prima TV dacă este mulțumit de propunerile făcute pentru conducerea […]
Acum 4 ore
12:10
Într-o singură săptămână, prețul petrolului a urcat cu 35% – cea mai mare creștere din istorie. Recesiunea mondială bate la ușă # Aktual24
Prețurile la petrol au înregistrat o creștere explozivă în această săptămână, cu un salt de aproximativ 35% pentru țițeiul american WTI, marcând cea mai mare creștere săptămânală din istoria contractelor futures (din 1983 încoace). Perturbări majore în aprovizionarea globală Criza energetică a explodat odată cu atacurile aeriene SUA-Israel asupra Iranului (sfârșitul lunii februarie – începutul […]
11:40
Prețurile la combustibili continuă să crească: litrul de motorină premium a trecut de 9,25 lei la București # Aktual24
Sâmbătă, 7 martie 2026, carburanții din România au înregistrat noi scumpiri, iar motorina a crescut cu până la 0,10 lei pe litru în marile orașe. Cele mai mari prețuri, în marile orașe Conform datelor publicate pe peco-online.ro, prețul motorinei ajunge în prezent la aproximativ 8,6 lei/l, în timp ce varianta premium depășește 9,2 lei/l. Benzina […]
11:10
Aeroportul Internațional Dubai a suspendat toate zborurile, după ce o dronă iraniană a explodat chiar în aeroport – VIDEO # Aktual24
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, după ce o dronă iraniană a explodat chiar în apropierea aeroportului, iar autoritățile recomandă evitarea […]
11:10
Cubanezii au ieșit în stradă la Havana, protestând împotriva regimului comunist, după o pană de curent care durează de 60 de ore – VIDEO # Aktual24
Cuba se confruntă cu o nouă escaladare a crizei energetice, iar frustrarea acumulată a explodat în demonstrații nocturne în capitala Havana. După mai mult de 60 de ore de pene de curent totale în multe zone, localnicii au ieșit în stradă pentru a-și exprima furia față de guvernul comunist, cerând soluții imediate la lipsa electricității, […]
10:50
Aeroportul Internațional Dubai a suspendat toate zborurile, după ce o rachetă iraniană a explodat chiar în aeroport – VIDEO # Aktual24
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, după ce o rachetă iraniană a explodat chiar în apropierea aeroportului, iar autoritățile recomandă evitarea […]
10:40
„Iranul va rezista până la capăt. Nu există capitulare”, a declarat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian – VIDEO # Aktual24
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat un apel puternic de unitate națională și rezistență în contextul conflictului armat cu SUA și Israel, afirmând că țara sa nu va capitula niciodată necondiționat. Într-o declarație majoră difuzată sâmbătă dimineața și citată de Iran International, Pezeshkian a respins cererea președintelui american Donald Trump de „capitulare necondiționată”, numind-o un […]
Acum 6 ore
10:20
Aeroportul Internațional Dubai a suspendat toate zborurile, din cauza atacurilor iraniene – mii de pasageri sunt blocați # Aktual24
Într-un anunț oficial recent, Emirates Airlines și autoritățile aeroportuare din Dubai au confirmat suspendarea completă a tuturor zborurilor către și dinspre Dubai, fără o dată clară de reluare. Măsura a fost luată pentru a asigura siguranța pasagerilor și a echipajelor, iar autoritățile recomandă evitarea deplasării la aeroport până la noi indicații, scrie Dubay Eye. Ce […]
10:10
Premierul ungar Viktor Orbán se confruntă cu cea mai dificilă confruntare electorală din cei 16 ani de guvernare, în timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, și mișcarea sa MAGA încearcă să îl sprijine politic înaintea scrutinului, potrivit unei analize publicate de POLITICO. Sondajele indică faptul că liderul ungar este în prezent în urma fostului […]
09:50
Zeci de clădiri distruse și șapte morți, inclusiv doi copii, la Harkiv, după un atac rusesc cu sute de drone și aproape 30 de rachete # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a adus noi atacuri devastatoare ale Rusiei asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică, căile ferate și clădirile rezidențiale din mai multe regiuni. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat lansarea a 29 de rachete, aproape jumătate balistice, și 480 de drone, în timp ce autoritățile locale continuă operațiunile de salvare în Harkiv, unde […]
09:40
CIA, acuzată că ar fi provocat epidemia de boala Lyme din anii 1960 după ce a efectuat experimente secrete cu căpușe # Aktual24
Într‑o declarație recentă care a făcut valuri în mass‑media internațională, dr. Robert Malone, chimist și unul dintre pionierii tehnologiei vaccinurilor mRNA, susține că actuala epidemie de boala Lyme din Statele Unite ar putea fi rezultatul unor experimente secrete cu arme biologice efectuate de agenții guvernamentale, inclusiv de Agenția Centrală de Informații (CIA). Afirmațiile, citate de […]
09:10
„Peștele Apocalipsei”, găsit pe o plajă din Mexic. Legendele susțin că asemenea apariții prevestesc dezastre pentru omenire – VIDEO # Aktual24
Un eveniment extrem de rar a avut loc pe o plajă din stațiunea mexicană Cabo San Lucas, unde douăi turiste americane au surprins imagini cu două creaturi marine gigantice care au ajuns la mal. Este vorba despre misteriosul oarfish (peștele-vâslă), un pește de adâncime cunoscut și sub numele de „peștele apocalipsei”. Apariția sa la suprafață […]
08:40
Raport îngrijorător din SUA: în luna februarie s-au pierdut 92.000 de locuri de muncă, iar șomajul a urcat la 4,4% # Aktual24
Economia Statelor Unite a înregistrat o evoluție neașteptată pe piața muncii în luna februarie, când numărul locurilor de muncă din afara sectorului agricol a scăzut cu 92.000, potrivit datelor publicate de Bureau of Labor Statistics. Rezultatul a fost sub estimările analiștilor, care anticipau o creștere de aproximativ 50.000 de locuri de muncă, și indică o […]
Acum 8 ore
08:10
Cei șapte angajați ai unei bănci ucrainene care fuseseră reținuți la Budapesta au fost eliberați # Aktual24
Un incident diplomatic major a izbucnit între Ucraina și Ungaria după ce șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank au fost reținuți de autoritățile ungare la Budapesta și ulterior eliberați. Anunțul privind eliberarea lor a fost făcut de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, care a confirmat că cetățenii ucraineni au trecut în siguranță […]
07:40
Trump, întrebat despre sprijinul pe care Rusia îl acordă Iranului: ”Ce întrebare stupidă este aceasta de pus în acest moment” # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evitat vineri să răspundă direct la întrebări privind informații potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date despre pozițiile și deplasările trupelor, navelor și aeronavelor americane, relateaza CNN. Întrebat despre aceste relatări, inclusiv despre unele difuzate de CNN, Trump a respins întrebarea în timpul unui eveniment organizat la Casa Albă […]
07:10
Iranul amenință țările UE că pot deveni ”ținte legitime”. A lansat noi atacuri puternice asupra Arabiei Saudite # Aktual24
Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că forțele sale au interceptat și distrus 16 drone care se îndreptau spre câmpul petrolier Shaybah, unul dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, în primele ore ale zilei de sâmbătă. Anunțul a fost făcut de instituție pe platforma X, fără a fi precizată originea dronelor. Câmpul petrolier […]
06:30
Fiica lui Ponta, ”caz special”. Oana Țoiu, reacție în fața uraganului de acuzații de la cele trei televiziuni: ”Informațiile sunt false” # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că un zbor de evacuare organizat din Muscat a adus în România 127 de cetățeni români, precizând totodată că informațiile potrivit cărora o minoră ar fi fost coborâtă din mijloacele de transport sau din avionul de repatriere sunt „false”. Un uragan de acuzații a fost lansat în ultimele […]
06:30
Ministerul Finanțelor: Moody’s reconfirmă potențialul de creștere economică al României și capacitatea de reziliență la șocuri externe # Aktual24
Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a reconfirmat potențialul solid de creștere economică pe termen mediu al României și capacitatea economiei de a face față șocurilor externe, arată Ministerul Finanțelor, după finalizarea revizuirii periodice a profilului de credit al țării. Potrivit instituției, concluziile analizei validează direcția măsurilor de consolidare fiscală demarate în 2025 și evidențiază […]
Acum 24 ore
23:40
Tarhonul este o plantă aromatică apreciată de secole nu doar pentru gustul său distinct, ci și pentru proprietățile sale terapeutice remarcabile. Folosit în medicina tradițională din numeroase culturi, tarhonul conține compuși bioactivi care pot susține digestia, pot contribui la echilibrul metabolic și pot avea efecte antiinflamatoare. Cercetările moderne confirmă tot mai mult faptul că această […]
23:20
Amenințarea atacurilor teroriste în Uniunea Europeană a crescut din cauza conflictului din Iran, a declarat un oficial al agenției UE de aplicare a legii Europol pentru Euractiv, adăugând că intermediarii dirijați de Iran s-ar putea angaja, de asemenea, în activități destabilizatoare în UE. „Nivelul amenințării teroriste și extremiste violente pe teritoriul UE este evaluat ca […]
23:00
New York ar putea interzice chatboții de inteligență artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice # Aktual24
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii. O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată,relateaza […]
22:40
Astmul este o boală cronică a căilor respiratorii care afectează milioane de oameni la nivel global și care, în absența unui control adecvat, poate reduce semnificativ calitatea vieții. Această afecțiune se caracterizează prin inflamația bronhiilor, ceea ce duce la dificultăți de respirație, tuse, respirație șuierătoare și senzația de constricție toracică. Deși nu poate fi vindecată […]
22:20
Indonezia a anunţat vineri că va interzice din 28 martie accesul tinerilor cu vârste sub 16 ani la reţelele de socializare, invocând ameninţări precum pornografia, hărţuirea cibernetică, fraudele online şi dependenţa de internet, informează Reuters. De ce a decis guvernul această interdicție? Decizia luată de guvernul din Indonezia vine ca răspuns la îngrijorările tot mai […]
21:50
Summit-ul „Scutul Americilor”. Trump face presiuni asupra liderilor latino-americani să reducă legăturile cu China # Aktual24
SUA au impus interdicții de călătorie asupra a trei oficiali chilieni din cauza posibilei construcții a unui cablu submarin de fibră optică cu China, avertizând în același timp Peru să nu cedeze controlul asupra unui megaport construit de China. Sub presiunea președintelui Donald Trump, care amenințase că va readuce Canalul Panama sub controlul SUA, guvernul […]
21:20
Joggingul este o formă accesibilă și eficientă de mișcare, recomandată pentru îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și pentru menținerea unei stări generale bune. Totuși, în ciuda beneficiilor sale, alergarea poate implica anumite riscuri dacă nu este practicată corect. Mulți oameni pornesc cu entuziasm, dar ignoră semnalele corpului sau nu acordă atenție tehnicii și echipamentului. Înțelegerea riscurilor și […]
21:10
Cinci țări ale UE își unesc forțele pentru a construi centre de deportare în afara Europei # Aktual24
Germania, Olanda, Austria, Danemarca și Grecia și-au unit forțele pentru a construi centre de deportare în afara Europei, marcând prima dată când a fost înființat un grup de state membre ale UE pentru a transforma proiectul controversat în realitate pe teren. Taberele extrateritoriale, cunoscute și sub denumirea de centre de returnare, sunt destinate să găzduiască […]
20:50
Patru bărbați au fost arestați în Londra, fiind suspectați de spionaj în favoarea Iranului # Aktual24
Arestările efectuate de Serviciul Poliției Metropolitane în cazul suspiciunilor de colaborare cu servicii iraniene au ridicat îngrijorări privind securitatea comunităților locale și posibilele implicații geopolitice. Autoritățile au precizat că acțiunea a fost planificată pentru a preveni riscuri și a proteja siguranța publică. Operațiunea poliției și arestările efectuate Poliția metropolitană din Londra a reținut zece persoane, […]
20:40
Trump insistă că după Iran se va ocupa și de Cuba: „Cuba va cădea foarte curând, cu siguranţă” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez „va cădea foarte curând” şi a susţinut din nou că Havana este „foarte dornică” să negocieze cu Washingtonul, consemnează agenţia EFE, citată de Agerpres. Vorbind într-o intervenţie telefonică ce avea ca subiect operaţiunea militară lansată de SUA şi Israel împotriva Iranului, Trump […]
20:20
Zelenski: Ucraina este gata să furnizeze interceptoare de drone și expertiză în schimbul rachetelor Patriot # Aktual24
În doar trei zile de lupte în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot – mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă. Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze în Orientul Mijlociu, după ce […]
20:10
Un oficial de rang înalt al Pentagonului anunță că SUA vor menține numărul actual al trupelor în Polonia # Aktual24
Numărul trupelor americane în Polonia va rămâne la nivelul actual, iar acest lucru reflectă angajamentul strategic al Statelor Unite față de securitatea regională, scrie TVP World. Decizia vine în contextul promisiunilor făcute de președintele american Donald Trump privind menținerea și posibil chiar creșterea prezenței militare în Europa de Est, dar și a dezbaterilor despre redistribuirea […]
19:50
Administrația Trump ia în considerare măsuri de urgență pentru stabilizarea prețurilor petrolului în contextul războiului cu Iranul # Aktual24
Consilierii lui Trump au elaborat un plan pentru a contracara creșterea prețurilor la energie din cauza războiului cu Iranul. Acesta include garanții de asigurare de stat pentru petroliere și escorte navale. Președintele Consiliului pentru energie al Casei Albe, Doug Burgum, a declarat că guvernul este pregătit să utilizeze atât mecanisme imediate de intervenție pe piață, […]
19:40
Încă un fost viceministru rus al Apărării, Ruslan Țalikov, a fost arestat pentru acuzații de corupție # Aktual24
Fostul ministru adjunct al Apărării, Ruslan Țalikov, un apropiat al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a fost arestat sub mai multe acuzații de corupție, au declarat joi anchetatorii. Țalikov a fost prim-viceministru al apărării din 2015 până în 2024. El este al patrulea fost viceministru al apărării care se confruntă cu urmărire […]
19:20
Londra a anunțat că are temeiuri legale pentru atacuri asupra bazelor de unde sunt efectuate atacuri asupra forțelor britanice din Orientul Mijlociu Regatul Unit are dreptul legal de a ataca ținte militare din Iran dacă acestea sunt folosite pentru a ataca trupele britanice sau aliații din regiune, relatează The Guardian. Misiuni defensive Potrivit secretarului britanic […]
19:20
Avocatul Poporului vrea să blocheze reformele lui Bolojan din administrație, a sesizat CCR. Mandatul lui Renate Weber a expirat de aproape 2 ani, însă este în funcție # Aktual24
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ adoptat săptămâna trecută de Guvern, care prevede măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale și care include reducerea a mii de posturi din administrație. Reamintim că Mandatul lui Renate Weber a expirat […]
19:10
Prima țară care amenință că se va retrage din „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump # Aktual24
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a transmis un mesaj clar grupurilor islamice: participarea la „Consiliul pentru Pace” nu este un angajament fără condiții. Dacă platforma nu aduce beneficii reale pentru palestinieni, Indonezia se va retrage, semnalând că diplomația trebuie să producă rezultate, nu doar declarații, scrie Reuters. Ce este Consiliul pentru Pace și de ce provoacă […]
19:10
Protest la Cotroceni, președintele Dan a ieșit să vorbească cu manifestanții: ”Credeți că m-am sucit după 20 de ani ca să stau în puf?” – VIDEO # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a ieșit, vineri seara, să vorbească cu manifestanții care protestează în fața Palatului Cotroceni în legătură cu propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefiile parchetelor. Discuția a fost tensionată, protestatarii cerându-i să respingă propunerile lui Marinescu. ”Eu vă încurajez să discutați cu oamenii din sistemul de justiție, nu ce se scrie în […]
18:50
Rusia se teme că arme nucleare ar putea ajunge în Finlanda: ”Dacă Finlanda ne amenință, luăm măsurile corespunzătoare” # Aktual24
Rusia avertizează Finlanda. Posibila staționare a armelor nucleare ar escalada tensiunile în Europa, au transmis oficialii de la Kremlin. Decizia ar putea modifica echilibrul de securitate regional și genera reacții imprevizibile din partea Moscovei, scrie Reuters. Contextul deciziei Finlandei Finlanda a anunțat că ia în considerare ridicarea interdicției privind staționarea armelor nucleare pe teritoriul său. […]
18:40
Documente FBI referitoare la cazul lui Jeffrey Epstein. Noi acuzații la adresa lui Donald Trump # Aktual24
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat documente care arată că o femeie a susţinut în interviuri din 2019 că ar fi fost agresată sexual de Donald Trump în anii 1980, pe când era minoră, acuzaţii pe care fostul preşedinte le-a negat constant. Documentele nu au fost incluse iniţial în publicarea masivă a informaţiilor […]
18:10
De ce producătorii auto din China au mai mare succes decât cei occidentali. Unde ar fi greșit Vestul # Aktual24
Politicienii și liderii industriei auto din Statele Unite și Europa susțin de mult timp că subvențiile de stat acordate producătorilor chinezi de vehicule electrice au denaturat concurența globală. Un nou studiu al firmei de cercetare Rhodium Group contestă această evaluare, afirmând că avantajele structurale – nu subvențiile – sunt un factor cheie care oferă producătorilor […]
17:40
Viktor Orban anunță represalii împotriva Ucrainei, după ce a fost ”amenințat” de Volodimir Zelenski: „Am oprit exporturile de motorină către Ucraina” # Aktual24
Ungaria va opri transporturile de tranzit care trec pe teritoriul său şi care sunt importante pentru Ucraina, atâta timp cât Kievul blochează livrările de ţiţei rusesc prin conducta Drujba, a declarat vineri premierul naţionalist ungar Viktor Orban la radioul de stat, relatează Reuters. Escaladarea tensiunilor: acuzații și măsuri de represalii Ungaria a declarat că va […]
17:10
De la începutul războiului împotriva Ucrainei, India a fost unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Rusiei. Un acord cu SUA a determinat guvernul Modi să reducă importurile de petrol rusesc. Acum, războiul din Orientul Mijlociu schimb[ situația. SUA permite rafinăriilor indiene să cumpere petrol rusesc pentru o perioadă limitată. Autoritățile acordă un permis […]
17:00
Rusia se implică în războiul din Iran. Washington Post anunță că Rusia ar fi furnizat Iranului informații pentru identificarea țintelor militare americane din Orientul Mijlociu # Aktual24
Rusia ar fi furnizat Iranului informații privind pozițiile unor active militare americane din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului, au declarat pentru The Washington Post trei oficiali familiarizați cu datele de intelligence, potrivit publicației americane. Conform acestora, Moscova ar fi transmis Teheranului informații despre locațiile unor platforme militare americane, inclusiv nave de război și aeronave, […]
16:50
Iași: Terminalele de pe aeroport deschise pasagerilor nu au autorizație de securitate la incendiu # Aktual24
Terminalele T3 și T4 de la Aeroportul Internațional Iași funcționează în prezent fără autorizație de securitate la incendiu, iar inspectoratul pentru Situații de Urgență a confirmat această situație gravă în urma unei solicitări oficiale. Terminalul 4 a fost deschis anul trecut pentru a facilita aderarea la Spațiul Schengen aerian. Nereguli grave la Terminalul 4 ISU […]
16:20
Fiul lui Nicolae Guță în spatele gratiilor. Condus sub influența drogurilor și fără permis valabil # Aktual24
Scandal în familia manelistului Nicolae Guță după o oprire în trafic pe drumurile naționale, deoarece fiul artistului a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din județul Hunedoara, fiind prins la volan deși nu mai avea dreptul legal de a conduce. Incidentul s-a petrecut în prima parte a lunii martie pe un drum intens […]
15:40
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit până la sfârșitul lunii martie. ANM a publicat vineri, 6 martie, prognoza detaliată pentru următoarele patru săptămâni, iar primăvara se instalează confortabil în aproape toată țara în perioada următoare. Soarele va fi generos, iar temperaturile vor urca peste valorile normale. Săptămâna 9 – 16 martie. Căldură […]
15:10
Elias Charalambous a susținut vineri, 6 martie, o conferință de presă înaintea meciului cu ‘U’ Cluj, unde a recunoscut că echipa nu și-a atins ținta principală în acest sezon. Obiectivul s-a schimbat radical după ratarea calificării în play-off, iar acum, FCSB luptă acum pentru o poziție care să asigure prezența în cupele europene. Locul 1 […]
14:40
Baterii gigant pentru România. Comisia Europeană a aprobat investiții de 150 de milioane de euro # Aktual24
Comisia Europeană a aprobat schema de sprijin pentru stocarea energiei electrice în România, iar suma totală alocată proiectului este de 150 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru instalarea unor capacități noi de stocare în baterii, ceea ce va ajuta la integrarea energiei regenerabile în sistemul național. Peste 2.000 MWh capacitate de stocare […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.