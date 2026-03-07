Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV
Primasport.ro, 7 martie 2026 23:10
Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:30
”El va fi în staff”. Gigi Becali a rezolvat deja aducerea unui nume cu greutate la FCSB # Primasport.ro
”El va fi în staff”. Gigi Becali a rezolvat deja aducerea unui nume cu greutate la FCSB
Acum 30 minute
23:10
Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV # Primasport.ro
Şi-au semnat sentinţa după meciul cu "U" Cluj! Gigi Becali a anunţat jucătorii pe care îi dă afară de la FCSB: "Nu am nevoie. Pleacă, bă!" | EXCLUSIV
23:10
”În vestiar nu a intrat”. Florin Tănase, surprins de demisia lui Elias Charalambous
23:10
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenor în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenor în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu”
Acum o oră
23:00
Cebotaru îl suplineşte magistral pe Bergodi. ”Am vorbit cu el la telefon, e foarte mândru” # Primasport.ro
Cebotaru îl suplineşte magistral pe Bergodi. ”Am vorbit cu el la telefon, e foarte mândru”
23:00
Şoc după şoc la FCSB! După Charalambous, încă un nume greu din vestiarul campioanei şi-a anunţat plecarea: "Pare că e un soi de sfârşit de lume" # Primasport.ro
Şoc după şoc la FCSB! După Charalambous, încă un nume greu din vestiarul campioanei şi-a anunţat plecarea: "Pare că e un soi de sfârşit de lume"
22:50
Borussia Dortmund bate la Koln şi îşi securizează locul secund în Bundesliga
22:50
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenorul în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat pe cine vrea antrenorul în locul lui Elias Charalambous. ”Sever, aşa vreau eu”
22:40
Gigi Becali, reacţie fulger după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB: "Foarte bine a făcut" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie fulger după ce Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB: "Foarte bine a făcut" | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Elias Charalambous şi-a dat demisia! ”Am decis înainte de meci”
Acum 2 ore
22:30
Gigi Becali a intrat în direct şi a dat de pământ cu toată lumea, după ce FCSB s-a făcut de râs în ultima etapă din sezonul regular: "Noi nu mai avem o echipă de fotbal. Avem jucători care se distrează pe teren" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a intrat în direct şi a dat de pământ cu toată lumea, după ce FCSB s-a făcut de râs în ultima etapă din sezonul regular: "Noi nu mai avem o echipă de fotbal. Avem jucători care se distrează pe teren" | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Elias Charalambous şi-a dat demisia!
22:20
Gigi Becali a intrat în direct şi a dat de pământ cu toată lumea, după ce FCSB s-a făcut de râs în ultima etapă din sezonul regulat: "Noi nu mai avem o echipă de fotbal. Avem jucători care se distrează pe teren" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Gigi Becali a intrat în direct şi a dat de pământ cu toată lumea, după ce FCSB s-a făcut de râs în ultima etapă din sezonul regulat: "Noi nu mai avem o echipă de fotbal. Avem jucători care se distrează pe teren" | VIDEO EXCLUSIV
22:00
Premieră la ”Turneul celor Şase Naţiuni”. Italia a învins Anglia
22:00
VIDEO | FCSB – "U" Cluj 1-3. Campioana termină sezonul regular într-o notă deprimantă # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj 1-3. Campioana termină sezonul regular într-o notă deprimantă
Acum 4 ore
21:30
CSM Oradea s-a calificat în sferturile LEN Euro Cup la polo
21:20
Surpriza zilei! Aşteptat să revină în SuperLiga, Marko Dugandzic s-a decis şi semnează # Primasport.ro
Surpriza zilei! Aşteptat să revină în SuperLiga, Marko Dugandzic s-a decis şi semnează
21:20
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Macalou face recital # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Macalou face recital
20:50
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic fructifică o pasă superbă de la Macalou # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic fructifică o pasă superbă de la Macalou
20:40
Răzvan Marin, titular la AEK Atena în meciul câştigat cu AEL Larissa
20:40
”Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri # Primasport.ro
”Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri
20:30
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii egalează # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii egalează
20:20
Cine a dat indicaţii la FC Botoşani în disputa pierdută cu Petrolul. ”Cu siguranţă e o problemă mentală” # Primasport.ro
Cine a dat indicaţii la FC Botoşani în disputa pierdută cu Petrolul. ”Cu siguranţă e o problemă mentală”
20:20
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Un autogol a adus deschiderea de scor
20:00
Djokovic, de la 23:00, PS4! Alcaraz vs Dimitrov, pe Prima Sport 3!
20:00
VIDEO | ”Nu am reuşit să obţinem rezultatele pe care le meritam”. Eugen Neagoe şi-a exprimat dezamăgirea # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu am reuşit să obţinem rezultatele pe care le meritam”. Eugen Neagoe şi-a exprimat dezamăgirea
19:50
A fost anunţat dezastrul pentru echipa din SuperLiga care spera să producă surpriza în acest sezon: "Am auzit nişte discuţii că s-au plâns jucătorii. Este într-un picaj cum rar vezi” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A fost anunţat dezastrul pentru echipa din SuperLiga care spera să producă surpriza în acest sezon: "Am auzit nişte discuţii că s-au plâns jucătorii. Este într-un picaj cum rar vezi” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
19:30
Bomba zilei! Baiaram l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte" # Primasport.ro
Bomba zilei! Baiaram l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte"
19:30
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FCSB – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
AC Milan - Inter Milano va deveni cel mai profitabil meci din istoria Serie A
19:10
Bomba zilei! Bairam l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte" # Primasport.ro
Bomba zilei! Bairam l-a înştiinţat pe Rotaru că pleacă de la Craiova! A fost anunţată deja viitoarea destinaţie a starului din Bănie: "Iei banul, frumos elegant. E linişte"
19:10
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 0-1. Plecarea lui Leo Grozavu nu pare că a fost soluţia corectă # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 0-1. Plecarea lui Leo Grozavu nu pare că a fost soluţia corectă
18:50
Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul # Primasport.ro
Neaşteptat! Mircea Lucescu va fi prezent în tribune la un meci tare din SuperLiga. Ce jucători va monitoriza selecţionerul
18:40
”Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”. Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său # Primasport.ro
”Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”. Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său
18:30
VIDEO | Cagliari - Como 1-2. Oaspeţii sunt pe 4 în Serie A
17:50
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi PAOK Salonic au participat la un moment comemorativ # Primasport.ro
Peste 100 de suporteri ai echipelor Politehnica Timişoara şi PAOK Salonic au participat la un moment comemorativ
17:50
Scene reprobabile în Italia: un internaţional român a sărit la gâtul arbitrului! Jucătorii lui Napoli au fost nevoiţi să intervină pentru ca situaţia să nu degenereze # Primasport.ro
Scene reprobabile în Italia: un internaţional român a sărit la gâtul arbitrului! Jucătorii lui Napoli au fost nevoiţi să intervină pentru ca situaţia să nu degenereze
17:40
Surpriză! Toni Conceicao e dorit de un club din Superliga
Acum 8 ore
17:30
”Trebuie să ne încărcăm pozitiv”. Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce a remizat cu ultima clasată # Primasport.ro
”Trebuie să ne încărcăm pozitiv”. Reacţia lui Adrian Mihalcea după ce a remizat cu ultima clasată
17:30
Florin Bratu începe cu dreptul mandatul la Metaloglobus. ”Mă bucur că au reacţionat” # Primasport.ro
Florin Bratu începe cu dreptul mandatul la Metaloglobus. ”Mă bucur că au reacţionat”
17:10
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul în minutul 2 # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul în minutul 2
17:00
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Petrolul Ploieşti, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
Continuă calvarul pentru Paulo Dybala! A fost operat şi va lipsi 45 de zile
16:40
Gigi Becali a decis cum arată primul 11 pentru FCSB - "U" Cluj! Campioana României, fără un jucător de bază # Primasport.ro
Gigi Becali a decis cum arată primul 11 pentru FCSB - "U" Cluj! Campioana României, fără un jucător de bază
16:30
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad 2-2. Prestaţie foarte curajoasă a ultimei clasate
16:10
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează
16:00
Cipru - România 0-4. Succes fără emoţii în al doilea meci de calificare la Campionatul Mondial de fotbal feminin # Primasport.ro
Cipru - România 0-4. Succes fără emoţii în al doilea meci de calificare la Campionatul Mondial de fotbal feminin
16:00
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii trec la conducere
15:50
Două victorii la o sutime de secundă în două zile pentru Laura Pirovani în Cupa Mondială de schi alpin # Primasport.ro
Două victorii la o sutime de secundă în două zile pentru Laura Pirovani în Cupa Mondială de schi alpin
15:40
Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a anunţat totul: "Îi aduc eu oferta lui Gigi!" # Primasport.ro
Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a anunţat totul: "Îi aduc eu oferta lui Gigi!"
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.