Ciucu, despre centrul Capitalei: „Degradare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru”
Digi24.ro, 8 martie 2026 00:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este „anemică”, iar Poliţia locală - „inexistentă”. „O să am de lucru!”, a precizat acesta într-un mesaj pe Facebook.
• • •
Acum 2 ore
00:10
00:10
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați americani” # Digi24.ro
Șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului afirmă că „un număr” de soldați americani au fost capturați de la începutul ostilităților, acum o săptămână, potrivit Al Jazeera.
Acum 4 ore
23:10
Accident cu un mort și 3 răniți la Pitești. Șoferul care a provocat accidentul băuse alcool și a fugit, dar a fost prins de polițiști # Digi24.ro
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, sâmbătă seară, în municipiul Piteşti. Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind prins însă de poliţişti, care au stabilit că acesta avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
23:10
India continuă să importe petrol din Rusia și spune că nu a avut niciodată nevoie de aprobarea SUA # Digi24.ro
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost „niciodată dependentă” de acordul vreunei alte ţări în acest sens, a afirmat sâmbătă o sursă guvernamentală de la New Delhi pentru agenţia France Presse, transmite Agerpres.
22:20
„Scutul Americilor”. Donald Trump anunţă o alianţă militară împotriva traficanţilor de droguri # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină şi Caraibe, o nouă coaliţie militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanţi.
22:10
Benjamin Netanyahu afirmă că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” # Digi24.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se adresează națiunii sâmbătă seara, pe fondul numeroaselor alerte de atac declanșate pe teritoriul Israelului. În discursul său, premierul a afirmat că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” și s-a adresat poporului iranian, afirmând că „momentul adevărului se apropie”. „Continuăm cu toată forța, schimbând Orientul Mijlociu”, a mai spus el, potrivit ynetnews.com.
21:30
„Avem pielea groasă și carnea amară”. Avertisment al EAU, după atacul asupra aeroportului din Dubai: „Nu suntem o pradă ușoară” # Digi24.ro
Emiratele Arabe Unite, prin vocea președintelui țării, emite un avertisment: „nu suntem o pradă ușoară”. Acesta spune că își vor apăra poporul fără ezitare în fața dușmanilor. Este prima declarație publică despre războiul cu Iran făcută de când Statele Unite și Israel au lansat operațiunea. Până acum, Emiratele Arabe Unite s-au abținut din a face comentarii, însă atacul de sâmbătă asupra aeroportului din Dubai ar putea fi picătura care a umplut paharul.
21:20
Adunarea Experților din Iran se reunește duminică pentru a alege succesorul lui Khamenei (presă) # Digi24.ro
Adunarea Experților, consiliul format din 88 de lideri religioși, se va reuni duminică pentru a alege următorul lider suprem al Iranului, după uciderea lui Ali Khamenei, anunță presa israeliană, preluând informații din mass-media iraniene.
Acum 6 ore
21:10
Târg de cariere IT&C la Palatul Parlamentului. „Poți să vezi ce caută angajatorul, să descoperi ce-ți lipsește” # Digi24.ro
A început Târgul de cariere IT&C, de la Palatul Parlamentului. Sunt prezente zeci de companii, atât din România cât și din străinătate, printre care și Grupul DIGI. Încă din prima zi, mii de studenți și absolvenți i-au călcat pragul, pentru a vedea oportunitățile de carieră, internship-urile oferite și programele de practică din industria tehnologiei și a ingineriei.
21:10
Una din țările cu cele mai mari rezerve de petrol din lume reduce producţia de petrol din cauza războiului din Iran # Digi24.ro
Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv.
20:30
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: MAE le neagă mincinos # Digi24.ro
Victor Ponta spune că în cazul fiicei sale, care s-a întors vineri în România cu un zbor comercial din Dubai, a anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din data de 28 februarie, „că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”. Fostul premier mai transmite, sâmbătă, pe Facebook, că pe 4 martie au fost contactați de un reprezentant al Consulatului şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. „Irina trebuia să fie a doua zi la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz spre Oman. (...) Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”, susține Ponta. El subliniază că fiica sa îndeplinea toate criteriile privind repatrierea copiilor români neînsoțiți, despre care mai afirmă că purtătorul de cuvânt al MAE „le neagă în mod evident mincinos”. Acesta susține că „o anchetă trebuie să clarifice situația” .
20:30
Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027 # Digi24.ro
Partidul polonez de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) l-a desemnat pe fostul ministru al educaţiei, Przemyslaw Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor, a anunţat sâmbătă liderul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski.
20:30
Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida” # Digi24.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a cerut sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze cu „ameninţările şi şantajul” și a adăugat că nu se lasă intimidat, potrivit MTI, citată de News.ro.
20:00
Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară. Facem tot ce este posibil # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate. El a anunţat şi suplimentarea echipelor de asistenţă consulară.
19:30
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa fără armele care trebuiau livrate de americani (Politico) # Digi24.ro
Aliații SUA privesc cu uimire cum Pentagonul redirecționează livrările de arme pentru războiul din Iran, guverne din Europa și Asia fiind furioase și îngrijorate că armele pe care SUA le-a cerut acestora să le cumpere nu vor mai ajunge în posesia lor, potrivit Politico.
Acum 8 ore
19:10
Accident cu patru mașini în Bistrița-Năsăud: 12 persoane implicate, o femeie și doi copii au fost transportați la spital # Digi24.ro
Patru maşini în care se aflau 12 persoane s-au lovit, sâmbătă, în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o femeie şi doi copii – de 12 şi 17 ani – au fost transportaţi la spital.
19:10
VIDEO Imagini Digi24 de pe portavionul cu propulsie nucleară George W Bush, trimis de SUA în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Statele Unite trimit al treilea portavion cu propulsie nucleară în Orientul Mijlociu. George W Bush va fi mutat în Estul Mediteranei, de unde va participa la operațiunile din Orientul Mijlociu, potrivit Fox News. În 2022, la câteva luni de la izbucnirea războiul din Ucraina, o echipă Digi24 a mers la bordul uriașului portavion american.
19:10
Campania electorală din Ungaria este pe cale să devină și mai murdară, scrie POLITICO. Acum, că sunt stabiliți candidații, analiștii se așteaptă la intensificarea campaniilor de denigrare și a operațiunilor de influențare, scrie publicația, care face o analiză a campaniei din țara vecină, înaintea alegerilor cruciale din aprilie. O presupusă înregistrare video cu conținut intim în care ar apărea liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, ar putea deveni una dintre temele centrale ale campaniei electorale, în contextul unei competiții considerate decisive pentru viitorul politic al țării, potrivit analizei.
18:20
Un investitor a plătit 170.000 de euro ca să se întoarcă din Dubai pentru un prânz de afaceri. „Nu am plecat din cauza dronelor” # Digi24.ro
Un investitor imobiliar britanic spune că a plătit 170.000 de euro pentru a închiria un avion privat cu care să se întoarcă în Anglia, după ce fragmente de dronă militară a căzut peste vila sa din Dubai. Totuși, Samuel Leeds spune că nu a plecat din cauza războiului, ci pentru că are o întâlnire de afaceri importantă, relatează The Independent.
18:10
Vremea se încălzește în următoarele zile. Unde vor fi temperaturi de până la 18 grade Celsius # Digi24.ro
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
17:50
Inspectorii vamali au confiscat peste 255.000 de țigarete și aproape 230 de litri de alcool la frontiera de Est și Nord-Est # Digi24.ro
Inspectorii Autorităţii Vamale Române (AVR) au descoperit peste 255.000 de ţigarete și aproape 230 de litri de alcool în timpul unor controale efectuate în trafic asupra mijloacelor de transport care traversau zona frontierei de Est și Nord-Est a României. Acțiunile au vizat combaterea traficului ilicit cu produse accizabile.
17:40
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, că insula comunistă Cuba „trăiește ultimele sale clipe”. Donald Trump, care în ultima perioadă a multiplicat declarațiile ofensive la adresa Cubei, a prezis o „mare schimbare”, relatează BFM TV.
Acum 12 ore
17:10
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave: Parkinson și insuficiență cardiacă # Digi24.ro
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Japonia a autorizat primele terapii cu celule capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi. Tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni
17:10
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru repatriere. „Se încadrează în Codul penal” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat, referitor la posibilitatea ca numele fiicei fostului premier Victor Ponta să fi fost scos de pe lista pentru zborul de repatriere, că „modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal”. El a dat asigurări că nu s-a întâmplat aşa ceva. „Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanţă şi o anumită protecţie şi nu este posibil acest lucru”, a subliniat el.
17:10
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în 1986 în Liban. Mama lui, născută în România # Digi24.ro
Armata israeliană a desfășurat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, o operațiune în Liban pentru a găsi rămășițele pământești ale pilotului Ron Arad, capturat în timpul unui raid aerian în această țară în 1986. „Niciun indiciu referitor la acesta nu a fost găsit la locul căutării”, a declarat sâmbătă armata israeliană. Mama lui Ron Arad, Batya, s-a născut în România, de unde a emigrat în Israel.
16:40
Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran # Digi24.ro
Autoritățile cipriote aveau informații, cu câteva zile înainte de atacul cu drone asupra bazelor britanice din 2 martie, că un incident era posibil, scrie publicația Phileleftheros, citând surse apropiate anchetei.
16:30
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în centrul Capitalei. Două persoane au fost rănite ușor # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane au fost rănite ușor.
16:10
Papa Leon numește un nou ambasador în Statele Unite. Cine este arhiepiscopul Gabriele Caccia # Digi24.ro
Papa Leon l-a numit, sâmbătă, pe arhiepiscopul Gabriele Caccia nunțiu apostolic în Statele Unite, relatează Vatican News.
16:10
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul Mijlociu: Scenariul unei recesiuni globale; Nu am fost pregătiți # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte uriașe asupra economiei globale, inclusiv asupra cele din din România. Adrian Mitroi a explicat la Digi24 că prețul la motorină și liberalizarea prețului la gaze programată la sfârșitul lunii ar putea genera o „criză pentru care nu am fost pregătiți”.
15:40
Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a anunțat, sâmbătă, că o parte dintre cetățenii români blocați în Qatar vor fi repatriați, după ce autoritățile române au finalizat pregătirile pentru un zbor charter Riad – București. În total, zborul va avea o capacitate de 189 de locuri, iar prioritare vor fi cazurile speciale și cetățenii aflați în tranzit de mai multe zile.
15:30
Ministrul Energiei: Este „extrem de important” ca prețul carburanților să nu ajungă la două cifre. Guvernul are 5 scenarii în lucru # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus sâmbătă, la Bistriţa, că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei pe litru, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
15:20
Ministrul Culturii: Obiectele din Muzeul „George Enescu” sunt în siguranță. Lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp # Digi24.ro
Ministerul Culturii anunță că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor fi reluate în cel mai scurt timp. În paralel, activitatea managerului muzeului, Cristina Andrei, urmează să fie supusă examinării de către comisia de evaluare, în cadrul verificărilor privind modul în care sunt protejate bunurile muzeale.
15:00
Accident la Sibiu între o ambulanță SMURD și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Digi24.ro
Planul roşu de intervenţie a fost activat sâmbătă, la Sibiu, în urma unui accident rutier în care a fost implicată o ambulanţă SMURD, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
15:00
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a transmis într-o conferință de presă că aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză. Doar în Emiratele Arabe Unite sunt în evidenţă 400 de cazuri prioritare.
14:10
Donald Trump a afirmat, sâmbătă pe rețeaua Truth Social, că Iranul s-a predat și nu va mai ataca vecinii din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a catalogat țara drept „înfrântă” și a avertizat că va fi lovită puternic.
13:40
MAI redimensionează personalul din prefecturi. Predoiu anunță creșterea bugetului și reduceri în județele mai mici # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne anunță, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, luând în considerare mărimea județului și volumul de acte ce trebuie verificate de instituție. Cele mai multe posturi, 45, vor fi alocate Prefecturii Municipiului București, în timp ce cele mai puține, 33, vor reveni prefecturilor din Ilfov, Giurgiu și Covasna.
13:10
Mircea Abrudean, despre atmosfera din Coaliție: „Nu e întotdeauna așa cum pare”. Ce spune despre amenințările PSD # Digi24.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că deși există certuri și supărări în interiorul Coaliției de guvernare, „nu e întotdeauna așa cum pare” iar partidele stau la masa discuțiilor. În ce privesc amenințările PSD, Abudean amintește că social-democrații fac parte din coaliție.
13:00
12:20
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței # Digi24.ro
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea „cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.
Acum 24 ore
12:10
Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic și-a justificat poziția privind războiul SUA-Israel împotriva Iranului într-o postare pe rețelele sociale, folosind melodia „Money for Nothing” a trupei Dire Straits. Keir Starmer a fost acuzat că încearcă să imite modul în care Donald Trump folosea rețelele sociale, după ce a postat un videoclip pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu, suprapus cu vocea sa și cu piesa faimoasei formații, scrie The Guardian.
12:00
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian # Digi24.ro
Preşedintele Iranului Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că cererea preşedintelui american Donald Trump de capitulare necondiţionată a Republicii Islamice „este un vis pe care (SUA) îl vor duce cu ele în mormânt”, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă, aceasta fiind a doua declaraţie video a preşedintelui iranian de la începutul războiului pe 28 februarie, relatează EFE.
12:00
Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri # Digi24.ro
11:50
Sistemul medical, notă sub 5 acordată de angajații din spitale într-un sondaj. Salariații reclamă că sunt epuizați și că vor să renunțe # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a realizat un clasament al spitalelor publice din perspectiva Calităţii Vieţii Profesionale, după ce au fost completate chestionare de către 2.000 de angajaţi din 300 de unităţi medicale, acoperind toate judeţele. Personalul dă sistemului nota 4,85 din 10, și reclamă supraîncărcarea.
11:20
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune condiții pentru a opri atacurile # Digi24.ro
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului.
11:20
Fane Văncică, prins pe Aeroportul Otopeni. Bărbatul ar fi cerut unui om de afaceri „taxă de protecție” de 25.000 de lei pe lună # Digi24.ro
Un bărbat de 40 de ani, acuzat că ar fi șantajat un om de afaceri din București și i-ar fi cerut o „taxă de protecție” lunară de 25.000 de lei, a fost prins pe Aeroportul Otopeni, imediat după ce s-a întors din Belgia. Surse judiciare au spus, pentru Digi24.ro, că este vorba despre Niță Cami, cunoscut ca Fane Văncică.
11:00
Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta” a fost reținut: indicii că ar fi vrut să-și pună în aplicare planul # Digi24.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi ameninţat cu moartea un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Bucureşti. Bărbatul a sunat pe telefonul unităţii medicale şi a adresat ameninţări medicului, supărat că sora sa a decedat în unitatea medicală. Ancheta a arătat că el chiar intenţiona să se deplaseze la unitatea medicală pentru a-şi pune în aplicare planul.
10:50
Alexandru Nazare, după evaluarea făcută de Moody's: Este esențial să transmitem semnale clare de stabilitate și responsabilitate # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis sâmbătă, 7 martie, că ultima evaluare publicată de Moody’s „reconfirmă stabilitatea financiară a României” și că astfel sunt valitate măsurile Guvernului din ultimele luni.
10:50
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai. Zborurile au fost suspendate după interceptarea unei drone, EAU acuză un atac din Iran # Digi24.ro
O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, deasupra Aeroportului Internațional din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, după interceptarea unei posibile amenințări aeriene, incident care a determinat autoritățile să suspende temporar toate operațiunile. Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone provenit din Iran.
10:30
Val de intervenții pe munte. Aproape 40 de persoane au fost salvați de salvamontiști în ultimele 24 de ore # Digi24.ro
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital, a transmis sâmbătă, 7 martie, Salvamont România.
10:10
Nou atac sângeros al Rusiei. Cel puțin doi copii și cinci adulți au fost uciși în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a lansat un nou baraj de drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă, ucigând cel puțin șapte persoane, inclusiv doi copii, în orașul Harkov din nord-estul țării, au declarat oficialii ucraineni.
