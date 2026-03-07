Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din M-ții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr Ioan Ghindea - duhovnic și martir
ActiveNews.ro, 8 martie 2026 00:20
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
00:20
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din M-ții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr Ioan Ghindea - duhovnic și martir # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
Acum 2 ore
00:10
Accident în Capitală: ministrul Finanțelor a provocat o coliziune după ce nu a acordat prioritate. Doi pasageri au ajuns la spital # ActiveNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în urma impactului două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru investigații medicale.
00:10
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din Munții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr Ioan Ghindea - duhovnic și marti # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
00:00
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrumente al urii” în ”strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
7 martie 2026
23:50
Sf. Cuv. Antonina de la Tismana, lucrătoare tainică a duhului Sfânta și ”Nebună pentru Hristos” (7 martie 1923 - 23 decembrie 2011) # ActiveNews.ro
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana s-a născut în 7 martie 1923, la Runcu, județul Vâlcea, din părinții Ispas și Maria Diaconu, primind la botez numele de Ilinca. A mai avut doi frați și o soră, notează Ștefana Totorocea într-un material din Basilica de azi:
23:40
Trei mari Mărturisitori pomeniți la 6 martie: Simion Ghizdavu - arestat la 17 ani ca sprijinitor al luptătorilor anticomuniști din Munții Făgăraș, Mihai Buracu - poet al închisorilor și victimă a Experimentului Pitești, Pr. Ioan Ghindea, duhovnicul și mar # ActiveNews.ro
Aș putea să spun multe despre el. L-am auzit când se văita în anchetă la Securitate, era pus în poziție așa-zis de gândire, pe prici, cu mâinile strânse între picioare, ore în șir, zile întregi.
Acum 4 ore
22:50
Inpolitics: Trump a avut dreptate - obsesia climatică a îngropat economia occidentală # ActiveNews.ro
În 1977, președintele Carter le spunea americanilor că lumea rămîne fără petrol. Aproape 50 de ani mai tîrziu, războiul din Iran dovedește încă o dată că petrolul nu doar că este încă prezent, dar rămîne o armă geopolitică esențială
22:20
MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală și caută țap ispășitor: Nu doamna ministru trebuie să răspundă # ActiveNews.ro
Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.
22:20
Filmarea zilei: Protest masiv al maghiarilor în fața Ambasadei Ucrainei la Budapesta după amenințările lui Zelenski - VIDEO # ActiveNews.ro
Maghiarii s-au adunat în fața Ambasadei Ucrainei pentru a protesta în urma declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski, care a sugerat că ar putea trimite forțe armate ucrainiene după Viktor Orban, dacă acesta nu deblochează banii promiși de UE pentru Ucraina.
Acum 6 ore
20:00
MAE admite că situația creată în jurul Irinei Ponta ține de sfera penală: Nu doamna ministru trebuie să răspundă # ActiveNews.ro
Controversa legată de repatrierea fiicei fostului premier Victor Ponta continuă să genereze reacții în spațiul public. Reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au respins acuzațiile potrivit cărora numele minorei ar fi fost eliminat de pe lista persoanelor programate pentru un zbor de repatriere din Oman.
20:00
Filmarea zilei: Protest al maghiarilor în fața Ambasadei Ucrainei la Budapesta după amenințările lui Zelenski VIDEO # ActiveNews.ro
Maghiarii s-au adunat în fața Ambasadei Ucrainei pentru a protesta în urma declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski, care sugerat că ar putea trimite forțe armate ucrainiene după Viktor Orban, dacă acesta nu deblochează banii promiși de UE pentru Ucraina.
19:40
Viktor Orbán, susținut de Grupul Patrioți pentru Europa după amenințările incalificabile ale lui Zelenski: ”Niciun alt euro pentru Zelenski și banda lui coruptă! Suntem alături de Ungaria” # ActiveNews.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a condamnat comentariile făcute de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, despre care Budapesta spune că reprezintă o amenințare la adresa prim-ministrului Viktor Orbán.
19:20
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrument al urii” în ”strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
Acum 8 ore
19:10
Steagurile Marii Britanii, denumite ”instrument al urii” în „strategia de coeziune” a Partidului Laburist # ActiveNews.ro
Un document scurs in aceste zile pe internet sugerează că britanicii care au a arborat drapelul țării au încercat să-l transforme din „simboluri ale mândriei în instrumente ale urii”.
19:10
Spre deosebire de Războiul din Golf din 1991, când o largă coaliție arabă a susținut intervenția terestră anti-Irak, în 2026 statele arabe evită orice angajament direct. Iranul a simțit că lucrurile ar putea derapa, astfel că președintele Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze pentru că a lovit țările vecine.
18:30
Av. Gheorghe Piperea: Solicit BNR să spună dacă sunt fluxuri de numerar din și către băncile din România, în special austriace, care vin din sau sunt destinate Ucrainei. MAI să ne spună dacă pune însoțitori și girofar pentru mafioții oficiali kieveni # ActiveNews.ro
Incidentul din Ungaria de care vorbeam ieri se confirmă oficial de Ungaria; Este infinit mai grav decât părea ieri.Ce s-a întâmplat, mai exact?
18:20
DEZVĂLUIRI: Anturajul lui Epstein plănuiește să transforme oamenii în cyborgi. Cei care decid cum trebuie să arate ”specia avansată” au fost prieteni cu pedofilul Epstein, susține o cercetătoare americană - VIDEO # ActiveNews.ro
Obsesia lui Jeffrey Epstein pentru transumanism este mult mai tulburătoare decât realizează oamenii. El era fascinat de clonare, inginerie genetică și reproiectarea speciei umane - idei care, nu cu mult timp în urmă, sunau a SF.
18:00
Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului", relatează Reuters și DPA, conform Agerpres.
18:00
DEZVĂLUIRI: Anturajul lui Epstein plănuiește să transforme oamenii în cyborgi. Cei care decid cum trebuie să arate ”specia avansată” au fost prieteni cu pedofilul Epstein, susține o cercetătoare americană # ActiveNews.ro
Obsesia lui Jeffrey Epstein pentru transumanism este mult mai tulburătoare decât realizează oamenii. El era fascinat de clonare, inginerie genetică și reproiectarea speciei umane - idei care, nu cu mult timp în urmă, sunau a SF.
18:00
Florin Palas: Comentariu al scriitorului Dumitru Sârghie la scrisoarea lui Radu Gyr către Nichifor Crainic: reflecție literară și morală # ActiveNews.ro
Fragment dintr-o scrisoare inedită a lui Radu Gyr către Nichifor Crainic, publicată de cercetătorul Vlad Bilevsky. „Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă, și în alte țări apusene, printr-o răsturnare politică, Divina Comedie a lui Dante, Paradisul pierdut al lui Milton sau Le genie du christianisme al lui Chateaubriand ar fi socotite opere
18:00
Av.Gheorghe Piperea: Solicit BNR să spună dacă sunt fluxuri de numerar din și către băncile din România, în special austriace, care vin din sau sunt destinate Ucrainei. MAI să ne spună dacă pune însoțitori și girofar pentru mafioții oficiali kieveni # ActiveNews.ro
Incidentul din Ungaria de care vorbeam ieri se confirmă oficial de Ungaria; Este infinit mai grav decât părea ieri.Ce s-a întâmplat, mai exact?
17:50
Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului", relatează Reuters și DPA, conform Agerpres.
17:50
Florin Palas: Comentariu al scriitorului Dumitru Sârghie la crisoarea lui Radu Gyr către Nichifor Crainic: reflecție literară și morală # ActiveNews.ro
Fragment dintr-o scrisoare inedită a lui Radu Gyr către Nichifor Crainic, publicată de cercetătorul Vlad Bilevsky. „Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă, și în alte țări apusene, printr-o răsturnare politică, Divina Comedie a lui Dante, Paradisul pierdut al lui Milton sau Le genie du christianisme al lui Chateaubriand ar fi socotite opere retrograde și puse la index?”
Acum 12 ore
16:50
Anturajul lui Epstein plănuiește să transforme oamenii în cyborgi. Cei care decid cum trebuie să arate ”specia avansată” au fost prieteni cu pedofilul Epstein, susține o cercetătoare americană # ActiveNews.ro
Obsesia lui Jeffrey Epstein pentru transumanism este mult mai tulburătoare decât realizează oamenii.El era fascinat de clonare, inginerie genetică și reproiectarea speciei umane - idei care, nu cu mult timp în urmă, sunau a SF.
16:10
”Bucureștiul respiră pacea”: adunare civică-culturală pe 8 martie pentru pace, în Parcul Herăstrău, duminică, ora 12.00 # ActiveNews.ro
Pe 8 martie, începând cu ora 12:00, în Parcul Herăstrău – Piața Charles de Gaulle, va avea loc „Miting pentru Pace”, o adunare civică-culturală care aduce împreună arta contemporană și participarea comunitară într-un gest simbolic dedicat păcii.
16:00
Andrei Dîrlău cu AUR la Washington: Fiecare țară are obligația legitimă de a-și apăra suveranitatea și de a pune interesele sale pe primul loc. Lumea e mai stabilă când fiecare națiune dă prioritate intereselor poporului său # ActiveNews.ro
ALIANȚA NAȚIUNILOR SUVERANE, 4-6 martie, Washington D.C., a reunit lideri din mediul de afaceri, politic, academic și alte domenii ale societății din întreaga lume la un eveniment impactant și informativ axat pe probleme ce afectează lumea.
15:50
”Bucureștiul respiră pacea”: adunare civică-culturală pe 8 martie pentru pace, în Parcul Herăstrău, duminică, 8 martie, ora 12.00 # ActiveNews.ro
Pe 8 martie, începând cu ora 12:00, în Parcul Herăstrău – Piața Charles de Gaulle, va avea loc „Miting pentru Pace”, o adunare civică-culturală care aduce împreună arta contemporană și participarea comunitară într-un gest simbolic dedicat păcii.
15:40
Accident în Capitală: ministrul Finanțelor ar fi provocat o coliziune după ce nu a acordat prioritate. Doi pasageri au ajuns la spital # ActiveNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în urma impactului două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital pentru investigații medicale.
15:00
Vladimir Putin „bate cu pumnul în masă”: „Israelul și SUA să oprească agresiunea împotriva Iranului!” # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în urma "agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului", relatează Reuters și DPA, conform Agerpres.
14:50
Andrei Dîrlău: Fiecare țară are obligația legitimă de a-și apăra suveranitatea și de a pune interesele sale pe primul loc. Lumea e mai stabilă când fiecare națiune dă prioritate intereselor poporului său # ActiveNews.ro
ALIANȚA NAȚIUNILOR SUVERANE, 4-6 martie, Washington D.C., a reunit lideri din mediul de afaceri, politic, academic și alte domenii ale societății din întreaga lume la un eveniment impactant și informativ axat pe probleme ce afectează lumea.
14:20
Declarație șocantă a consulului României în Dubai către elevii blocați: "Bucurați-vă că sunteți lângă război" VIDEO # ActiveNews.ro
Declarație șocantă a consulului României în Dubai, Riceard Badea. Acesta a fost filmat de cineva din grupul de copii și profesori din Focșani pe care diplomatul încerca să-i liniștească într-o manieră nu tocmai diplomatică.
14:10
Mihail Neamțu și Vlad Bilevsky despre viața lui Constantin Noica (între detenție și creație) VIDEO # ActiveNews.ro
A doua parte a discuției despre viața și filosofia lui Constantin Noica alături de domnul Mihail Neamtu, care acoperă, încă suficient de sumar, perioada domiciliului obligatoriu câmpulungean (1949-1958) și o mică discuție despre Procesul Noica-Pillat și perioada detenției (1958-1964).
13:20
Raport devastator al Curții de Conturi Europene: miliarde pentru Ucraina fără control. Europa plătește, rețelele de corupție prosperă # ActiveNews.ro
Un raport special al Curtea de Conturi Europeană a declanșat o dezbatere incomodă la nivelul instituțiilor europene: mecanismele de control ale Comisia Europeană asupra unor programe financiare destinate Ucrainei au fost insuficiente, iar supravegherea utilizării fondurilor a fost, în practică, delegată altor instituții
13:00
Moarte subită în Sibiu: Rareș, un tânăr fermier din Cârțișoara, a murit în somn după un infarct. Era un munte de om, care ducea un stil de viață sănătos # ActiveNews.ro
Moarte subită în Ardeal. Rareș, tânăr fermier din Cârțișoara, județul Sibiu, a murit în somn în urma unui infarct. Comunitatea ROMO este în stare de șoc.
12:40
Mihail Neamțu & Vlad Bilevsky despre viața lui Constantin Noica (între detenție și creație) VIDEO # ActiveNews.ro
A doua parte a discuției despre viața și filosofia lui Constantin Noica alături de domnul Mihail Neamtu, care acoperă, încă suficient de sumar, perioada domiciliului obligatoriu câmpulungean (1949-1958) și o mică discuție despre Procesul Noica-Pillat și perioada detenției (1958-1964).
Acum 24 ore
12:00
Război în Orientul Mijlociu. Criză majoră în traficul aerian: Emirates SUSPENDĂ TOATE zborurile către și dinspre Dubai - aeroportul, bombardat cu drone. Infrastructura militară și industrială a Iranului, compromisă într-o săptămână de coșmar # ActiveNews.ro
Compania aeriană Emirates a anunțat sâmbătă dimineață că toate zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până la noi ordine și le cere pasagerilor să nu se prezinte la aeroport
12:00
Oana Țoiu și consulul României din Dubai, denunțați la DNA în cazul incidentului fiicei lui Victor Ponta # ActiveNews.ro
Avocatul Tudor Dobrescu a formulat un denunț la DNA împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, și a consulului României în Dubai, Viorel Richeard Badea, după incidentul cu fiica fostului premier Victor Ponta. Cei doi oficiali ai statului român sunt acuzați de abuz în serviciu, lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și instigare la această infracțiune.
12:00
Descendent al unei familii nobiliare românești, Ioan de Hunedoara își începe cariera militară în serviciul despotului sârb Ștefan Lazarevici, colaborând apoi cu condotierul italian Filippo Scolari.
11:30
Război în Orientul Mijlociu. Criză majoră în traficul aerian: Emirates SUSPENDĂ TOATE zborurile către și dinspre Dubai: aeroportul, bombardat cu drone. Infrastructura militară și industrială a Iranului, grav compromisă în doar o săptămână # ActiveNews.ro
Compania aeriană Emirates a anunțat sâmbătă dimineață că toate zborurile către și dinspre Dubai sunt suspendate până la noi ordine și le cere pasagerilor să nu se prezinte la aeroport
Ieri
00:10
Creștinul n-are de ce să se teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân și Împărat. Mergeți cu El înainte și nu vă temeți de ce vă vor spune vouă, nu vă temeți deloc! Al Domnului este pământul și stăpânirea Lui. Și noi suntem creștini, a noastră-i toată împărăția și asta de pe pământ și cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă.
6 martie 2026
23:40
„AZI ESTE O ZI ISTORICA! UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI A RECUNOSCUT IN FATA TRIBUNALULUI, CA NU I-A ELIBERAT DIPLOMA DE LICENTA LUI NICUSOR DAN!
22:10
Părintele Bogdan Florin Vlaicu dezbate cu invitați de marcă despre inteligența artificială, riscuri, aplicații în educație și implicații duhovnicești - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
o dezbatere cu invitații mei speciali, Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatizări și Calculatoare de la Universitatea Politehnica din București și licențiat în teologie ortodoxă, Ștefan Trăușan Matu, profesor universitar și specialist în domeniul IA, și părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă. Vom vorbi despre IA
21:50
PATRIARHUL CARE A CONDAMNAT MASONERIA. 6 martie: 87 de ani de la trecerea la cele veșnice a primului Patriarh al BOR, Miron Cristea. Cum a osândit Biserica francmasoneria ca doctrină, ca organizație și ca metodă de lucru ocultă # ActiveNews.ro
Participarea la și susținerea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, în calitate de al treilea Episcop al Caransebeșului, au făcut din episcopul Miron Cristea unul dintre cei mai însemnați lideri ai românilor transilvăneni
20:10
”Acest tip de limbaj nu este acceptabil": UE îl urechează pe Zelenski după ce l-a amenințat pe premierul Viktor Orban că-și trimite soldații peste el # ActiveNews.ro
Comisia Europeană l-a admonestat vineri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru comentariile pe care Ungaria le-a interpretat ca o amenințare la adresa prim-ministrului Viktor Orban, relatează POLITICO.
19:50
Ungaria blochează transporturile către Ucraina și acuză un ”banditism de stat”. Zelenski trece la amenințări: Pot trimite soldați ucraineni să-i explice lui Viktor Orbán lucrurile ”în felul lor” - VIDEO # ActiveNews.ro
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina au crescut după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că va bloca anumite transporturi importante pentru Ucraina.
19:50
Av. Toni Neacșu explică de ce România nu poate găzdui orice formă de arme nucleare: Cred că președintele este obligat să vorbească publicului și despre acest cadru juridic și să-i explice ce ar presupune # ActiveNews.ro
Atât legislația națională cât și cea internațională interzic României să permită focoase nucleare pe teritoriul său. Legea 111/1996, cu modificările ulterioare, prevede expres în art. 6:
19:40
Nicușor Dan declară în presa poloneză că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Trump: ”Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, nu mai există îndoială” # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate din 2024, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la
19:30
Gândul: MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra Țoiu a fugit din conferință. Jurnalist: ”Bolojaneee, extrage-o cu mascații!” # ActiveNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a organizat vineri, la ora 15:30, un briefing de presă cu privire la situația de securitate din Orientul Mijlociu. După ce purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a prezentat datele referitoare la cetățenii români aflați în regiune
19:30
Nicușor Dan declară în presa poloneză că anularea alegerilor din România nu mai e un subiect de interes pentru Trump: Administrația SUA a înțeles ce s-a întâmplat cu alegerile din 2024, „nu mai există îndoială” # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru televiziunea poloneză TVP WORLD, în care a vorbit despre alegerile anulate din 2024, dar și despre relația Bucureștiului cu administrația Trump. „Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a spus șeful statului.
19:10
Ion Cristoiu: O veste ”bună” într-un noian de îngrijorări: România are, în fine, o ”Primă doamnă”!Jurnalul meu video # ActiveNews.ro
Se împlinește o săptămână de război și nici acum nu se știe ce vor Americanii de la el.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.