DEZVĂLUIRI: Anturajul lui Epstein plănuiește să transforme oamenii în cyborgi. Cei care decid cum trebuie să arate ”specia avansată” au fost prieteni cu pedofilul Epstein, susține o cercetătoare americană - VIDEO

Creștinul n-are de ce să se teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân și Împărat. Mergeți cu El înainte și nu vă temeți de ce vă vor spune vouă, nu vă temeți deloc! Al Domnului este pământul și stăpânirea Lui. Și noi suntem creștini, a noastră-i toată împărăția și asta de pe pământ și cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru cealaltă.