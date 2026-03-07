Florin Tănase a găsit motivul eșecului FCSB cu U Cluj: „Nu o spun ca un alibi!”
Fanatik, 8 martie 2026 01:00
FCSB a terminat prost sezonul regulat, după ce a pierdut meciul cu U Cluj, 1-3, de pe teren propriu, iar Florin Tănase a fost dezamăgit de evoluția echipei.
Acum o oră
01:00
00:40
Marius Șumudică, măsuri radicale la Al-Okhdood după ultima înfrângere: „Mă voi întâlni cu președintele, am probleme de familie, nu merit ce se întâmplă” # Fanatik
Marius Șumudică, reacție extrem de drastică după înfrângerea aspră suferită în Arabia Saudită: „Vom lua decizii dure în următoarea perioadă!”
Acum 2 ore
00:30
Lamine Yamal, gol fabulos în Athletic Bilbao – FC Barcelona 0-1. Cum arată lupta pentru titlu cu Real Madrid # Fanatik
Lamine Yamal a marcat un gol splendid pe San Mames, împotriva lui Athletic Bilbao, iar Barcelona își consolidează poziția de lider în Spania. Vezi cum arată clasamentul la vârf în La Liga.
00:10
Alexandru Chipciu, reacție fabuloasă după FCSB – U Cluj 1-3: „Le-am lipsit mult. Dacă jucam și eu, îi omoram!” Ce a declarat Macalou despre un transfer la FCSB # Fanatik
Alexandru Chipciu, Issouf Macalou și Dan Nistor au reacționat după victoria obținută de Universitatea Cluj pe terenul FCSB-ului, scor 3-1. Ce a spus ivorianul despre posibilitatea unui transfer la FCSB.
7 martie 2026
23:40
Valentin Crețu, apel disperat când a aflat că Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB: „Sper să vină cineva să ne scoată din starea asta”. Video # Fanatik
Valentin Crețu a aflat de la jurnaliști că Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB! Cum a reacționat fotbalistul și ce a spus despre posibilul înlocuitor al cipriotului
Acum 4 ore
23:20
Pontul zilei de duminică, 8 martie. Bet Builder de cotă 4.59 la Superbet pentru Rapid – U. Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 8 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.59 la meciul Rapid - U. Craiova
23:20
Echipa lui Ryan Reynolds a fost aproape de surpriza serii în Cupa Angliei! Cum a reacționat celebrul actor la golurile în poarta lui Chelsea # Fanatik
Wrexham FC, echipa lui Ryan Reynolds, a fost aproape de o mare surpriză în fața lui Chelsea. Vezi cum a sărbătorit celebrul actor unul dintre golurile echipei sale.
23:20
Lindsey Vonn, noi imagini după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă. Celebra schioare a impresionat cu ambiția sa # Fanatik
Lindsey Vonn a publicat o filmare specială, după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale. Sportiva în vârstă de 41 de ani a trecut prin 5 operații.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 8 martie 2026, poate aduce un câștig de 400 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din campionatul Franței
22:40
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Mă despart de el prieteneşte” # Fanatik
Elias Charalambous şi-a anunţat demisia de la FCSB după 1-3 cu U Cluj. Gigi Becali a declarat că dacă va pleca Charalambous, o va face şi Mihai Pintilii.
22:40
Gigi Becali are prima variantă ca antrenor la FCSB după demisia lui Elias Charalambous: „Vorbesc cu Mirel Rădoi” # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că va pleca de la FCSB după eșecul cu U Cluj, iar Gigi Becali a dezvăluit că își dorește ca Mirel Rădoi să fie noul antrenor al echipei.
22:40
Gigi Becali a făcut anunțul: ce se întâmplă cu prelungirea contractului lui Florin Tănase, după criticile aduse la finalul meciului FCSB – U Cluj # Fanatik
FCSB a pierdut ultimul meci al sezonului regulat, 1-3, cu Universitatea Cluj, iar la finalul partidei Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Florin Tănase.
22:20
Gigi Becali și-a făcut praf echipa după FCSB – U Cluj 1-3 și a făcut anunțul șocant: „Ma gândesc la retrogradare”. Un singur jucător a scăpat de critici # Fanatik
Gigi Becali, anunț șocant după FCSB - U Cluj 1-3: „Mă gândesc la retrogradare!”. Vedetele campioanei României, distruse în direct!
22:10
Programul FCSB-ului în play-out! Campioana începe cu Metaloglobus şi este la 7 puncte de baraj # Fanatik
FCSB a pierdut cu 1-3 meciul cu U Cluj şi se pregăteşte de play-out. Campioana va evolua pentru prima dată de la schimbarea sistemului în lupta pentru evitarea retrogradării. Programul complet.
21:50
Issouf Macalou, prestație fabuloasă în FCSB – U Cluj: gol și două pase decisive! Gigi Becali a vrut să îl transfere și a explicat de ce a picat mutarea # Fanatik
Issouf Macalou, prestație de vis în fața celor de la FCSB după ce transferul său la echipa lui Gigi Becali a picat! Care a fost motivul: explicațiile patronului
21:40
Ce salariu are, de fapt, Lionel Messi la Inter Miami. Patronul clubului a dezvăluit tot, iar suma este absolut uluitoare # Fanatik
S-a aflat în sfârșit ce salariu are, de fapt, Lionel Messi la Inter Miami! Proprietarul clubului din MLS a făcut anunțul în acest sens
Acum 6 ore
21:10
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume # Fanatik
Ilie Năstase a vorbit deschis despre fostul său coleg de tenis, miliardarul Ion Țiriac. Momentul neplăcut care s-a produs în urmă cu ani buni între ei.
21:00
Florinel Coman, spectator de lux la FCSB – U Cluj! Cine i-a fost alături pe Arena Națională # Fanatik
Meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj, din etapa cu numărul 30 a SuperLigii, nu a avut parte de foarte mulți spectatori, însă printre cei aflați pe stadion s-a numărat și Florinel Coman.
20:50
Trei atacanți de top pe lista de transferuri a Barcelonei! Cine îl va înlocui pe Lewandowski? # Fanatik
Barcelona are planuri mari pentru vara lui 2026. Află cine sunt principalii candidați la înlocuirea lui Robert Lewandowski în compartimentul ofensiv al catalanilor.
20:10
Elita din „Jocul Samurailor”, la Bucureşti! Emoţii, tensiune, jucători de top şi un fost candidat la prezidenţiale la Campionatul European de Go # Fanatik
Bucureştiul găzduieşte Campionatul European de Go, unde se duelează cei mai tari opt jucători ai continentului. În paralel are loc şi o competiţie Open, unde participă jucători de diverse vârste, inclusiv fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Dan Barna.
19:50
Sumă record pentru Serie A la meciul lui Cristi Chivu! „Derby della Madonnina” este sold-out # Fanatik
S-au vândut toate biletele pentru AC Milan-Inter, iar suma obținută în urma vânzării biletelor reprezintă un record absolut în Serie A. Vezi câți bani s-au cheltuit.
19:40
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul” # Fanatik
Știm suma în schimbul căreia Universitatea Craiova îl va transfera în vară pe Ștefan Baiaram. Vedeta oltenilor și-a anunțat plecarea din Bănie încă de la finalul meciului cu CFR Cluj, din Cupa României
Acum 8 ore
19:20
Sezonul regular din Liga 1 se încheie odată cu meciurile etapei a 30-a. O rundă înaintea căreia se cunoaște configurația celor două faze ale campionatului, playoff și playout, ultimele puncte puse în joc având rolul […]
19:20
DC United – Inter Miami, live video în etapa 3 din MLS. Louis Munteanu îl întâlnește pe Lionel Messi # Fanatik
Echipa lui Louis Munteanu, DC United, va juca sâmbătă, pe teren propriu, în etapa cu numărul 3 din MLS. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile din meciul cu Inter Miami
19:00
Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul cumpărat de portughez, intrare șocantă în top 5 cele mai urmărite echipe din Spania # Fanatik
La scurt timp după ce Cristiano Ronaldo a devenit acționar la Almeria, clubul din Andaluzia a devenit una dintre cele mai urmărite echipe de fotbal din Spania pe social-media. Află ce nume mari a depășit.
18:50
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…” # Fanatik
Faimosul de la Survivor România, Gabi Tamaș, a povestit un incident neașteptat, de la o nuntă. De ce a fost, de fapt, la un pas să reacționeze impulsiv.
18:30
Rapid a scos la vânzare abonamentele pentru meciurile din play-off-ul SuperLigii! Cât costă cele mai ieftine și care sunt cele mai scumpe
18:10
Cristi Chivu i-a uimit pe americani după ce le-a dezvăluit care e echipa lui favorită, de fapt: „De atunci sunt fan” # Fanatik
Antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a vorbit cu jurnaliștii americani despre cel mai popular sport de peste ocean și a dezvăluit care este echipa lui favorită.
18:00
Florin Bratu, anunț direct după primul meci la Metaloglobus, 2-2 cu UTA: „Trebuie să acționăm!” # Fanatik
Florin Bratu, rezultat bun la primul său meci pe banca lui Metaloglobus! Ce a declarat antrenorul la finalul partidei cu UTA Arad
17:40
De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Și Ionuț Radu a apărut așa pe teren # Fanatik
Moment inedit în Spania: jucătorii lui Celta Vigo, inclusiv Ionuț Radu, au intrat pe teren cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Motivul incredibil.
Acum 12 ore
17:20
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv # Fanatik
A mai rămas doar o etapă din sezonul regulat, iar toată lumea e pregătită de play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Giovanni Becali știe cine are prima șansă la titlu, dar și cine poate face un miracol precum Urziceni
17:00
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă # Fanatik
Jucătorul adus în iarnă în Superliga a primit în sfârșit documentele necesare și poate debuta oficial în campionat. Anunțul a fost făcut de club înaintea ultimei etape din sezonul regular.
16:40
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici # Fanatik
Într-un oraș important din România întâlnim stadionul ultra-modern, de aproape 30 de milioane de euro, care s-a transformat în ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici în prezent.
16:30
Mihăiță Pleșan contraatacă! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoica după ultimele declarații: „România nu duce lipsă de șmecheri” # Fanatik
Continuă conflictul de la distanță între Mihai Stoica și Mihăiță Pleșan, după ce oficialul FCSB a dezvăluit că Mora și Florucz nu i-au fost propuși. Răspunsul oferit de impresar
16:20
Cristi Chivu, probleme mari cu un titular înainte de AC Milan – Inter, care poate decide titlul în Serie A: „A făcut febră, nu s-a antrenat!” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul AC Milan - Inter din Serie A. Meciul poate fi decisiv în lupta pentru titlu. Cu ce probleme se confruntă antrenorul român.
15:50
Fotbalistul român care a șocat Italia: l-a luat de gât pe arbitru și s-a îmbrâncit cu propriul antrenor. Scos cu forța de pe teren! Video # Fanatik
Un fotbalist român a provocat un scandal uriaș în campionatul Primavera din Italia. S-a năpustit asupra centralului după ce a văzut cartonașul roșu. Jucătorul s-a îmbrâncit cu propriul antrenor!
15:30
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv # Fanatik
Fanatik a aflat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Universitatea Cluj. Ce probleme are căpitanul Darius Olaru, care nu va fi în lotul roș-albaștrilor
15:20
Costel Gâlcă a anunțat ce se întâmplă cu Kader Keita, înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente!” # Fanatik
Costel Gâlcă a vorbit despre situația lui Kader Keita înainte de derby-ul Rapid – Universitatea Craiova. Cum se simte mijlocașul echipei din Giulești.
15:20
ChatGPT ratează urgențele medicale. AI-ul a evaluat greșit peste 50% dintre cazuri. Medic: „Nu este un instrument pe care să-l utilizeze un pacient” # Fanatik
ChatGPT a subestimat gravitatea urgențelor medicale în mai mult din jumătate din cazuri. În scenariile propuse, oamenii erau trimiși la un consult în următoarele trei zile, deși ar fi trebuit să se prezinte la urgențe
15:10
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro # Fanatik
Un tenismen român a trecut prin momente complicate după ce conflictul din Orientul Mijlociu a blocat zeci de sportivi în Emiratele Arabe Unite. ATP a intervenit de urgență!
15:00
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Marius Șumudică își continuă misiunea dificilă # Fanatik
Echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood Club, va juca sâmbătă, pe teren propriu, în etapa cu numărul 25 din Arabia Saudită. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile din meciul cu Al-Fayha
14:40
Zeljko Kopic nu se poate baza pe patru fotbaliști pentru meciul cu CFR Cluj. Care este situația jucătorilor și ce decizie a luat antrenorul croat în cazul lui George Pușcaș
14:30
Gafă uriașă în meciul de play-off din Liga 2! Și-a dat jos tricoul la 2-0, a fost eliminat și a urmat dezastrul. Video # Fanatik
Gafă de cascadorii râsului la meciul dintre FC Bihor - Sepsi, scor 2-2, în etapa a 20-a din Liga 2. Motivul incredibil pentru care un jucător a fost eliminat de arbitru.
14:20
Ce i-a spus Valentin Ceaușescu lui Miodrag Belodedici despre ”fuga” sa din țară de dinainte de Revoluție: ”Mi-a reproșat că…” # Fanatik
Miodrag Belodedici a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu Valentin Ceaușescu de după 1989. Ce i-a reproșat fotbalistului fiul dictatorului în legătură cu ”fuga” lui din țară petrecută în 1988.
14:10
Cine este, de fapt, bărbatul care a atins-o indecent pe Elena Rybakina la Indian Wells. Nu este străin de tenis! Foto & Video # Fanatik
Scandal uriaș la Indian Wells după un meci demonstrativ! Elena Rybakina a fost atinsă într-un loc nepotrivit de unul dintre oficialii unui sponsor al turneului din Statele Unite ale Americii
13:50
Giovanni Becali are vești extraordinare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Cum se simte antrenorul român și când ar putea să antreneze din nou?
13:30
Un incident nedorit a avut loc în timpul partidei FC Bihor - Sepsi OSK, din Liga a 2-a. Doi fotbaliști s-au ciocnit violent și a fost nevoie de intervenția de urgență a ambulanței pe teren
13:10
Nicolae Stanciu, emoții pentru Lucescu înaintea barajului cu Turcia! A rămas întins pe gazon. Video # Fanatik
Nicolae Stanciu a debutat pentru Dalian Yingbo în înfrângerea cu 3-5 contra celor de la Shanghai Shenhua. Căpitanul naționalei României a fost la un pas de o accidentare serioasă.
12:50
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „’Uite oferta scrisă aici’”. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Târnovanu se pregătește de plecarea de la FCSB! Ce anunț a făcut Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, despre viitorul internaționalului român.
